Цены на сверхновую оперативную память рухнули на четверть еще до начала продаж. Процессоров с ее поддержкой не существует

Начались продажи памяти DDR5. В рознице появился комплект из двух планок по 16 ГБ производства TeamGroup. Первоначально их цена составляла $400, но ко дню релиза она упала до $310. Купить планки можно в ряде онлайн-магазинов, но воспользоваться ими нельзя – в мире до сих пор нет ни одного процессора, поддерживающего DDR5.

Новее, быстрее и дешевле

В мире начались продажи оперативной памяти стандарта DDR5 для компьютеров и ноутбуков. Раньше всех отправить в розницу такие планки удалось компании TeamGroup. Цены на них оказались почти на 25% ниже, чем предполагали сами разработчики.

С чем связан столь неожиданный обвал цен на современную память, на момент публикации материала оставалось неизвестным. Вдвойне необычно это выглядит на фоне дефицита полупроводниковых компонентов, вызванного пандемией коронавируса, и давно ставшего привычным регулярного роста цен на оперативную память.

Мировая экспансия памяти DDR5 началась с комплекта из двух планок для настольных ПК суммарным объемом 32 ГБ. По данным портала VideoCardz, TeamGroup поначалу планировала продавать этот набор за $400 (29,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 июня 2021 г.), но в итоге его рекомендуемая розничная цена составила $311 (22,6 тыс. руб.). Анонс модулей состоялся 18 июня 2021 г.

Первая в мире память DDR5, доступная простым пользователям

Цена указана за планки базового уровня – DDR5-4800. Они основаны на модулях памяти производства американской Micron. Для работы планкам необходимо напряжение 1,1 В, а их формула задержек (таймингов) составляет 40-40-40-77. Память стандарта DDR4 потребляет 1,2 В.

На то, что речь идет только о доступных планках, указывает и тот факт, что радиатор охлаждения для них не предусмотрен. Пользователям придется обходиться без него или вложить дополнительные средства в его приобретение.

Новая память TeamGroup обеспечивает пропускную способность до 38,4 ГБ/с против 25,6 ГБ/с у самых топовых DDR4. Размеры каждого модуля составляют 134х32 мм. На память распространяется гарантия сроком на три года.

Купить можно, пользоваться – нельзя

На 29 июня 2021 г. покупка любой оперативной памяти DDR5 являлась нецелесообразной, но дело тут не в памяти как таковой. Это новый стандарт, который постепенно вытеснит DDR4, так же, как DDR4 в свое время вытеснил DDR3.

Покупатели начали хвастаться своим приобретением

Временная бесполезность памяти DDR5 заключается в полном отсутствии систем, в которых ее можно было бы использовать. Ни AMD, ни Intel пока не выпускают процессоры с поддержкой этого стандарта, и до появления первых из них остается еще несколько месяцев.

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Компания Intel добавит поддержку DDR5 в свои Core 12 поколения, они же Alder Lake. Их предварительный анонс состоялся в январе 2021 г., и с тех пор Intel допустила несколько утечек их спецификаций.

Страничка на Amazon с новинкой TeamGroup

Релиз готовых чипов Intel Alder Lake предварительно запланирован на вторую половину 2021 г. AMD со своей стороны может задержаться с релизом процессоров на архитектурах Zen 3+ и Zen 4, поддерживающих DDR5, до начала 2022 г.

Конкуренты не дремлют

В обозримом будущем в продаже могут появиться планки памяти DDR5 на чипах производства южнокорейской компании SK Hynix. Она начала выпуск этих чипов еще в октябре 2020 г.

Как сообщал CNews, в DDR5-памяти SK hynix реализована функция коррекции ошибок (ECC, Error Correcting Code), которая по оценке производителя, повышает надежность работы приложений в 20 раз. Микросхемы DDR5 DRAM могут быть скомпонованы с максимальной плотностью при помощи технологии TSV, что позволяет получить модуль памяти емкостью до 256 ГБ.

Захват рынка неизбежен

Еще в конце лета 2020 г. исследовательская компания Omdia составила прогноз темпов распространения DDR5. По мнению ее экспертов, в 2022 г. память нового стандарта должна занять 10% рынка DRAM, а к 2024 г. ее доля должна будет превысить 40%.

DDR4 станет никому не нужной всего через пять лет

В июне 2021 г. компания Yolle Developpement опубликовала свой прогноз относительно засилья DDR5. Ее специалисты полагают, что в 2022 г. она захватит 25% рынка, а год спустя – более 50%. Наконец, в 2026 г. она станет абсолютным лидером на рынке, оставив всем остальным стандартам (DDR4, DDR3 и др.) едва ли 5% мирового рынка DRAM-памяти.