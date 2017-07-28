Apple iPod Shuffle

Apple убила iPod nano и iPod shuffle жке только лишь модели Touch. «Мы сокращаем нашу iPod-линейку прекращением производства iPod nano и iPod shuffle. Также увеличены мощности двух моделей iPod Touch», — заявил неназванный предста

Apple представила новые iPod, iTunes, Apple TV и социальную сеть Новый iPod shuffle, четвертого поколения, - фактически симбиоз iPod shuffle двух предыдущих

iPod Shuffle через 10 лет В Сети появилось изображение концепта плеера iPod Shuffle образца 2020 года. На изображении показано, что аппарат выглядит в виде большого наушника. Сам плеер будет иметь неограниченную память и заряд батареи, а также постоянно синхронизи

Новый iPod shuffle заговорил по-русски Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения для iPod shuffle – версию 1.1. Функция VoiceOver – голос iPod shuffle – среди прочих теперь поддерживает и русский язык. По нажатию кнопки плеер проговаривает название песни, имя исполнителя

Новый iPod Shuffle: лучший сверхкомпактный плеер е? Телефон так никто и не "убил". Зато у покупателей появился выбор. Именно так и рождаются тренды. iPod Shuffle - один из самых компактных плееров Но сегодня говорим не про iPhone. Хотя и к пл

Говорящий iPod Shuffle Apple не перестаёт удивлять. Представлен новый iPod Shuffle, научившийся...разговаривать. Миниатюрный плеер, оснащенный 4 ГБ памяти, может произносить названия трека, имя исполнителя и названия плейлистов. Кроме этого, плеер голосом сообщит

Apple представила iPod shuffle третьего поколения Компания Apple представила новый плеер iPod shuffle. Его дизайн абсолютно не похож на существующие модели. iPod shuffle треть

Apple представила новый iPod shuffle Apple представила новую модель MP3-плеера iPod shuffle. Единственное отличие от предыдущих плееров – вдвое больший объем памяти, 2 ГБ. Одновременно с этим производитель снизил стоимость 1-гигабайтовой модели iPod shuffle c $80 д

Creative TravelSound i50: динамики для iPod Shuffle Компания Creative объявляет о выпуске док-динамиков Creative TravelSound i50 для плееров iPod Shuffle. «Дизайн динамиков специально разработан с учетом специфики дизайна iPod Shuffle – он органично дополняет его», - объясняет Джон Кибэк (John Keybeck), бренд-менеджер направл

Apple расширила цветовую гамму iPod Shuffle Плееры iPod Shuffle отныне будут доступны еще в четырех цветах, за исключением стандартного серебристого. Три из них — синий, зеленый и розовый — будут соответствовать ярким вариантам iPod Nano второг

Компактное зарядное устройство для iPod Shuffle оутбуком, либо док-станцией. Для тех, кто все же является поклонником мобильности, рекомендуем компактное зарядное устройство, которое зарядит MP3-плеер (прежде всего, Mobile Cruizer предназначен для iPod Shuffle) от электрической розетки. В комплект поставки входит кабель, подключаемый одним концом к 3,5 мм разъему, а другим к USB-порту зарядного устройства. Жаль, что Mobile Cruizer будет

Новый iPod Shuffle - первый тест в России о имели меньший объем полезного пространства для хранения музыки. Также они были лишены экрана, что многими расценивалось как серьезный удар по функциональности и удобству работы с устройством. Новый iPod Shuffle значительно изменился по сравнению с предыдущей моделью Но 12 сентября нас ждал сюрприз. В руках у Джобса оказался плеер, который можно было сразу назвать Shuffle 2. Он также был л

Iriver официально представил "убийцу" iPod Shuffle дин из самых маленьких и самых легких MP3 плееров в мире. Устройство имеет размеры 42 x 30 x 10,8 мм, вес - 17,5 граммов. Плеер по габаритам и весу очень близок к недавно представленному Apple новому iPod Shuffle, однако в отличие от него оснащен 1,15-дюймовым ЖК-дисплеем. На дисплее отображается название трека, имя исполнителя и прочая информация. Кроме того, дисплей позволяет показывать к

Дайджест. Новые iPod потрясли рынок торые изменения и дизай:. новый плеер стал больше похож на некогда выпускаемый компанией iPod Mini. iPod Shuffle – один из самых маленьких плееров в мире Достоинство нового iPod Shuffle

MSI представила аналог iPod Shuffle ational выпустила MP3-плеер Digi Player 600. Внешне дизайн нового устройства напоминает плеер Apple iPod Shuffle. Интересно, что ранее MSI практически не занималась производством потребительско

Dell выпустил конкурента iPod Shuffle Компания Dell, самый крупный производитель ПК, объявил о выпуске нового цифрового флэш-плеера. Модель призвана стать конкурентом iPod Shuffle. Новинка получила название DJ Ditty. По цене она оказалась такой же, как и устройство от Apple. DJ Ditty комплектуется памятью емкостью 512 МБ, но благодаря тому, что в модели испо

Apple объявила о выпуске усовершенствованной версии iPod Shuffle Компания Apple Computer объявила о выпуске усовершенствованной модификации плеера iPod Shuffle, презентация которого ожидается в сентябре. Известно, что емкость плеера составляет 4 ГБ, в качестве устройства хранения использован не жесткий диск, как в первой модели, а флэш-па