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Apple iPod Shuffle
СОБЫТИЯ
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|28.07.2017
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Apple убила iPod nano и iPod shuffle
жке только лишь модели Touch. «Мы сокращаем нашу iPod-линейку прекращением производства iPod nano и iPod shuffle. Также увеличены мощности двух моделей iPod Touch», — заявил неназванный предста
|01.09.2010
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Apple представила новые iPod, iTunes, Apple TV и социальную сеть
Новый iPod shuffle, четвертого поколения, - фактически симбиоз iPod shuffle двух предыдущих
|02.06.2010
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iPod Shuffle через 10 лет
В Сети появилось изображение концепта плеера iPod Shuffle образца 2020 года. На изображении показано, что аппарат выглядит в виде большого наушника. Сам плеер будет иметь неограниченную память и заряд батареи, а также постоянно синхронизи
|29.05.2009
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Новый iPod shuffle заговорил по-русски
Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения для iPod shuffle – версию 1.1. Функция VoiceOver – голос iPod shuffle – среди прочих теперь поддерживает и русский язык. По нажатию кнопки плеер проговаривает название песни, имя исполнителя
|09.04.2009
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Новый iPod Shuffle: лучший сверхкомпактный плеер
е? Телефон так никто и не "убил". Зато у покупателей появился выбор. Именно так и рождаются тренды. iPod Shuffle - один из самых компактных плееров Но сегодня говорим не про iPhone. Хотя и к пл
|11.03.2009
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Говорящий iPod Shuffle
Apple не перестаёт удивлять. Представлен новый iPod Shuffle, научившийся...разговаривать. Миниатюрный плеер, оснащенный 4 ГБ памяти, может произносить названия трека, имя исполнителя и названия плейлистов. Кроме этого, плеер голосом сообщит
|11.03.2009
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Apple представила iPod shuffle третьего поколения
Компания Apple представила новый плеер iPod shuffle. Его дизайн абсолютно не похож на существующие модели. iPod shuffle треть
|20.02.2008
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Apple представила новый iPod shuffle
Apple представила новую модель MP3-плеера iPod shuffle. Единственное отличие от предыдущих плееров – вдвое больший объем памяти, 2 ГБ. Одновременно с этим производитель снизил стоимость 1-гигабайтовой модели iPod shuffle c $80 д
|25.10.2007
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Creative TravelSound i50: динамики для iPod Shuffle
Компания Creative объявляет о выпуске док-динамиков Creative TravelSound i50 для плееров iPod Shuffle. «Дизайн динамиков специально разработан с учетом специфики дизайна iPod Shuffle – он органично дополняет его», - объясняет Джон Кибэк (John Keybeck), бренд-менеджер направл
|31.01.2007
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Apple расширила цветовую гамму iPod Shuffle
Плееры iPod Shuffle отныне будут доступны еще в четырех цветах, за исключением стандартного серебристого. Три из них — синий, зеленый и розовый — будут соответствовать ярким вариантам iPod Nano второг
|06.12.2006
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Компактное зарядное устройство для iPod Shuffle
оутбуком, либо док-станцией. Для тех, кто все же является поклонником мобильности, рекомендуем компактное зарядное устройство, которое зарядит MP3-плеер (прежде всего, Mobile Cruizer предназначен для iPod Shuffle) от электрической розетки. В комплект поставки входит кабель, подключаемый одним концом к 3,5 мм разъему, а другим к USB-порту зарядного устройства. Жаль, что Mobile Cruizer будет
|21.11.2006
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Новый iPod Shuffle - первый тест в России
о имели меньший объем полезного пространства для хранения музыки. Также они были лишены экрана, что многими расценивалось как серьезный удар по функциональности и удобству работы с устройством. Новый iPod Shuffle значительно изменился по сравнению с предыдущей моделью Но 12 сентября нас ждал сюрприз. В руках у Джобса оказался плеер, который можно было сразу назвать Shuffle 2. Он также был л
|22.09.2006
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Iriver официально представил "убийцу" iPod Shuffle
дин из самых маленьких и самых легких MP3 плееров в мире. Устройство имеет размеры 42 x 30 x 10,8 мм, вес - 17,5 граммов. Плеер по габаритам и весу очень близок к недавно представленному Apple новому iPod Shuffle, однако в отличие от него оснащен 1,15-дюймовым ЖК-дисплеем. На дисплее отображается название трека, имя исполнителя и прочая информация. Кроме того, дисплей позволяет показывать к
|19.09.2006
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Дайджест. Новые iPod потрясли рынок
торые изменения и дизай:. новый плеер стал больше похож на некогда выпускаемый компанией iPod Mini. iPod Shuffle – один из самых маленьких плееров в мире Достоинство нового iPod Shuffle
|17.05.2006
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MSI представила аналог iPod Shuffle
ational выпустила MP3-плеер Digi Player 600. Внешне дизайн нового устройства напоминает плеер Apple iPod Shuffle. Интересно, что ранее MSI практически не занималась производством потребительско
|21.09.2005
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Dell выпустил конкурента iPod Shuffle
Компания Dell, самый крупный производитель ПК, объявил о выпуске нового цифрового флэш-плеера. Модель призвана стать конкурентом iPod Shuffle. Новинка получила название DJ Ditty. По цене она оказалась такой же, как и устройство от Apple. DJ Ditty комплектуется памятью емкостью 512 МБ, но благодаря тому, что в модели испо
|30.08.2005
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Apple объявила о выпуске усовершенствованной версии iPod Shuffle
Компания Apple Computer объявила о выпуске усовершенствованной модификации плеера iPod Shuffle, презентация которого ожидается в сентябре. Известно, что емкость плеера составляет 4 ГБ, в качестве устройства хранения использован не жесткий диск, как в первой модели, а флэш-па
|14.02.2005
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Дешевые новинки Apple в России будут дефицитом
Относительно недорогие новинки Apple — миниатюрный десктоп Mac mini и mp3-плеер iPod Shuffle — как уже сообщал CNews, были представлены в начале января этого года. Mac mini, стоимость которого в России составит $650, представляет собой системный блок с размерами 16,5x
Apple iPod Shuffle и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 6
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
|AppleInsider 400 4
|NYT - The New York Times 1100 2
|MacWorld 134 2
|MacMagazine 1 1
|The Verge - Издание 619 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|MacRumors 148 1
|23ABC News 183 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|Ars Technica 450 1
|Patently Apple 27 1
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
|comScore Networks 35 1
|Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
|Harris Interactive 81 1
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