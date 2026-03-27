GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)

Уходит целая эпоха. Гигантская страна хоронит сотовые сети, без которых не работают легендарные телефоны Nokia и умные устройства ровать во многих странах мира, в том числе развитых. По плану властей Великобритании, в этой стране GSM-сети будут постепенно отключать в период с 2029 по 2033 гг. Подчеркнем, что ранее британс

«Болид» начала выпуск приёмно-контрольного охранно-пожарного радиоканального блока «Сигнал-GSM-Р» Компания «Болид» начала выпуск блока приёмно-контрольного охранно-пожарного радиоканального «Сигнал-GSM-Р». «Сигнал-GSM-Р предназначен для организации автономных или централизованных систем охраны зданий и сооружений (частных домов, офисов, магазинов, предприятий, складских помещений,)

Компания «Булат» получила положительные результаты тестирования прототипа отечественной базовой станции GSM/LTE изводитель телекоммуникационного оборудования «Булат» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил начальный этап полевых испытаний опытного образца первой отечественной базовой станции (БС) стандартов GSM/LTE-1800. 20 базовых станций были установлены на тестовом сегменте сети коммерческого оператора связи, практические результаты с применением целевой аппаратной платформы и ПО будут использо

Последствия цифровизации: в домах россиян и жителей других стран нашли золото и цветмет на сотни миллиардов. Осталось придумать, как их изъять Залежи золота в коробках с ненужными вещами Ассоциация GSMA и около дюжины операторов связи разработали план по снижению нагрузки на природу за счет

«Ростелеком» и «Мегафон» договорились о закупке российского «железа» для 4G «на десятки миллиардов» ся о закупках отечественного телеком-оборудования «Ростелеком» заключил форвардный контракт с компанией «КНС Групп» (бренд Yadro) на разработку и производство базовых станций сотовой связи стандартов GSM (второе поколение сотовой связи) и LTE (четвертое поколение, 4G). Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. Контракт заключен до 2030 г.

GSMA представила новый отчет о развитии 5G в России и странах СНГ GSMA сообщила, что вклад технологий и услуг мобильной связи в экономику России и стран СНГ в 2020 году составил $143 млрд, а к 2025 году вырастет до $160 млрд, то есть на 12% по сравнению с 2020 г. GSMA подчеркивает, что рост будет обусловлен повышением производительности и эффективности за счет широкого внедрения мобильных услуг. Социальная и экономическая ценность услуг мобильной связи

Президент МТС Вячеслав Николаев избран в Совет GSMA висов, объявляет о назначении президента МТС Вячеслава Николаева членом Совета всемирной Ассоциации GSMA на 2021-2023 гг. Совет Ассоциации GSMA состоит из 25 представителей крупнейших оп

Исследование GSMA: мобильные операторы СНГ инвестируют $25 млрд в инфраструктуру ти 330 миллионов новых IoT-подключений появится в регионе СНГ к 2025 году; умные дома и умные здания – две ключевые области роста. Исследование опубликовано совместно с проведением онлайн конференции GSMA Thrive Евразия, которая проходит 11-12 ноября и посвящена ключевым вопросам мобильной индустрии региона. Среди тем конференции: переход к высокоскоростным цифровым услугам и потребность в

Huawei прошла сертификацию безопасности сетевого оборудования NESAS от GSMA Беспроводное и опорное сетевое оборудование Huawei 5G (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF) и LTE eNodeB прошло сертификацию по схеме обеспечения безопасности сетевого оборудования (NESAS) от GSMA. GSMA NESAS повышает доверие отрасли к телекоммуникационному сетевому оборудованию, что делает его практичным выбором для отрасли и важным критерием для всех региональных рынков, а

МТС присоединилась к экологической инициативе GSMA ностей для минимизации воздействия телекоммуникационной отрасли на климатические изменения в соответствии с Парижским соглашением, направленным на сдерживание глобального потепления. Сотрудничество с GSMA по вопросам климата направлено на совершенствование инициатив компании для обеспечения полной прозрачности воздействия на климат, а также на информирование общественности об усилиях компан

GSMA начала сотрудничество с Ассоциацией участников рынка больших данных участников рынка больших данных подписала меморандум о взаимопонимании с Всемирной Ассоциацией GSM (GSMA) в рамках Mobile World Congress. Сотрудничество направлено на развитие цифровой экономик

Как в России поделены частоты между МТС, «Билайном», «Мегафоном» и Tele2 апазоне 900 МГц. Речь идет о полосах 890-915 МГц и 935-960 МГц, которые используются для технологии Primary GSM (P-GSM). Затем для технологии GSM стал использоваться второй диапазон – 1800 МГц.

Vodafone Turkey и Huawei протестировали решение для совместного использования спектра GSM-LTE Компании Vodafone Turkey и Huawei завершили свои первые испытания решения для совместного использования спектра GSM-LTE на базе коммерческой сети Vodafone диапазона 900 МГц, которые проходили в городе Диярбакыр (Турция). Решение, разработанное в рамках сотрудничества Центра мобильных инноваций Huawei Mob

Gemalto представила стандарт Remote SIM Provisioning для приложений M2M lto объявила о том, что ее решение On-Demand Connectivity (ODC) прошло строгие испытания ассоциации GSMA, которые демонстрируют его способность поддерживать удаленную инициализацию широкого ряд

Tottoli GSM представила новую опцию для своей Multi IMSI платформы Tottoli GSM объявила о расширении списка предлагаемых услуг в рамках разработки платформы для виртуальных мобильных операторов. Как рассказали CNews в компании, на MultiSIM-картах Tottoli GSM те

«Спейстим» оснастил ГЛОНАСС/GPS терминал мониторинга транспорта поддержкой Iridium предоставляет потребителю сразу несколько технологий связи – GSM, Wi-Fi, спутниковая связь Iridium. GSM-модем обеспечивает штатное функционирование устройства в условиях наличия покрытия GSM. М

Gemalto получила сертификат по протоколу безопасности GSMA SAS Gemalto объявила о получении сертификации согласно протоколу безопасности GSMA SAS в области управления подписками (GSMA SAS-SM). Как рассказали CNews в компании, это позволяет Gemalto обеспечить операторов мобильных сетей максимальными стандартами защиты конф

«Скаут» разработал модем для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям компаний, в которых безопасности информации уделяется повышенное внимание и активное использование GSM-связи не приветствуется. В нем поддержано шифрование трафика при передаче данных по WiFi-

«Транстелеком» обеспечил спецсвязь для работников Московского центрального кольца «Транстелеком» объявил о завершении проекта по организации цифровой системы связи на Московском центральном кольце между машинистами электропоездов и диспетчерами на базе технологии GSM-R и общетехнологической связи для РЖД. Как рассказали CNews в компании, в рамках этого проекта «Транстелеком» выступил в роли универсального интегратора по проведению строительно-монтажных

CNews создал первую карту распределения радиочастот между сотовыми GSM-операторами России х кроме Москвы, Московской и Астраханской областей и Башкортостана. Кроме того, у оператора не было GSM-частот в Самарской области, но в конце 2015 г. Tele2 приобрел частоты в диапазоне 1800 МГ

МТС и Ericsson будут развивать технологии интернета вещей в России для модернизации сети МТС до 2019 г., в рамках которого компании смогут реализовать технологические решения интернета вещей (IoT) сетей пятого поколения (5G) — протестировать технологию расширенного GSM (EC-GSM-IoT), обеспечивающую работу М2М-устройств на уже существующих сетях МТС. Технология EC-GSM-IoT существенно ускоряет и удешевляет развертывание экосистемы интернета вещ

Beeline и Kcell купили 4G-частоты за $150 млн ератором. Данный шаг был неожиданностью, так как в 2010 г. «Казахтелеком» продал принадлежащего ему GSM-оператора шведской Tele2. В конце же прошлого года Tele2 и «Казахтелеком» объявили об объ

Ericsson и Orange тестируют интернет вещей в сетях GSM и LTE для приложений, которым не требуется высокая скорость передачи данных. Это позволит распространить GSM-покрытие на подвальные помещения, в которых установлено большое количество умных счетчико

Роскомнадзор объявил о проведении аукциона на GSM и LTE-лицензии и массовых коммуникаций организует открытые торги в форме электронного аукциона. Предметом торгов является право получения лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в сетях стандарта GSM, стандарта LTE и последующих его модификаций с использованием радиочастотного спектра в полосах радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц. Заявители, предполагающие принять участие в данной

Tottоli GSM запустила в России платформу для онлайн-запуска MVNO Компания Tottоli GSM, компания-провайдер услуг на рынке конвергенции проводных и сотовых технологий (FMC), объявила о запуске в России нового сервиса — платформы для онлайн-запуска MVNO (Mobile Virtual Network

МТС выкупил кусочек СМАРТС Отметим, что долгое время Пензенская область была «пятном» на карте МТС: у оператора отсутствовали GSM-частоты в этом регионе. Лишь в 2011 г. МТС получила частоты в диапазоне 900 МГц для техно

Tele2 запустила первую сеть 4G ю (в диапазонах 800 МГц и 2,6 ГГц). Благодарна этому Tele2 уже проинтегрировал в ряде регионов свои GSM-сети с уже построенными «Ростелекомом» сетями 3G. Это произошло в Санкт-Петербурге, Новос

Технологическая нейтральность: Власти разрешили строить LTE-сети на GSM-частотах . ГКРЧ разрешила по всей стране использовать частоты в диапазоне 900 МГц для 3G, а частоты в другом GSM-диапазоне - 1800 МГц - для LTE. Сети LTE-1800 интересны, в первую очередь, региональным с

«Большая тройка» становится «большой четверкой» ьно скупая региональные компании сотовой связи, а в 2007 г. выиграли конкурсы на получение лицензий GSM-1800 в 17 регионах. Tele2 отличалась агрессивным продвижением своих услуг, позиционируя с

Технологическая нейтральность: Впервые в России LTE-сеть запущена на GSM-частотах й связи в Татарстане) приобрел у поволжского холдинга СМАРТС. Сеть построена на базе оборудования Ericsson. Диапазон 1800 МГц до недавнего времени использовался только для стандарта второго поколения GSM. В этом же стандарте и работают все операторы группы СМАРТС. Но в конце прошло года Государственная комиссия по радиочастотам ввела принцип технологической нейтральности, благодаря которому

«EMS Почта России» будет отслеживать посылки через GSM «EMS Почта России» запускает систему, которая позволит отслеживать прохождение экспресс-отправлений на сложных маршрутах доставки с помощью GSM-трекинга. Об этом CNews сообщили в «Почте России». Для создания системы подробного отслеживания всего пути прохождения EMS-отправлений на территории России «EMS Почта России» тестирует мето

«Алтел» запустил сеть 4G LTE GSM Компания «Алтел» (дочерняя компания «Казахтелекома») объявила о запуске LTE/GSM/UMTS сети, которая позволяет пользоваться высокоскоростной передачей данных по технологии

GSM-лобби не пускает «дочку» АФК «Система» в LTE о технологии CDMA: вместо этого регулятор хотел передать частоты в диапазоне 800 МГц под технологию E-GSM («сдвинутая» версия GSM-900). Но окончательные решения по распределению частот принимае

Новый федеральный сотовый оператор: Полный реестр активов сточник: CNews Analytics, 2013 Что есть у партнеров Таким образом, на сегодняшний день у Tele2 есть GSM-лицензии на 41 регион, и все они реализованы. У «Ростелекома» есть 71 GSM-лицензия. Отмет

«Союз ЛТЕ» направил в ГКРЧ результаты исследований по совместному использованию радиочастотного спектра LTE и GSM оров в рамках одной лицензионной территории для оценки взаимного помехового влияния сетей LTE1800 и GSM1800, UMTS 900 и условий межсетевого взаимодействия. Помимо помехового воздействия сетей U

Глава Telenor Group избран председателем Ассоциации GSM идент и генеральный директор Telenor Group Йон Фредрик Баксаас избран председателем ассоциации GSM (GSMA) на срок полномочий нынешнего правления, который истекает в декабре 2014 г. Ассоциация G

Ericsson провел модернизацию сети «Астрахань GSM» авил «Астрахань GSM» ряд современных программных и аппаратных решений, необходимых для модернизации GSM-сети, в том числе сервер коммутации MSC, медиа шлюз MGW и регистр домашнего местоположени

«Билайн» в 2012 г. построил сеть GSM более чем в 300 населенных пунктах Дальневосточного региона «ВымпелКом» подвел итоги развития своей мобильной сети в Дальневосточном регионе в 2012 г. В прошедшем году было проведено масштабное расширение сети GSM по итогам получения в 2011 г. лицензии на ряд территорий региона. В результате сеть «Билайн» «второго поколения» была построена более чем в 300 населенных пунктах Приморского края, Якутии,

GSM-оператор мобильной связи life:) модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine В GSM-операторе мобильной связи life:) завершен проект по модернизации ИТ-инфраструктуры на базе оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exadata Database Machine. С помощью инно