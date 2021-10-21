Вам понравилась память DDR5? Она будет супердорогой

Производитель компьютерного «железа» MSI уверен, что на старте продаж в конце осени 2021 г. память DDR5 будет стоить на 50-60% дороже аналогичных планок DDR4. Это самая большая разница в цене в истории – раньше она не превышала 40%. Цены поползут вниз лишь через два года.

За новшество придется переплатить

Оперативная память DDR5, распространение которой должно начаться в ноябре 2021 г. с выходом процессоров Intel Alder Lake, будет стоить намного дороже модулей DDR4 аналогичного объема. С таким прогнозом выступила компания MSI – один из крупнейших производителей компьютеров, ноутбуков, комплектующих и аксессуаров.

По данным MSI, разница в цене составит 50-60% не в пользу нового стандарта. Более того, дороговизна новой оперативной памяти не пройдет, как простуда, за неделю. Она растянется, по меньшей мене, на два ближайших года.

Недоступность памяти DDR5 с точки зрения завышенной стоимости объясняется двумя факторами. Первый и наиболее очевидный – это новизна самого стандарта. Любой компонент ПК на старте продаж стоит дороже, чем через несколько месяцев со дня релиза.

Планки DIMM DDR5. Найдите отличия от DDR4

Второй фактор – это используемые в планках памяти компоненты. В частности, модули комплектуются дополнительными модулями регулировки напряжения и контроллерами питания (PMIC). Также в них реализована новая технология коррекции ошибок на замену обычной ЕСС – on-die Error Correction Code (ODECC). Все это усложняет производство и повышает его себестоимость, что и приводит к гигантской разнице между розничными ценами на DDR5 и привычный многим стандарт DDR4.

Исторический рекорд

MSI подметила, что DDR5 не просто будет дороже памяти предыдущего стандарта. Разница в цене будет самой большой за всю историю компьютерной индустрии

«Исторически сложилось так, что более новая технология памяти всегда была дороже на 30-40% по сравнению с предыдущим поколением (на старте продаж – прим. CNews). Однако в случае DDR5 мы ожидаем повышения цены на 50–60% по сравнению с DDR4», – заявили аналитики MSI.

В компании объясняют это исключительно новыми компонентами в составе планок DDR5. Про глобальный дефицит чипов, тоже способный повлиять на рост цен, представители MSI не упоминают. Эксперты портала Neowin считают, что дефицит определеyно окажет свое негативное воздействие на цены за DDR5. В итоге потребителям придется переплатить даже больше 60% за новую память, чем если бы они решили повременить и собрать новый ПК на проверенных временем платках DDR4.

Дальновидность Intel

На момент публикации материала в мире не существовало ни одного доступного в магазинах процессора, способного работать с памятью нового стандарта. Первыми такую опцию получат чипы Intel Alder Lake, они же Core 12 поколения, премьера которых запланирована на конец октября 2021 г., а начало продаж – на ноябрь 2021 г.

Процессоры Intel Core 12 поколения с поддержкой DDR5

Не исключено, что Intel предвидела ситуацию с ценами на DDR5 и понимала, что далеко не каждый потребитель согласится переплатить только лишь за то, чтобы пользоваться самой современной оперативной памятью. Дальновидность Intel косвенно подтверждается наличием в чипах Alder Lake одновременной поддержки и DDR5, и DDR4.

Этим решением Intel расширила список потенциальных покупателей. Она добавила в них тех, кто хочет новый процессор, к тому же первый гибридный чип Intel, но не желает платить полторы-две цены за новую память. Как пишет Neowin, производительность настольных чипов Alder Lake-S в паре DDR4 выглядит весьма прилично.

Все зависит не только от Intel

Что до главного конкурента Intel, компании AMD, то в ее случае поддержка памяти DDR5 будет реализована в процессорах с архитектурой Zen 4 под новый сокет AM5. Их появление предварительно запланировано на первую половину 2022 г., но пока неясно, останется ли в них поддержка ОЗУ DDR4.

Очень многое также будет зависеть и от производителей материнских плат, в число которых входит и MSI. Они вполне могут сконцентрироваться на выпуске плат под Alder Lake со слотами под DDR5 и производить платы с DDR4 по остаточному принципу. Насколько велика вероятность такого исхода, пока неясно, но, тем не менее, она присутствует. Не исключено и появление гибридных системных плат со слотами DDR4 и DDR5.

Что сегодня понимают под TestOps Интеграция

Желающие сэкономить и купить один лишь процессор Intel или AMD нового поколения и не тратиться на «материнку» будут разочарованы – новые чипы несовместимы с существующими разъемами. Им потребуются LGA1700 и Socket AM5, что также потребует затрат на новый кулер или приобретение специального адаптера для старого.

Экспансия DDR5

Распространение памяти DDR5 для персональных компьютеров началось в первых числах октября 2020 г. Как сообщал CNews, компания SK hynix объявила тогда о запуске производства первых в мире планок DIMM нового поколения.

Самые первые модули DDR5 выдавали скорость передачи данных в пределах от 4800 до 5600 Мбит/сек на один контакт. В сравнении с DDR4 это приблизительно в 1,8 раза выше. Возможностей новых планок SK Hynix хватает, чтобы обеспечить передачу девяти фильмов в высоком разрешении (FullHD, примерно 5 ГБ каждый) в секунду.

ОЗУ DDR5 за авторством SK Hynix

Еще одним отличием новых планок от DDR4 стало снижение напряжения питания микросхем. вместо 1,2 В им требуется 1,1 В. С одной стороны, разница незначительная, но, с другой стороны, это позволило снизить уровень энергопотребления на 20%.

Первыми планками DDR5, поступившими в розничную продажу, стали модули по 16 ГБ от компании Teamgroup. Они продаются набором из двух планок.

Комплект DDR5 2x16 от Teamgroup

Продажи начались в июне 2021 г. Сперва разработчик просил за один набор $400 (28,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 октября 2021 г.), но к моменту отправки комплектов в магазины снизил цену до $311 (22,2 тыс. руб.).

Цена указана за планки базового уровня – DDR5-4800. Они основаны на модулях памяти производства американской Micron. Формула задержек (таймингов) составляет 40-40-40-77.

Для сравнения, в России у одного из крупнейших ритейлеров комплект из двух планок DDR4-3200 по 16 ГБ каждая (Patriot Viper RGB PVR432G320C6K DDR4) на момент публикации материала можно было приобрести за 15 тыс. руб.

Остаться на DDR4 и подождать падения цен на DDR5 - самое экономически выгодное решение

Тайминги планок – 16-20-20-40. Конечно, это не самый дорогой вариант, но в то же время и далеко не самый доступный.