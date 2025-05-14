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Индексная книга (каталог) CNews*
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OGG открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера

OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.05.2025 Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего 1
27.04.2025 Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей 1
07.04.2025 Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка» 1
21.10.2024 Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM 1
29.05.2024 Из Windows 11 вырежут поддержку звука Dolby Digital. У проблемы есть решение 1
21.02.2024 Новые Hi-Fi плееры от Digma: R4, B5, S5, Z5 BT 1
09.03.2022 Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция 1
16.02.2022 5 советов, как минимизировать потерю качества при сжатии аудиофайла 1
03.11.2020 МВД потратит 444 миллиона на «железо» на российских чипах. «Байкалам» в допуске отказано 1
06.10.2020 МВД покупает 7770 ПК на Linux. Процессоры «Байкал» допущены, «Эльбрус» — нет 1
30.09.2020 Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM 1
30.03.2017 Samsung выпустил флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+. Что в них нового? 1
29.08.2016 Обзор плееров FiiO X3-II, X5-II и X1: праздник для аудиофилов 1
21.03.2016 В Android-версии «Облака Mail.Ru» появился музыкальный плеер 1
26.11.2015 Портативные аудиоплееры: догнать и обогнать смартфоны 1
20.10.2015 Translation Cloud запускает в России локализованную версию сервиса краудфандинговых переводов Ackuna 1
30.06.2015 Наушники и аудиоплеер Astell & Kern: сногсшибательный звук в кармане 1
13.01.2015 Самые интересные гаджеты нового 2015 года 1
17.06.2014 Эпоха великих перемен: обзор российских смарт-часов IRU SmartWatch W3G 1
16.05.2014 Обзор ридера effire CityBook L601 Pearl: "крепыш" базового уровня? 1
26.02.2014 «Мипко» обновила свои решения для родительского контроля и мониторинга сотрудников 1
24.05.2013 Обзор ридера effire CityBook L601: правильное чтение по правильной цене 1
24.01.2013 В России начались продажи Hi-Fi плеера iriver AK100 1
17.01.2013 Обзор effire ColorBook TR801: долгожитель среди медиаридеров 1
13.12.2012 Dropbox становится музыкальным сервисом 1
06.12.2012 Обзор ридера Prology Latitude T-709: покорми свой мозг хорошей книгой 1
26.11.2012 Тест смартфона HTC Desire SV: двойная порция связи 1
25.10.2012 Планшеты Prology: обзор лучших моделей линейки 1
17.10.2012 Обзор ТВ-приставки WD TV Live Streaming Wi-Fi: ваш личный кинозал 1
27.08.2012 Обзор защищенного смартфона Sony Xperia go: солнце, воздух и вода - нам не страшно ничего 1
27.06.2012 Обзор Prology Latitude T-703: самый качественный TFT-ридер 1
07.06.2012 Обзор сетевого накопителя Synology 412+ 1
30.05.2012 Обзор букридера Prology Latitude T-700: тоньше - лучше? 1
25.05.2012 Польша выступает за технологическую нейтральность 1
25.04.2012 Как выбрать стационарный медиаплеер. Рекомендации ZOOM.CNews 1
03.04.2012 Обзор Prology Latitude T-802T: идеальный TFT-букридер 1
21.03.2012 Комбайн за 20 долларов 1
28.02.2012 3290 причин купить цветной сенсорный ридер: обзор Prology Latitude T-707T 1
23.12.2011 Samsung привез в Россию мощный 7-дюймовый планшет. ФОТО 1

Публикаций - 286, упоминаний - 287

OGG и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 43
iRiver 182 29
Apple Inc 13156 26
Sony 6739 18
Cowon Systems 73 17
Microsoft Corporation 25775 16
Google LLC 12690 13
LG Electronics 3735 11
MPIO 43 10
Ritmix 64 9
DigitalWay MPIO - ADTec - Digitall Electronics 39 9
Philips 2099 8
Digma 251 7
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 6
Fly - Explay - Эксплей 243 6
Prology 72 6
Archos Technology 72 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Intel Corporation 12811 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
HTC Corporation 1512 5
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 4
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 4
Grafitec - Графитек 98 4
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 4
Treelogic 41 4
Audio-Technica 27 4
Western Digital Corporation - WDC 589 4
BBK Electronics Corp 332 4
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 4
Rover - RoverComputers 423 3
Creative Technology 273 3
Koss 39 3
effire Universal Limited 8 3
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Kingston Technology 218 3
Toshiba Corporation 2980 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Yamaha - Ямаха 110 2
E100 13 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Grundig 42 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Swarovski AG 74 1
TuneIn Radio 8 1
101Hotels.com 456 1
Midland Formula 1 2 1
Stellantis - Maserati 14 1
Евросеть - Альт Телеком 22 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Adidas - Адидас 170 1
Kickstarter 136 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Максимус 28 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 258
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 219
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 181
WAV - Waveform Audio File Format 532 151
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 125
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 107
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 100
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 217 92
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 80
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 80
AAC - Advanced Audio Coding 479 79
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 75
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 73
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 71
AVI - Audio Video Interleave 460 71
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 70
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 69
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 68
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 68
Наушники - Headphones 4479 68
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 54
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 54
APE - Monkey’s Audio формат кодирования цифрового звука без потерь 76 42
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 42
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 42
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 42
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 41
Эквалайзер - Equalize - темброблок 522 40
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 40
Xvid - видеокодек 189 39
DivX - видеокодек 431 38
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 38
MKV - медиаконтейнер 187 38
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 36
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 35
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 35
Микрофон - Microphone 2809 33
Медиаплеер - Media player - аудиоплеер - audio player 244 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 33
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 48
Samsung SVR-диктофон 464 43
Microsoft Windows 16882 43
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 31
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 31
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 29
Apple iPod 1553 27
Google Android 15244 24
Linux OS 11533 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 16
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 114 16
Apple iTunes Store 1118 14
Apple iPod nano 215 13
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 12
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 12
Apple iPod Touch 747 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки 34 10
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 9
iRiver Clix - iRiver U 28 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Prology Latitude 21 8
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 88 8
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 8
Vostok - VST - токен - криптовалюта 12 8
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 8
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 8
Cowon iAudio 18 7
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 7
iRiver S 15 7
Тетрис 77 7
Apple iOS 8583 7
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
Mozilla Firefox - браузер 1951 7
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 7
Николаев Григорий 10 5
Сергеев Иван 74 3
Урусов Александр 17 3
Ширшов Павел 76 2
Борушевский Денис 37 2
Беляев Дмитрий 32 2
Наумов Максим 100 2
Демидов Михаил 134 2
Ксенин Алекс 311 1
Симонов Игорь 103 1
Речменский Игорь 21 1
Кукушкин Евгений 15 1
Евстигнеев Денис 9 1
Миронов Андрей 14 1
Пацай Александр 8 1
Ревенчук Григорий 6 1
Рубцов Илья 5 1
Комиссарова Валерия 9 1
Савченко Игорь 2 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Богатырев Кирилл 4 1
Rakoff Jed - Раков Джед 18 1
Базульков Юрий 2 1
Судаков Алексей 2 1
Robertson Michael - Робертсон Майкл 38 1
Веюков Константин 1 1
Шнайдер Александр 4 1
Словесник Александр 2 1
Clement Wolfgang - Клемент Вольфганг 6 1
Clapton Eric - Клэптон Эрик 4 1
Young Neil - Янг Нил 3 1
Tusk Donald - Туск Дональд 4 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Евдокимов Андрей 95 1
Артамонова Анна 183 1
Соколов Андрей 22 1
Малафеев Андрей 52 1
Горшенин Максим 39 1
Павлов Игорь 8 1
Лебедев Артемий 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 78
Южная Корея - Республика 7052 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Европа 24964 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Япония 13807 11
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Китай - Тайвань 4245 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Украина 7928 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Канада 5082 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Испания - Королевство 3840 2
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Германия - Бранденбург 7 1
Средиземное море - Тирренское море 2 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 36
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 22
Английский язык 7030 19
Ergonomics - Эргономика 1755 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Литий - Lithium - химический элемент 663 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 6
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 49 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Металлы - Серебро - Silver 827 4
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
Здравоохранение - Отоларингология 187 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 3
Металлы - Золото - Gold 1251 3
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 3
Видеокамера - Видеосъёмка 720 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 16
Times 661 4
MacWorld 134 1
CNews Техноблог 62 1
Electronic Times 20 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
9to5Google 60 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
9to5Mac 70 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
HFS Research 49 1
Net Applications 127 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
MacWorld Expo 35 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CeBIT 614 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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