MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер

«Ситилинк» открыл продажи мощного игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition Федеральный онлайн ритейлер «Ситилинк» объявил о старте продаж флагманского игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition. Выпущенный в честь 40-летия компании MSI, этот ноутбук сочетает в себе премиальную эстетику и производительность уровня топового стационарного ПК. Внешний

В «Ситилинке» стартовали продажи флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080 Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max). Их главной особенностью стали самые мощные видеокарты текущего поколения — Nvidia GeForce RTX 5090 и Nvidia GeForce RTX 5080. Об этом CNews сообщи

Обновленные игровые ноутбуки MSI серий Raider и Cyborg стали доступны в России . Новый показатель мощности системы в 300 Вт, передаваемый процессору Intel Core Ultra 200HX и видеокарте Nvidia GeForce RTX 50 Laptop, делает их самыми мощными игровыми ноутбуками во всей индустрии. MSI обновила подборку 18-дюймовых игровых ноутбуков: Titan 18, Raider 18 и Stealth 18 теперь функционируют на новейших процессорах Intel Core Ultra 200HX и оснащены дисплеями 4K-разрешения с ча

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе Дизайн и эргономика Моноблок MSI AM273QP AI 1UM выполнен в минималистичном стиле. Внешне он напоминает обычный 27-дюймовый монитор. Корпус тонкий, из черного матового пластика, вокруг экрана — довольно тонкая черная рамка.

Любимый россиянами производитель ПК пошел войной на Apple. В разработке несколько «убийц» MacBook Neo на чипах Intel Apple не пройдет Тайваньская компания MSI в числе первых выступила против Apple и ее нового ноутбука MacBook Neo. Как пишет портал

Любимый россиянами производитель ПК и комплектующих взвинтит цены на треть Наполнение то же, цена выше Тайваньская компания MSI решила поднять цены на свою продукцию почти на треть. Как пишет портал Tom’s Hardware, ее

Докатились. Любимый россиянами производитель ПК возобновил выпуск материнских плат под древние процессоры AMD Старые технологии дешевле новых Компания MSI, производитель ноутбуков, ПК и комплектующих, выпустила материнские платы под сокет AMD A

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом 2242 для SSD и разъем SATA 2.5″ для HDD/SSD Сеть Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2 × Ethernet (2,5 Гбит/с) Питание Блок питания 120 Вт Размеры и масса 13,6 х 13,3 х 5 см; 625,7 г Дизайн и эргономика Внешне MSI Cubi NUC AI+ выглядит как типичный представитель класса мини‑ПК: строгий прямоугольный корпус без вычурных элементов. Материал — переработанный пластик (37,25 % состава), что можно расценит

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду Дискретный TPM: фундамент аппаратной защиты Один из фундаментальных элементов такой защиты — дискретный доверенный платформенный модуль (dTPM). По словам представителей MSI, главное преимущество дискретного модуля — его физическое расположение на материнской плате, отдельное от остальных компонентов. В отличие от TPM (fTPM), который реализован на уровне прошив

В материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI не загружается ключевой защитный механизм Четыре вендора, четыре ошибки Ошибка в программных оболочках UEFI в материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock открывает возможность для атак на подсистему DMA (Direct Memory Access - прямой доступ к памяти) в обход низкоуровневых защитных инструментов. Хотя речь идёт об одной и той же уязв

Adata и MSI представляют первый в мире 4-ранговый DDR5-модуль CUDIMM объемом 128 ГБ Компания Adata Technology объявляет о запуске первого в мире высокоемкого DDR5-модуля с 4-ранговой архитектурой (4-RANK CUDIMM), разработанного совместно с производителем материнских плат MSI. Этот модуль использует 4-ранговую архитектуру, обеспечивая 128 ГБ на один модуль и стабильную работу на платформе Intel Z890. Об этом CNews сообщили представители Adata. Высокоемкий DDR5-м

В «Ситилинке» стартовали продажи игрового ноутбука MSI Katana 17 B13U В «Ситилинке» стартовали продажи игрового ноутбука MSI Katana 17 B13U. Игровой ноутбук MSI Katana 17 B13U сочетает высокую производительность, продуманную систему охлаждения и стильный дизайн. Об этом CNews сообщили представители «Ситили

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера PRO DP80 — это компактный компьютер, требующий подключения внешнего монитора. В 2023 году компания MSI вышла на рынок компактных ПК и представила две серии моделей в этом форм-факторе: доступн

Коллекционный ноутбук от MSI с изображением гравюры «Большая волна в Канагаве» доступен к покупке с 10 сентября лько инструмент для работы, но и показатель утонченного вкуса. Об этом CNews сообщили представители MSI. В Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition установлен процессор от Intel® Core™ Ultra 7 до Intel®

«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи видеокарт RTX 5060 моделей Palit и MSI «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи видеокарт Nvidia RTX 5060 компаний Palit и MSI. Все устройства построены на архитектуре Nvidia Blackwell и поддерживают ключевые технологии, включая DLSS 4 и аппаратную трассировку лучей. Стоимость новинок в сети «М.Видео-Эльдорадо» — о

«Ситилинк» открыл предзаказ на игровые ноутбуки MSI серии RTX 50 Онлайн-ритейлер «Ситилинк» начинает принимать предварительные заказы на ноутбуки MSI линейки RTX 50. Новинки выполнены в единой дизайн-концепции, вдохновленной норвежской мифологией. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк». Флагманская серия Titan ориентирована на т

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM оить световые эффекты в индивидуальном порядке. Но минус такого дизайна — корпус ноутбука имеет маркое покрытие, которое активно собирает отпечатки пальцев. Масса устройства составляет 3 кг, поэтому MSI Raider GE78 HX 14V больше подойдет для стационарной работы, чем для регулярных перемещений. MSI Raider GE78 HX 14V Дисплей с диагональю 17 дюймов, разрешением QHD+ (2560x1600) и част

Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать Когда компактность имеет значение Первая пара решений — миниатюрные ПК под названием Cubi NUC 1M и Cubi N ADL. В семействе сверхкомпактных компьютеров от MSI они во всех отношениях — старший и младший брат. Если объем Cubi NUC 1M составляет 0,826 литра, то Cubi N ADL — и вовсе 0,66 литра. Конечно, как старший, Cubi NUC 1M отличается повышенной с

«Авито»: лидер по росту продаж среди ноутбуков в III квартале 2024 г. — MSI популярными брендами ноутбуков среди россиян остаются Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. При этом абсолютным лидером роста продаж по сравнению со II кварталом 2024 г. стали ноутбуки тайваньского бренда MSI. Второе место заняли устройства HP, а третье место разделили Asus и Acer. За последний квартал цены на новые ноутбуки большинства брендов снизились: значительнее всего подешевели новые устр

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате представлены производители, по всем критериям не уступающие ушедшим брендам. Один из них — компания MSI, основанная в 1986 году в Тайване. Производственные мощности на общей площади в 460 тысяч

Россияне бешеными темпами скупают ноутбуки сбежавшей из страны компании. Отныне она новый лидер продаж, другие бренды за ней не поспевают уков сменился лидер – если в 2023 г. первую строчку по объемам продаж занимала тайваньская компания MSI, то в первой четверти ей досталось лишь третье место. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой н

MSI представила новые ПК и мониторы для бизнеса Кроме того, монитор оснащается встроенными динамиками и интерфейсом USB-C с поддержкой передачи электропитания мощностью до 65 Вт – удобный способ подключения и быстрой подзарядки мобильных гаджетов. MSI представила новую серию ноутбуков — Commercial 14. Она предназначена для B2B-рынка и предлагает функции корпоративной безопасности и удалённой работы. В ноутбуке реализована 14-тидюймовая I

Хакеры угнали из MSI исходные коды и документы на 1,5 ТБ Процедурами после драки не машут Тайваньский поставщик компьютерных компонентов MSI (Micro-Star International) подтвердил факт кибератаки на свои системы. Ранее криминальная

Поддельный софт MSI подсаживает геймерам невидимый майнер Monero, а заодно ПО для кражи паролей а криминальными криптомайнерами и вредоносом RedLine, предназначенным для кражи информации. Утилита MSI Afterburner позволяет производить разгон видеокарт, регулировать работу системы охлаждени

В России революция в продажах ноутбуков: У рынка новый лидер, легендарные бренды падают на дно тогам 2022 г. на первое место по объемам поставок ноутбуков в Россию вырвалась тайваньская компания MSI. Еще год назад она занимала девятую строчку. Предыдущий лидер, американская компания HP,

Материнские платы бренда, популярного в России и во всем мире, содержат гигантскую «дыру». Как избежать взлома Платы с сюрпризом Материнские платы тайваньской компании MSI, одного из крупнейших вендоров ПК и комплектующих, содержат уязвимость, из-за которой сбоит функция безопасной загрузки (Secure Boot). Как пишет портал Bleeping Computer, проблеме подвержен

MSI представила новое поколение ноутбуков для бизнеса с процессорами Intel Core 12 поколения ыре дизайна, которые оживили продукт и придали ему современный вид. Таким образом, любой пользователь сможет подобрать ноутбук для своих задач. Дерек Чэнь, директор по продажам и маркетингу ноутбуков MSI, сказал: «Высокопроизводительные ноутбуки – основа MSI, и наши решения для бизнеса успешно дополнят любое рабочее место. Наша миссия никогда не меняется – мы стремимся к тому, чтобы

MSI представила обновленный модельный ряд ноутбуков для геймеров и создателей контента Компания MSI провела презентацию для партнеров и представителей прессы MSIology: Gameverse 2022, где б

Корпоративные ПК MSI: спектр новой классики экспертизы и технологической культуры. Тут потребуются собственные инженерные команды с глубоким пониманием современного состояния корпоративных ИТ-ландшафтов и перспектив их развития. Как это видит MSI? Почему MSI? Потому, что MSI входит в «большую четверку» глобальных вендоров ПК. Это не вызывает вопросов, например, в сложном и высококонкурентном сегменте игровых ПК, но вот

Вам понравилась память DDR5? Она будет супердорогой будет стоить намного дороже модулей DDR4 аналогичного объема. С таким прогнозом выступила компания MSI – один из крупнейших производителей компьютеров, ноутбуков, комплектующих и аксессуаров.

Из-за глобального дефицита производители вернулись к выпуску слабых видеокарт восьмилетней давности Назад в прошлое Компания MSI выпустила новую версию видеокарты GeForce GT 730 на архитектуре Kepler. Премьера референс

Крупный производитель видеокарт в шесть раз сократил срок гарантии в России Цены выше, гарантия меньше Компания Micro-Star International (MSI, Тайвань), один из основных игроков на мировом компьютерном рынке, объявила о резком сниж

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM MSI GT76 Titan DT 10SGS-056RU MSI GT76 Titan DT работает на мощнейшем десятиядерном процессоре Intel Core i9-10900K с тактовой частотой 3,7 ГГц, которая в режиме разгона может подниматься до 5,3 ГГц. Ноутбук оснащен 32 Гбай

Microsoft исправила дыру в Windows, о которой знала два года ело Microsoft в рамках последнего обновления для Windows выпустила исправления для неприятной уязвимости, из-за которой система некорректно считывала сертификаты безопасности у инсталляционных файлов MSI (для обновлений Windows). Баг CVE-2020-1464 приводит к тому, что MSI-файл можно значительно модифицировать (вплоть до полной подмены содержимого), однако его цифровая подпись останет

Создан сверхмощный компьютер на новейших чипах Intel, умещающийся на ладони Компактный, легкий и «бесшумный» Компания MSI разработала компьютер-неттоп Cubi 5 10M в компактном корпусе на базе процессора Intel Cor

Илья Муромец стал символом эксклюзивной материнской платы Компания MSI представила в России новую линейку материнских плат, включающих эксклюзивную модель для о

MSI анонсировала новую линейку мобильных рабочих станций на базе Intel Core i7 и Nvidia Quadro Корпорация MSI, мировой производитель компьютерного оборудования и решений, представила новую линейку мобильных рабочих станций с новейшим, седьмым, поколением процессоров Intel Core i7 и новыми видеокарт

Виртуальная реальность с гарантией ть» нужна отнюдь не только поклонникам видеоигр и фанатам кинематографа. Об этом напомнила компания MSI, присвоив звание «первого в мире ноутбука с сертификатом NVIDIA VR» новой графической ста

«Топ Системы» подтвердили совместимость рабочих станций MSI с T-Flex CAD Компания «Топ Системы», российский разработчиков систем автоматизации проектирования под брендом T-Flex, подвела итоги тестирование мобильных рабочих станций MSI WS72 6QJ, WT72 2OM. Об этом CNews сообщили в «Топ Системах». Данная сертификация подтверждает полную совместимость рабочих станций MSI WS72 6QJ, WT72 2OM с системой автоматизированно