АФК Система Cosmos Hotel Group гостиничная сеть Космос Cosmos Collection Izumrudny Les Cosmos Collection Altay Resort Cosmos Izhevsk Hotel Cosmos Smart Voronezh Cosmos Petrozavodsk Hotel Cosmos Karelia

АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia

Cosmos Hotel Group - гостиничный оператор России, бренд которого создан в 2018 году. В портфель компании входят около 40 отелей исключительно категорий от 3* (городские отели) до 5* (отели премиум-класса, в том числе и курортные комплексы) в 20 городах России. Cosmos Hotel Group осуществляет операционное управление активами с номерным фондом более 10 тыс. единиц.

11.11.2025 «Норбит» запустила экосистему лояльности для Cosmos Hotel Group

Компания «Норбит» создала для гостиничного оператора Cosmos Hotel Group омниканальную платформу лояльности на базе собственного решения RightWay,

26.05.2025 VisionLabs и ЦБТ представили сервис для заселения в гостиницу по биометрии

Разработчик решений по распознаванию лиц VisionLabs совместно с Центром биометрических технологий и Cosmos Hotel Group создал решение по биометрическому заселению в отель. Об этом CNews сообщил
28.01.2025 Sitronics Group автоматизировала для Cosmos Hotel Group процесс кадрового учета в едином информационном пространстве

ах проекта разработчики Sitronics Group автоматизировали функции кадрового и бухгалтерского учета в Cosmos Hotel Group на базе отечественного ПО, объединили данные из 40 информационных систем к
15.08.2024 Крупный журнал уволил всех ценных сотрудников одним днем. Их заменили на ИИ, которого они же и обучали

Машина вместо человека Австралийское издание Cosmos Magazine попыталось полностью отказаться от авторов и заменить их искусственным интеллектом, пишет The Register, приводя историю одного из этих авторов. По его словам, он был уволен в на
20.11.2023 Sitronics Electro увеличивает число зарядных станций для электромобилей близ отелей Cosmos Hotel Group

Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group и оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitr
19.08.2022 Sitronics Electro установила зарядные станции для электромобилей в Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel

Электрозарядные станции (ЭЗС) мощностью 142 кВт и 44 кВт появились на паркинге Cosmos Collection Izumrudny Les, входящего в Cosmos Hotel Group. Установку оборудовани
24.12.2021 В сети отелей Cosmos Hotel Group появятся электрозарядные станции Sitronics Group

приложения Sitronics Electro. Зарядные системы будут установлены во всех городах присутствия отелей Cosmos Hotel Group – Москве, Новосибирске, Казани, Воронеже, Ярославле, Волгограде, Астрахани
16.07.2020 Группа АФК «Система» запустила сервис по доставке еды

Cosmos Hotel Group (входит в группу АФК «Система») запустила сервис доставки еды – Cosmos Eda. Сервис предоставляется более чем в половине городских отелей сети Cosmos H
30.11.2015 Индийский Cosmos Bank переходит на решения SmartVista

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объявила о начале проекта по замене существующего процессингового центра в Cosmos Bank (Индия). Семейство продуктов SmartVista было выбрано банком в результате тендера как единственное решение, отвечающее требованиям банка, из представленных к участию 5 систем, сообщи
12.02.2010 Yota лишила Россию Cosmos’а

WiMAX-телефон под кодовым названием Cosmos, который Samsung разработал эксклюзивно по заказу оператора «Скартел» (торговая марка Yota), не выйдет в продажу. Об этом CNews сообщил гендиректор «Скартела» Денис Свердлов. Cosmos

24.04.2003 Новый суперкластер займется космологией

Данный контракт является частью соглашения о долгосрочном сотрудничестве, заключенного ранее между возглавляемым профессором Хоукинсом консорциумом COSMOS и компанией SGI (эти организации работают вместе с 1997 г.). Изначально в качестве вычислительной платформы в COSMOS использовался 32-процессорный сервер SGI Origin 2000, который

24.04.2003 Новый суперкластер займется космологией

Данный контракт является частью соглашения о долгосрочном сотрудничестве, заключенного ранее между возглавляемым профессором Хоукинсом консорциумом COSMOS и компанией SGI (эти организации работают вместе с 1997 г.). Изначально в качестве вычислительной платформы в COSMOS использовался 32-процессорный сервер SGI Origin 2000, который

06.07.1999 MGI Software и Trans Cosmos инвестируют в Live Picture

MGI Software и Trans Cosmos продолжат свои инвестиции в компанию Live Picture Japan K.K. В результате этого 50,1% пакета ее акций будет принадлежать MGI Software, а 49,9% - фирме Trans Cosmos. Эти инвестиции
06.07.1999 Perseus, Trans Cosmos и Encompass инвестируют 10,5 млн долл. в MGI Software

Perseus, Trans Cosmos и Encompass инвестируют 10,5 млн долл. в MGI Software Компания MGI Software http://www.mgisoft.com сообщила, что фирмы Perseus Capital, Trans Cosmos и Encompass Group подписались


