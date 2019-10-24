Samsung подвел итоги образовательного курса по разработке компиляторов для молодых специалистов ских лекций и практических семинаров, по завершении обучения в составе команд слушатели разработали компиляторы для полнофункционального языка программирования – динамического, функционального,

Выложен бесплатный компилятор приложений из Android в мобильную ОС Huawei. Обещан 60% рост скорости Ключ в мир Harmony OS Компания Huawei запустила стабильную версию своего компилятора Ark с открытым исходным кодом. Ark Compiler разрабатывался для быстрого портирования Android-приложений под собственную операционную систему Harmony OS. Ark Compiler, запущенный для популяризации Harmony OS среди разработ

Intel выпустил новую версию компиляторов л версию 8.0 компиляторов для создания приложений, работающих на серверах, настольных ПК и мобильных системах, таких как ноутбуки, мобильные телефоны и карманные компьютеры на базе процессоров Intel. Компиляторы созданы при активном участии сотрудников нижегородского Центра Intel по разработке ПО и специалистов Intel из Сарова. Новая серия включает компиляторы Intel для языков C++ и

Intel представил компиляторы для устройств на базе XScale Intel представил свои первые компиляторы, которые помогут разработчикам создавать приложения для карманных ПК на базе архитектуры Intel Personal Internet Client Architecture, сотовых телефонов и других беспроводных устройс

Intel: новые компиляторы для оптимизации НТ-приложений анные на языках программирования высокого уровня (например, C++ или Fortran), в программы на "машинном" языке, понятном процессору. Чем эффективнее компилятор, тем выше производительность приложений. Компиляторы Intel помогут разработчикам программного обеспечения повысить эффективность создаваемых приложений для вычислительных и телекоммуникационных систем на базе процессоров Intel. Примен

Intel анонсировала компиляторы под Linux для Pentium 4 и Itanium entium 4 и 64-битного процессора Itanium.Возможности у этих компиляторов будут не хуже аналогов для Windows, в частности, поддержка OpenMP - стандарта создания программ под многопроцессорные системы. Компиляторы появятся в продаже с сентября - по цене $400 на корпоративном сайте или $500 на компакт-диске за каждый.

Intel выпустила компиляторы C/C++ Compiler 5.0 и Fortran Compiler 5.0 для Windows для Pentium 4 е версии 5.0 компилятора Intel C++ Compiler для Windows и Intel Fortran Compiler для Windows. Новые компиляторы призваны обеспечить лучшую производительность при написании кода для 32-битных пр

"МЛ:Компиляторы" запустила программу поддержки отечественных разработчиков микропроцессоров Компания "МЛ:Компиляторы", входящая в группу "МедиаЛингва", объявила о начале программы поддержки отечественных разработчиков микропроцессоров и инструментальных средств. Акция будет действовать в течение г