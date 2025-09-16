Разделы

Intel 3D QLC SSD


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 В мире беспрецедентный спрос на SSD и жесткие диски. Цены рванули ввысь. Сроки отгрузки растянулись на 12 месяцев 1
15.05.2025 ITPOD сравнил TLC или QLC накопители и выявил лучший вариант 1
17.04.2025 ITPOD: QLC SSD в 26 раз экономят пространство в ЦОД и в 11 раз сокращают потребляемую электроэнергию по сравнению с SAS HDD 1
23.04.2024 Производители HDD и SSD Seagate и Western Digital дружно повышают цены на всю продукцию. Во всем винят инфляцию 1
30.10.2023 Вопреки санкциям в Китае создана самая емкая в мире флеш-память, какой больше никто не выпускает. США абсолютно бессильны 1
16.03.2021 Intel и EXOS протестировали технологию 3D Athlete Tracking 1
20.10.2020 Intel разрывают на куски. У него заберут важную часть бизнеса 1
12.03.2020 Intel разонравилось выпускать чипы памяти. Масштабное производство под угрозой закрытия 1
08.05.2019 Цены на SSD устремились к историческому минимуму. Флеш-память будет стоить считанные центы 2
03.04.2019 Intel выпустила процессоры с 56 ядрами 1
10.08.2018 Samsung Electronics запустила производство потребительских SSD с 4-битной ячейкой 1
27.06.2018 РСК представила гиперконвергентное HPC-решение на новейших компонентах 1
02.08.1999 Dell объявил о выпуске нового компьютера OptiPlex(R) GX100 PC. 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Intel 3D QLC SSD и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12438 6
Samsung Electronics 10497 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1550 3
Apple Inc 12450 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 449 2
IM Flash Technologies - Intel-Micron Flash Technologies 19 2
Western Digital Corporation - WDC 563 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 60 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 62 1
HP 3Com 677 1
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 46 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 133 1
NAND flash memory - флеш-память 633 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3450 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21533 4
NAND 3D flash memory 87 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25590 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16704 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9915 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11719 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31399 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71018 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8246 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1374 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2300 2
3D XPoint - 3D crosspoint - технология энергонезависимой памяти 16 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16823 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 745 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22468 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5673 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14830 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1167 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2718 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4758 1
DDR - Double data rate 2857 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3722 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9162 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1598 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2996 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 704 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1683 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2888 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25223 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6128 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 295 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7988 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 116 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1244 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 510 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2766 1
EDSFF - Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor - форм-фактор 16 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 539 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 300 3
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 20 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 50 2
Intel SSD 32 2
Seagate Exos HDD 24 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1380 1
Intel Xeon E 194 1
Google TensorFlow 93 1
Python PyTorch 56 1
Caffe - среда для глубинного обучения 19 1
Apache MXNet 13 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Intel Infrastructure Management 1 1
Intel Xeon Silver 20 1
Intel Xeon Bronze 1 1
Intel Ethernet Controller 12 1
Intel Speed Select Technology 3 1
Intel QAT - Intel QuickAssist 7 1
Intel Agilex FPGA 11 1
Intel Turbo Boost Technology 214 1
Intel OpenVINO 1 1
Intel eASIC 1 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 1
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 1
Intel Memory Drive Technology - IMDT 3 1
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 39 1
Intel Omni-Path Edge Switch 8 1
Intel SSD DC 6 1
Intel 3D NAND 2 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 7 1
Intel Celeron - Серия процессоров 970 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
РСК ГК - РСК экзастрим 38 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 65 2
Davis George - Дэвис Джордж 2 2
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17854 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53029 2
Китай - Ляонин - Далянь 13 2
Южная Корея - Республика 6798 2
Китай - Тайвань 4091 1
Европа 24531 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 429 1
Япония 13441 1
Нидерланды 3592 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50425 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1528 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11556 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 564 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2261 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2640 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3717 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6255 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2873 1
Энергетика - Energy - Energetically 5410 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54056 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5392 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3563 1
DRAMeXchange 41 1
Forbes - Форбс 893 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5986 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 661 1
DigiTimes - Издание 1321 1
TrendForce 127 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
TechInsights 15 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
