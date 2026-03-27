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GSMA Global System for Mobile Communications Международная ассоциация GSM Global System for Mobile Communications Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)
СОБЫТИЯ
|27.03.2026
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Уходит целая эпоха. Гигантская страна хоронит сотовые сети, без которых не работают легендарные телефоны Nokia и умные устройства
ровать во многих странах мира, в том числе развитых. По плану властей Великобритании, в этой стране GSM-сети будут постепенно отключать в период с 2029 по 2033 гг. Подчеркнем, что ранее британс
|04.10.2024
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«Болид» начала выпуск приёмно-контрольного охранно-пожарного радиоканального блока «Сигнал-GSM-Р»
Компания «Болид» начала выпуск блока приёмно-контрольного охранно-пожарного радиоканального «Сигнал-GSM-Р». «Сигнал-GSM-Р предназначен для организации автономных или централизованных систем охраны зданий и сооружений (частных домов, офисов, магазинов, предприятий, складских помещений,)
|13.02.2024
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Компания «Булат» получила положительные результаты тестирования прототипа отечественной базовой станции GSM/LTE
изводитель телекоммуникационного оборудования «Булат» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил начальный этап полевых испытаний опытного образца первой отечественной базовой станции (БС) стандартов GSM/LTE-1800. 20 базовых станций были установлены на тестовом сегменте сети коммерческого оператора связи, практические результаты с применением целевой аппаратной платформы и ПО будут использо
|28.06.2023
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Последствия цифровизации: в домах россиян и жителей других стран нашли золото и цветмет на сотни миллиардов. Осталось придумать, как их изъять
Залежи золота в коробках с ненужными вещами Ассоциация GSMA и около дюжины операторов связи разработали план по снижению нагрузки на природу за счет
|15.12.2022
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«Ростелеком» и «Мегафон» договорились о закупке российского «железа» для 4G «на десятки миллиардов»
ся о закупках отечественного телеком-оборудования «Ростелеком» заключил форвардный контракт с компанией «КНС Групп» (бренд Yadro) на разработку и производство базовых станций сотовой связи стандартов GSM (второе поколение сотовой связи) и LTE (четвертое поколение, 4G). Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. Контракт заключен до 2030 г.
|14.09.2021
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GSMA представила новый отчет о развитии 5G в России и странах СНГ
GSMA сообщила, что вклад технологий и услуг мобильной связи в экономику России и стран СНГ в 2020 году составил $143 млрд, а к 2025 году вырастет до $160 млрд, то есть на 12% по сравнению с 2020 г. GSMA подчеркивает, что рост будет обусловлен повышением производительности и эффективности за счет широкого внедрения мобильных услуг. Социальная и экономическая ценность услуг мобильной связи
|24.06.2021
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Президент МТС Вячеслав Николаев избран в Совет GSMA
висов, объявляет о назначении президента МТС Вячеслава Николаева членом Совета всемирной Ассоциации GSMA на 2021-2023 гг. Совет Ассоциации GSMA состоит из 25 представителей крупнейших оп
|12.11.2020
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Исследование GSMA: мобильные операторы СНГ инвестируют $25 млрд в инфраструктуру
ти 330 миллионов новых IoT-подключений появится в регионе СНГ к 2025 году; умные дома и умные здания – две ключевые области роста. Исследование опубликовано совместно с проведением онлайн конференции GSMA Thrive Евразия, которая проходит 11-12 ноября и посвящена ключевым вопросам мобильной индустрии региона. Среди тем конференции: переход к высокоскоростным цифровым услугам и потребность в
|26.08.2020
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Huawei прошла сертификацию безопасности сетевого оборудования NESAS от GSMA
Беспроводное и опорное сетевое оборудование Huawei 5G (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF) и LTE eNodeB прошло сертификацию по схеме обеспечения безопасности сетевого оборудования (NESAS) от GSMA. GSMA NESAS повышает доверие отрасли к телекоммуникационному сетевому оборудованию, что делает его практичным выбором для отрасли и важным критерием для всех региональных рынков, а
|17.09.2019
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МТС присоединилась к экологической инициативе GSMA
ностей для минимизации воздействия телекоммуникационной отрасли на климатические изменения в соответствии с Парижским соглашением, направленным на сдерживание глобального потепления. Сотрудничество с GSMA по вопросам климата направлено на совершенствование инициатив компании для обеспечения полной прозрачности воздействия на климат, а также на информирование общественности об усилиях компан
|26.02.2019
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GSMA начала сотрудничество с Ассоциацией участников рынка больших данных
участников рынка больших данных подписала меморандум о взаимопонимании с Всемирной Ассоциацией GSM (GSMA) в рамках Mobile World Congress. Сотрудничество направлено на развитие цифровой экономик
|21.12.2018
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Как в России поделены частоты между МТС, «Билайном», «Мегафоном» и Tele2
апазоне 900 МГц. Речь идет о полосах 890-915 МГц и 935-960 МГц, которые используются для технологии Primary GSM (P-GSM). Затем для технологии GSM стал использоваться второй диапазон – 1800 МГц.
|26.04.2017
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Vodafone Turkey и Huawei протестировали решение для совместного использования спектра GSM-LTE
Компании Vodafone Turkey и Huawei завершили свои первые испытания решения для совместного использования спектра GSM-LTE на базе коммерческой сети Vodafone диапазона 900 МГц, которые проходили в городе Диярбакыр (Турция). Решение, разработанное в рамках сотрудничества Центра мобильных инноваций Huawei Mob
|27.02.2017
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Gemalto представила стандарт Remote SIM Provisioning для приложений M2M
lto объявила о том, что ее решение On-Demand Connectivity (ODC) прошло строгие испытания ассоциации GSMA, которые демонстрируют его способность поддерживать удаленную инициализацию широкого ряд
|13.12.2016
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Tottoli GSM представила новую опцию для своей Multi IMSI платформы
Tottoli GSM объявила о расширении списка предлагаемых услуг в рамках разработки платформы для виртуальных мобильных операторов. Как рассказали CNews в компании, на MultiSIM-картах Tottoli GSM те
|09.11.2016
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«Спейстим» оснастил ГЛОНАСС/GPS терминал мониторинга транспорта поддержкой Iridium
предоставляет потребителю сразу несколько технологий связи – GSM, Wi-Fi, спутниковая связь Iridium. GSM-модем обеспечивает штатное функционирование устройства в условиях наличия покрытия GSM. М
|02.11.2016
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Gemalto получила сертификат по протоколу безопасности GSMA SAS
Gemalto объявила о получении сертификации согласно протоколу безопасности GSMA SAS в области управления подписками (GSMA SAS-SM). Как рассказали CNews в компании, это позволяет Gemalto обеспечить операторов мобильных сетей максимальными стандартами защиты конф
|30.09.2016
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«Скаут» разработал модем для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям
компаний, в которых безопасности информации уделяется повышенное внимание и активное использование GSM-связи не приветствуется. В нем поддержано шифрование трафика при передаче данных по WiFi-
|19.09.2016
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«Транстелеком» обеспечил спецсвязь для работников Московского центрального кольца
«Транстелеком» объявил о завершении проекта по организации цифровой системы связи на Московском центральном кольце между машинистами электропоездов и диспетчерами на базе технологии GSM-R и общетехнологической связи для РЖД. Как рассказали CNews в компании, в рамках этого проекта «Транстелеком» выступил в роли универсального интегратора по проведению строительно-монтажных
|13.09.2016
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CNews создал первую карту распределения радиочастот между сотовыми GSM-операторами России
х кроме Москвы, Московской и Астраханской областей и Башкортостана. Кроме того, у оператора не было GSM-частот в Самарской области, но в конце 2015 г. Tele2 приобрел частоты в диапазоне 1800 МГ
|16.06.2016
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МТС и Ericsson будут развивать технологии интернета вещей в России
для модернизации сети МТС до 2019 г., в рамках которого компании смогут реализовать технологические решения интернета вещей (IoT) сетей пятого поколения (5G) — протестировать технологию расширенного GSM (EC-GSM-IoT), обеспечивающую работу М2М-устройств на уже существующих сетях МТС. Технология EC-GSM-IoT существенно ускоряет и удешевляет развертывание экосистемы интернета вещ
|11.01.2016
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Beeline и Kcell купили 4G-частоты за $150 млн
ератором. Данный шаг был неожиданностью, так как в 2010 г. «Казахтелеком» продал принадлежащего ему GSM-оператора шведской Tele2. В конце же прошлого года Tele2 и «Казахтелеком» объявили об объ
|26.11.2015
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Ericsson и Orange тестируют интернет вещей в сетях GSM и LTE
для приложений, которым не требуется высокая скорость передачи данных. Это позволит распространить GSM-покрытие на подвальные помещения, в которых установлено большое количество умных счетчико
|07.07.2015
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Роскомнадзор объявил о проведении аукциона на GSM и LTE-лицензии
и массовых коммуникаций организует открытые торги в форме электронного аукциона. Предметом торгов является право получения лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в сетях стандарта GSM, стандарта LTE и последующих его модификаций с использованием радиочастотного спектра в полосах радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц. Заявители, предполагающие принять участие в данной
|25.06.2015
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Tottоli GSM запустила в России платформу для онлайн-запуска MVNO
Компания Tottоli GSM, компания-провайдер услуг на рынке конвергенции проводных и сотовых технологий (FMC), объявила о запуске в России нового сервиса — платформы для онлайн-запуска MVNO (Mobile Virtual Network
|12.01.2015
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МТС выкупил кусочек СМАРТС
Отметим, что долгое время Пензенская область была «пятном» на карте МТС: у оператора отсутствовали GSM-частоты в этом регионе. Лишь в 2011 г. МТС получила частоты в диапазоне 900 МГц для техно
|17.12.2014
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Tele2 запустила первую сеть 4G
ю (в диапазонах 800 МГц и 2,6 ГГц). Благодарна этому Tele2 уже проинтегрировал в ряде регионов свои GSM-сети с уже построенными «Ростелекомом» сетями 3G. Это произошло в Санкт-Петербурге, Новос
|23.07.2014
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Технологическая нейтральность: Власти разрешили строить LTE-сети на GSM-частотах
. ГКРЧ разрешила по всей стране использовать частоты в диапазоне 900 МГц для 3G, а частоты в другом GSM-диапазоне - 1800 МГц - для LTE. Сети LTE-1800 интересны, в первую очередь, региональным с
|02.07.2014
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«Большая тройка» становится «большой четверкой»
ьно скупая региональные компании сотовой связи, а в 2007 г. выиграли конкурсы на получение лицензий GSM-1800 в 17 регионах. Tele2 отличалась агрессивным продвижением своих услуг, позиционируя с
|30.06.2014
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Технологическая нейтральность: Впервые в России LTE-сеть запущена на GSM-частотах
й связи в Татарстане) приобрел у поволжского холдинга СМАРТС. Сеть построена на базе оборудования Ericsson. Диапазон 1800 МГц до недавнего времени использовался только для стандарта второго поколения GSM. В этом же стандарте и работают все операторы группы СМАРТС. Но в конце прошло года Государственная комиссия по радиочастотам ввела принцип технологической нейтральности, благодаря которому
|21.05.2014
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«EMS Почта России» будет отслеживать посылки через GSM
«EMS Почта России» запускает систему, которая позволит отслеживать прохождение экспресс-отправлений на сложных маршрутах доставки с помощью GSM-трекинга. Об этом CNews сообщили в «Почте России». Для создания системы подробного отслеживания всего пути прохождения EMS-отправлений на территории России «EMS Почта России» тестирует мето
|15.05.2014
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«Алтел» запустил сеть 4G LTE GSM
Компания «Алтел» (дочерняя компания «Казахтелекома») объявила о запуске LTE/GSM/UMTS сети, которая позволяет пользоваться высокоскоростной передачей данных по технологии
|17.01.2014
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GSM-лобби не пускает «дочку» АФК «Система» в LTE
о технологии CDMA: вместо этого регулятор хотел передать частоты в диапазоне 800 МГц под технологию E-GSM («сдвинутая» версия GSM-900). Но окончательные решения по распределению частот принимае
|31.12.2013
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Новый федеральный сотовый оператор: Полный реестр активов
сточник: CNews Analytics, 2013 Что есть у партнеров Таким образом, на сегодняшний день у Tele2 есть GSM-лицензии на 41 регион, и все они реализованы. У «Ростелекома» есть 71 GSM-лицензия. Отмет
|02.12.2013
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«Союз ЛТЕ» направил в ГКРЧ результаты исследований по совместному использованию радиочастотного спектра LTE и GSM
оров в рамках одной лицензионной территории для оценки взаимного помехового влияния сетей LTE1800 и GSM1800, UMTS 900 и условий межсетевого взаимодействия. Помимо помехового воздействия сетей U
|29.10.2013
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Глава Telenor Group избран председателем Ассоциации GSM
идент и генеральный директор Telenor Group Йон Фредрик Баксаас избран председателем ассоциации GSM (GSMA) на срок полномочий нынешнего правления, который истекает в декабре 2014 г. Ассоциация G
|06.05.2013
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Ericsson провел модернизацию сети «Астрахань GSM»
авил «Астрахань GSM» ряд современных программных и аппаратных решений, необходимых для модернизации GSM-сети, в том числе сервер коммутации MSC, медиа шлюз MGW и регистр домашнего местоположени
|23.01.2013
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«Билайн» в 2012 г. построил сеть GSM более чем в 300 населенных пунктах Дальневосточного региона
«ВымпелКом» подвел итоги развития своей мобильной сети в Дальневосточном регионе в 2012 г. В прошедшем году было проведено масштабное расширение сети GSM по итогам получения в 2011 г. лицензии на ряд территорий региона. В результате сеть «Билайн» «второго поколения» была построена более чем в 300 населенных пунктах Приморского края, Якутии,
|14.01.2013
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GSM-оператор мобильной связи life:) модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine
В GSM-операторе мобильной связи life:) завершен проект по модернизации ИТ-инфраструктуры на базе оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exadata Database Machine. С помощью инно
|20.12.2012
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Позитив: Минкомсвязи готовится распределять частоты на аукционах
нение в собственное октябрьское решение о выставлении на торги частот для сотовой связи в стандарте GSM-1800 в восьми российских регионах. Соответствующая поправка в ходе заседания была предлож
GSMA и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 91
|Рейман Леонид 1065 61
|Никифоров Николай 1138 48
|Брюквин Юрий 300 45
|Изосимов Александр 192 44
|Медведев Дмитрий 1665 41
|Путин Владимир 3454 37
|Прянишников Николай 316 34
|Морошкин Александр 118 31
|Щеголев Игорь 699 27
|Кусков Денис 221 25
|Солонин Виталий 90 25
|Меламед Леонид 150 23
|Умаров Михаил 56 23
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 23
|Хасьянова Гульнара 156 20
|Погребинский Антон 45 20
|Кирюшин Геннадий 91 19
|Гирев Андрей 77 19
|Солдатенков Сергей 162 18
|Евтушенков Владимир 217 17
|Богатов Антон 79 17
|Рябов Игорь 27 17
|Lunder Jo - Лундер Джо 69 17
|Свердлов Денис 201 16
|Лукашенко Александр 104 16
|Домбровский Юрий 62 16
|Ушацкий Андрей 105 15
|Рожецкин Леонид 48 15
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 15
|Нефедов Павел 46 15
|Сидоров Василий 53 15
|Боярсков Борис 37 15
|Иванов Олег 153 15
|Орловский Виктор 408 14
|Осеевский Михаил 350 14
|Усманов Алишер 311 14
|Панкратова Оксана 42 13
|Савватин Максим 66 13
|Зобнина Маргарита 54 13
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