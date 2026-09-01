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Intel Agilex FPGA

СОБЫТИЯ

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01.09.2026 Ученые МФТИ создали робота-археолога для поиска подземных объектов 1
18.11.2024 «Северсталь» провела тестирование робота с отечественным лидаром 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 2
05.07.2021 Михаил Цветков, Intel: Мировая цифровизация требует все большего количества полупроводников 1
19.04.2021 Процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения. Что нового? 2
07.04.2021 Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения 1
15.10.2020 Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake 1
23.04.2020 Accenture и Intel создали ИИ-решение для мониторинга кораллов 1
25.11.2019 Dell Technologies представила новые решения в области ИИ и HPC 2
07.05.2019 Qualcomm пошла войной на Nvidia: придумано «железо», которое ускорит искусственный интеллект в 10 раз 1
03.04.2019 Intel выпустила процессоры с 56 ядрами 5
07.05.2018 Microsoft объявила новую стратегию: Искусственный интеллект в любом приложении и устройстве 1

Публикаций - 12, упоминаний - 19

Intel Agilex FPGA и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12848 8
Microsoft Corporation 25816 4
Nvidia Corp 4044 3
Amazon Inc - Amazon.com 3292 2
Qualcomm Technologies 1983 2
Meta Platforms - Facebook 4625 2
Tile 16 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 1
ThinkParQ 1 1
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
Grid Dynamics 5 1
Парадигма 169 1
Intel Architecture Group - Intel Architecture Business Group - Intel Architecture and Technologies Group - Intel Advanced Architecture Development Group 29 1
Domino Data Lab 2 1
3Logic Group - Robort by 3Logic Group 11 1
Dephan - Дефан 2 1
Intel Neuromorphic Computing Research - INCR 1 1
DataRobot 2 1
Dell EMC 5197 1
Huawei 4689 1
Xiaomi - Сяоми 2256 1
Accenture plc 721 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 656 1
Dell Technologies - Dell Computer 2221 1
AMD - Advanced Micro Devices 4677 1
Oracle Corporation 7090 1
Microsoft Corporation - GitHub 1085 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1700 1
Crypto AG 39 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1110 1
Nvidia - Mellanox Technologies 98 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
DJI 97 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 1
Canyon Technology Group 53 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 642 1
Google LLC 12739 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 28 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8925 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1069 1
Северсталь ПАО - Severstal 634 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 155 1
Северсталь ПАО - Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 51 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1525 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12970 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22687 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24537 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18223 6
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 5
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Microsoft Kinect 201 1
Microsoft Remote Layout 2 1
Microsoft Cognitive Toolkit 5 1
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Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 19 1
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Microsoft DirectX Raytracing - Microsoft DXR 10 1
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Reference - Референс 224 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1016 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1579 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7875 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6810 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 1
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