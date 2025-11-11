АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Cosmos Hotel Group - гостиничный оператор России, бренд которого создан в 2018 году. В портфель компании входят около 40 отелей исключительно категорий от 3* (городские отели) до 5* (отели премиум-класса, в том числе и курортные комплексы) в 20 городах России. Cosmos Hotel Group осуществляет операционное управление активами с номерным фондом более 10 тыс. единиц.
|11.11.2025
|
«Норбит» запустила экосистему лояльности для Cosmos Hotel Group
Компания «Норбит» создала для гостиничного оператора Cosmos Hotel Group омниканальную платформу лояльности на базе собственного решения RightWay,
|26.05.2025
|
VisionLabs и ЦБТ представили сервис для заселения в гостиницу по биометрии
Разработчик решений по распознаванию лиц VisionLabs совместно с Центром биометрических технологий и Cosmos Hotel Group создал решение по биометрическому заселению в отель. Об этом CNews сообщил
|28.01.2025
|
Sitronics Group автоматизировала для Cosmos Hotel Group процесс кадрового учета в едином информационном пространстве
ах проекта разработчики Sitronics Group автоматизировали функции кадрового и бухгалтерского учета в Cosmos Hotel Group на базе отечественного ПО, объединили данные из 40 информационных систем к
|15.08.2024
|
Крупный журнал уволил всех ценных сотрудников одним днем. Их заменили на ИИ, которого они же и обучали
Машина вместо человека Австралийское издание Cosmos Magazine попыталось полностью отказаться от авторов и заменить их искусственным интеллектом, пишет The Register, приводя историю одного из этих авторов. По его словам, он был уволен в на
|20.11.2023
|
Sitronics Electro увеличивает число зарядных станций для электромобилей близ отелей Cosmos Hotel Group
Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group и оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitr
|19.08.2022
|
Sitronics Electro установила зарядные станции для электромобилей в Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel
Электрозарядные станции (ЭЗС) мощностью 142 кВт и 44 кВт появились на паркинге Cosmos Collection Izumrudny Les, входящего в Cosmos Hotel Group. Установку оборудовани
|24.12.2021
|
В сети отелей Cosmos Hotel Group появятся электрозарядные станции Sitronics Group
приложения Sitronics Electro. Зарядные системы будут установлены во всех городах присутствия отелей Cosmos Hotel Group – Москве, Новосибирске, Казани, Воронеже, Ярославле, Волгограде, Астрахани
|16.07.2020
|
Группа АФК «Система» запустила сервис по доставке еды
Cosmos Hotel Group (входит в группу АФК «Система») запустила сервис доставки еды – Cosmos Eda. Сервис предоставляется более чем в половине городских отелей сети Cosmos H
|30.11.2015
|
Индийский Cosmos Bank переходит на решения SmartVista
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объявила о начале проекта по замене существующего процессингового центра в Cosmos Bank (Индия). Семейство продуктов SmartVista было выбрано банком в результате тендера как единственное решение, отвечающее требованиям банка, из представленных к участию 5 систем, сообщи
|12.02.2010
|
Yota лишила Россию Cosmos’а
WiMAX-телефон под кодовым названием Cosmos, который Samsung разработал эксклюзивно по заказу оператора «Скартел» (торговая марка Yota), не выйдет в продажу. Об этом CNews сообщил гендиректор «Скартела» Денис Свердлов. Cosmos
|24.04.2003
|
Новый суперкластер займется космологией
|06.07.1999
|
MGI Software и Trans Cosmos инвестируют в Live Picture
