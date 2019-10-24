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Компилятор Компиляторные технологии Compiler



24.10.2019 Samsung подвел итоги образовательного курса по разработке компиляторов для молодых специалистов

ских лекций и практических семинаров, по завершении обучения в составе команд слушатели разработали компиляторы для полнофункционального языка программирования – динамического, функционального,
03.09.2019 Выложен бесплатный компилятор приложений из Android в мобильную ОС Huawei. Обещан 60% рост скорости

Ключ в мир Harmony OS Компания Huawei запустила стабильную версию своего компилятора Ark с открытым исходным кодом. Ark Compiler разрабатывался для быстрого портирования Android-приложений под собственную операционную систему Harmony OS. Ark Compiler, запущенный для популяризации Harmony OS среди разработ
11.12.2003 Intel выпустил новую версию компиляторов

л версию 8.0 компиляторов для создания приложений, работающих на серверах, настольных ПК и мобильных системах, таких как ноутбуки, мобильные телефоны и карманные компьютеры на базе процессоров Intel. Компиляторы созданы при активном участии сотрудников нижегородского Центра Intel по разработке ПО и специалистов Intel из Сарова. Новая серия включает компиляторы Intel для языков C++ и

24.07.2003 Intel представил компиляторы для устройств на базе XScale

Intel представил свои первые компиляторы, которые помогут разработчикам создавать приложения для карманных ПК на базе архитектуры Intel Personal Internet Client Architecture, сотовых телефонов и других беспроводных устройс
04.12.2002 Intel: новые компиляторы для оптимизации НТ-приложений

анные на языках программирования высокого уровня (например, C++ или Fortran), в программы на "машинном" языке, понятном процессору. Чем эффективнее компилятор, тем выше производительность приложений. Компиляторы Intel помогут разработчикам программного обеспечения повысить эффективность создаваемых приложений для вычислительных и телекоммуникационных систем на базе процессоров Intel. Примен
24.08.2001 Intel анонсировала компиляторы под Linux для Pentium 4 и Itanium

entium 4 и 64-битного процессора Itanium.Возможности у этих компиляторов будут не хуже аналогов для Windows, в частности, поддержка OpenMP - стандарта создания программ под многопроцессорные системы. Компиляторы появятся в продаже с сентября - по цене $400 на корпоративном сайте или $500 на компакт-диске за каждый.
13.11.2000 Intel выпустила компиляторы C/C++ Compiler 5.0 и Fortran Compiler 5.0 для Windows для Pentium 4

е версии 5.0 компилятора Intel C++ Compiler для Windows и Intel Fortran Compiler для Windows. Новые компиляторы призваны обеспечить лучшую производительность при написании кода для 32-битных пр
19.02.1999 "МЛ:Компиляторы" запустила программу поддержки отечественных разработчиков микропроцессоров

Компания "МЛ:Компиляторы", входящая в группу "МедиаЛингва", объявила о начале программы поддержки отечественных разработчиков микропроцессоров и инструментальных средств. Акция будет действовать в течение г
30.12.1998 "МЛ:Компиляторы" опубликовала список русскоязычных эквивалентов служебных слов языка Си++

Компания "МЛ:Компиляторы" опубликовала на сайте "МедиаЛингва" собственный вариант перевода ключевых слов языка Си++ на русский язык. Русифицированный компилятор предполагается ввести в состав системы для обучения программированию, чтобы пользователи имели возможность писать программы, пользуясь кириллическими идентификаторам

Публикаций - 115, упоминаний - 119

Компилятор и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 49
Microsoft Corporation 24630 26
IBM - International Business Machines Corp 9442 10
Oracle Corporation 6690 9
Google LLC 11782 7
Huawei 3935 6
AMD - Advanced Micro Devices 4231 6
Nvidia Corp 3490 6
GitHub 817 6
Apple Inc 12103 5
8218 5
HP - Hewlett-Packard 3624 5
Red Hat 1305 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1397 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 898 4
Т-Платформы - T-Platforms 395 4
Ред Софт - Red Soft 703 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 3
Dell EMC 5028 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Qualcomm Technologies 1824 3
ХайТэк - Hi-Tech 200 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 3
Intel Labs 27 3
Медиалингва 46 3
МЛ:Компиляторы 4 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 2
HP Inc. 5687 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
Yandex - Яндекс 7348 2
Samsung Electronics 10262 2
SAP SE 5279 2
HP Compaq Computer Corp 1916 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 2
Программные технологии 86 2
IBM Rational Software 170 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 2
Совкомбанк ПАО 256 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Airbnb 90 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Транснефть 299 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Верный - торговая сеть 291 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
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