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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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GSMA
Global System for Mobile Communications
Международная ассоциация GSM
Global System for Mobile Communications
Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)

GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)


28.10.2021 Arusnavi&Geliosoft выпустила новую версию ПО Arnavi Tag 1
04.10.2021 Быстрому развитию интернета вещей могут помешать проблемы с безопасностью 1
15.09.2021 Более 20% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья 2
14.09.2021 GSMA представила новый отчет о развитии 5G в России и странах СНГ 3
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
15.07.2021 Исследование МТС: к концу 2021 года российский рынок интернета вещей достигнет 117 млрд рублей 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
30.06.2021 «Билайн» поддержал разработку браслета AutismCare для детей с расстройством аутистического спектра 1
24.06.2021 Президент МТС Вячеслав Николаев избран в Совет GSMA 4
01.06.2021 Tele2 первой связала eSIM с Единой биометрической системой 1
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 2
17.05.2021 WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн» 1
17.05.2021 WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн» 1
20.04.2021 «Билайн» использовал сервис Mobile ID для подписания соглашений 1
19.04.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК о соответствии Vipnet Coordinator IG 4 требованиям к промышленным межсетевым экранам 1
07.04.2021 Qrator Labs выходит в Южную Америку 1
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 1
29.03.2021 Подтверждена чрезвычайная опасность сетей 5G 1
18.03.2021 Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 2
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 2
02.03.2021 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 2
26.01.2021 Ericsson представила новое решение для сегментации 5G-сети радиодоступа 1
09.12.2020 МТС запустила eSIM для устройств интернета вещей в соответствии с международными стандартами 1
20.11.2020 Как обеспечить безопасность сетей 5G 1
13.11.2020 Сети Wi-Fi 6 - трубопроводы для «новой нефти» 1
12.11.2020 Исследование GSMA: мобильные операторы СНГ инвестируют $25 млрд в инфраструктуру 1
11.11.2020 Oberon и nCipher будут развивать аппаратные ИБ-решения в России 1
20.10.2020 Wi-Fi 6. Беспроводная связь нового поколения 1
12.10.2020 НТС и «Гонец» внедряют спутниковые решения для мониторинга грузов 1
30.09.2020 Ван Хуэй, Huawei: Через пять лет 85% глобальных корпоративных приложений будут развернуты в облаке 1
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
07.09.2020 TAD Development разработала мобильное приложение для управления умным домом Navigard 1
26.08.2020 Huawei прошла сертификацию безопасности сетевого оборудования NESAS от GSMA 1
20.08.2020 В смартфонах Xiaomi появилась «убийца» SMS. Остальные производители пока «тормозят» 1
27.07.2020 Из ФАС уволился ветеран антимонопольных войн, куратор ИТ и телекома 1
13.07.2020 Россия увеличивает закупки iOS и Android на 40% ежегодно 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 1
20.05.2020 Новый радиоцентр «Росэлектроники» повысит безопасность судоходства в бассейне Енисея 1
28.04.2020 Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет 2
09.04.2020 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G 1

Публикаций - 1391, упоминаний - 1826

GSMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7103 309
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7995 300
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5947 214
Nokia Corporation 4114 123
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2158 121
Samsung Electronics 7863 113
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7393 86
СкайЛинк - Skylink 973 77
Ericsson 1463 73
HTC Corporation 1289 72
Lenovo Motorola 2271 69
Microsoft Corporation 16925 65
Huawei 2984 64
Apple Inc - Эппл Рус 9079 58
LG Electronics 2750 56
Ростелеком - Связьинвест 1511 54
Vodafone Group 885 53
АФК Система ПАО 1498 51
СМАРТС Компания 475 49
Sony Ericsson 954 47
Telenor 597 45
Siemens AG - Сименс Россия 1669 45
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 625 44
Google LLC 8878 43
Киевстар 429 41
Nokia Alcatel-Lucent 915 41
Orange S.A. 709 39
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 689 38
Deutsche Telekom - T-Mobile 504 37
E-Ten Information Systems 111 36
ASUS - AsusTek Computer Inc 1567 35
Intel Corporation 7576 34
Qualcomm Technologies 1222 32
Turkcell 294 32
Telia Company 640 31
Zoom Int - Zoom Video Communications 870 28
AT&T Inc 941 25
Meta - Facebook 3966 24
Sprint Corporation 332 23
China Mobile 294 23
Альфа-Групп 559 30
Евросеть 1305 19
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 631 17
Связной ГК 1041 14
Carl Zeiss 251 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4566 13
Dixis - Диксис 335 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1732 13
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 672 10
IPOC 121 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 8
Северсталь ПАО 243 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1535 6
Белый Ветер 171 6
РЖД - Российские железные дороги 1248 5
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 5
Альфа-Банк 1247 5
Почта России ПАО 1735 5
Газпром ПАО 678 4
Техносила 214 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 322 4
Банк Россия 57 4
Ferrari NV 118 3
Аэрофлот 561 3
Интер РАО ПАО 236 3
РВК - Российская венчурная компания 499 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1478 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 740 3
Marshall Capital Partners 65 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 221 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 155 3
РТС - Фондовая биржа 291 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 651 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 181 2
Deutsche Bank 209 2
EPIC Telecom Invest 121 2
Норникель - Норильский никель 242 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 48 2
Qiwi 783 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6645 81
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 515 57
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 39
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1701 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1198 11
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2065 10
Арбитражный суд города Москвы 420 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1749 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2196 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 680 6
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 259 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1762 6
Правительство РФ 2390 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2519 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 471 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 481 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1369 5
Верховный суд Российской Федерации 244 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 376 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 4
Верховный суд Индии 13 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 4
Роснано 457 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 773 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 297 3
СБУ - Служба безопасности Украины 63 3
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 997 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 344 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 121 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 314 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 116 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 826 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1797 2
Правительство Москвы 763 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 426 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 713 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 206 19
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 302 15
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 444 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 315 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 67 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1025 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 51 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 41 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
Bitcoin Foundation 8 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 31 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 91 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 86 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
Единая Россия - Политическая партия 203 1
Руссофт - Russoft 324 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 159 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 149 1
3G - Стандарт мобильной связи 4558 273
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8876 243
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5311 212
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4031 157
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2771 139
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4117 136
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 840 122
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7789 119
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3664 110
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6506 87
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 525 86
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 77
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 347 68
FM-радиовещание - FM-тюнер 814 59
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2105 52
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 586 52
QWERTY-клавиатура 272 48
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2227 47
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 931 44
5G - Пятое поколение мобильной связи 1391 44
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 571 43
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1403 40
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 40
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 440 37
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2612 36
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1758 33
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 182 31
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1058 30
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 217 30
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 567 28
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 176 28
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1150 28
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 646 26
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 846 24
AAC - Advanced Audio Coding 344 23
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2407 23
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 427 22
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 222 21
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2408 20
WMA - Windows Media Audio 839 20
Google Android 10788 86
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1700 84
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 843 81
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 61
Symbian OS 1137 31
Microsoft Skype 1747 30
Java - Язык программирования 1890 30
Microsoft Windows 10 9011 29
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1461 25
Apple iOS 5768 23
Linux OS 6030 22
Nokia Alcatel-Lucent SA 624 21
Microsoft Office 2620 20
Google Play - Google Store - Android Market 2519 19
HTC Touch - серия смартфонов 45 18
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 46 17
Nokia N - серия 254 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 16
Microsoft Windows Phone OS 1472 14
Nvidia GeForce GTX 2667 13
Apple iPad 3264 12
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 188 11
Google YouTube - Видеохостинг 2054 11
Google Maps - Карты Google 481 11
WhatsApp Messenger 657 10
VK - Mail.ru Одноклассники 941 10
Apple - App Store 2214 10
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 132 10
Apple iPod 1185 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 10
Microsoft Windows XP 1638 9
Apple iPhone 5 710 9
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 218 9
Google Gmail 743 9
Google QuickOffice 45 8
Google Talk - Google Chat 157 8
Corning Gorilla Glass 497 8
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1168 8
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 479 7
ICQ 674 7
Ксенин Алекс 310 34
Никифоров Николай 1129 22
Брюквин Юрий 253 19
Рейман Леонид 937 18
Изосимов Александр 188 17
Хасьянова Гульнара 114 11
Меламед Леонид 110 10
Кусков Денис 185 9
Путин Владимир 2130 9
Steve Jobs - Стив Джобс 889 9
Морошкин Александр 111 8
Солдатенков Сергей 154 8
Богатов Антон 76 7
Осеевский Михаил 240 7
Медведев Дмитрий 1477 7
Умаров Михаил 44 6
Провоторов Александр 146 6
Мордашов Алексей 30 6
Калугин Сергей 165 6
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 5
Мардер Наум 100 5
Кирюшин Геннадий 63 5
Held George - Хелд Джордж 38 5
Сорокин Андрей 18 5
Прянишников Николай 259 5
Айбашева Анна 91 5
Емельянов Станислав 63 5
Granryd Mats - Гранрид Матс 7 5
Щеголев Игорь 676 5
Евтушенков Владимир 182 4
Меламед Александр 41 4
Каримов Ислам 86 4
Ахметов Ринат 52 4
Тихонов Александр 64 4
Панкратова Оксана 42 4
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 106 4
Солодовников Дмитрий 55 4
Слизень Виталий 220 4
Костин Андрей 50 4
Акимов Максим 167 4
Россия - Российская федерация - РФ 72937 540
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23560 209
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22587 126
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10360 115
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8766 110
Украина 4862 108
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8280 92
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10839 76
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1687 56
Европа 5654 55
Индия - Республика 3093 50
Беларусь - Белоруссия 2767 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6657 46
Казахстан - Республика 3579 46
Узбекистан - Республика 1126 45
Азия - Азиатский регион 2385 44
Япония 5291 42
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1603 38
Испания - Каталония - Барселона 611 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3314 35
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1606 35
Германия - Федеративная Республика 5630 33
Южная Корея - Республика 2422 32
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1910 32
Россия - СФО - Ленинградская область 1641 31
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 750 30
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1780 28
Африка - Африканский регион 2110 28
Россия - ДФО - Магаданская область 291 27
Россия - СФО - Иркутская область 690 26
Финляндия - Финляндская Республика 1197 25
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 452 25
Франция - Французская Республика 3265 25
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 828 24
Европа Восточная 2461 24
Россия - УФО - Екатеринбург 2680 24
Турция - Турецкая республика 1228 23
Россия - ДФО - Сахалинская область 548 23
Италия - Итальянская Республика 2051 21
Россия - СФО - Новосибирск 2633 21
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 545 39
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1017 13
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1383 10
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 128 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3839 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1247 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4712 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 407 6
Образование в России 524 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 5
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 5
Русский язык 1312 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1080 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 763 4
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1462 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3410 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1923 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 497 3
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The Economist Intelligence Unit 40 1
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 63 3
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 57 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 837 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 143 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 50 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 43 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 13 1
Cornell University - Корнеллский университет 12 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 5 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 34 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 60 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 89 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 22 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 232 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 161 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 18 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 84 1
РАН - Российская академия наук 553 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 155 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 590 33
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 166 5
CeBIT 311 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 345 4
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 130 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 145 3
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GSMA Global Mobile Awards 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1011782, в очереди разбора - 913923.
Создано именных указателей - 47540.
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