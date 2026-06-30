SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks

Рост цен на память на 700%: Samsung, SK hynix и Micron попались на сговоре бвинение в ценовом сговоре В окружной суд США Северного округа Калифорнии подан иск против Samsung, SK hynix и Micron. Трех крупнейших мировых производителей памяти обвиняют в незаконной коорди

Карманы еще не набиты. Samsung не хочет увеличивать производство памяти ради снижения цен и борьбы с дефицитом Дефицит? Ну и что? Корейские компании Samsung и SK Hynix, одни из крупнейших во всем мире производителей оперативной и флеш-памяти, заявили, что не собираются бороться с их дефицитом и ростом цен на них. Как пишет портал Overclock3d, их осно

Мировой рынок оперативной памяти на грани ценовой войны. Дерзкий новичок положил глаз на доли Samsung, Micron и Sk Hynix следует рассматривать в качестве вызова текущим лидерам отрасли, таким как южнокорейские Samsung и Sk Hynix, а также американская Micron. CXMT расширяется, демпингует и находит крупных клиенто

Пошла в серию «самая быстрая в отрасли» оперативная память Новый «рекордсмен» Южнокорейская SK Hynix начала массовое производство оперативной памяти с высокой пропускной способностью ст

Рынок чипов за год сократился на 11,4%, в плюсе – Samsung, Hynix, Qualcomm ары. Потребительский рынок показывает лучшую динамику в сравнении с корпоративным, который менее инертен и восстанавливается медленнее. В 2009 г. выручка увеличилась только у трех компаний – Samsung, Hynix и Qualcomm. Доход Intel сократился с $33,8 млрд в 2008 г. до $31,9 млрд в 2009 г. Тем не менее, компания сохранила за собой первое место по объему выручки восемнадцатый год кряду. Доля ко

Hynix разработала самый быстрый DRAM-чип для мобильников Компания Hynix Semiconductor, крупнейший в мире производитель модулей компьютерной памяти, сообщила о том, что ей удалось разработать самый быстрый и маленький в мире чип DRAM емкостью 1 Гбит для мобиль

Hynix Semiconductor инвестирует $875 млн в увеличение мощностей Южнокорейская Hynix Semiconductor, производитель компьютерных микросхем памяти, намерена в III квартале 2007 г. инвестировать $875 млн. в увеличение производственных мощностей, развитие и исследования, сообщ

Hynix разработала самый быстрый чип памяти для мобильников Южнокорейская компания Hynix Semiconductor заявила о разработке самого быстрого и маленького в мире чипа памяти DRAM

Sun Microsystems и Unisys затеяли спор с Hynix Компании Sun Microsystems Inc. и Unisys подали иск в американский суд против южнокорейской Hynix Semiconductor, намереваясь выявить ущерб, связанный с федеральным расследованием фиксац

Чистая прибыль Hynix Semiconductor в 1 квартале 2006 г. снизилась на 61% Чистая прибыль южнокорейского производителя полупроводников Hynix Semiconductor в 1 квартале 2006 г. составила 294 млрд вон ($311 млн.). Это на 61% ниже

Южнокорейская Hynix инвестирует $230 млн. в Китай Южнокорейский производитель чипов — компания Hynix Semiconductor — объявила о том, что ее совет директоров одобрил планы по инвестици

Hynix не дадут продавать NAND в Японии Японское подразделение южнокорейской компании Hynix Semiconductor получило указ прекратить продажи флэш-памяти NAND в Японии, согласно суде

Чистая прибыль Hynix Semiconductor выросла в 4 квартале в 4 раза Чистая прибыль южнокорейской компании Hynix Semiconductor, второго по величине производителя микрочипов оперативной памяти, выросла

Hynix увеличила скорость памяти DRAM го поколения GDDR4 функционирует со скоростью 2,9 Гбит/сек и обрабатывает 11,6 Гб данных в секунду. Hynix вскоре намерена поставлять образцы GDDR4 ведущим производителям графических чипсетов и

Toshiba опять не поделила с Hynix Semiconductor Компания Hynix Semiconductor приняла на себя атаку со стороны Toshiba за нарушение патентов на произво

Hynix и STMicroelectronics начали возведение нового завода в Китае Как сообщает Digitimes, компании Hynix и STMicroelectronics приступили к возведению нового завода в китайской провинции Джиансу (Jiangsu). Он будет выпускать модули флэш-памяти DRAM и NAND. Производственная линия по выпуску 8-

Hynix уличена в сговоре В США закончились слушания по делу южнокорейской компании Hynix Semiconductor, которая была обвинена в соучастии в завышении цен на DRAM, сообщает AFP.

Hynix получил прибыль благодаря высоким продажам чипов Как сообщает Reuters, второй по величине производитель чипов памяти Hynix Semiconductor получил прибыль в размере 186 млрд. вон ($185 млн.) в 4 квартале 2004 года по сравнению с убытком 881 млрд. вон за тот же период прошлого года. Компания связывает рост прибы

Curitel HX-525B - CDMA-кореец с французским шармом , таким образом, номер и избавляясь от необходимости переносить заметки из записной книжки. Телефон Curitel HX-525B стал одним из первых аппаратов в России, работающих с R-UIM. Внешний вид C

Корейцы и японцы дерутся из-за памяти , а также издержек. Спор гигантов электронной промышленности уходит корнями в 1996 год, когда между Hynix и Toshiba было заключено кросс-лицензионное соглашение об использовании интеллектуально

Toshiba подала иск против Hynix Компания Toshiba подала иск на компанию Hynix Semiconductor, обвинив ее в нарушении патентных прав, сообщает JCNN. Жалоба была направ

Hynix увеличит производство NAND флэш-памяти в 2 раза Компания Hynix планирует увеличить объем производства флэш-чипов NAND до 16 млн. единиц в месяц к концу этого года. Это почти более чем в два раза больше ныне существующего объема производства, которое

Рынок памяти: в ожидании битвы оследнего квартала на 2-е место в пятерке ведущих мировых производителей памяти DRAM вышла компания Hynix Semiconductor — ее доход достиг $1,1 млрд. Последний раз 2-е место среди лидеров р

Hynix выпустил модули DIMM для серверов и ноутбуков Компания Hynix Semiconductor выпустила двойной модуль памяти DIMM ёмкостью 4 ГБ для высокопроизводител

Hynix продает производство чипов группе Citigroup ии, банка Korea Exchange Bank, все кредиторы компании одобрили сделку по продаже этой части бизнеса Hynix Semiconductor финансовой группе Citigroup Venture Capital. Кредиторы также договорились

Hynix выпустил 1 и 2 ГБ DDR2-модули для ноутбуков Компания Hynix Semiconductor объявила о разработке первых в мире 1- и 2-гигабайтных модулей оперативной памяти DDR2 DRAM для ноутбуков. Память работает с частотой 533 МГц. Толщина модуля - 3,8 мм, а про

Hynix и STMicroelectronics создадут СП в Китае торговая организация признает ее неправомерной в принципе, будет отменена вовсе. Но это не главное. Hynix таким образом обеспечит себе доступ на дополнительный рынок и сможет обойти завышенный

Hynix выпустил самый быстрый модуль памяти Корейская компания Hynix Semiconductor, третий в мире производитель чипов памяти, объявила о разработке самого б

Чистые убытки Hynix превысили прогнозы Чистые убытки третьего по величине производителя чипов в мире южнокорейской компании Hynix Semiconductor составили 830 млрд. вон ($716,7 млн.) в четвертом квартале 2003 года при

Citigroup приобретет подразделение Hynix Semiconductor обрести подразделение по производству интегральных микросхем южнокорейского производителя микросхем Hynix Semiconductor за $430 млн., сообщает источник, близкий к переговорам. Выручка подраздел

Hynix восстановил прибыльность в 3 квартале Южнокорейский производитель полупроводников Hynix Semiconductor вернулся к прибыльности в 3 квартале 2003 года, сообщила компания 22 октя

Южная Корея судится с ЕС из-за пошлин на продукцию Hynix Semiconductor котором оспаривает правомочность налоговых пошлин, введенных ЕС на продукцию южнокорейской компании Hynix Semiconductor. Недавно регулятивные органы ЕС наложили импортные пошлины на продукцию <

Hynix представил первый в мире модуль DDR2 емкостью 1 Гб памяти, потребляет меньше электричества и может быть использован в качестве основной памяти для ПК. Hynix собирается выпустить новинку на рынок в начале четвертого квартала 2003 года и разверну

Hynix увеличивает свою долю на рынке, несмотря на санкции Крупнейший производитель модулей оперативной памяти DRAM, корейский Hynix Semiconductor, продолжает захватывать рынок. По данным Gartner Dataquest, во 2 квартале

Hynix терпит убытки из-за падения цeн Убыток южнокорейского производителя микросхем Hynix Semiconductor составил по итогам первого квартала 2003 года $876 млн. из-за падения цен

STMicroelectronics и Hynix кооперируются в производстве флэш-памяти NAND Франко-итальянский производитель чипов STMicroelectronics и корейский Hynix подписали договор о партнерстве в области разработки флэш-памяти типа NAND. ST надеется получить прибыль от использования собственной технологии корейской компании в производстве DRAM и с

Евросоюз принял окончательное решение о 33-процентной пошлине на память Hynix Исполнительные органы Евросоюза на прошлой неделе приняли окончательное решение о наложении на ввозимую в страны ЕС память крупного корейского производителя Hynix пошлины в размере 33% от стоимости. Санкция вступит в силу с 25 апреля. Ее введение с подачи Еврокомиссии и при поддержке представителями правительств 10 из 15 стран Союза. Таким образом

США наложили пошлины на ввозимую память Департамент коммерции США наложил на чипы памяти, импортируемые в США корейской фирмой Hynix Semiconductor, дополнительным налогом в 57,37% от стоимости товара. После расследования

Евросоюз пытается выжить Hynix с европейского рынка Модули памяти производства корейской компании Hynix Semiconductor, импортируемые в Европу, будут обложены 35-процентной пошлиной. Таким обр