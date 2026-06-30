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SK hynix Inc Hynix Semiconductor Hyundai Electronics Hyundai Electronic Industrial Hyundai Syscomm Hyundai CuriTel Hyundai Networks

SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 Рост цен на память на 700%: Samsung, SK hynix и Micron попались на сговоре

бвинение в ценовом сговоре В окружной суд США Северного округа Калифорнии подан иск против Samsung, SK hynix и Micron. Трех крупнейших мировых производителей памяти обвиняют в незаконной коорди
03.12.2025 Карманы еще не набиты. Samsung не хочет увеличивать производство памяти ради снижения цен и борьбы с дефицитом

Дефицит? Ну и что? Корейские компании Samsung и SK Hynix, одни из крупнейших во всем мире производителей оперативной и флеш-памяти, заявили, что не собираются бороться с их дефицитом и ростом цен на них. Как пишет портал Overclock3d, их осно
27.12.2024 Мировой рынок оперативной памяти на грани ценовой войны. Дерзкий новичок положил глаз на доли Samsung, Micron и Sk Hynix

следует рассматривать в качестве вызова текущим лидерам отрасли, таким как южнокорейские Samsung и Sk Hynix, а также американская Micron. CXMT расширяется, демпингует и находит крупных клиенто
02.07.2020 Пошла в серию «самая быстрая в отрасли» оперативная память

Новый «рекордсмен» Южнокорейская SK Hynix начала массовое производство оперативной памяти с высокой пропускной способностью ст
21.12.2009 Рынок чипов за год сократился на 11,4%, в плюсе – Samsung, Hynix, Qualcomm

ары. Потребительский рынок показывает лучшую динамику в сравнении с корпоративным, который менее инертен и восстанавливается медленнее. В 2009 г. выручка увеличилась только у трех компаний – Samsung, Hynix и Qualcomm. Доход Intel сократился с $33,8 млрд в 2008 г. до $31,9 млрд в 2009 г. Тем не менее, компания сохранила за собой первое место по объему выручки восемнадцатый год кряду. Доля ко
13.08.2007 Hynix разработала самый быстрый DRAM-чип для мобильников

Компания Hynix Semiconductor, крупнейший в мире производитель модулей компьютерной памяти, сообщила о том, что ей удалось разработать самый быстрый и маленький в мире чип DRAM емкостью 1 Гбит для мобиль
27.07.2007 Hynix Semiconductor инвестирует $875 млн в увеличение мощностей

Южнокорейская Hynix Semiconductor, производитель компьютерных микросхем памяти, намерена в III квартале 2007 г. инвестировать $875 млн. в увеличение производственных мощностей, развитие и исследования, сообщ
05.12.2006 Hynix разработала самый быстрый чип памяти для мобильников

Южнокорейская компания Hynix Semiconductor заявила о разработке самого быстрого и маленького в мире чипа памяти DRAM
06.09.2006 Sun Microsystems и Unisys затеяли спор с Hynix

Компании Sun Microsystems Inc. и Unisys подали иск в американский суд против южнокорейской Hynix Semiconductor, намереваясь выявить ущерб, связанный с федеральным расследованием фиксац
20.04.2006 Чистая прибыль Hynix Semiconductor в 1 квартале 2006 г. снизилась на 61%

Чистая прибыль южнокорейского производителя полупроводников Hynix Semiconductor в 1 квартале 2006 г. составила 294 млрд вон ($311 млн.). Это на 61% ниже

06.04.2006 Южнокорейская Hynix инвестирует $230 млн. в Китай

Южнокорейский производитель чипов — компания Hynix Semiconductor — объявила о том, что ее совет директоров одобрил планы по инвестици
24.03.2006 Hynix не дадут продавать NAND в Японии

Японское подразделение южнокорейской компании Hynix Semiconductor получило указ прекратить продажи флэш-памяти NAND в Японии, согласно суде
25.01.2006 Чистая прибыль Hynix Semiconductor выросла в 4 квартале в 4 раза

Чистая прибыль южнокорейской компании Hynix Semiconductor, второго по величине производителя микрочипов оперативной памяти, выросла
06.12.2005 Hynix увеличила скорость памяти DRAM

го поколения GDDR4 функционирует со скоростью 2,9 Гбит/сек и обрабатывает 11,6 Гб данных в секунду. Hynix вскоре намерена поставлять образцы GDDR4 ведущим производителям графических чипсетов и 
05.10.2005 Toshiba опять не поделила с Hynix Semiconductor

Компания Hynix Semiconductor приняла на себя атаку со стороны Toshiba за нарушение патентов на произво
28.04.2005 Hynix и STMicroelectronics начали возведение нового завода в Китае

Как сообщает Digitimes, компании Hynix и STMicroelectronics приступили к возведению нового завода в китайской провинции Джиансу (Jiangsu). Он будет выпускать модули флэш-памяти DRAM и NAND. Производственная линия по выпуску 8-
22.04.2005 Hynix уличена в сговоре

В США закончились слушания по делу южнокорейской компании Hynix Semiconductor, которая была обвинена в соучастии в завышении цен на DRAM, сообщает AFP.
03.03.2005 Hynix получил прибыль благодаря высоким продажам чипов

Как сообщает Reuters, второй по величине производитель чипов памяти Hynix Semiconductor получил прибыль в размере 186 млрд. вон ($185 млн.) в 4 квартале 2004 года по сравнению с убытком 881 млрд. вон за тот же период прошлого года. Компания связывает рост прибы
07.12.2004 Curitel HX-525B - CDMA-кореец с французским шармом

, таким образом, номер и избавляясь от необходимости переносить заметки из записной книжки. Телефон Curitel HX-525B стал одним из первых аппаратов в России, работающих с R-UIM. Внешний вид C
10.11.2004 Корейцы и японцы дерутся из-за памяти

, а также издержек. Спор гигантов электронной промышленности уходит корнями в 1996 год, когда между Hynix и Toshiba было заключено кросс-лицензионное соглашение об использовании интеллектуально
09.11.2004 Toshiba подала иск против Hynix

Компания Toshiba подала иск на компанию Hynix Semiconductor, обвинив ее в нарушении патентных прав, сообщает JCNN. Жалоба была направ
19.08.2004 Hynix увеличит производство NAND флэш-памяти в 2 раза

Компания Hynix планирует увеличить объем производства флэш-чипов NAND до 16 млн. единиц в месяц к концу этого года. Это почти более чем в два раза больше ныне существующего объема производства, которое

02.08.2004 Рынок памяти: в ожидании битвы

оследнего квартала на 2-е место в пятерке ведущих мировых производителей памяти DRAM вышла компания Hynix Semiconductor — ее доход достиг $1,1 млрд. Последний раз 2-е место среди лидеров р
25.06.2004 Hynix выпустил модули DIMM для серверов и ноутбуков

Компания Hynix Semiconductor выпустила двойной модуль памяти DIMM ёмкостью 4 ГБ для высокопроизводител
02.06.2004 Hynix продает производство чипов группе Citigroup

ии, банка Korea Exchange Bank, все кредиторы компании одобрили сделку по продаже этой части бизнеса Hynix Semiconductor финансовой группе Citigroup Venture Capital. Кредиторы также договорились
31.03.2004 Hynix выпустил 1 и 2 ГБ DDR2-модули для ноутбуков

Компания Hynix Semiconductor объявила о разработке первых в мире 1- и 2-гигабайтных модулей оперативной памяти DDR2 DRAM для ноутбуков. Память работает с частотой 533 МГц. Толщина модуля - 3,8 мм, а про
24.03.2004 Hynix и STMicroelectronics создадут СП в Китае

торговая организация признает ее неправомерной в принципе, будет отменена вовсе. Но это не главное. Hynix таким образом обеспечит себе доступ на дополнительный рынок и сможет обойти завышенный

15.03.2004 Hynix выпустил самый быстрый модуль памяти

Корейская компания Hynix Semiconductor, третий в мире производитель чипов памяти, объявила о разработке самого б
19.02.2004 Чистые убытки Hynix превысили прогнозы

Чистые убытки третьего по величине производителя чипов в мире южнокорейской компании Hynix Semiconductor составили 830 млрд. вон ($716,7 млн.) в четвертом квартале 2003 года при

28.11.2003 Citigroup приобретет подразделение Hynix Semiconductor

обрести подразделение по производству интегральных микросхем южнокорейского производителя микросхем Hynix Semiconductor за $430 млн., сообщает источник, близкий к переговорам. Выручка подраздел
22.10.2003 Hynix восстановил прибыльность в 3 квартале

Южнокорейский производитель полупроводников Hynix Semiconductor вернулся к прибыльности в 3 квартале 2003 года, сообщила компания 22 октя
26.08.2003 Южная Корея судится с ЕС из-за пошлин на продукцию Hynix Semiconductor

котором оспаривает правомочность налоговых пошлин, введенных ЕС на продукцию южнокорейской компании Hynix Semiconductor. Недавно регулятивные органы ЕС наложили импортные пошлины на продукцию <
18.08.2003 Hynix представил первый в мире модуль DDR2 емкостью 1 Гб

памяти, потребляет меньше электричества и может быть использован в качестве основной памяти для ПК. Hynix собирается выпустить новинку на рынок в начале четвертого квартала 2003 года и разверну
18.08.2003 Hynix увеличивает свою долю на рынке, несмотря на санкции

Крупнейший производитель модулей оперативной памяти DRAM, корейский Hynix Semiconductor, продолжает захватывать рынок. По данным Gartner Dataquest, во 2 квартале
14.05.2003 Hynix терпит убытки из-за падения цeн

Убыток южнокорейского производителя микросхем Hynix Semiconductor составил по итогам первого квартала 2003 года $876 млн. из-за падения цен
25.04.2003 STMicroelectronics и Hynix кооперируются в производстве флэш-памяти NAND

Франко-итальянский производитель чипов STMicroelectronics и корейский Hynix подписали договор о партнерстве в области разработки флэш-памяти типа NAND. ST надеется получить прибыль от использования собственной технологии корейской компании в производстве DRAM и с
15.04.2003 Евросоюз принял окончательное решение о 33-процентной пошлине на память Hynix

Исполнительные органы Евросоюза на прошлой неделе приняли окончательное решение о наложении на ввозимую в страны ЕС память крупного корейского производителя Hynix пошлины в размере 33% от стоимости. Санкция вступит в силу с 25 апреля. Ее введение с подачи Еврокомиссии и при поддержке представителями правительств 10 из 15 стран Союза. Таким образом

03.04.2003 США наложили пошлины на ввозимую память

Департамент коммерции США наложил на чипы памяти, импортируемые в США корейской фирмой Hynix Semiconductor, дополнительным налогом в 57,37% от стоимости товара. После расследования
25.03.2003 Евросоюз пытается выжить Hynix с европейского рынка

Модули памяти производства корейской компании Hynix Semiconductor, импортируемые в Европу, будут обложены 35-процентной пошлиной. Таким обр
21.02.2003 Hynix выходит на рынок флэш-памяти NAND

нкуренцию производителям Samsung Electronics и Toshiba. По данным дистрибьюторов интегральных схем, Hynix в настоящий момент осуществляет тестовое производство и уже представил покупателям обра

Публикаций - 521, упоминаний - 815

SK hynix Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 317
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 149
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 129
Intel Corporation 12811 116
Apple Inc 13154 74
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 71
Toshiba Corporation 2980 69
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 59
AMD - Advanced Micro Devices 4641 58
Nvidia Corp 4002 43
Qualcomm Technologies 1974 40
Dell EMC 5180 33
Western Digital Corporation - WDC 589 31
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 58 27
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 61 26
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 25
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 23
Huawei 4676 22
CXMT - ChangXin Memory Technologies 34 21
LG Electronics 3735 21
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 21
Microsoft Corporation 25775 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
TI - Texas Instruments Incorporated 848 19
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 19
HP Inc. 5883 19
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 19
Rambus 246 18
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 44 18
SanDisk 343 18
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 17
MediaTek - Ralink 595 16
Hitachi - Хитачи 1501 15
Seagate Technology 766 15
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 53 14
Dell Technologies - Dell Computer 2219 14
Kingston Technology 218 14
HP - Hewlett-Packard 3662 14
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 13
Sony 6739 13
Hyundai Motor Company 436 63
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 9
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 8
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 8
SK Group 18 7
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 7
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 6
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 5
Hyundai Group 8 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 4
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 3
SoftBank Group 284 3
Citi - Citibank 158 3
Pangea 7 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 2
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 2
Hagens Berman 7 2
Daewoo 103 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 2
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 2
Spark Capital 20 2
Ингаз 6 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
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U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
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FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
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KMWU - Korean Metal Workers' Union - Корейский союз металлистов - Федерация профсоюзов корейских металлургов 1 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 198
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 133
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 109
DDR - Double data rate 3083 108
NAND flash memory - флеш-память 684 107
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 104
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 94
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 76
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 76
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 70
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 61
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 47
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 40
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 38
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 37
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 123 37
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 35
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 23
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CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 16
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 14
FreePik 1841 30
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 20
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 18
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Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 6
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Pexels 105 5
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Nvidia Blackwell 56 4
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Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 53 3
Intel XMP - Intel Extreme Memory Profile 23 3
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Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 3
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 251
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 73
Германия - Федеративная Республика 13221 46
Европа 24964 40
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США - Калифорния 4829 16
Франция - Французская Республика 8177 15
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Швеция - Королевство 3782 4
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