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GSMA Global System for Mobile Communications Международная ассоциация GSM Global System for Mobile Communications Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)

GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)

СОБЫТИЯ


27.03.2026 Уходит целая эпоха. Гигантская страна хоронит сотовые сети, без которых не работают легендарные телефоны Nokia и умные устройства

ровать во многих странах мира, в том числе развитых. По плану властей Великобритании, в этой стране GSM-сети будут постепенно отключать в период с 2029 по 2033 гг. Подчеркнем, что ранее британс
04.10.2024 «Болид» начала выпуск приёмно-контрольного охранно-пожарного радиоканального блока «Сигнал-GSM-Р»

Компания «Болид» начала выпуск блока приёмно-контрольного охранно-пожарного радиоканального «Сигнал-GSM-Р». «Сигнал-GSM-Р предназначен для организации автономных или централизованных систем охраны зданий и сооружений (частных домов, офисов, магазинов, предприятий, складских помещений,)
13.02.2024 Компания «Булат» получила положительные результаты тестирования прототипа отечественной базовой станции GSM/LTE

изводитель телекоммуникационного оборудования «Булат» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил начальный этап полевых испытаний опытного образца первой отечественной базовой станции (БС) стандартов GSM/LTE-1800. 20 базовых станций были установлены на тестовом сегменте сети коммерческого оператора связи, практические результаты с применением целевой аппаратной платформы и ПО будут использо
28.06.2023 Последствия цифровизации: в домах россиян и жителей других стран нашли золото и цветмет на сотни миллиардов. Осталось придумать, как их изъять

Залежи золота в коробках с ненужными вещами Ассоциация GSMA и около дюжины операторов связи разработали план по снижению нагрузки на природу за счет
15.12.2022 «Ростелеком» и «Мегафон» договорились о закупке российского «железа» для 4G «на десятки миллиардов»

ся о закупках отечественного телеком-оборудования «Ростелеком» заключил форвардный контракт с компанией «КНС Групп» (бренд Yadro) на разработку и производство базовых станций сотовой связи стандартов GSM (второе поколение сотовой связи) и LTE (четвертое поколение, 4G). Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. Контракт заключен до 2030 г.
14.09.2021 GSMA представила новый отчет о развитии 5G в России и странах СНГ

GSMA сообщила, что вклад технологий и услуг мобильной связи в экономику России и стран СНГ в 2020 году составил $143 млрд, а к 2025 году вырастет до $160 млрд, то есть на 12% по сравнению с 2020 г. GSMA подчеркивает, что рост будет обусловлен повышением производительности и эффективности за счет широкого внедрения мобильных услуг. Социальная и экономическая ценность услуг мобильной связи

24.06.2021 Президент МТС Вячеслав Николаев избран в Совет GSMA

висов, объявляет о назначении президента МТС Вячеслава Николаева членом Совета всемирной Ассоциации GSMA на 2021-2023 гг. Совет Ассоциации GSMA состоит из 25 представителей крупнейших оп
12.11.2020 Исследование GSMA: мобильные операторы СНГ инвестируют $25 млрд в инфраструктуру

ти 330 миллионов новых IoT-подключений появится в регионе СНГ к 2025 году; умные дома и умные здания – две ключевые области роста. Исследование опубликовано совместно с проведением онлайн конференции GSMA Thrive Евразия, которая проходит 11-12 ноября и посвящена ключевым вопросам мобильной индустрии региона. Среди тем конференции: переход к высокоскоростным цифровым услугам и потребность в

26.08.2020 Huawei прошла сертификацию безопасности сетевого оборудования NESAS от GSMA

Беспроводное и опорное сетевое оборудование Huawei 5G (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF) и LTE eNodeB прошло сертификацию по схеме обеспечения безопасности сетевого оборудования (NESAS) от GSMA. GSMA NESAS повышает доверие отрасли к телекоммуникационному сетевому оборудованию, что делает его практичным выбором для отрасли и важным критерием для всех региональных рынков, а

17.09.2019 МТС присоединилась к экологической инициативе GSMA

ностей для минимизации воздействия телекоммуникационной отрасли на климатические изменения в соответствии с Парижским соглашением, направленным на сдерживание глобального потепления. Сотрудничество с GSMA по вопросам климата направлено на совершенствование инициатив компании для обеспечения полной прозрачности воздействия на климат, а также на информирование общественности об усилиях компан
26.02.2019 GSMA начала сотрудничество с Ассоциацией участников рынка больших данных

участников рынка больших данных подписала меморандум о взаимопонимании с Всемирной Ассоциацией GSM (GSMA) в рамках Mobile World Congress. Сотрудничество направлено на развитие цифровой экономик
21.12.2018 Как в России поделены частоты между МТС, «Билайном», «Мегафоном» и Tele2

апазоне 900 МГц. Речь идет о полосах 890-915 МГц и 935-960 МГц, которые используются для технологии Primary GSM (P-GSM). Затем для технологии GSM стал использоваться второй диапазон – 1800 МГц.
26.04.2017 Vodafone Turkey и Huawei протестировали решение для совместного использования спектра GSM-LTE

Компании Vodafone Turkey и Huawei завершили свои первые испытания решения для совместного использования спектра GSM-LTE на базе коммерческой сети Vodafone диапазона 900 МГц, которые проходили в городе Диярбакыр (Турция). Решение, разработанное в рамках сотрудничества Центра мобильных инноваций Huawei Mob
27.02.2017 Gemalto представила стандарт Remote SIM Provisioning для приложений M2M

lto объявила о том, что ее решение On-Demand Connectivity (ODC) прошло строгие испытания ассоциации GSMA, которые демонстрируют его способность поддерживать удаленную инициализацию широкого ряд
13.12.2016 Tottoli GSM представила новую опцию для своей Multi IMSI платформы

Tottoli GSM объявила о расширении списка предлагаемых услуг в рамках разработки платформы для виртуальных мобильных операторов. Как рассказали CNews в компании, на MultiSIM-картах Tottoli GSM те
09.11.2016 «Спейстим» оснастил ГЛОНАСС/GPS терминал мониторинга транспорта поддержкой Iridium

предоставляет потребителю сразу несколько технологий связи – GSM, Wi-Fi, спутниковая связь Iridium. GSM-модем обеспечивает штатное функционирование устройства в условиях наличия покрытия GSM. М
02.11.2016 Gemalto получила сертификат по протоколу безопасности GSMA SAS

Gemalto объявила о получении сертификации согласно протоколу безопасности GSMA SAS в области управления подписками (GSMA SAS-SM). Как рассказали CNews в компании, это позволяет Gemalto обеспечить операторов мобильных сетей максимальными стандартами защиты конф
30.09.2016 «Скаут» разработал модем для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям

 компаний, в которых безопасности информации уделяется повышенное внимание и активное использование GSM-связи не приветствуется. В нем поддержано шифрование трафика при передаче данных по WiFi-
19.09.2016 «Транстелеком» обеспечил спецсвязь для работников Московского центрального кольца

«Транстелеком» объявил о завершении проекта по организации цифровой системы связи на Московском центральном кольце между машинистами электропоездов и диспетчерами на базе технологии GSM-R и общетехнологической связи для РЖД. Как рассказали CNews в компании, в рамках этого проекта «Транстелеком» выступил в роли универсального интегратора по проведению строительно-монтажных

13.09.2016 CNews создал первую карту распределения радиочастот между сотовыми GSM-операторами России

х кроме Москвы, Московской и Астраханской областей и Башкортостана. Кроме того, у оператора не было GSM-частот в Самарской области, но в конце 2015 г. Tele2 приобрел частоты в диапазоне 1800 МГ
16.06.2016 МТС и Ericsson будут развивать технологии интернета вещей в России

для модернизации сети МТС до 2019 г., в рамках которого компании смогут реализовать технологические решения интернета вещей (IoT) сетей пятого поколения (5G) — протестировать технологию расширенного GSM (EC-GSM-IoT), обеспечивающую работу М2М-устройств на уже существующих сетях МТС. Технология EC-GSM-IoT существенно ускоряет и удешевляет развертывание экосистемы интернета вещ
11.01.2016 Beeline и Kcell купили 4G-частоты за $150 млн

ератором. Данный шаг был неожиданностью, так как в 2010 г. «Казахтелеком» продал принадлежащего ему GSM-оператора шведской Tele2. В конце же прошлого года Tele2 и «Казахтелеком» объявили об объ
26.11.2015 Ericsson и Orange тестируют интернет вещей в сетях GSM и LTE

для приложений, которым не требуется высокая скорость передачи данных. Это позволит распространить GSM-покрытие на подвальные помещения, в которых установлено большое количество умных счетчико
07.07.2015 Роскомнадзор объявил о проведении аукциона на GSM и LTE-лицензии

и массовых коммуникаций организует открытые торги в форме электронного аукциона. Предметом торгов является право получения лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в сетях стандарта GSM, стандарта LTE и последующих его модификаций с использованием радиочастотного спектра в полосах радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц. Заявители, предполагающие принять участие в данной
25.06.2015 Tottоli GSM запустила в России платформу для онлайн-запуска MVNO

Компания Tottоli GSM, компания-провайдер услуг на рынке конвергенции проводных и сотовых технологий (FMC), объявила о запуске в России нового сервиса — платформы для онлайн-запуска MVNO (Mobile Virtual Network

12.01.2015 МТС выкупил кусочек СМАРТС

Отметим, что долгое время Пензенская область была «пятном» на карте МТС: у оператора отсутствовали GSM-частоты в этом регионе. Лишь в 2011 г. МТС получила частоты в диапазоне 900 МГц для техно
17.12.2014 Tele2 запустила первую сеть 4G

ю (в диапазонах 800 МГц и 2,6 ГГц). Благодарна этому Tele2 уже проинтегрировал в ряде регионов свои GSM-сети с уже построенными «Ростелекомом» сетями 3G. Это произошло в Санкт-Петербурге, Новос
23.07.2014 Технологическая нейтральность: Власти разрешили строить LTE-сети на GSM-частотах

. ГКРЧ разрешила по всей стране использовать частоты в диапазоне 900 МГц для 3G, а частоты в другом GSM-диапазоне - 1800 МГц - для LTE. Сети LTE-1800 интересны, в первую очередь, региональным с
02.07.2014 «Большая тройка» становится «большой четверкой»

ьно скупая региональные компании сотовой связи, а в 2007 г. выиграли конкурсы на получение лицензий GSM-1800 в 17 регионах. Tele2 отличалась агрессивным продвижением своих услуг, позиционируя с
30.06.2014 Технологическая нейтральность: Впервые в России LTE-сеть запущена на GSM-частотах

й связи в Татарстане) приобрел у поволжского холдинга СМАРТС. Сеть построена на базе оборудования Ericsson. Диапазон 1800 МГц до недавнего времени использовался только для стандарта второго поколения GSM. В этом же стандарте и работают все операторы группы СМАРТС. Но в конце прошло года Государственная комиссия по радиочастотам ввела принцип технологической нейтральности, благодаря которому
21.05.2014 «EMS Почта России» будет отслеживать посылки через GSM

«EMS Почта России» запускает систему, которая позволит отслеживать прохождение экспресс-отправлений на сложных маршрутах доставки с помощью GSM-трекинга. Об этом CNews сообщили в «Почте России». Для создания системы подробного отслеживания всего пути прохождения EMS-отправлений на территории России «EMS Почта России» тестирует мето
15.05.2014 «Алтел» запустил сеть 4G LTE GSM

Компания «Алтел» (дочерняя компания «Казахтелекома») объявила о запуске LTE/GSM/UMTS сети, которая позволяет пользоваться высокоскоростной передачей данных по технологии
17.01.2014 GSM-лобби не пускает «дочку» АФК «Система» в LTE

о технологии CDMA: вместо этого регулятор хотел передать частоты в диапазоне 800 МГц под технологию E-GSM («сдвинутая» версия GSM-900). Но окончательные решения по распределению частот принимае
31.12.2013 Новый федеральный сотовый оператор: Полный реестр активов

сточник: CNews Analytics, 2013 Что есть у партнеров Таким образом, на сегодняшний день у Tele2 есть GSM-лицензии на 41 регион, и все они реализованы. У «Ростелекома» есть 71 GSM-лицензия. Отмет
02.12.2013 «Союз ЛТЕ» направил в ГКРЧ результаты исследований по совместному использованию радиочастотного спектра LTE и GSM

оров в рамках одной лицензионной территории для оценки взаимного помехового влияния сетей LTE1800 и GSM1800, UMTS 900 и условий межсетевого взаимодействия. Помимо помехового воздействия сетей U
29.10.2013 Глава Telenor Group избран председателем Ассоциации GSM

идент и генеральный директор Telenor Group Йон Фредрик Баксаас избран председателем ассоциации GSM (GSMA) на срок полномочий нынешнего правления, который истекает в декабре 2014 г. Ассоциация G
06.05.2013 Ericsson провел модернизацию сети «Астрахань GSM»

авил «Астрахань GSM» ряд современных программных и аппаратных решений, необходимых для модернизации GSM-сети, в том числе сервер коммутации MSC, медиа шлюз MGW и регистр домашнего местоположени
23.01.2013 «Билайн» в 2012 г. построил сеть GSM более чем в 300 населенных пунктах Дальневосточного региона

«ВымпелКом» подвел итоги развития своей мобильной сети в Дальневосточном регионе в 2012 г. В прошедшем году было проведено масштабное расширение сети GSM по итогам получения в 2011 г. лицензии на ряд территорий региона. В результате сеть «Билайн» «второго поколения» была построена более чем в 300 населенных пунктах Приморского края, Якутии,

14.01.2013 GSM-оператор мобильной связи life:) модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine

В GSM-операторе мобильной связи life:) завершен проект по модернизации ИТ-инфраструктуры на базе оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exadata Database Machine. С помощью инно
20.12.2012 Позитив: Минкомсвязи готовится распределять частоты на аукционах

нение в собственное октябрьское решение о выставлении на торги частот для сотовой связи в стандарте GSM-1800 в восьми российских регионах. Соответствующая поправка в ходе заседания была предлож

Публикаций - 6508, упоминаний - 8644

GSMA и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1146
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1105
МегаФон 10742 844
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 744
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 593
Samsung Electronics 11064 422
Lenovo Motorola 3566 370
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 363
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 352
Ростелеком 10948 307
Siemens AG - Siemens Group 2673 290
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 268
Huawei 4676 260
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 253
Microsoft Corporation 25775 231
Apple Inc 13154 200
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 199
Vodafone Group 1412 196
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 180
HTC Corporation 1512 169
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 167
Sony 6739 163
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 161
LG Electronics 3735 153
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 151
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 149
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 144
Motorola Inc 1156 143
Intel Corporation 12811 143
Qualcomm Technologies 1974 142
Ростелеком - Связьинвест 1719 138
Google LLC 12688 138
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 128
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 127
Киевстар - Kyivstar 569 125
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 113
МегаФон - Мобиком 230 113
China Mobile 436 104
AT&T Inc 1725 101
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 100
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 109
Альфа-Групп 745 107
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 92
Связной ГК 1401 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 50
Евросеть 1421 48
Россети Ленэнерго 1699 45
РЖД - Российские железные дороги 2096 33
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 33
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 32
Carl Zeiss AG 307 30
Dixis - Диксис - Dиксис 371 28
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 26
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 25
Совкомбанк Совесть 279 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 19
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 19
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 19
Альфа-Банк 1979 19
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 18
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 17
Cukurova 97 17
Альфа-Эко 55 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 17
Bharti Enterprises Group 57 16
Почта России ПАО 2370 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
Visa International 1993 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
Газпром ПАО 1493 14
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 13
Белый Ветер 365 13
101Hotels.com 456 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 12
Mobil - Мобил 52 12
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 352
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 197
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 159
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 94
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 86
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 83
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 72
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 71
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 64
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 53
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 52
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 52
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 48
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 43
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 39
Судебная власть - Judicial power 2500 37
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 37
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 26
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 25
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 21
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 21
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 42 20
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 16
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 16
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 15
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 36 15
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 14
Петербургский метрополитен ГУП 150 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 13
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 113
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 52
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 40
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 17
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 15
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
WiMAX Forum 69 11
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 9
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 8
Ассоциация-800 20 8
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
Коммунизм - Коммунистические партии 71 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 3353
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1747
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1594
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1518
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1016
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 946
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 897
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 862
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 802
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 795
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 781
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 719
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 611
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 608
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 607
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 585
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 566
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 506
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 483
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 474
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 435
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 431
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 388
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 388
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 381
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 371
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 366
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 357
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 353
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 342
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 342
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 336
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 336
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 318
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 315
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 290
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 288
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 283
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 265
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 260
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 487
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 284
Google Android 15243 276
Microsoft Windows 2000 8678 266
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 207
Microsoft Windows 16882 202
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 182
Oracle Java - язык программирования 3469 157
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 148
Nokia Symbian OS 1411 135
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 127
Microsoft Windows BitLocker 942 108
Microsoft Windows Mobile 6 250 93
Apple iPhone 6 4861 88
Linux OS 11533 87
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 87
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 82
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 76
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 75
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 71
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 69
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 68
Microsoft Windows Mobile 5 193 68
Apple iOS 8583 67
Nokia Nseries 538 64
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 62
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 62
Microsoft Office 4170 60
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 59
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 58
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 53
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 53
Apple iPad 4011 52
E-Ten glofiish - джойстик 93 52
Microsoft Outlook 1506 50
Samsung SVR-диктофон 464 50
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 49
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 49
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 48
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 47
Ксенин Алекс 311 91
Рейман Леонид 1065 61
Никифоров Николай 1138 48
Брюквин Юрий 300 45
Изосимов Александр 192 44
Медведев Дмитрий 1665 41
Путин Владимир 3454 37
Прянишников Николай 316 34
Морошкин Александр 118 31
Щеголев Игорь 699 27
Кусков Денис 221 25
Солонин Виталий 90 25
Меламед Леонид 150 23
Умаров Михаил 56 23
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 23
Хасьянова Гульнара 156 20
Погребинский Антон 45 20
Кирюшин Геннадий 91 19
Гирев Андрей 77 19
Солдатенков Сергей 162 18
Евтушенков Владимир 217 17
Богатов Антон 79 17
Рябов Игорь 27 17
Lunder Jo - Лундер Джо 69 17
Свердлов Денис 201 16
Лукашенко Александр 104 16
Домбровский Юрий 62 16
Ушацкий Андрей 105 15
Рожецкин Леонид 48 15
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 15
Нефедов Павел 46 15
Сидоров Василий 53 15
Боярсков Борис 37 15
Иванов Олег 153 15
Орловский Виктор 408 14
Осеевский Михаил 350 14
Усманов Алишер 311 14
Панкратова Оксана 42 13
Савватин Максим 66 13
Зобнина Маргарита 54 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2809
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1081
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 848
Европа 24964 759
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 606
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 548
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 412
Швеция - Королевство 3782 384
Финляндия - Финляндская Республика 3697 381
Украина 7928 328
Германия - Федеративная Республика 13221 304
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 301
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 278
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 265
Япония 13807 263
Азия - Азиатский регион 5920 254
Южная Корея - Республика 7052 224
Индия - Bharat 5869 220
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 219
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 192
Франция - Французская Республика 8177 192
Беларусь - Белоруссия 6289 189
Казахстан - Республика 6048 176
Италия - Итальянская Республика 4508 148
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 144
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 138
Норвегия - Королевство 1858 135
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 133
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 132
Турция - Турецкая республика 2620 130
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 129
Китай - Тайвань 4245 123
Африка - Африканский регион 3641 120
Россия - СФО - Новосибирск 4876 120
Узбекистан - Республика 2005 115
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 114
Канада 5081 109
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 106
Земля - планета Солнечной системы 10865 104
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 104
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 739
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 700
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 551
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 451
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 423
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 407
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 384
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 366
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 356
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 200
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 179
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 167
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 165
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 158
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 143
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 137
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 134
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 130
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 129
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 128
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 128
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 118
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 116
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 116
Английский язык 7030 113
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 112
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 111
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 110
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 107
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 101
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 99
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 91
Ergonomics - Эргономика 1755 86
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 86
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 79
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 78
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 77
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 74
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 73
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 72
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 386
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 115
CNews - ZOOM.CNews 1866 94
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 62
Total Telecom 613 49
Cellular News 234 48
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 29
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 28
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 28
FT - Financial Times 1296 25
allNetDevices 160 20
Engadget - Блог о технологиях 429 18
Мобильные системы 118 17
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 17
Ведомости 1466 17
Bloomberg 1627 16
ComNews - Медиа-бизнес 142 16
Newsbytes News Network 379 15
Economic Times 43 15
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 14
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 14
Telecom.paper 194 14
РИА Новости 1033 13
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 12
RCR News 107 12
GSM Arena 78 11
Times 661 11
Сellular News 31 11
The Register - The Register Hardware 1784 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 10
DigiTimes - Издание 1331 10
Telecom Today - Today in Telecom 138 10
HPC.ru 117 10
New Scientist 1448 9
MacWorld 134 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 7
Известия ИД 770 7
NE Asia Online 313 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 273
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 82
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 59
IDC - International Data Corporation 4975 56
Рустелеком ТК 305 48
Gartner - Гартнер 3658 39
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 19
ABI Research 236 16
Strategy Analytics 285 13
Gartner - Dataquest 353 11
Mobile Research Group 87 11
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 9
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 9
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 8
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 7
Frost & Sullivan 207 6
GSMA Intelligence 11 6
Informa - Ovum - Omdia 155 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 6
In-Stat 115 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Harris Interactive 81 4
In-Stat/MDR 74 4
Berg Insight 19 4
MDA - Mobile Data Association 19 4
Philips Research 19 3
Synergy Research Group 48 3
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 3
Dell'Oro Group 66 3
NPD DisplaySearch 285 3
SmartMarketing 74 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Forrester Research 834 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Counterpoint Research 110 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 42
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 21
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 9
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 6
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 6
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 4
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
岩手大学 - Iwate University - Университет Иватэ 2 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
СамГУ - Самарский государственный университет 34 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 136
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 131
CeBIT 614 60
Связь-Экспокомм 276 39
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 29
День молодёжи - 27 июня 1087 28
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 24
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 9
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 9
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 7
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 6
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
Международный женский день - 8 марта 418 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
Black Hat - Конференция 120 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 4
Intel Developer Forum - IDF 317 4
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 3
Red Dot Design Award 57 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
GSMA Global Mobile Awards 7 3
MacWorld Expo 35 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
CNews AWARDS - награда 571 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 2
Burning Man - фестиваль 7 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
GSMA Thrive Eurasia 2 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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