Любимый россиянами производитель ПК пошел войной на Apple. В разработке несколько «убийц» MacBook Neo на чипах Intel

Популярный в России бренд ПК MSI выпустит несколько бюджетных ноутбуков серии Modern, чтобы напрямую конкурировать с Apple и ее недавно вышедшем MacBook Neo в новом для Apple сегменте недорогих мобильных ПК. Появление MacBook Neo всерьез напугало производителей Windows-ПК и заставило многих пользователей задуматься о переходе – на MacBook Neo вполне можно запустить Windows 11.

Apple не пройдет

Тайваньская компания MSI в числе первых выступила против Apple и ее нового ноутбука MacBook Neo. Как пишет портал TechSpot, она готовит сразу несколько недорогих ноутбуков под управлением Windows 11, которые составят конкуренцию ультрадешевому творению Apple.

Все новинки войдут в серию Modern, которая широко известна и популярна в России, как и другая техника MSI. CNews писал, что MSI входит в топ-3 компаний по продажам компьютеров в России как по деньгам, так и по числу проданных устройств.

Ноутбуки получили название Modern 14S и 16S. Устройства будут выпускаться в двух вариантах аппаратной конфигурации, хотя первоначально предполагалось, что у них будет всего лишь один вариант платформы.

Различие между моделями будет заключаться именно в используемых платформах. Версии AI+ получат новейшую Intel Panther Lake и будут работать на процессорах Core Ultra Series 3.

Kamil Switalski / Unsplash Соперничать с MacBook Neo непросто – производителям придется предложить больше «железа» за ту же цену

Стандартные варианты Modern 14S и 16S, напротив, построены на платформе Wildcat Lake, которая использует процессоры Intel Core Series 3 более низкого уровня.

Что затеяла MSI

MSI – это один из крупнейших производителей ПК не только на российском рынке, но и на общемировом. Как сообщал CNews, когда Apple бесцеремонно и без предупреждения ворвалась в сегмент недорогих ноутбуков, это посеяло панику среди вендоров ПК, потому что большинству из них попросту нечего противопоставить новейшему MacBook Neo.

Ноутбук соткан из компромиссов – например, у него процессор от iPhone 16 Pro и всего 8 ГБ оперативной памяти, часть из которой отбирает видеоподсистема. Но, во-первых, это полноценный MacBook со всеми вытекающими, во-вторых, у него металлический корпус, в-третьих, он стоит от $599 или 50,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 марта 2026 г.

MSI, вероятно хочет противопоставить свои устройства новинке Apple – по-видимому, пока та не успела отвоевать хоть сколько-нибудь значимую часть бюджетного сегмента. Компания еще не делала официальных заявлений на этот счет, но факт есть факт – первоначально MSI не собиралась выпускать бюджетные версии ноутбуков Modern 14S и 16S на платформе Intel Wildcat Lake и хотела ограничиться исключительно более дорогими версиями на чипах Panther Lake.

Что предложат покупателям

Как пишет TechSpot, пользователи, выбравшие старшие модификации ноутбуков Modern 14S и 16S с процессорами Intel Panther Lake, при снятии нижней крышки увидят два слота под оперативную память в каждой из версий. В то же время более доступные конфигурации с Wildcat Lake смогут похвастаться лишь одним слотом под оперативную память, которая всегда будет работать в одноканальном режиме.

Однако это уже существенное преимущество перед MacBook Neo. В своих современных ноутбуках Apple не предоставляет пользователям самостоятельно возможность апгрейдить ОЗУ, и MacBook Neo в этом плане исключением не стал. SSD-накопитель в них без паяльника и внушительного опыта работы с ним поменять тоже не получится.

Помимо этого, Modern 14S и 16S будут больше 13-дюймового MacBook Neo за счет своих 14- и 16-дюймового экранов соответственно. Также в них будет заранее решена проблема нехватки портов – в новинках MSI ожидается наличие двух USB-A, пары USB-C и Ethernet для подключения к проводной локальной сети или напрямую к интернету. У MacBook Neo тем временем только два интерфейса USB-C

Среди других «фишек» Modern 14S и 16S – увеличенный тачпад и поверхность клавиатуры, устойчивая к отпечаткам пальцев.

Может не сработать

Ключевое конкурентное преимущество MacBook Neo – это его цена, а также то, что на нем можно запускать Windows 11, пусть и через виртуальную машину. Пока неизвестно, сколько MSI запросит за базовые Modern 14S и 16S на платформе Intel Wildcat Lake.

Но чуда может не случиться – есть шанс, что оба ноутбука окажутся дороже MacBook Neo. В середине марта 2026 г. CNews писал, что MSI намерена повысить цены на часть своей продукции примерно на 30%.