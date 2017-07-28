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Apple iPod Shuffle

СОБЫТИЯ

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28.07.2017 Apple убила iPod nano и iPod shuffle

жке только лишь модели Touch. «Мы сокращаем нашу iPod-линейку прекращением производства iPod nano и iPod shuffle. Также увеличены мощности двух моделей iPod Touch», — заявил неназванный предста
01.09.2010 Apple представила новые iPod, iTunes, Apple TV и социальную сеть

Новый iPod shuffle, четвертого поколения, - фактически симбиоз iPod shuffle двух предыдущих

02.06.2010 iPod Shuffle через 10 лет

В Сети появилось изображение концепта плеера iPod Shuffle образца 2020 года. На изображении показано, что аппарат выглядит в виде большого наушника. Сам плеер будет иметь неограниченную память и заряд батареи, а также постоянно синхронизи
29.05.2009 Новый iPod shuffle заговорил по-русски

Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения для iPod shuffle – версию 1.1. Функция VoiceOver – голос iPod shuffle – среди прочих теперь поддерживает и русский язык. По нажатию кнопки плеер проговаривает название песни, имя исполнителя
09.04.2009 Новый iPod Shuffle: лучший сверхкомпактный плеер

е? Телефон так никто и не "убил". Зато у покупателей появился выбор. Именно так и рождаются тренды. iPod Shuffle - один из самых компактных плееров Но сегодня говорим не про iPhone. Хотя и к пл
11.03.2009 Говорящий iPod Shuffle

 Apple не перестаёт удивлять. Представлен новый iPod Shuffle, научившийся...разговаривать. Миниатюрный плеер, оснащенный 4 ГБ памяти, может произносить названия трека, имя исполнителя и названия плейлистов. Кроме этого, плеер голосом сообщит
11.03.2009 Apple представила iPod shuffle третьего поколения

Компания Apple представила новый плеер iPod shuffle. Его дизайн абсолютно не похож на существующие модели. iPod shuffle треть
20.02.2008 Apple представила новый iPod shuffle

Apple представила новую модель MP3-плеера iPod shuffle. Единственное отличие от предыдущих плееров – вдвое больший объем памяти, 2 ГБ. Одновременно с этим производитель снизил стоимость 1-гигабайтовой модели iPod shuffle c $80 д
25.10.2007 Creative TravelSound i50: динамики для iPod Shuffle

Компания Creative объявляет о выпуске док-динамиков Creative TravelSound i50 для плееров iPod Shuffle. «Дизайн динамиков специально разработан с учетом специфики дизайна iPod Shuffle – он органично дополняет его», - объясняет Джон Кибэк (John Keybeck), бренд-менеджер направл
31.01.2007 Apple расширила цветовую гамму iPod Shuffle

Плееры iPod Shuffle отныне будут доступны еще в четырех цветах, за исключением стандартного серебристого. Три из них — синий, зеленый и розовый — будут соответствовать ярким вариантам iPod Nano второг
06.12.2006 Компактное зарядное устройство для iPod Shuffle

оутбуком, либо док-станцией. Для тех, кто все же является поклонником мобильности, рекомендуем компактное зарядное устройство, которое зарядит MP3-плеер (прежде всего, Mobile Cruizer предназначен для iPod Shuffle) от электрической розетки. В комплект поставки входит кабель, подключаемый одним концом к 3,5 мм разъему, а другим к USB-порту зарядного устройства. Жаль, что Mobile Cruizer будет

21.11.2006 Новый iPod Shuffle - первый тест в России

о имели меньший объем полезного пространства для хранения музыки. Также они были лишены экрана, что многими расценивалось как серьезный удар по функциональности и удобству работы с устройством. Новый iPod Shuffle значительно изменился по сравнению с предыдущей моделью Но 12 сентября нас ждал сюрприз. В руках у Джобса оказался плеер, который можно было сразу назвать Shuffle 2. Он также был л
22.09.2006 Iriver официально представил "убийцу" iPod Shuffle

дин из самых маленьких и самых легких MP3 плееров в мире. Устройство имеет размеры 42 x 30 x 10,8 мм, вес - 17,5 граммов. Плеер по габаритам и весу очень близок к недавно представленному Apple новому iPod Shuffle, однако в отличие от него оснащен 1,15-дюймовым ЖК-дисплеем. На дисплее отображается название трека, имя исполнителя и прочая информация. Кроме того, дисплей позволяет показывать к
19.09.2006 Дайджест. Новые iPod потрясли рынок

торые изменения и дизай:. новый плеер стал больше похож на некогда выпускаемый компанией iPod Mini. iPod Shuffle – один из самых маленьких плееров в мире Достоинство нового iPod Shuffle

17.05.2006 MSI представила аналог iPod Shuffle

ational выпустила MP3-плеер Digi Player 600. Внешне дизайн нового устройства напоминает плеер Apple iPod Shuffle. Интересно, что ранее MSI практически не занималась производством потребительско
21.09.2005 Dell выпустил конкурента iPod Shuffle

Компания Dell, самый крупный производитель ПК, объявил о выпуске нового цифрового флэш-плеера. Модель призвана стать конкурентом iPod Shuffle. Новинка получила название DJ Ditty. По цене она оказалась такой же, как и устройство от Apple. DJ Ditty комплектуется памятью емкостью 512 МБ, но благодаря тому, что в модели испо
30.08.2005 Apple объявила о выпуске усовершенствованной версии iPod Shuffle

Компания Apple Computer объявила о выпуске усовершенствованной модификации плеера iPod Shuffle, презентация которого ожидается в сентябре. Известно, что емкость плеера составляет 4 ГБ, в качестве устройства хранения использован не жесткий диск, как в первой модели, а флэш-па
14.02.2005 Дешевые новинки Apple в России будут дефицитом

Относительно недорогие новинки Apple — миниатюрный десктоп Mac mini и mp3-плеер iPod Shuffle — как уже сообщал CNews, были представлены в начале января этого года. Mac mini, стоимость которого в России составит $650, представляет собой системный блок с размерами 16,5x

Публикаций - 81, упоминаний - 96

Apple iPod Shuffle и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 66
Samsung Electronics 11065 16
iRiver 182 13
Microsoft Corporation 25775 6
Sony 6739 6
Archos Technology 72 5
Cowon Systems 73 5
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 5
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 5
Ritmix 64 4
MPIO 43 4
Creative Technology 273 3
DigitalWay MPIO - ADTec - Digitall Electronics 39 3
Toshiba Corporation 2980 3
Dell EMC 5180 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Lenovo Motorola 3566 2
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 2
MiTAC - Mio Technology 89 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 51 1
Audio-Technica 27 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Koss 39 1
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 46 1
Catcher Technology 6 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
LG Electronics 3735 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
BBK Electronics Corp 332 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
Philips 2099 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 1
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Fitbit 63 1
Nike 195 5
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
eBay Inc 1640 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Walt Disney Company 647 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Starbucks 91 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
101Hotels.com 456 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Adidas - Адидас 170 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Евросеть 1421 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
E100 13 1
Верный - торговая сеть 326 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 69
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 24
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 22
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 20
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 19
Наушники - Headphones 4479 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
Аксессуары 4282 13
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 13
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 13
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 13
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
Освещение - яркость источника света 742 8
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 7
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
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Apple iPod Touch 747 26
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Apple iPod video 49 11
Apple iPod mini 53 10
Apple iPhone 6 4861 9
Apple iPad 4012 8
iRiver S 15 7
Microsoft Zune - MS Zune 173 6
Samsung SVR-диктофон 464 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Apple - App Store 3109 5
Apple iPhone 4 800 5
Apple FaceTime 193 5
Apple macOS VoiceOver 34 5
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 4
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Apple iOS 8583 4
Apple Mac mini - неттоп 207 4
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Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 1
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
AppleInsider 400 4
NYT - The New York Times 1100 2
MacWorld 134 2
MacMagazine 1 1
The Verge - Издание 619 1
Forbes - Форбс 1002 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
MacRumors 148 1
23ABC News 183 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Ars Technica 450 1
Patently Apple 27 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
comScore Networks 35 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Harris Interactive 81 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
MacWorld Expo 35 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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