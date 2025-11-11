АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia

Разработчик решений по распознаванию лиц VisionLabs совместно с Центром биометрических технологий и Cosmos Hotel Group создал решение по биометрическому заселению в отель. Об этом CNews сообщил

ах проекта разработчики Sitronics Group автоматизировали функции кадрового и бухгалтерского учета в Cosmos Hotel Group на базе отечественного ПО, объединили данные из 40 информационных систем к