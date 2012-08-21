Cowon Systems

Cowon X9: медиаплеер с временем автономной работы до 110 часов Компания Cowon объявила о начале продаж на российском рынке медиаплеера Cowon X9. Отличительной особенностью новой модели является время автономной работы - оно составляет до 110 ч в режиме воспр

Redmarker создала онлайн-магазин для бренда плееров iAUDIO Компания Redmarker, процессинговый центр, предоставляющий полный цикл сервисов для обслуживания интернет-магазинов, объявила о начале сотрудничества с компанией Cowon, одним из мировых лидеров в разработке и производстве плееров и другой продукции для воспроизведения цифрового звука. Компания Cowon была основана в 1995 г. в Южной Корее. Плееры i

Cowon R7: медиаплеер с 7-дюймовым экраном и HDMI Корейская Cowon анонсировала новый медиаплеер - Cowon R7, оснащенный 7-дюймовым сенсорным диспле

На российском рынке начались продажи медиаплеера Cowon C2 Компания BLADE объявляет о появлении на российском рынке нового медиа плеера COWON С2. Это многофункциональный медиаплеер, предназначенный в первую очередь для воспроизведения музыки и видео. В C2, как и во всех моделях COWON, используются технология интерполяции

В России начнутся продажи плеера с 3D-экраном от Cowon Компания BLADE объявляет о скором появлении на российском рынке первого портативного 3D плеера от Cowon. Cowon 3D – первый портативный медиаплеер, передающий полноценное стереоскопическое изображение на экран, для просмотра которого не требуются специальные очки. Плеер поддерживает в

Cowon дополнила предложение медиаплееров моделью C2 Компания Cowon показала продолжение медиаплеера D2. Устройство вышло в свет под названием C2. В нем присутствует 2.6-дюймовый сенсорный экран с резистивной матрицей QVGA-разрешения, композитный видеовых

Cowon представил медиаплеер на базе Android Корейская компания Cowon поставила точку в слухах о переходе на платформу Android, официально анонсировав первое устройство данного плана - медиаплеер Cowon D3 Plenue. Устройство базируется на Android 2.1

Cowon представил первый портативный плеер с поддержкой 3D Компания Cowon, корейский производитель портативной электроники, представила первый в своей линейке медиаплеер с поддержкой стереоэффекта - Cowon 3D. Это не только первое устройство с поддержкой

Cowon показала новый топовый MP3-плеер Корейский производитель мультимедиа-устройств Cowon представил новый флагманский продукт. Речь идет об MP3-плеере X7, представляющем собой портативное медиаустройство с 4.3-дюймовым сенсорным экраном, встроенным жестким диском на 160 Гб и

Cowon представила новый Full HD-плеер Компания Cowon представила новое PMP-устройство. Модель Cowon V5W будет работать на базе Windows CE 6.0 с собственной оболочкой пользовательского интерфейса. Устройство оснащено 800*480 пикселей

Универсальный мультимедийный плеер Cowon J3 – скоро в России Компания Blade, дистрибьютор ведущих мировых производителей портативной техники, объявляет о скором появлении на российском рынке универсального многофункционального устройства – плеера Cowon J3. Новый мультимедийный плеер станет одним из самых функциональных аппаратов в своем сегменте. Помимо стандартных возможностей воспроизведения разнообразных форматов аудио и видео, в нем

Cowon V5: портативный HD-видеоплеер с интерфейсом HDMI Корейская компания Cowon анонсировала в России портативный плеер Cowon V5, оснащенный сенсорным дисплеем с диагональю 4,8 дюйма, отображающим 16,7 млн цветовых оттенков. Располагая компактным корпусом (128

Новый MP3 флэш-плеер Cowon появился в продаже Компания Blade, дистрибьютор ведущих мировых производителей, объявляет о появлении на российском рынке MP3-плеера iAudio 9 производства известной корейской компании Cowon. MP3-плеер iAudio 9 пришел на смену предыдущей модели серии – iAudio 7. Новинка обладает 2-дюймовым ЖК-дисплеем, на который можно выводить видео, графику и текст, а также диктофоном, встр

Cowon приступил к продажам «криволинейного» MP3-плеера S9 Curve На этой неделе в российскую розницу поступила новинка от компании Cowon – медиаплеер Cowon S9 Curve. Устройство имеет двухъядерный процессор с тактовой частотой 500 МГц, Bluetooth 2.0+EDR, A2DP, тюнер FM-радио, функцию поворота картинки при помощи аксе

Cowon начал продажи нового плеера с сенсорным экраном Корейская компания Cowon приступила к продажам на российском рынке нового портативного мультимедиа плеера Cowon O2. Устройство обладает сенсорным экраном с диагональю 4,3 дюйма и встроенной флэш-памятью об

Cowon выпускает медиаплеер с сенсорным экраном 4,3 дюйма Корейский производитель портативной техники, компания Cowon объявляет о выпуске на российском рынке нового портативного медиплеера Cowon O2, выполненного в стиле минимализма. Устройство оснащено до 32 ГБ внутренней памяти, широкоформатным с

Сенсация: Cowon Q5 — плеер-монстр Предисловие Сегодня у нас на тестировании новинка Cowon — необычное устройство под «кодовым названием» Q5W. Корейская компания Cowon дав

В продаже появился новый MP3-плеер Cowon Компания Cowon приступила к продажам нового бюджетного MP3-плеера iAudio U5. Плеер выполнен в стиле современного тонкого мобильного телефона: тот же прямоугольный лаконичный дизайн, цветной экран и орга

Анонс Cowon A3 с 80 ГБ памяти Компания Cowon сообщила, что в мае 2008 г. российские покупатели смогут приобрести новый вариант портативного медиаплеера Cowon A3 – с 80 ГБ памяти. Cowon A3 при весе 298 г оснащается 30,

Емкость MP3-плеера Cowon D2 выросла до 16 ГБ Компания Cowon анонсировала на российском рынке новый вариант портативного плеера D2 – теперь с 16 ГБ памяти. Новинка будет доступна российским потребителям в мае 2008 г. О цене не сообщалось. Cowon<

Cowon iAudio U5: новый MP3-плеер из Кореи Компания Cowon, корейский производитель портативной аудиотехники, анонсировала на российском рынке свой новый продукт – MP3-плеер iAudio U5, напоминающий по дизайну уменьшенную копию современного мобиль

Медиаплеер Cowon A3 появился на российском рынке Портативный мультимедийный плеер Cowon A3 появился в продаже на российском рынке. A3 представляет собой «кинотеатр в кармане», оснащенный жестким диском, большим широкоформатным дисплеем и встроенными динамиками. Плеер обеспеч

Cowon Q5W появился на украинском рынке В Украине стартовали продажи долгожданного портативного медиаплеера – Cowon Q5W. В первых рядах выступили интернет-магазины, где плеер появился наиболее оперативно. Заказать и получить устройство можно уже до Нового года. Напомним, плеер оборудован 5-дюймовым сен

Обзор COWON A3 — медиаплеер-мечта и дизайн 3D-модель Как правило, для любого устройства можно придумать три-четыре функциональных возможности, которые производители не предусмотрели или только собираются реализовать, но продуманность COWON A3 несомненна. У меня сложилось впечатление, что все возможные пожелания уже учтены. Разработчики COWON создали устройство, которое можно считать самым прогрессивным мултимедийным

Cowon N3: PMP, GPS, DMB и многое другое Компания Cowon анонсировала на корейском рынке свой новый портативный медиаплеер N3. Помимо функций PMP, устройство предлагает возможности GPS-навигации и мобильного телевидения DMB, сообщает I4u.com. «

Российский дебют Cowon A3 состоится в феврале По свежим данным из корейского офиса Cowon, новейший портативный медиаплеер Cowon A3 поступит на российский рынок в начале февраля 2008 г. Напомним, что эта модель придёт на смену Cowon A2, популярному «кинотеатру в

Выбор ZOOM.CNews: лучшие медиаплееры — кинотеатр на ладони Элегантный и строгий дизайн говорит о традициях и наличии вкуса у создателей. В комплект входит отличный кожаный чехол, который придает практичности устройству. Над интерфейсом COWON A3 поработали профессионалы - любо-дорого взглянуть Он может смотреться слегка несовременно, но лишь до момента включения. Стоит только «разбудить» COWON A3, как тут же четырехдюйм

Cowon Q5W – уже в России Корейская компания Cowon спешит сообщить о появлении портативного медиаплеера Q5W на российском рынке. Более того, потребителей ждет сюрприз – в России и на Украине Cowon Q5 будет продаваться в беспроводно

Cowon Q5: универсальный гаджет скоро в России Компания Cowon анонсирует долгожданное появление на российском рынке нового PMP-плеера Cowon Q5. Вопреки прогнозам скептиков, это устройство появится в продаже ближе к Новому году – уже в середин

Cowon A3 поступит в продажу 14 ноября Выход портативного медиаплеера Cowon A3 состоится 14 ноября 2007 г., сообщает Engadget. Портативный медиаплеер Cowon A3 по сравнению с предшествующей моделью A2 обладает более качественным экраном c разрешением 800 x

Вышел MP3-плеер COWON iAudio 7 с памятью 16 ГБ MP3-плеер iAudio 7 от компании COWON с этой недели будет продаваться в варианте с памятью 16 ГБ. MP3-плеер iAudio 7 поддерживает большое количество различных форматов, включая MP3, WMA, OGG, WAV и FLAC без потери качества. Н

Плеер Cowon iAudio 7 - долгоиграющий универсал Дизайн Внешний вид COWON iAudio 7 впечатляет: изящные и плавные линии, интересное дизайнерское решение системы управления, «зеркальная» поверхность лицевой и задней стороны устройства. Плеер выполнен из пластмасс

COWON D2 отныне можно купить в «М.видео» Компания COWON объявила о расширении области продаж MP3-плеера с PMP-функциями D2. Теперь это устройство можно приобрести в сети магазинов бытовой техники «М.видео» практически в любой точке России. Офи

Cowon выпустила новый мультимедийный плеер A3 Южнокорейская компания Cowon представила очередную новинку – портативный мультимедиа плеер Cowon A3. А3 придет на смену более ранней модели А2. От своего предшественника Cowon A3 будет отличаться еще бо

Начало продаж плеера COWON Q5 переносится Корейская компания COWON объявляет о переносе даты начала продаж своего нового плеера COWON Q5. На прилавках российских магазинов новинка появится только в конце осени 2007 г. Выход портативного конвергент

Новый плеер Cowon iAudio 7 прибыл в Россию Южнокорейская компания Cowon сообщает о поступлении на российский рынок своего нового продукта – iAudio 7, компактного MP3-плеера с флэш-памятью на 4, 8 и 16 ГБ (версия с памятью на 16 ГБ появилась позже первого анон

Аудиоплеер iAudio 7: обновление от Cowon Корейская компания Cowon представила новую модель цифрового аудиоплеера, iAudio 7. Новинка является обновлением существующей модели iAudio 6, вместо жесткого диска в ней установлена флэш-память, время работы от а

Cowon L2: медиаплеер с 7-дюймовым дисплеем и GPS Корейская компания Cowon выпустила новый медиаплеер — Cowon L2. Оснащенное 7-дюймовым широкоэкранным дисплеем, 4-Вт динамиками с эффектом трехмерного звука, 2 ГБ встроенной памяти и слотом SD, устройс

Новый плеер Cowon На днях Cowon представил в Корее новый медиапроигрыватель D2, который позицинируется компанией, как устройство топового уровня. Он обладает 2,9 дюймовым экраном, способным отображать более 16 млн. отте