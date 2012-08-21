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Cowon Systems
СОБЫТИЯ
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|21.08.2012
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Cowon X9: медиаплеер с временем автономной работы до 110 часов
Компания Cowon объявила о начале продаж на российском рынке медиаплеера Cowon X9. Отличительной особенностью новой модели является время автономной работы - оно составляет до 110 ч в режиме воспр
|06.07.2012
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Redmarker создала онлайн-магазин для бренда плееров iAUDIO
Компания Redmarker, процессинговый центр, предоставляющий полный цикл сервисов для обслуживания интернет-магазинов, объявила о начале сотрудничества с компанией Cowon, одним из мировых лидеров в разработке и производстве плееров и другой продукции для воспроизведения цифрового звука. Компания Cowon была основана в 1995 г. в Южной Корее. Плееры i
|06.12.2011
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Cowon R7: медиаплеер с 7-дюймовым экраном и HDMI
Корейская Cowon анонсировала новый медиаплеер - Cowon R7, оснащенный 7-дюймовым сенсорным диспле
|29.06.2011
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На российском рынке начались продажи медиаплеера Cowon C2
Компания BLADE объявляет о появлении на российском рынке нового медиа плеера COWON С2. Это многофункциональный медиаплеер, предназначенный в первую очередь для воспроизведения музыки и видео. В C2, как и во всех моделях COWON, используются технология интерполяции
|21.04.2011
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В России начнутся продажи плеера с 3D-экраном от Cowon
Компания BLADE объявляет о скором появлении на российском рынке первого портативного 3D плеера от Cowon. Cowon 3D – первый портативный медиаплеер, передающий полноценное стереоскопическое изображение на экран, для просмотра которого не требуются специальные очки. Плеер поддерживает в
|11.04.2011
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Cowon дополнила предложение медиаплееров моделью C2
Компания Cowon показала продолжение медиаплеера D2. Устройство вышло в свет под названием C2. В нем присутствует 2.6-дюймовый сенсорный экран с резистивной матрицей QVGA-разрешения, композитный видеовых
|28.12.2010
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Cowon представил медиаплеер на базе Android
Корейская компания Cowon поставила точку в слухах о переходе на платформу Android, официально анонсировав первое устройство данного плана - медиаплеер Cowon D3 Plenue. Устройство базируется на Android 2.1
|30.11.2010
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Cowon представил первый портативный плеер с поддержкой 3D
Компания Cowon, корейский производитель портативной электроники, представила первый в своей линейке медиаплеер с поддержкой стереоэффекта - Cowon 3D. Это не только первое устройство с поддержкой
|11.10.2010
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Cowon показала новый топовый MP3-плеер
Корейский производитель мультимедиа-устройств Cowon представил новый флагманский продукт. Речь идет об MP3-плеере X7, представляющем собой портативное медиаустройство с 4.3-дюймовым сенсорным экраном, встроенным жестким диском на 160 Гб и
|09.07.2010
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Cowon представила новый Full HD-плеер
Компания Cowon представила новое PMP-устройство. Модель Cowon V5W будет работать на базе Windows CE 6.0 с собственной оболочкой пользовательского интерфейса. Устройство оснащено 800*480 пикселей
|14.04.2010
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Универсальный мультимедийный плеер Cowon J3 – скоро в России
Компания Blade, дистрибьютор ведущих мировых производителей портативной техники, объявляет о скором появлении на российском рынке универсального многофункционального устройства – плеера Cowon J3. Новый мультимедийный плеер станет одним из самых функциональных аппаратов в своем сегменте. Помимо стандартных возможностей воспроизведения разнообразных форматов аудио и видео, в нем
|28.01.2010
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Cowon V5: портативный HD-видеоплеер с интерфейсом HDMI
Корейская компания Cowon анонсировала в России портативный плеер Cowon V5, оснащенный сенсорным дисплеем с диагональю 4,8 дюйма, отображающим 16,7 млн цветовых оттенков. Располагая компактным корпусом (128
|24.11.2009
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Новый MP3 флэш-плеер Cowon появился в продаже
Компания Blade, дистрибьютор ведущих мировых производителей, объявляет о появлении на российском рынке MP3-плеера iAudio 9 производства известной корейской компании Cowon. MP3-плеер iAudio 9 пришел на смену предыдущей модели серии – iAudio 7. Новинка обладает 2-дюймовым ЖК-дисплеем, на который можно выводить видео, графику и текст, а также диктофоном, встр
|28.01.2009
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Cowon приступил к продажам «криволинейного» MP3-плеера S9 Curve
На этой неделе в российскую розницу поступила новинка от компании Cowon – медиаплеер Cowon S9 Curve. Устройство имеет двухъядерный процессор с тактовой частотой 500 МГц, Bluetooth 2.0+EDR, A2DP, тюнер FM-радио, функцию поворота картинки при помощи аксе
|05.12.2008
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Cowon начал продажи нового плеера с сенсорным экраном
Корейская компания Cowon приступила к продажам на российском рынке нового портативного мультимедиа плеера Cowon O2. Устройство обладает сенсорным экраном с диагональю 4,3 дюйма и встроенной флэш-памятью об
|20.10.2008
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Cowon выпускает медиаплеер с сенсорным экраном 4,3 дюйма
Корейский производитель портативной техники, компания Cowon объявляет о выпуске на российском рынке нового портативного медиплеера Cowon O2, выполненного в стиле минимализма. Устройство оснащено до 32 ГБ внутренней памяти, широкоформатным с
|20.05.2008
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Сенсация: Cowon Q5 — плеер-монстр
Предисловие Сегодня у нас на тестировании новинка Cowon — необычное устройство под «кодовым названием» Q5W. Корейская компания Cowon дав
|15.05.2008
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В продаже появился новый MP3-плеер Cowon
Компания Cowon приступила к продажам нового бюджетного MP3-плеера iAudio U5. Плеер выполнен в стиле современного тонкого мобильного телефона: тот же прямоугольный лаконичный дизайн, цветной экран и орга
|22.04.2008
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Анонс Cowon A3 с 80 ГБ памяти
Компания Cowon сообщила, что в мае 2008 г. российские покупатели смогут приобрести новый вариант портативного медиаплеера Cowon A3 – с 80 ГБ памяти. Cowon A3 при весе 298 г оснащается 30,
|21.04.2008
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Емкость MP3-плеера Cowon D2 выросла до 16 ГБ
Компания Cowon анонсировала на российском рынке новый вариант портативного плеера D2 – теперь с 16 ГБ памяти. Новинка будет доступна российским потребителям в мае 2008 г. О цене не сообщалось. Cowon<
|07.04.2008
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Cowon iAudio U5: новый MP3-плеер из Кореи
Компания Cowon, корейский производитель портативной аудиотехники, анонсировала на российском рынке свой новый продукт – MP3-плеер iAudio U5, напоминающий по дизайну уменьшенную копию современного мобиль
|28.01.2008
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Медиаплеер Cowon A3 появился на российском рынке
Портативный мультимедийный плеер Cowon A3 появился в продаже на российском рынке. A3 представляет собой «кинотеатр в кармане», оснащенный жестким диском, большим широкоформатным дисплеем и встроенными динамиками. Плеер обеспеч
|29.12.2007
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Cowon Q5W появился на украинском рынке
В Украине стартовали продажи долгожданного портативного медиаплеера – Cowon Q5W. В первых рядах выступили интернет-магазины, где плеер появился наиболее оперативно. Заказать и получить устройство можно уже до Нового года. Напомним, плеер оборудован 5-дюймовым сен
|29.12.2007
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Обзор COWON A3 — медиаплеер-мечта
и дизайн 3D-модель Как правило, для любого устройства можно придумать три-четыре функциональных возможности, которые производители не предусмотрели или только собираются реализовать, но продуманность COWON A3 несомненна. У меня сложилось впечатление, что все возможные пожелания уже учтены. Разработчики COWON создали устройство, которое можно считать самым прогрессивным мултимедийным
|27.12.2007
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Cowon N3: PMP, GPS, DMB и многое другое
Компания Cowon анонсировала на корейском рынке свой новый портативный медиаплеер N3. Помимо функций PMP, устройство предлагает возможности GPS-навигации и мобильного телевидения DMB, сообщает I4u.com. «
|27.12.2007
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Российский дебют Cowon A3 состоится в феврале
По свежим данным из корейского офиса Cowon, новейший портативный медиаплеер Cowon A3 поступит на российский рынок в начале февраля 2008 г. Напомним, что эта модель придёт на смену Cowon A2, популярному «кинотеатру в
|19.12.2007
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Выбор ZOOM.CNews: лучшие медиаплееры
— кинотеатр на ладони Элегантный и строгий дизайн говорит о традициях и наличии вкуса у создателей. В комплект входит отличный кожаный чехол, который придает практичности устройству. Над интерфейсом COWON A3 поработали профессионалы - любо-дорого взглянуть Он может смотреться слегка несовременно, но лишь до момента включения. Стоит только «разбудить» COWON A3, как тут же четырехдюйм
|11.12.2007
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Cowon Q5W – уже в России
Корейская компания Cowon спешит сообщить о появлении портативного медиаплеера Q5W на российском рынке. Более того, потребителей ждет сюрприз – в России и на Украине Cowon Q5 будет продаваться в беспроводно
|28.11.2007
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Cowon Q5: универсальный гаджет скоро в России
Компания Cowon анонсирует долгожданное появление на российском рынке нового PMP-плеера Cowon Q5. Вопреки прогнозам скептиков, это устройство появится в продаже ближе к Новому году – уже в середин
|08.11.2007
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Cowon A3 поступит в продажу 14 ноября
Выход портативного медиаплеера Cowon A3 состоится 14 ноября 2007 г., сообщает Engadget. Портативный медиаплеер Cowon A3 по сравнению с предшествующей моделью A2 обладает более качественным экраном c разрешением 800 x
|22.10.2007
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Вышел MP3-плеер COWON iAudio 7 с памятью 16 ГБ
MP3-плеер iAudio 7 от компании COWON с этой недели будет продаваться в варианте с памятью 16 ГБ. MP3-плеер iAudio 7 поддерживает большое количество различных форматов, включая MP3, WMA, OGG, WAV и FLAC без потери качества. Н
|21.09.2007
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Плеер Cowon iAudio 7 - долгоиграющий универсал
Дизайн Внешний вид COWON iAudio 7 впечатляет: изящные и плавные линии, интересное дизайнерское решение системы управления, «зеркальная» поверхность лицевой и задней стороны устройства. Плеер выполнен из пластмасс
|19.09.2007
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COWON D2 отныне можно купить в «М.видео»
Компания COWON объявила о расширении области продаж MP3-плеера с PMP-функциями D2. Теперь это устройство можно приобрести в сети магазинов бытовой техники «М.видео» практически в любой точке России. Офи
|28.08.2007
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Cowon выпустила новый мультимедийный плеер A3
Южнокорейская компания Cowon представила очередную новинку – портативный мультимедиа плеер Cowon A3. А3 придет на смену более ранней модели А2. От своего предшественника Cowon A3 будет отличаться еще бо
|14.08.2007
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Начало продаж плеера COWON Q5 переносится
Корейская компания COWON объявляет о переносе даты начала продаж своего нового плеера COWON Q5. На прилавках российских магазинов новинка появится только в конце осени 2007 г. Выход портативного конвергент
|27.07.2007
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Новый плеер Cowon iAudio 7 прибыл в Россию
Южнокорейская компания Cowon сообщает о поступлении на российский рынок своего нового продукта – iAudio 7, компактного MP3-плеера с флэш-памятью на 4, 8 и 16 ГБ (версия с памятью на 16 ГБ появилась позже первого анон
|15.06.2007
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Аудиоплеер iAudio 7: обновление от Cowon
Корейская компания Cowon представила новую модель цифрового аудиоплеера, iAudio 7. Новинка является обновлением существующей модели iAudio 6, вместо жесткого диска в ней установлена флэш-память, время работы от а
|01.06.2007
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Cowon L2: медиаплеер с 7-дюймовым дисплеем и GPS
Корейская компания Cowon выпустила новый медиаплеер — Cowon L2. Оснащенное 7-дюймовым широкоэкранным дисплеем, 4-Вт динамиками с эффектом трехмерного звука, 2 ГБ встроенной памяти и слотом SD, устройс
|28.12.2006
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Новый плеер Cowon
На днях Cowon представил в Корее новый медиапроигрыватель D2, который позицинируется компанией, как устройство топового уровня. Он обладает 2,9 дюймовым экраном, способным отображать более 16 млн. отте
|19.12.2006
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Cowon iAudio F2 поступил в продажу в России
Компания Cowon объявила о начале продаж в России мультимедийного MP3-плеера iAudio F2. Плеер iAudio F2 был выпущен на корейский рынок осенью 2006 г. Теперь плеер можно купить в розничных магазинах в Рос
Cowon Systems и организации, системы, технологии, персоны:
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