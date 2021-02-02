В мире грядет гигантский скачок цен на слегка устаревшую оперативную память

Оперативная память DDR3, выпуск которой был начат в 2007 г., 2021 г. подорожает на 40-50%. На рост цен повлияет несколько факторов, среди которых – дефицит производственных мощностей и переход ряда линий на выпуск памяти DDR5 в ущерб предыдущим стандартам. Модули DDR4 тоже вырастут в цене, но заметно меньше, нежели DDR3.

Классика в цене

В 2021 г. во всем мире ожидается рост цен на оперативную память, но в первую очередь это коснется устаревшего стандарта DDR3. Аналитики портала DigiTimes полагают, что к концу 2021 г. стоимость такой памяти вырастет на 40-50%, хотя в IV квартале 2020 г. они прогнозировали, что ее удорожание не превысит 30%.

Стандарт памяти DDR3 появился в 2007 г., и на февраль 2021 г. он морально устарел не только за счет своего 13-летнего возраста, но и на фоне более современной памяти DDR4, производство которой началось в 2014 г. Сейчас DDR4 признан самым распространенным стандартом ОЗУ – согласно подсчетам аналитиков TrendForce, еще в III квартале 2020 г. он занимал свыше 90% рынка памяти для серверов, ноутбуков и настольных ПК. Однако и ее тоже ожидает подорожание в 2021 г. – DigiTimes не пишет, насколько сильным оно будет, но уточняет, что цены на нее вырастут заметно ниже на фоне DDR3.

Почему придется переплачивать за устаревшую память

Одной из основных причин роста цен на DDR3 эксперты DigiTimes считают дефицит производственных мощностей – компании, выпускающие полупроводниковую продукцию, в январе 2021 г. столкнулись с невозможностью обработки возросшего числа заказов, в том числе и на чипы, выпускаемые по старым техпроцессам (12-22 нм), которые также используются и для модулей памяти.

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Еще одна возможная причина – это общее удорожание компьютерной техники, нередко приводящее к нежеланию владельцев старых ПК и ноутбуков переходить на полностью новое «железо». Пользователи компьютеров на сокетах, к примеру, AMD AM3+ или Intel LGA1155 часто ограничиваются только лишь приобретением дополнительной планки оперативной памяти DDR3, что выливается в рост спроса на нее и тем самым приводит к повышению розничных цен.

Постепенный отказ от устаревших технологий тоже влияет на стоимость технологий старых. Память DDR4, несмотря на свою популярность, уже нельзя считать самой современной – в 2021 г., по прогнозам TrendForce, ее постепенно начнет вытеснять память нового типа – DDR5. и в 2022 г. ее темпы захвата мирового рынка лишь увеличатся. Это заставит производителей выделить еще больше мощностей на выпуск DDR5-чипов за счет сокращения производства DDR3, а затем и DDR4.

Переход на новый стандарт неизбежен

Постепенно проникновение памяти DDR5 на ПК-рынок началось еще в октябре 2020 г., когда компания SK Hynix запустила производство первых в мире микросхем этого класса. Ее модули поддерживают скорость передачи данных от 4800 до 5600 Мбит/с на один контакт, и это в 1,8 раз выше в сравнении с DDR4, не говоря о DDR3. Помимо этого, рабочее напряжение для памяти DDR5 составляет 1,1 В против 1,2 В у DDR4, что приводит к снижению ее энергопотребления на 20% на фоне предыдущего поколения. Для сравнения, память DDR3 потребляет 1,575 В, а ее модификации DDR3L и DDR3U – 1,35 В и 1,25 В соответственно. К слову, у памяти DDR4, в отличие от DDR3, нет модификаций с пониженным вольтажом.

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В мобильном сегменте DDR5 появилась еще раньше – модификация этой памяти LPDDR (Low-Power DDR) для портативных устройств встречается в смартфонах, вышедших еще в самом начале 2020 г. Для примера, такие чипы используются во флагманских Samsung Galaxy S20 и Xiaomi Mi 10.

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Однако именно массовый переход ПК-рынка на DDR5 начнется, считают в TrendForce, только в 2022 г. На момент публикации материала ни Intel, ни AMD не предлагали поддержку нового стандарта памяти в своих процессорах – Intel, к примеру, собиралась интегрировать ее в Tiger Lake-H, но позже решила, что она появится лишь в семействе Alder Lake – такое название, как сообщал CNews, получили процессоры Core 12 поколения. AMD начнет переход на DDR5 в том же 2022 г.

DDR5 «выстрелит» в 2022 году

В итоге к концу 2021 г. доля DDR5-памяти в компьютерном сегменте составит не более 10%, так что о массовости говорить пока действительно не приходится. В сфере серверов переход на нее будет происходить немного быстрее – в конце 2021 г. ее доля дойдет максимум до 15%. В то же время LPDDR5 в мобильном сегменте отвоюет себе до 30%.