GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)

Быстрому развитию интернета вещей могут помешать проблемы с безопасностью 1

GSMA представила новый отчет о развитии 5G в России и странах СНГ 3

Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1

Президент МТС Вячеслав Николаев избран в Совет GSMA 4

Tele2 первой связала eSIM с Единой биометрической системой 1

Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 2

Qrator Labs выходит в Южную Америку 1

Подтверждена чрезвычайная опасность сетей 5G 1

Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 2

ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 2

5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 2

МТС запустила eSIM для устройств интернета вещей в соответствии с международными стандартами 1

Как обеспечить безопасность сетей 5G 1

TAD Development разработала мобильное приложение для управления умным домом Navigard 1

Huawei прошла сертификацию безопасности сетевого оборудования NESAS от GSMA 1

Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 1