CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек

Аудитория ИТ-издания CNews продолжает увеличиваться: в марте 2026 г. поставлен новый рекорд посещаемости. За месяц портал посетили 6,4 млн человек. CNews сохраняет статус самого популярного русскоязычного издания о цифровизации в стране и мире.

По итогам марта 2026 г. CNews поставил новый рекорд посещаемости. За месяц портал посетили 6,4 млн читателей, по данным «Яндекс.Метрики». Предыдущий рекорд редакция зафиксировала в конце октября 2025 г. когда месячная аудитория портала достигла 5,95 млн человек.

Напомним, три четверти аудитории CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности: читателям от 25 до 54 лет. 80% аудитории издания — мужчины, 20% — женщины.

По данным «Яндекс.Метрики», 82% читателей CNews проживают в России, по 3% — в Республике Беларусь, Казахстане и Германии. Более детально об аудитории CNews можно прочитать на портале для рекламодателей издания.

«Очень немногие издания могут похвастаться ростом числа читателей сегодня — в условиях растущего давления со стороны сервисов искусственного интеллекта, которые бесплатно используют материалы, создаваемые СМИ, и далее в неконкурентном режиме (вспоминается дело «колдунщиков») предлагают пользователям сгенерированный контент. Тревожно, что сегодня обсуждается законодательное закрепление использования авторских материалов без разрешения правообладателей, — отметила главный редактор CNews Александра Кирьянова. — Несмотря на эти сложности круг читателей CNews растет. Очевидно, что аудитория ценит наш объективный взгляд как на успехи, так и на проблемы цифровизации в России».

В марте 2026 г. более 380 компаний-разработчиков программного обеспечения, входящих в ассоциацию «Руссофт», в ходе голосования признали CNews лучшим ИТ-изданием. CNews удостоено этой награды в третий раз (премия также присуждалась в 2021 и 2023 годах).

В 2025 году издание CNews праздновало 25-летие со дня основания. Большой вклад издания и высокое значение для отрасли в своих поздравлениях отметили: вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, министр правительства Москвы и руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов, заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик и другие.

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Каждый год агентство публикует свыше 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ.

С 2002 г. CNews Analytics публикует рейтинг крупнейших ИТ-компаний. В 2025 г. преемником списка CNews100 стал рейтинг CNews500, представивший еще больше информации об игроках отечественного рынка цифровизации.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны. Полученная аналитика ложится в основу стратегии развития ключевых игроков отрасли. За годы работы агентство углубило свою экспертизу по отечественным ИТ-решениями и помимо классических маркетинговых исследований готовит аналитику в формате баттл-карт.

Мероприятия под брендом CNews

Ежегодно под брендом CNews проводится свыше 50 мероприятий, организуются премии CNews Awards, «Инновация года», «Импортозамещение года», Data Fusion, а также оказывается организационная и экспертная поддержка в проведении мероприятий ИТ-компаний, банков, госструктур.

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах. Каждое лето проводится «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров». На очередном форуме, который пройдет 18 июня 2026 г., основной темой станет использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Зарегистрироваться на мероприятие можно уже сейчас.

Помимо традиционных конференционных форматов CNews экспериментирует с новыми форматами: митапы, «ИТ-грабли», «Визионерский хаб».

CNewsMarket: первый в России ИТ-маркетплейс

С 2019 г. успешно развивается CNewsMarket — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 30 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, Kubernetes, DBaaS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.

Понимая, что крупным заказчикам важна не только стоимость решений, но и их функциональность, надежность, возможности по интеграции и другие критерии, в 2020 г. CNewsMarket занял нишу продуктовых рейтингов и обзоров.

ZOOM.CNews: портал о цифровой технике

В условиях кардинального изменения ситуации на рынке редакция ZOOM.CNews продемонстрировала качественную экспертизу и доказала свою востребованность для крупных игроков рынка. Ежедневно на сайте выходят обзоры и тесты устройств и программных решений, а также тематические подборки и полезные советы по их эксплуатации.

ZOOM.CNews тестирует разнообразные, но преимущественно флагманские устройства, представленные на рынке. Зачастую редакция первой получает экземпляры продукции, представляя материалы в востребованном формате «Первый тест в России». Диапазон тестируемой техники весьма широк — от ноутбуков, смартфонов и проекторов до холодильников и роботов-газонокосилок.

Сегодня CNews продолжает держать высокую планку в публикации оперативных и эксклюзивных новостей, подготовке глубокой аналитики. Издание экспериментирует с новыми форматами, активно развивая направление объяснительной журналистики и видеоподкастов.