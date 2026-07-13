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MSI Micro-Star International Эмэсай Компьютер
СОБЫТИЯ
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|13.07.2026
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«Ситилинк» открыл продажи мощного игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition
Федеральный онлайн ритейлер «Ситилинк» объявил о старте продаж флагманского игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition. Выпущенный в честь 40-летия компании MSI, этот ноутбук сочетает в себе премиальную эстетику и производительность уровня топового стационарного ПК. Внешний
|28.04.2026
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В «Ситилинке» стартовали продажи флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080
Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max). Их главной особенностью стали самые мощные видеокарты текущего поколения — Nvidia GeForce RTX 5090 и Nvidia GeForce RTX 5080. Об этом CNews сообщи
|22.04.2026
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Обновленные игровые ноутбуки MSI серий Raider и Cyborg стали доступны в России
. Новый показатель мощности системы в 300 Вт, передаваемый процессору Intel Core Ultra 200HX и видеокарте Nvidia GeForce RTX 50 Laptop, делает их самыми мощными игровыми ноутбуками во всей индустрии. MSI обновила подборку 18-дюймовых игровых ноутбуков: Titan 18, Raider 18 и Stealth 18 теперь функционируют на новейших процессорах Intel Core Ultra 200HX и оснащены дисплеями 4K-разрешения с ча
|14.04.2026
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Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе
Дизайн и эргономика Моноблок MSI AM273QP AI 1UM выполнен в минималистичном стиле. Внешне он напоминает обычный 27-дюймовый монитор. Корпус тонкий, из черного матового пластика, вокруг экрана — довольно тонкая черная рамка.
|23.03.2026
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Любимый россиянами производитель ПК пошел войной на Apple. В разработке несколько «убийц» MacBook Neo на чипах Intel
Apple не пройдет Тайваньская компания MSI в числе первых выступила против Apple и ее нового ноутбука MacBook Neo. Как пишет портал
|17.03.2026
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Любимый россиянами производитель ПК и комплектующих взвинтит цены на треть
Наполнение то же, цена выше Тайваньская компания MSI решила поднять цены на свою продукцию почти на треть. Как пишет портал Tom’s Hardware, ее
|26.02.2026
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Докатились. Любимый россиянами производитель ПК возобновил выпуск материнских плат под древние процессоры AMD
Старые технологии дешевле новых Компания MSI, производитель ноутбуков, ПК и комплектующих, выпустила материнские платы под сокет AMD A
|16.02.2026
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Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом
2242 для SSD и разъем SATA 2.5″ для HDD/SSD Сеть Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2 × Ethernet (2,5 Гбит/с) Питание Блок питания 120 Вт Размеры и масса 13,6 х 13,3 х 5 см; 625,7 г Дизайн и эргономика Внешне MSI Cubi NUC AI+ выглядит как типичный представитель класса мини‑ПК: строгий прямоугольный корпус без вычурных элементов. Материал — переработанный пластик (37,25 % состава), что можно расценит
|26.01.2026
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Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду
Дискретный TPM: фундамент аппаратной защиты Один из фундаментальных элементов такой защиты — дискретный доверенный платформенный модуль (dTPM). По словам представителей MSI, главное преимущество дискретного модуля — его физическое расположение на материнской плате, отдельное от остальных компонентов. В отличие от TPM (fTPM), который реализован на уровне прошив
|30.12.2025
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В материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI не загружается ключевой защитный механизм
Четыре вендора, четыре ошибки Ошибка в программных оболочках UEFI в материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock открывает возможность для атак на подсистему DMA (Direct Memory Access - прямой доступ к памяти) в обход низкоуровневых защитных инструментов. Хотя речь идёт об одной и той же уязв
|18.11.2025
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Adata и MSI представляют первый в мире 4-ранговый DDR5-модуль CUDIMM объемом 128 ГБ
Компания Adata Technology объявляет о запуске первого в мире высокоемкого DDR5-модуля с 4-ранговой архитектурой (4-RANK CUDIMM), разработанного совместно с производителем материнских плат MSI. Этот модуль использует 4-ранговую архитектуру, обеспечивая 128 ГБ на один модуль и стабильную работу на платформе Intel Z890. Об этом CNews сообщили представители Adata. Высокоемкий DDR5-м
|17.11.2025
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В «Ситилинке» стартовали продажи игрового ноутбука MSI Katana 17 B13U
В «Ситилинке» стартовали продажи игрового ноутбука MSI Katana 17 B13U. Игровой ноутбук MSI Katana 17 B13U сочетает высокую производительность, продуманную систему охлаждения и стильный дизайн. Об этом CNews сообщили представители «Ситили
|13.10.2025
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Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера
PRO DP80 — это компактный компьютер, требующий подключения внешнего монитора. В 2023 году компания MSI вышла на рынок компактных ПК и представила две серии моделей в этом форм-факторе: доступн
|10.09.2025
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Коллекционный ноутбук от MSI с изображением гравюры «Большая волна в Канагаве» доступен к покупке с 10 сентября
лько инструмент для работы, но и показатель утонченного вкуса. Об этом CNews сообщили представители MSI. В Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition установлен процессор от Intel® Core™ Ultra 7 до Intel®
|28.05.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи видеокарт RTX 5060 моделей Palit и MSI
«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи видеокарт Nvidia RTX 5060 компаний Palit и MSI. Все устройства построены на архитектуре Nvidia Blackwell и поддерживают ключевые технологии, включая DLSS 4 и аппаратную трассировку лучей. Стоимость новинок в сети «М.Видео-Эльдорадо» — о
|10.04.2025
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«Ситилинк» открыл предзаказ на игровые ноутбуки MSI серии RTX 50
Онлайн-ритейлер «Ситилинк» начинает принимать предварительные заказы на ноутбуки MSI линейки RTX 50. Новинки выполнены в единой дизайн-концепции, вдохновленной норвежской мифологией. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк». Флагманская серия Titan ориентирована на т
|03.02.2025
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Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM
оить световые эффекты в индивидуальном порядке. Но минус такого дизайна — корпус ноутбука имеет маркое покрытие, которое активно собирает отпечатки пальцев. Масса устройства составляет 3 кг, поэтому MSI Raider GE78 HX 14V больше подойдет для стационарной работы, чем для регулярных перемещений. MSI Raider GE78 HX 14V Дисплей с диагональю 17 дюймов, разрешением QHD+ (2560x1600) и част
|04.12.2024
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Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать
Когда компактность имеет значение Первая пара решений — миниатюрные ПК под названием Cubi NUC 1M и Cubi N ADL. В семействе сверхкомпактных компьютеров от MSI они во всех отношениях — старший и младший брат. Если объем Cubi NUC 1M составляет 0,826 литра, то Cubi N ADL — и вовсе 0,66 литра. Конечно, как старший, Cubi NUC 1M отличается повышенной с
|12.11.2024
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«Авито»: лидер по росту продаж среди ноутбуков в III квартале 2024 г. — MSI
популярными брендами ноутбуков среди россиян остаются Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. При этом абсолютным лидером роста продаж по сравнению со II кварталом 2024 г. стали ноутбуки тайваньского бренда MSI. Второе место заняли устройства HP, а третье место разделили Asus и Acer. За последний квартал цены на новые ноутбуки большинства брендов снизились: значительнее всего подешевели новые устр
|27.08.2024
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Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате
представлены производители, по всем критериям не уступающие ушедшим брендам. Один из них — компания MSI, основанная в 1986 году в Тайване. Производственные мощности на общей площади в 460 тысяч
|15.04.2024
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Россияне бешеными темпами скупают ноутбуки сбежавшей из страны компании. Отныне она новый лидер продаж, другие бренды за ней не поспевают
уков сменился лидер – если в 2023 г. первую строчку по объемам продаж занимала тайваньская компания MSI, то в первой четверти ей досталось лишь третье место. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой н
|06.06.2023
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MSI представила новые ПК и мониторы для бизнеса
Кроме того, монитор оснащается встроенными динамиками и интерфейсом USB-C с поддержкой передачи электропитания мощностью до 65 Вт – удобный способ подключения и быстрой подзарядки мобильных гаджетов. MSI представила новую серию ноутбуков — Commercial 14. Она предназначена для B2B-рынка и предлагает функции корпоративной безопасности и удалённой работы. В ноутбуке реализована 14-тидюймовая I
|12.04.2023
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Хакеры угнали из MSI исходные коды и документы на 1,5 ТБ
Процедурами после драки не машут Тайваньский поставщик компьютерных компонентов MSI (Micro-Star International) подтвердил факт кибератаки на свои системы. Ранее криминальная
|06.03.2023
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Поддельный софт MSI подсаживает геймерам невидимый майнер Monero, а заодно ПО для кражи паролей
а криминальными криптомайнерами и вредоносом RedLine, предназначенным для кражи информации. Утилита MSI Afterburner позволяет производить разгон видеокарт, регулировать работу системы охлаждени
|17.02.2023
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В России революция в продажах ноутбуков: У рынка новый лидер, легендарные бренды падают на дно
тогам 2022 г. на первое место по объемам поставок ноутбуков в Россию вырвалась тайваньская компания MSI. Еще год назад она занимала девятую строчку. Предыдущий лидер, американская компания HP,
|17.01.2023
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Материнские платы бренда, популярного в России и во всем мире, содержат гигантскую «дыру». Как избежать взлома
Платы с сюрпризом Материнские платы тайваньской компании MSI, одного из крупнейших вендоров ПК и комплектующих, содержат уязвимость, из-за которой сбоит функция безопасной загрузки (Secure Boot). Как пишет портал Bleeping Computer, проблеме подвержен
|25.03.2022
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MSI представила новое поколение ноутбуков для бизнеса с процессорами Intel Core 12 поколения
ыре дизайна, которые оживили продукт и придали ему современный вид. Таким образом, любой пользователь сможет подобрать ноутбук для своих задач. Дерек Чэнь, директор по продажам и маркетингу ноутбуков MSI, сказал: «Высокопроизводительные ноутбуки – основа MSI, и наши решения для бизнеса успешно дополнят любое рабочее место. Наша миссия никогда не меняется – мы стремимся к тому, чтобы
|08.02.2022
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MSI представила обновленный модельный ряд ноутбуков для геймеров и создателей контента
Компания MSI провела презентацию для партнеров и представителей прессы MSIology: Gameverse 2022, где б
|22.12.2021
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Корпоративные ПК MSI: спектр новой классики
экспертизы и технологической культуры. Тут потребуются собственные инженерные команды с глубоким пониманием современного состояния корпоративных ИТ-ландшафтов и перспектив их развития. Как это видит MSI? Почему MSI? Потому, что MSI входит в «большую четверку» глобальных вендоров ПК. Это не вызывает вопросов, например, в сложном и высококонкурентном сегменте игровых ПК, но вот
|21.10.2021
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Вам понравилась память DDR5? Она будет супердорогой
будет стоить намного дороже модулей DDR4 аналогичного объема. С таким прогнозом выступила компания MSI – один из крупнейших производителей компьютеров, ноутбуков, комплектующих и аксессуаров.
|15.06.2021
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Из-за глобального дефицита производители вернулись к выпуску слабых видеокарт восьмилетней давности
Назад в прошлое Компания MSI выпустила новую версию видеокарты GeForce GT 730 на архитектуре Kepler. Премьера референс
|15.04.2021
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Крупный производитель видеокарт в шесть раз сократил срок гарантии в России
Цены выше, гарантия меньше Компания Micro-Star International (MSI, Тайвань), один из основных игроков на мировом компьютерном рынке, объявила о резком сниж
|19.11.2020
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Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM
MSI GT76 Titan DT 10SGS-056RU MSI GT76 Titan DT работает на мощнейшем десятиядерном процессоре Intel Core i9-10900K с тактовой частотой 3,7 ГГц, которая в режиме разгона может подниматься до 5,3 ГГц. Ноутбук оснащен 32 Гбай
|19.08.2020
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Microsoft исправила дыру в Windows, о которой знала два года
ело Microsoft в рамках последнего обновления для Windows выпустила исправления для неприятной уязвимости, из-за которой система некорректно считывала сертификаты безопасности у инсталляционных файлов MSI (для обновлений Windows). Баг CVE-2020-1464 приводит к тому, что MSI-файл можно значительно модифицировать (вплоть до полной подмены содержимого), однако его цифровая подпись останет
|15.11.2019
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Создан сверхмощный компьютер на новейших чипах Intel, умещающийся на ладони
Компактный, легкий и «бесшумный» Компания MSI разработала компьютер-неттоп Cubi 5 10M в компактном корпусе на базе процессора Intel Cor
|17.04.2018
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Илья Муромец стал символом эксклюзивной материнской платы
Компания MSI представила в России новую линейку материнских плат, включающих эксклюзивную модель для о
|19.01.2017
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MSI анонсировала новую линейку мобильных рабочих станций на базе Intel Core i7 и Nvidia Quadro
Корпорация MSI, мировой производитель компьютерного оборудования и решений, представила новую линейку мобильных рабочих станций с новейшим, седьмым, поколением процессоров Intel Core i7 и новыми видеокарт
|11.04.2016
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Виртуальная реальность с гарантией
ть» нужна отнюдь не только поклонникам видеоигр и фанатам кинематографа. Об этом напомнила компания MSI, присвоив звание «первого в мире ноутбука с сертификатом NVIDIA VR» новой графической ста
|25.03.2016
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«Топ Системы» подтвердили совместимость рабочих станций MSI с T-Flex CAD
Компания «Топ Системы», российский разработчиков систем автоматизации проектирования под брендом T-Flex, подвела итоги тестирование мобильных рабочих станций MSI WS72 6QJ, WT72 2OM. Об этом CNews сообщили в «Топ Системах». Данная сертификация подтверждает полную совместимость рабочих станций MSI WS72 6QJ, WT72 2OM с системой автоматизированно
|18.11.2015
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Игра за моноблоком
Серьёзно занимающаяся производством игровых компьютеров и игровых ноутбуков компания MSI представила ориентированную на геймеров модель моноблока MSI Gaming 27T. Как ясно
MSI и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 14
|Зарайский Сергей 24 11
|Исаев Кирилл 15 11
|Черепенников Антон 86 6
|Зайцев Михаил 345 6
|Лебедев Михаил 72 5
|Shen Jerry - Шен Джерри 30 4
|Anderson Jim - Андерсон Джим 11 4
|Павлов Никита 146 4
|Калинин Александр 189 3
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
|Шпак Василий 279 3
|Помозов Алексей 88 3
|Мельников Алексей 74 3
|Комаров Павел 32 3
|Дашкевич Алексей 10 3
|Путин Владимир 3454 3
|Борзилов Давид 77 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Lisa Su - Лиза Су 59 2
|Усманов Алишер 311 2
|Мантуров Денис 126 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
|Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 8 2
|Кусков Денис 221 2
|Dell Michael - Делл Майкл 193 2
|Малафеев Андрей 52 2
|Сапунов Максим 3 2
|Копосов Максим 74 2
|Изумрудов Олег 41 2
|Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Покровский Иван 136 2
|Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 2
|Cohen Bram - Коэн Брэм 18 2
|Кулаков Павел 29 2
|Заренин Андрей 51 2
|Ермолов Александр 2 2
|Воронецкий Эдуард 47 2
|Камытбаева Зарина 16 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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