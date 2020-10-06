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SK hynix Inc Hynix Semiconductor Hyundai Electronics Hyundai Electronic Industrial Hyundai Syscomm Hyundai CuriTel Hyundai Networks

SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks


06.10.2020 Начато производство «первой в мире» сверхскоростной памяти DDR5

Первая память стандарта DDR5 Южнокорейская компания SK hynix начала производство первой в мире оперативной памяти нового поколения DDR5 DRAM, гов
02.07.2020 Пошла в серию «самая быстрая в отрасли» оперативная память

Новый «рекордсмен» Южнокорейская SK Hynix начала массовое производство оперативной памяти с высокой пропускной способностью ст
20.05.2010 Samsung, Toshiba, NEC и другие признаны виновными в ценовом сговоре

раф в размере более ?331 млн ($404 млн) должны выплатить следующие компании: Infineon Technologies, Hynix Semiconductor, Samsung Electronics, Elpida Memory, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba и

21.12.2009 Рынок чипов за год сократился на 11,4%, в плюсе – Samsung, Hynix, Qualcomm

ары. Потребительский рынок показывает лучшую динамику в сравнении с корпоративным, который менее инертен и восстанавливается медленнее. В 2009 г. выручка увеличилась только у трех компаний – Samsung, Hynix и Qualcomm. Доход Intel сократился с $33,8 млрд в 2008 г. до $31,9 млрд в 2009 г. Тем не менее, компания сохранила за собой первое место по объему выручки восемнадцатый год кряду. Доля ко
13.08.2007 Hynix разработала самый быстрый DRAM-чип для мобильников

Компания Hynix Semiconductor, крупнейший в мире производитель модулей компьютерной памяти, сообщила о том, что ей удалось разработать самый быстрый и маленький в мире чип DRAM емкостью 1 Гбит для мобиль
27.07.2007 Hynix Semiconductor инвестирует $875 млн в увеличение мощностей

Южнокорейская Hynix Semiconductor, производитель компьютерных микросхем памяти, намерена в III квартале 2007 г. инвестировать $875 млн. в увеличение производственных мощностей, развитие и исследования, сообщ
05.12.2006 Hynix разработала самый быстрый чип памяти для мобильников

Южнокорейская компания Hynix Semiconductor заявила о разработке самого быстрого и маленького в мире чипа памяти DRAM
06.09.2006 Sun Microsystems и Unisys затеяли спор с Hynix

Компании Sun Microsystems Inc. и Unisys подали иск в американский суд против южнокорейской Hynix Semiconductor, намереваясь выявить ущерб, связанный с федеральным расследованием фиксац
20.04.2006 Чистая прибыль Hynix Semiconductor в 1 квартале 2006 г. снизилась на 61%

Чистая прибыль южнокорейского производителя полупроводников Hynix Semiconductor в 1 квартале 2006 г. составила 294 млрд вон ($311 млн.). Это на 61% ниже

06.04.2006 Южнокорейская Hynix инвестирует $230 млн. в Китай

Южнокорейский производитель чипов — компания Hynix Semiconductor — объявила о том, что ее совет директоров одобрил планы по инвестици
24.03.2006 Hynix не дадут продавать NAND в Японии

Японское подразделение южнокорейской компании Hynix Semiconductor получило указ прекратить продажи флэш-памяти NAND в Японии, согласно суде
25.01.2006 Чистая прибыль Hynix Semiconductor выросла в 4 квартале в 4 раза

Чистая прибыль южнокорейской компании Hynix Semiconductor, второго по величине производителя микрочипов оперативной памяти, выросла
06.12.2005 Hynix увеличила скорость памяти DRAM

го поколения GDDR4 функционирует со скоростью 2,9 Гбит/сек и обрабатывает 11,6 Гб данных в секунду. Hynix вскоре намерена поставлять образцы GDDR4 ведущим производителям графических чипсетов и 
05.10.2005 Toshiba опять не поделила с Hynix Semiconductor

Компания Hynix Semiconductor приняла на себя атаку со стороны Toshiba за нарушение патентов на произво
28.04.2005 Hynix и STMicroelectronics начали возведение нового завода в Китае

Как сообщает Digitimes, компании Hynix и STMicroelectronics приступили к возведению нового завода в китайской провинции Джиансу (Jiangsu). Он будет выпускать модули флэш-памяти DRAM и NAND. Производственная линия по выпуску 8-
22.04.2005 Hynix уличена в сговоре

В США закончились слушания по делу южнокорейской компании Hynix Semiconductor, которая была обвинена в соучастии в завышении цен на DRAM, сообщает AFP.
03.03.2005 Hynix получил прибыль благодаря высоким продажам чипов

Как сообщает Reuters, второй по величине производитель чипов памяти Hynix Semiconductor получил прибыль в размере 186 млрд. вон ($185 млн.) в 4 квартале 2004 года по сравнению с убытком 881 млрд. вон за тот же период прошлого года. Компания связывает рост прибы
10.11.2004 Корейцы и японцы дерутся из-за памяти

, а также издержек. Спор гигантов электронной промышленности уходит корнями в 1996 год, когда между Hynix и Toshiba было заключено кросс-лицензионное соглашение об использовании интеллектуально
09.11.2004 Toshiba подала иск против Hynix

Компания Toshiba подала иск на компанию Hynix Semiconductor, обвинив ее в нарушении патентных прав, сообщает JCNN. Жалоба была направ
19.08.2004 Hynix увеличит производство NAND флэш-памяти в 2 раза

Компания Hynix планирует увеличить объем производства флэш-чипов NAND до 16 млн. единиц в месяц к концу этого года. Это почти более чем в два раза больше ныне существующего объема производства, которое

02.08.2004 Рынок памяти: в ожидании битвы

оследнего квартала на 2-е место в пятерке ведущих мировых производителей памяти DRAM вышла компания Hynix Semiconductor — ее доход достиг $1,1 млрд. Последний раз 2-е место среди лидеров р
25.06.2004 Hynix выпустил модули DIMM для серверов и ноутбуков

Компания Hynix Semiconductor выпустила двойной модуль памяти DIMM ёмкостью 4 ГБ для высокопроизводител
02.06.2004 Hynix продает производство чипов группе Citigroup

ии, банка Korea Exchange Bank, все кредиторы компании одобрили сделку по продаже этой части бизнеса Hynix Semiconductor финансовой группе Citigroup Venture Capital. Кредиторы также договорились
31.03.2004 Hynix выпустил 1 и 2 ГБ DDR2-модули для ноутбуков

Компания Hynix Semiconductor объявила о разработке первых в мире 1- и 2-гигабайтных модулей оперативной памяти DDR2 DRAM для ноутбуков. Память работает с частотой 533 МГц. Толщина модуля - 3,8 мм, а про
24.03.2004 Hynix и STMicroelectronics создадут СП в Китае

торговая организация признает ее неправомерной в принципе, будет отменена вовсе. Но это не главное. Hynix таким образом обеспечит себе доступ на дополнительный рынок и сможет обойти завышенный

15.03.2004 Hynix выпустил самый быстрый модуль памяти

Корейская компания Hynix Semiconductor, третий в мире производитель чипов памяти, объявила о разработке самого б
19.02.2004 Чистые убытки Hynix превысили прогнозы

Чистые убытки третьего по величине производителя чипов в мире южнокорейской компании Hynix Semiconductor составили 830 млрд. вон ($716,7 млн.) в четвертом квартале 2003 года при

28.11.2003 Citigroup приобретет подразделение Hynix Semiconductor

обрести подразделение по производству интегральных микросхем южнокорейского производителя микросхем Hynix Semiconductor за $430 млн., сообщает источник, близкий к переговорам. Выручка подраздел
22.10.2003 Hynix восстановил прибыльность в 3 квартале

Южнокорейский производитель полупроводников Hynix Semiconductor вернулся к прибыльности в 3 квартале 2003 года, сообщила компания 22 октя
26.08.2003 Южная Корея судится с ЕС из-за пошлин на продукцию Hynix Semiconductor

котором оспаривает правомочность налоговых пошлин, введенных ЕС на продукцию южнокорейской компании Hynix Semiconductor. Недавно регулятивные органы ЕС наложили импортные пошлины на продукцию <
18.08.2003 Hynix представил первый в мире модуль DDR2 емкостью 1 Гб

памяти, потребляет меньше электричества и может быть использован в качестве основной памяти для ПК. Hynix собирается выпустить новинку на рынок в начале четвертого квартала 2003 года и разверну
18.08.2003 Hynix увеличивает свою долю на рынке, несмотря на санкции

Крупнейший производитель модулей оперативной памяти DRAM, корейский Hynix Semiconductor, продолжает захватывать рынок. По данным Gartner Dataquest, во 2 квартале
15.08.2003 Gartner: Samsung удержал позиции лидера DRAM-рынка во 2 квартале

оля Infineon Technologies: во втором квартале она достигла максимального показателя – 15,4%. Обойдя Hynix Semiconductor, она занимает теперь 3 место в рейтинге производителей. Следует заметить,
14.05.2003 Hynix терпит убытки из-за падения цeн

Убыток южнокорейского производителя микросхем Hynix Semiconductor составил по итогам первого квартала 2003 года $876 млн. из-за падения цен
25.04.2003 STMicroelectronics и Hynix кооперируются в производстве флэш-памяти NAND

Франко-итальянский производитель чипов STMicroelectronics и корейский Hynix подписали договор о партнерстве в области разработки флэш-памяти типа NAND. ST надеется получить прибыль от использования собственной технологии корейской компании в производстве DRAM и с
15.04.2003 Евросоюз принял окончательное решение о 33-процентной пошлине на память Hynix

Исполнительные органы Евросоюза на прошлой неделе приняли окончательное решение о наложении на ввозимую в страны ЕС память крупного корейского производителя Hynix пошлины в размере 33% от стоимости. Санкция вступит в силу с 25 апреля. Ее введение с подачи Еврокомиссии и при поддержке представителями правительств 10 из 15 стран Союза. Таким образом

03.04.2003 США наложили пошлины на ввозимую память

Департамент коммерции США наложил на чипы памяти, импортируемые в США корейской фирмой Hynix Semiconductor, дополнительным налогом в 57,37% от стоимости товара. После расследования
25.03.2003 Евросоюз пытается выжить Hynix с европейского рынка

Модули памяти производства корейской компании Hynix Semiconductor, импортируемые в Европу, будут обложены 35-процентной пошлиной. Таким обр
21.02.2003 Hynix выходит на рынок флэш-памяти NAND

нкуренцию производителям Samsung Electronics и Toshiba. По данным дистрибьюторов интегральных схем, Hynix в настоящий момент осуществляет тестовое производство и уже представил покупателям обра
26.12.2002 Reuters: Кредиторы планируют реструктуризацию Hynix

ельник, состоится собрание инвесторов одного из крупнейших производителей памяти корейской компании Hynix Semiconductor. Главной темой для обсуждения станет реструктурирование капиталов компани

Публикаций - 380, упоминаний - 605

SK hynix Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9834 175
Micron Technology - Crucial - Ballistix 334 97
РТИ Микрон - Micron 1287 86
Intel Corporation 11753 74
Toshiba Corporation 2903 59
Infineon Technologies 392 56
Apple Inc 11389 47
AMD - Advanced Micro Devices 3917 39
Qualcomm Technologies 1734 31
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 732 28
Dell EMC 4954 21
Western Digital Corporation - WDC 521 20
STMicroelectronics 289 18
Broadcom Inc - Avago Technologies 490 16
Nvidia Corp 3250 15
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 15
IBM - International Business Machines Corp 9260 14
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 53 14
Microsoft Corporation 23765 13
TI - Texas Instruments Incorporated 816 12
HP - Hewlett-Packard 3621 12
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 30 12
LG Electronics 3555 11
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 74 11
Huawei 3588 11
Dell Technologies - Dell Computer 2024 10
HP Inc. 5587 10
HP Compaq Computer Corp 1918 10
MediaTek 471 10
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6421 9
Sony 6495 9
Westinghouse Electric 39 9
Kingston Technology 194 8
Hitachi - Хитачи 1460 8
Rambus 243 8
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 237 8
Google LLC 11130 7
SanDisk 311 7
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 400 7
Fujitsu 2048 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6324 19
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 9
Bain Capital Ventures 34 7
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6711 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 6
Hyundai Motor Company 346 6
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 114 5
Citi - Citigroup 294 4
Silver Lake Partners 76 4
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 4
НСПК - Национальная система платежных карт 644 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 3
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 77 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 3
Pangea 7 3
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG 6 3
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 10 3
Возрождение - Коммерческий банк 332 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 618 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 545 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1923 3
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 16 2
Carl Zeiss AG 299 2
Spark Capital 19 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2550 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 2
Daewoo 102 2
SK Group 9 2
Меркури - Mercury 232 2
SoftBank Group 251 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 12 2
Hagens Berman 7 2
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 52 1
ABN AMRO 98 1
Ингаз 6 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 1
KIA Motors 100 1
Woori Bank - Ури Банк 2 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10646 22
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1352 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18484 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3884 11
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 508 9
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 250 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1001 7
Судебная власть - Judicial power 2143 6
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 6
Президент Российской Федерации 3824 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1985 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 3
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Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 362 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 59 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 10 1
Кабинет министров Японии - Министр финансов Японии 4 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 78 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4683 1
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U.S. Congress Legislation - Конгресс США 589 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 399 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 14 1
Верховный суд Южной Кореи - Конституционный суд Республики Корея 1 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 237 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3069 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 958 1
Верховный суд Российской Федерации 791 1
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SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
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Biden Joe - Байден Джо 81 3
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Schumacher Ulrich - Шумахер Ульрих 19 2
Tseng Eries - Ценг Эрис 2 2
Berman Steve - Берман Стив 5 2
Кузмичев Виталий 1 1
Никифоров Игорь 31 1
Geun-hye Park - Кын Хе Пак 18 1
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 10 1
Кузьмичев Виталий 4 1
Покровский Иван 92 1
Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 31 1
Tuhy David - Тахи Дэвид 4 1
Олинов Владислав 9 1
Ferretti Dave - Ферретти Дэйв 2 1
Biden Joseph - Джозеф Байден 26 1
Востриков Олег 2 1
McNamara Daniel (Dan) - Макнамара Дэн 5 1
Телевинов Сергей 11 1
Клинаичев Андрей 33 1
Salomon Smith Barney - Саломон Смит Барни 1 1
Maislos Ariel - Маислос Ариэль 2 1
Gonzales Alberto - Гонзалес Альберто 8 1
Мантуров Денис 88 1
Изумрудов Олег 27 1
Offin Nick - Оффин Ник 1 1
Осеевский Михаил 286 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Зайцев Михаил 200 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Никифоров Николай 1172 1
Южная Корея - Республика 6341 187
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50699 143
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Германия - Федеративная Республика 12189 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17270 29
Россия - РФ - Российская федерация 126743 26
Европа 21516 25
Азия - Азиатский регион 5169 15
США - Калифорния 4688 12
Южная Корея - Сеул 363 8
Нидерланды 3340 8
Франция - Французская Республика 7623 8
США - Орегон 243 7
Сингапур - Республика 1789 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13085 7
Америка Северная 3123 6
Украина 7381 6
Индия - Республика 5150 6
Америка 2167 6
США - Айдахо 67 5
Великобритания - Лондон 2384 5
Италия - Итальянская Республика 4248 4
США - Нью-Йорк 3103 4
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США - Вирджиния - Виргиния 239 3
Германия - Саксония - Дрезден 98 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 515 3
США - Техас - Хьюстон 244 3
Китай - Хубэй - Ухань 58 3
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Китай - Пекин - Beijing 929 3
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Китай - Шанхай 753 2
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