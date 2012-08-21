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Cowon Systems

Cowon Systems

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21.08.2012 Cowon X9: медиаплеер с временем автономной работы до 110 часов

Компания Cowon объявила о начале продаж на российском рынке медиаплеера Cowon X9. Отличительной особенностью новой модели является время автономной работы - оно составляет до 110 ч в режиме воспр
06.07.2012 Redmarker создала онлайн-магазин для бренда плееров iAUDIO

Компания Redmarker, процессинговый центр, предоставляющий полный цикл сервисов для обслуживания интернет-магазинов, объявила о начале сотрудничества с компанией Cowon, одним из мировых лидеров в разработке и производстве плееров и другой продукции для воспроизведения цифрового звука. Компания Cowon была основана в 1995 г. в Южной Корее. Плееры i
06.12.2011 Cowon R7: медиаплеер с 7-дюймовым экраном и HDMI

Корейская Cowon анонсировала новый медиаплеер - Cowon R7, оснащенный 7-дюймовым сенсорным диспле
29.06.2011 На российском рынке начались продажи медиаплеера Cowon C2

Компания BLADE объявляет о появлении на российском рынке нового медиа плеера COWON С2. Это многофункциональный медиаплеер, предназначенный в первую очередь для воспроизведения музыки и видео. В C2, как и во всех моделях COWON, используются технология интерполяции
21.04.2011 В России начнутся продажи плеера с 3D-экраном от Cowon

Компания BLADE объявляет о скором появлении на российском рынке первого портативного 3D плеера от Cowon. Cowon 3D – первый портативный медиаплеер, передающий полноценное стереоскопическое изображение на экран, для просмотра которого не требуются специальные очки. Плеер поддерживает в
11.04.2011 Cowon дополнила предложение медиаплееров моделью C2

Компания Cowon показала продолжение медиаплеера D2. Устройство вышло в свет под названием C2. В нем присутствует 2.6-дюймовый сенсорный экран с резистивной матрицей QVGA-разрешения, композитный видеовых
28.12.2010 Cowon представил медиаплеер на базе Android

Корейская компания Cowon поставила точку в слухах о переходе на платформу Android, официально анонсировав первое устройство данного плана - медиаплеер Cowon D3 Plenue. Устройство базируется на Android 2.1

30.11.2010 Cowon представил первый портативный плеер с поддержкой 3D

Компания Cowon, корейский производитель портативной электроники, представила первый в своей линейке медиаплеер с поддержкой стереоэффекта - Cowon 3D. Это не только первое устройство с поддержкой

11.10.2010 Cowon показала новый топовый MP3-плеер

Корейский производитель мультимедиа-устройств Cowon представил новый флагманский продукт. Речь идет об MP3-плеере X7, представляющем собой портативное медиаустройство с 4.3-дюймовым сенсорным экраном, встроенным жестким диском на 160 Гб и

09.07.2010 Cowon представила новый Full HD-плеер

Компания Cowon представила новое PMP-устройство. Модель Cowon V5W будет работать на базе Windows CE 6.0 с собственной оболочкой пользовательского интерфейса. Устройство оснащено 800*480 пикселей

14.04.2010 Универсальный мультимедийный плеер Cowon J3 – скоро в России

Компания Blade, дистрибьютор ведущих мировых производителей портативной техники, объявляет о скором появлении на российском рынке универсального многофункционального устройства – плеера Cowon J3. Новый мультимедийный плеер станет одним из самых функциональных аппаратов в своем сегменте. Помимо стандартных возможностей воспроизведения разнообразных форматов аудио и видео, в нем
28.01.2010 Cowon V5: портативный HD-видеоплеер с интерфейсом HDMI

Корейская компания Cowon анонсировала в России портативный плеер Cowon V5, оснащенный сенсорным дисплеем с диагональю 4,8 дюйма, отображающим 16,7 млн цветовых оттенков. Располагая компактным корпусом (128
24.11.2009 Новый MP3 флэш-плеер Cowon появился в продаже

Компания Blade, дистрибьютор ведущих мировых производителей, объявляет о появлении на российском рынке MP3-плеера iAudio 9 производства известной корейской компании Cowon. MP3-плеер iAudio 9 пришел на смену предыдущей модели серии – iAudio 7. Новинка обладает 2-дюймовым ЖК-дисплеем, на который можно выводить видео, графику и текст, а также диктофоном, встр
28.01.2009 Cowon приступил к продажам «криволинейного» MP3-плеера S9 Curve

На этой неделе в российскую розницу поступила новинка от компании Cowon – медиаплеер Cowon S9 Curve. Устройство имеет двухъядерный процессор с тактовой частотой 500 МГц, Bluetooth 2.0+EDR, A2DP, тюнер FM-радио, функцию поворота картинки при помощи аксе
05.12.2008 Cowon начал продажи нового плеера с сенсорным экраном

Корейская компания Cowon приступила к продажам на российском рынке нового портативного мультимедиа плеера Cowon O2. Устройство обладает сенсорным экраном с диагональю 4,3 дюйма и встроенной флэш-памятью об
20.10.2008 Cowon выпускает медиаплеер с сенсорным экраном 4,3 дюйма

Корейский производитель портативной техники, компания Cowon объявляет о выпуске на российском рынке нового портативного медиплеера Cowon O2, выполненного в стиле минимализма. Устройство оснащено до 32 ГБ внутренней памяти, широкоформатным с
20.05.2008 Сенсация: Cowon Q5 — плеер-монстр

Предисловие Сегодня у нас на тестировании новинка Cowon — необычное устройство под «кодовым названием» Q5W. Корейская компания Cowon дав
15.05.2008 В продаже появился новый MP3-плеер Cowon

Компания Cowon приступила к продажам нового бюджетного MP3-плеера iAudio U5. Плеер выполнен в стиле современного тонкого мобильного телефона: тот же прямоугольный лаконичный дизайн, цветной экран и орга
22.04.2008 Анонс Cowon A3 с 80 ГБ памяти

Компания Cowon сообщила, что в мае 2008 г. российские покупатели смогут приобрести новый вариант портативного медиаплеера Cowon A3 – с 80 ГБ памяти. Cowon A3 при весе 298 г оснащается 30,

21.04.2008 Емкость MP3-плеера Cowon D2 выросла до 16 ГБ

Компания Cowon анонсировала на российском рынке новый вариант портативного плеера D2 – теперь с 16 ГБ памяти. Новинка будет доступна российским потребителям в мае 2008 г. О цене не сообщалось. Cowon<
07.04.2008 Cowon iAudio U5: новый MP3-плеер из Кореи

Компания Cowon, корейский производитель портативной аудиотехники, анонсировала на российском рынке свой новый продукт – MP3-плеер iAudio U5, напоминающий по дизайну уменьшенную копию современного мобиль
28.01.2008 Медиаплеер Cowon A3 появился на российском рынке

Портативный мультимедийный плеер Cowon A3 появился в продаже на российском рынке. A3 представляет собой «кинотеатр в кармане», оснащенный жестким диском, большим широкоформатным дисплеем и встроенными динамиками. Плеер обеспеч
29.12.2007 Cowon Q5W появился на украинском рынке

В Украине стартовали продажи долгожданного портативного медиаплеера – Cowon Q5W. В первых рядах выступили интернет-магазины, где плеер появился наиболее оперативно. Заказать и получить устройство можно уже до Нового года. Напомним, плеер оборудован 5-дюймовым сен
29.12.2007 Обзор COWON A3 — медиаплеер-мечта

и дизайн 3D-модель Как правило, для любого устройства можно придумать три-четыре функциональных возможности, которые производители не предусмотрели или только собираются реализовать, но продуманность COWON A3 несомненна. У меня сложилось впечатление, что все возможные пожелания уже учтены. Разработчики COWON создали устройство, которое можно считать самым прогрессивным мултимедийным

27.12.2007 Cowon N3: PMP, GPS, DMB и многое другое

Компания Cowon анонсировала на корейском рынке свой новый портативный медиаплеер N3. Помимо функций PMP, устройство предлагает возможности GPS-навигации и мобильного телевидения DMB, сообщает I4u.com. «
27.12.2007 Российский дебют Cowon A3 состоится в феврале

По свежим данным из корейского офиса Cowon, новейший портативный медиаплеер Cowon A3 поступит на российский рынок в начале февраля 2008 г. Напомним, что эта модель придёт на смену Cowon A2, популярному «кинотеатру в

19.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие медиаплееры

— кинотеатр на ладони Элегантный и строгий дизайн говорит о традициях и наличии вкуса у создателей. В комплект входит отличный кожаный чехол, который придает практичности устройству. Над интерфейсом COWON A3 поработали профессионалы - любо-дорого взглянуть Он может смотреться слегка несовременно, но лишь до момента включения. Стоит только «разбудить» COWON A3, как тут же четырехдюйм
11.12.2007 Cowon Q5W – уже в России

Корейская компания Cowon спешит сообщить о появлении портативного медиаплеера Q5W на российском рынке. Более того, потребителей ждет сюрприз – в России и на Украине Cowon Q5 будет продаваться в беспроводно
28.11.2007 Cowon Q5: универсальный гаджет скоро в России

Компания Cowon анонсирует долгожданное появление на российском рынке нового PMP-плеера Cowon Q5. Вопреки прогнозам скептиков, это устройство появится в продаже ближе к Новому году – уже в середин
08.11.2007 Cowon A3 поступит в продажу 14 ноября

Выход портативного медиаплеера Cowon A3 состоится 14 ноября 2007 г., сообщает Engadget. Портативный медиаплеер Cowon A3 по сравнению с предшествующей моделью A2 обладает более качественным экраном c разрешением 800 x

22.10.2007 Вышел MP3-плеер COWON iAudio 7 с памятью 16 ГБ

MP3-плеер iAudio 7 от компании COWON с этой недели будет продаваться в варианте с памятью 16 ГБ. MP3-плеер iAudio 7 поддерживает большое количество различных форматов, включая MP3, WMA, OGG, WAV и FLAC без потери качества. Н
21.09.2007 Плеер Cowon iAudio 7 - долгоиграющий универсал

Дизайн Внешний вид COWON iAudio 7 впечатляет: изящные и плавные линии, интересное дизайнерское решение системы управления, «зеркальная» поверхность лицевой и задней стороны устройства. Плеер выполнен из пластмасс
19.09.2007 COWON D2 отныне можно купить в «М.видео»

Компания COWON объявила о расширении области продаж MP3-плеера с PMP-функциями D2. Теперь это устройство можно приобрести в сети магазинов бытовой техники «М.видео» практически в любой точке России. Офи
28.08.2007 Cowon выпустила новый мультимедийный плеер A3

Южнокорейская компания Cowon представила очередную новинку – портативный мультимедиа плеер Cowon A3. А3 придет на смену более ранней модели А2. От своего предшественника Cowon A3 будет отличаться еще бо
14.08.2007 Начало продаж плеера COWON Q5 переносится

Корейская компания COWON объявляет о переносе даты начала продаж своего нового плеера COWON Q5. На прилавках российских магазинов новинка появится только в конце осени 2007 г. Выход портативного конвергент
27.07.2007 Новый плеер Cowon iAudio 7 прибыл в Россию

Южнокорейская компания Cowon сообщает о поступлении на российский рынок своего нового продукта – iAudio 7, компактного MP3-плеера с флэш-памятью на 4, 8 и 16 ГБ (версия с памятью на 16 ГБ появилась позже первого анон
15.06.2007 Аудиоплеер iAudio 7: обновление от Cowon

Корейская компания Cowon представила новую модель цифрового аудиоплеера, iAudio 7. Новинка является обновлением существующей модели iAudio 6, вместо жесткого диска в ней установлена флэш-память, время работы от а
01.06.2007 Cowon L2: медиаплеер с 7-дюймовым дисплеем и GPS

Корейская компания Cowon выпустила новый медиаплеер — Cowon L2. Оснащенное 7-дюймовым широкоэкранным дисплеем, 4-Вт динамиками с эффектом трехмерного звука, 2 ГБ встроенной памяти и слотом SD, устройс
28.12.2006 Новый плеер Cowon

  На днях Cowon представил в Корее новый медиапроигрыватель D2, который позицинируется компанией, как устройство топового уровня. Он обладает 2,9 дюймовым экраном, способным отображать более 16 млн. отте
19.12.2006 Cowon iAudio F2 поступил в продажу в России

Компания Cowon объявила о начале продаж в России мультимедийного MP3-плеера iAudio F2. Плеер iAudio F2 был выпущен на корейский рынок осенью 2006 г. Теперь плеер можно купить в розничных магазинах в Рос

Публикаций - 73, упоминаний - 78

Cowon Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 12
Samsung Electronics 11065 11
Sony 6739 9
iRiver 182 9
Archos Technology 72 6
Microsoft Corporation 25775 5
MPIO 43 4
Ritmix 64 4
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 3
Audio-Technica 27 3
Toshiba Corporation 2980 3
Philips 2099 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
DigitalWay MPIO - ADTec - Digitall Electronics 39 2
Huawei 4677 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
BBK Electronics Corp 332 2
HTC Corporation 1512 2
AKG 66 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
CK Hutchison Holdings 175 1
Beyerdynamic 23 1
Astell&Kern 3 1
Koss 39 1
Cresyn 11 1
Радиан ТД 13 1
Leta Group - MrSoft - Мистер Софт 8 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Alibaba Group 473 1
X Corp - Twitter 2938 1
Lenovo Group 2447 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
LG Electronics 3735 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
Kingston Technology 218 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 59
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 41
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 34
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 24
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 24
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 21
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 19
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 19
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 17
WAV - Waveform Audio File Format 532 16
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 217 16
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 15
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 15
Наушники - Headphones 4479 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 14
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 14
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 13
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 12
Эквалайзер - Equalize - темброблок 522 11
AVI - Audio Video Interleave 460 11
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 10
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 10
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 10
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting - DBS - Direct-broadcast satellite - DTH - Direct-to-Home 180 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
APE - Monkey’s Audio формат кодирования цифрового звука без потерь 76 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 8
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 8
Cowon iAudio 18 17
Apple iPod 1553 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Cowon A 11 10
Samsung SVR-диктофон 464 10
Cowon D 8 7
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 88 7
AMD Alchemy 15 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Cowon Q 6 6
Apple iPod nano 215 6
iRiver Clix - iRiver U 28 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Apple iPod Touch 747 6
Cowon JetEffect 5 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Google Android 15244 5
Apple iTunes Store 1118 5
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 5
Microsoft Zune - MS Zune 173 5
Apple iPod Shuffle 81 5
Apple iPod video 49 4
Microsoft Windows 16882 4
iRiver N 12 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 3
Ritmix RF 17 3
Cowon 3D 2 2
Cowon J 2 2
Cowon N 2 2
Cowon O 2 2
Cowon X 2 2
Cowon V 2 2
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 164 2
iRiver E 9 2
iRiver X 4 2
Archos AV 9 2
Apple iPad 4012 2
Apple Safari - браузер 896 2
Орлов Сергей 29 3
Богатырев Кирилл 4 3
Николаев Григорий 10 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Симонов Игорь 103 2
Урусов Александр 17 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
Семенов Сергей 30 1
Wong Jack - Вонг Джек 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 37
Южная Корея - Республика 7052 33
Европа 24964 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Япония 13807 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Украина 7928 4
Азия - Азиатский регион 5920 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Америка - Американский регион 2206 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Китай - Тайвань 4245 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния 4829 1
Нидерланды 3746 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Металлы - Серебро - Silver 827 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Английский язык 7030 1
Физика - Градус Цельсия 293 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
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