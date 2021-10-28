Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
GSMA
Global System for Mobile Communications
Международная ассоциация GSM
Global System for Mobile Communications
Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)
Публикаций - 1391, упоминаний - 1826
GSMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 310 34
|Никифоров Николай 1129 22
|Брюквин Юрий 253 19
|Рейман Леонид 937 18
|Изосимов Александр 188 17
|Хасьянова Гульнара 114 11
|Меламед Леонид 110 10
|Кусков Денис 185 9
|Путин Владимир 2130 9
|Steve Jobs - Стив Джобс 889 9
|Морошкин Александр 111 8
|Солдатенков Сергей 154 8
|Богатов Антон 76 7
|Осеевский Михаил 240 7
|Медведев Дмитрий 1477 7
|Умаров Михаил 44 6
|Провоторов Александр 146 6
|Мордашов Алексей 30 6
|Калугин Сергей 165 6
|Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 5
|Мардер Наум 100 5
|Кирюшин Геннадий 63 5
|Held George - Хелд Джордж 38 5
|Сорокин Андрей 18 5
|Прянишников Николай 259 5
|Айбашева Анна 91 5
|Емельянов Станислав 63 5
|Granryd Mats - Гранрид Матс 7 5
|Щеголев Игорь 676 5
|Евтушенков Владимир 182 4
|Меламед Александр 41 4
|Каримов Ислам 86 4
|Ахметов Ринат 52 4
|Тихонов Александр 64 4
|Панкратова Оксана 42 4
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 106 4
|Солодовников Дмитрий 55 4
|Слизень Виталий 220 4
|Костин Андрей 50 4
|Акимов Максим 167 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1011782, в очереди разбора - 913923.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1011782, в очереди разбора - 913923.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru