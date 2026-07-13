Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

MSI Micro-Star International Эмэсай Компьютер

MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.07.2026 «Ситилинк» открыл продажи мощного игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition

Федеральный онлайн ритейлер «Ситилинк» объявил о старте продаж флагманского игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition. Выпущенный в честь 40-летия компании MSI, этот ноутбук сочетает в себе премиальную эстетику и производительность уровня топового стационарного ПК. Внешний
28.04.2026 В «Ситилинке» стартовали продажи флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max). Их главной особенностью стали самые мощные видеокарты текущего поколения — Nvidia GeForce RTX 5090 и Nvidia GeForce RTX 5080. Об этом CNews сообщи
22.04.2026 Обновленные игровые ноутбуки MSI серий Raider и Cyborg стали доступны в России

. Новый показатель мощности системы в 300 Вт, передаваемый процессору Intel Core Ultra 200HX и видеокарте Nvidia GeForce RTX 50 Laptop, делает их самыми мощными игровыми ноутбуками во всей индустрии. MSI обновила подборку 18-дюймовых игровых ноутбуков: Titan 18, Raider 18 и Stealth 18 теперь функционируют на новейших процессорах Intel Core Ultra 200HX и оснащены дисплеями 4K-разрешения с ча
14.04.2026 Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Дизайн и эргономика Моноблок MSI AM273QP AI 1UM выполнен в минималистичном стиле. Внешне он напоминает обычный 27-дюймовый монитор. Корпус тонкий, из черного матового пластика, вокруг экрана — довольно тонкая черная рамка.
23.03.2026 Любимый россиянами производитель ПК пошел войной на Apple. В разработке несколько «убийц» MacBook Neo на чипах Intel

Apple не пройдет Тайваньская компания MSI в числе первых выступила против Apple и ее нового ноутбука MacBook Neo. Как пишет портал

17.03.2026 Любимый россиянами производитель ПК и комплектующих взвинтит цены на треть

Наполнение то же, цена выше Тайваньская компания MSI решила поднять цены на свою продукцию почти на треть. Как пишет портал Tom’s Hardware, ее
26.02.2026 Докатились. Любимый россиянами производитель ПК возобновил выпуск материнских плат под древние процессоры AMD

Старые технологии дешевле новых Компания MSI, производитель ноутбуков, ПК и комплектующих, выпустила материнские платы под сокет AMD A
16.02.2026 Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

 2242 для SSD и разъем SATA 2.5″ для HDD/SSD Сеть Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2 × Ethernet (2,5 Гбит/с) Питание Блок питания 120 Вт Размеры и масса 13,6 х 13,3 х 5 см; 625,7 г Дизайн и эргономика Внешне MSI Cubi NUC AI+ выглядит как типичный представитель класса мини‑ПК: строгий прямоугольный корпус без вычурных элементов. Материал — переработанный пластик (37,25 % состава), что можно расценит
26.01.2026 Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Дискретный TPM: фундамент аппаратной защиты Один из фундаментальных элементов такой защиты — дискретный доверенный платформенный модуль (dTPM). По словам представителей MSI, главное преимущество дискретного модуля — его физическое расположение на материнской плате, отдельное от остальных компонентов. В отличие от TPM (fTPM), который реализован на уровне прошив
30.12.2025 В материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI не загружается ключевой защитный механизм

Четыре вендора, четыре ошибки Ошибка в программных оболочках UEFI в материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock открывает возможность для атак на подсистему DMA (Direct Memory Access - прямой доступ к памяти) в обход низкоуровневых защитных инструментов. Хотя речь идёт об одной и той же уязв
18.11.2025 Adata и MSI представляют первый в мире 4-ранговый DDR5-модуль CUDIMM объемом 128 ГБ

Компания Adata Technology объявляет о запуске первого в мире высокоемкого DDR5-модуля с 4-ранговой архитектурой (4-RANK CUDIMM), разработанного совместно с производителем материнских плат MSI. Этот модуль использует 4-ранговую архитектуру, обеспечивая 128 ГБ на один модуль и стабильную работу на платформе Intel Z890. Об этом CNews сообщили представители Adata. Высокоемкий DDR5-м
17.11.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи игрового ноутбука MSI Katana 17 B13U

В «Ситилинке» стартовали продажи игрового ноутбука MSI Katana 17 B13U. Игровой ноутбук MSI Katana 17 B13U сочетает высокую производительность, продуманную систему охлаждения и стильный дизайн. Об этом CNews сообщили представители «Ситили
13.10.2025 Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

PRO DP80 — это компактный компьютер, требующий подключения внешнего монитора. В 2023 году компания MSI вышла на рынок компактных ПК и представила две серии моделей в этом форм-факторе: доступн
10.09.2025 Коллекционный ноутбук от MSI с изображением гравюры «Большая волна в Канагаве» доступен к покупке с 10 сентября

лько инструмент для работы, но и показатель утонченного вкуса. Об этом CNews сообщили представители MSI. В Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition установлен процессор от Intel® Core™ Ultra 7 до Intel®
28.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи видеокарт RTX 5060 моделей Palit и MSI

«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи видеокарт Nvidia RTX 5060 компаний Palit и MSI. Все устройства построены на архитектуре Nvidia Blackwell и поддерживают ключевые технологии, включая DLSS 4 и аппаратную трассировку лучей. Стоимость новинок в сети «М.Видео-Эльдорадо» — о
10.04.2025 «Ситилинк» открыл предзаказ на игровые ноутбуки MSI серии RTX 50

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» начинает принимать предварительные заказы на ноутбуки MSI линейки RTX 50. Новинки выполнены в единой дизайн-концепции, вдохновленной норвежской мифологией. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк». Флагманская серия Titan ориентирована на т
03.02.2025 Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

оить световые эффекты в индивидуальном порядке.  Но минус такого дизайна — корпус ноутбука имеет маркое покрытие, которое активно собирает отпечатки пальцев. Масса устройства составляет 3 кг, поэтому MSI Raider GE78 HX 14V больше подойдет для стационарной работы, чем для регулярных перемещений. MSI Raider GE78 HX 14V Дисплей с диагональю 17 дюймов, разрешением QHD+ (2560x1600) и част
04.12.2024 Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать

Когда компактность имеет значение Первая пара решений — миниатюрные ПК под названием Cubi NUC 1M и Cubi N ADL. В семействе сверхкомпактных компьютеров от MSI они во всех отношениях — старший и младший брат. Если объем Cubi NUC 1M составляет 0,826 литра, то Cubi N ADL — и вовсе 0,66 литра. Конечно, как старший, Cubi NUC 1M отличается повышенной с
12.11.2024 «Авито»: лидер по росту продаж среди ноутбуков в III квартале 2024 г. — MSI

популярными брендами ноутбуков среди россиян остаются Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. При этом абсолютным лидером роста продаж по сравнению со II кварталом 2024 г. стали ноутбуки тайваньского бренда MSI. Второе место заняли устройства HP, а третье место разделили Asus и Acer. За последний квартал цены на новые ноутбуки большинства брендов снизились: значительнее всего подешевели новые устр
27.08.2024 Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

представлены производители, по всем критериям не уступающие ушедшим брендам. Один из них — компания MSI, основанная в 1986 году в Тайване. Производственные мощности на общей площади в 460 тысяч
15.04.2024 Россияне бешеными темпами скупают ноутбуки сбежавшей из страны компании. Отныне она новый лидер продаж, другие бренды за ней не поспевают

уков сменился лидер – если в 2023 г. первую строчку по объемам продаж занимала тайваньская компания MSI, то в первой четверти ей досталось лишь третье место. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой н
06.06.2023 MSI представила новые ПК и мониторы для бизнеса

Кроме того, монитор оснащается встроенными динамиками и интерфейсом USB-C с поддержкой передачи электропитания мощностью до 65 Вт – удобный способ подключения и быстрой подзарядки мобильных гаджетов. MSI представила новую серию ноутбуков — Commercial 14. Она предназначена для B2B-рынка и предлагает функции корпоративной безопасности и удалённой работы. В ноутбуке реализована 14-тидюймовая I
12.04.2023 Хакеры угнали из MSI исходные коды и документы на 1,5 ТБ

Процедурами после драки не машут Тайваньский поставщик компьютерных компонентов MSI (Micro-Star International) подтвердил факт кибератаки на свои системы. Ранее криминальная
06.03.2023 Поддельный софт MSI подсаживает геймерам невидимый майнер Monero, а заодно ПО для кражи паролей

а криминальными криптомайнерами и вредоносом RedLine, предназначенным для кражи информации. Утилита MSI Afterburner позволяет производить разгон видеокарт, регулировать работу системы охлаждени
17.02.2023 В России революция в продажах ноутбуков: У рынка новый лидер, легендарные бренды падают на дно

тогам 2022 г. на первое место по объемам поставок ноутбуков в Россию вырвалась тайваньская компания MSI. Еще год назад она занимала девятую строчку. Предыдущий лидер, американская компания HP,

17.01.2023 Материнские платы бренда, популярного в России и во всем мире, содержат гигантскую «дыру». Как избежать взлома

Платы с сюрпризом Материнские платы тайваньской компании MSI, одного из крупнейших вендоров ПК и комплектующих, содержат уязвимость, из-за которой сбоит функция безопасной загрузки (Secure Boot). Как пишет портал Bleeping Computer, проблеме подвержен
25.03.2022 MSI представила новое поколение ноутбуков для бизнеса с процессорами Intel Core 12 поколения

ыре дизайна, которые оживили продукт и придали ему современный вид. Таким образом, любой пользователь сможет подобрать ноутбук для своих задач. Дерек Чэнь, директор по продажам и маркетингу ноутбуков MSI, сказал: «Высокопроизводительные ноутбуки – основа MSI, и наши решения для бизнеса успешно дополнят любое рабочее место. Наша миссия никогда не меняется – мы стремимся к тому, чтобы

08.02.2022 MSI представила обновленный модельный ряд ноутбуков для геймеров и создателей контента

Компания MSI провела презентацию для партнеров и представителей прессы MSIology: Gameverse 2022, где б
22.12.2021 Корпоративные ПК MSI: спектр новой классики

экспертизы и технологической культуры. Тут потребуются собственные инженерные команды с глубоким пониманием современного состояния корпоративных ИТ-ландшафтов и перспектив их развития. Как это видит MSI? Почему MSI? Потому, что MSI входит в «большую четверку» глобальных вендоров ПК. Это не вызывает вопросов, например, в сложном и высококонкурентном сегменте игровых ПК, но вот
21.10.2021 Вам понравилась память DDR5? Она будет супердорогой

будет стоить намного дороже модулей DDR4 аналогичного объема. С таким прогнозом выступила компания MSI – один из крупнейших производителей компьютеров, ноутбуков, комплектующих и аксессуаров.

15.06.2021 Из-за глобального дефицита производители вернулись к выпуску слабых видеокарт восьмилетней давности

Назад в прошлое Компания MSI выпустила новую версию видеокарты GeForce GT 730 на архитектуре Kepler. Премьера референс
15.04.2021 Крупный производитель видеокарт в шесть раз сократил срок гарантии в России

Цены выше, гарантия меньше Компания Micro-Star International (MSI, Тайвань), один из основных игроков на мировом компьютерном рынке, объявила о резком сниж
19.11.2020 Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

MSI GT76 Titan DT 10SGS-056RU MSI GT76 Titan DT работает на мощнейшем десятиядерном процессоре Intel Core i9-10900K с тактовой частотой 3,7 ГГц, которая в режиме разгона может подниматься до 5,3 ГГц. Ноутбук оснащен 32 Гбай
19.08.2020 Microsoft исправила дыру в Windows, о которой знала два года

ело Microsoft в рамках последнего обновления для Windows выпустила исправления для неприятной уязвимости, из-за которой система некорректно считывала сертификаты безопасности у инсталляционных файлов MSI (для обновлений Windows). Баг CVE-2020-1464 приводит к тому, что MSI-файл можно значительно модифицировать (вплоть до полной подмены содержимого), однако его цифровая подпись останет
15.11.2019 Создан сверхмощный компьютер на новейших чипах Intel, умещающийся на ладони

Компактный, легкий и «бесшумный» Компания MSI разработала компьютер-неттоп Cubi 5 10M в компактном корпусе на базе процессора Intel Cor
17.04.2018 Илья Муромец стал символом эксклюзивной материнской платы

Компания MSI представила в России новую линейку материнских плат, включающих эксклюзивную модель для о
19.01.2017 MSI анонсировала новую линейку мобильных рабочих станций на базе Intel Core i7 и Nvidia Quadro

Корпорация MSI, мировой производитель компьютерного оборудования и решений, представила новую линейку мобильных рабочих станций с новейшим, седьмым, поколением процессоров Intel Core i7 и новыми видеокарт
11.04.2016 Виртуальная реальность с гарантией

ть» нужна отнюдь не только поклонникам видеоигр и фанатам кинематографа. Об этом напомнила компания MSI, присвоив звание «первого в мире ноутбука с сертификатом NVIDIA VR» новой графической ста
25.03.2016 «Топ Системы» подтвердили совместимость рабочих станций MSI с T-Flex CAD

Компания «Топ Системы», российский разработчиков систем автоматизации проектирования под брендом T-Flex, подвела итоги тестирование мобильных рабочих станций MSI WS72 6QJ, WT72 2OM. Об этом CNews сообщили в «Топ Системах». Данная сертификация подтверждает полную совместимость рабочих станций MSI WS72 6QJ, WT72 2OM с системой автоматизированно
18.11.2015 Игра за моноблоком

Серьёзно занимающаяся производством игровых компьютеров и игровых ноутбуков компания MSI представила ориентированную на геймеров модель моноблока MSI Gaming 27T. Как ясно


Публикаций - 740, упоминаний - 981

MSI и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 300
Intel Corporation 12811 244
Nvidia Corp 4002 208
Acer Group - Acer Inc 2776 164
AMD - Advanced Micro Devices 4641 147
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 135
Lenovo Group 2446 132
HP Inc. 5883 122
Dell EMC 5180 117
Apple Inc 13154 103
Samsung Electronics 11064 95
Microsoft Corporation 25775 80
Huawei 4676 55
Toshiba Corporation 2980 51
Sony 6739 49
AMD Graphics Product Group - ATI 973 42
LG Electronics 3735 42
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 39
Pegatron - ASRock 60 32
Xiaomi - Сяоми 2231 29
Fujitsu 2105 29
Dell Technologies - Dell Computer 2219 28
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Merlion iRU - Деловой офис 352 22
Dell Alienware Corp 149 21
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 20
VAIO 475 19
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 19
HP - Hewlett-Packard 3662 18
Digma 251 18
Palit Microsystems 45 17
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 16
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 16
Seagate Technology 766 16
Google LLC 12688 15
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 15
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 15
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 14
Razer Inc 88 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 69
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Puma - Пума 50 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Swarovski AG 74 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Hyundai Motor Company 436 4
Белый Ветер 365 3
eBay Inc 1640 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Евросеть 1421 2
Walt Disney Company 647 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Yamaha - Ямаха 110 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Beko - Beko Electronics 83 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Связной ГК 1401 2
BMW Group 482 2
Visa International 1993 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Volkswagen Group - VW 308 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Федеральное казначейство России 1949 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 13
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 11
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 11
Linux Foundation - Free Standards Group 206 10
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 10
OpenCAPI Consortium 13 10
Gen-Z Consortium 11 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
OLPC - One Laptop per Child 82 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 362
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 329
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 238
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 217
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 212
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 159
DDR - Double data rate 3083 145
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 140
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 138
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 135
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 121
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 119
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 117
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 116
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 107
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 99
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 91
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 90
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 88
Notebook gaming - Игровой ноутбук 367 87
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 86
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 85
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 82
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 73
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 69
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 68
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 67
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 67
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 66
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 65
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 58
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 58
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 55
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 55
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 53
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 50
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 50
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 49
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 49
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 48
Microsoft Windows 16882 108
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 88
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 86
Intel Core - Семейство процессоров 1251 72
Nvidia GeForce GTX 525 70
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 67
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 67
MSI - серия игровых ноутбуков 73 59
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 56
Intel Core i - Cерия процессоров 534 52
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 49
Linux OS 11533 43
Microsoft Windows 7 2007 39
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 39
Microsoft DirectX 723 37
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 36
Nvidia GeForce GT 337 34
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 30
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 29
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 26
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 26
Microsoft Windows XP 2431 26
Microsoft Windows 11 827 25
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 116 25
Google Android 15243 25
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 24
Microsoft Windows 10 1938 24
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 21
AMD Radeon HD 282 21
Intel Celeron - Серия процессоров 979 21
Nvidia SLI 164 20
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 20
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 19
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 18
Microsoft Windows 2000 8678 18
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 18
Apple MacBook Pro 559 18
AMD Turion 169 18
MSI Wind 24 18
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 17
Ксенин Алекс 311 14
Зарайский Сергей 24 11
Исаев Кирилл 15 11
Черепенников Антон 86 6
Зайцев Михаил 345 6
Лебедев Михаил 72 5
Shen Jerry - Шен Джерри 30 4
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 4
Павлов Никита 146 4
Калинин Александр 189 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Шпак Василий 279 3
Помозов Алексей 88 3
Мельников Алексей 74 3
Комаров Павел 32 3
Дашкевич Алексей 10 3
Путин Владимир 3454 3
Борзилов Давид 77 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Lisa Su - Лиза Су 59 2
Усманов Алишер 311 2
Мантуров Денис 126 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 8 2
Кусков Денис 221 2
Dell Michael - Делл Майкл 193 2
Малафеев Андрей 52 2
Сапунов Максим 3 2
Копосов Максим 74 2
Изумрудов Олег 41 2
Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Покровский Иван 136 2
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 2
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 2
Кулаков Павел 29 2
Заренин Андрей 51 2
Ермолов Александр 2 2
Воронецкий Эдуард 47 2
Камытбаева Зарина 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 251
Китай - Тайвань 4245 116
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 96
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 95
Европа 24964 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 24
Азия - Азиатский регион 5920 24
Япония 13807 19
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 17
Южная Корея - Республика 7052 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Германия - Федеративная Республика 13221 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Украина 7928 12
Франция - Французская Республика 8177 8
Казахстан - Республика 6048 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Нидерланды 3746 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Европа Восточная 3138 5
Канада 5081 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 4
Индия - Bharat 5869 4
Испания - Королевство 3840 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Европа Западная 1496 3
Китай - Шанхай 833 3
Китай - Пекин - Beijing 1096 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
Россия - ЦФО - Московская область - Зарайский городской округ - Зарайск 20 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 87
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 49
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 47
Ergonomics - Эргономика 1755 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 29
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 28
Импортозамещение - параллельный импорт 618 27
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 25
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 21
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 21
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 13
Английский язык 7030 12
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 11
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 10
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
DigiTimes - Издание 1331 55
CNews - ZOOM.CNews 1866 33
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 18
Tom’s Hardware 600 16
Ведомости 1466 12
VideoCardz 44 9
BleepingComputer - Издание 458 7
Neowin 217 6
Inquirer 463 5
TechSpot 188 5
WCCFTech - Издание 110 4
Commercial Times 110 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Liliputing 76 3
Известия ИД 770 3
DailyTech 96 3
X-Bit Labs 83 3
Forbes - Форбс 1002 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Reddit 398 3
Чудо техники 60 2
Hardware Times 5 2
Мобильные системы 118 2
Reg Hardware 91 2
Cellular News 234 2
Открытые системы ИД 176 2
Times 661 2
iXBT.com 25 2
The Verge - Издание 619 2
ITHome 46 2
ZDnet 663 2
РИА Новости 1033 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
AnandTech 73 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CoinMarKetCap 23 1
Ars Technica 450 1
PC Magazine - PCMag 104 1
AP - Associated Press 2007 1
IDC - International Data Corporation 4975 31
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
Gartner - Гартнер 3658 7
Jon Peddie Research 46 6
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 5
IDC Russia - IDC Россия 183 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
ITResearch 123 3
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
TrendForce 187 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 2
Cinebench 29 2
Mercury Research 73 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
NPD DisplaySearch 285 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 2
Microsoft Research 144 1
MalwareHunterTeam 14 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
Fortune Global 100 142 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Gartner - Dataquest 353 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
IDC Ukraine - IDC Украина 7 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 1
Insight 64 20 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Markets&Markets Research 113 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
НГУ имени П.Ф. Лесгафта - Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 4 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 27
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
CeBIT 614 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Intel Developer Forum - IDF 317 5
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Black Hat - Конференция 120 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Amazon Prime Day 7 1
Кубок наций Персидского залива по футболу 1 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Red Dot Design Award 57 1
iF Design Awards 26 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
ИгроМир 125 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще