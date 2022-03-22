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Vodafone Group
Vodafone Group представляет собой международную телекоммуникационную компанию со штаб-квартирой в Великобритании.
Компания предоставляет спектр услуг, включая мобильную и фиксированную связь, интернет-услуги и цифровые решения для потребителей и бизнеса. Vodafone участвует в развитии новых технологий, таких как сети 5G, интернет вещей (IoT) и облачные сервисы. Компания инвестирует в разработку и внедрение передовых технологий. Среди них - виртуальная сетевая инфраструктура на базе решений VMware, реализованная во всех европейских отделениях. Vodafone сотрудничает с производителями оборудования, такими как Huawei и Ericsson, для тестирования и внедрения сетей 5G. Компания также развивает IoT-решения, включая проекты по оптимизации энергопотребления с Dell EMC и Utilitywise.
Vodafone работает более чем в 20 странах мира, включая страны Европы, Африки и Азии. Компания участвует в различных международных консорциумах, таких как GSMA Post-Quantum Telco Network.
Конкуренты на рынке
СОБЫТИЯ
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|22.03.2022
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Обчистившие Nvidia и Samsung хакеры взломали Vodafone
Исход исходников Один из крупнейших телеком-провайдеров в мире, компания Vodafone подверглась кибератаке со стороны шифровальщиков-вымогателей. Группировка Lapsus$ утверждает, что ей удалось украсть около 200 гигабайт данных, в основном исходного кода программных ра
|27.12.2021
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Accenture совместно с Generali и Vodafone Business предложит киберстрахование
Generali Group, Accenture и Vodafone Business запускают новый сервис в области управления рисками и страхования от возник
|02.09.2021
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Vodafone купил телеком-активы донбасского магната
Украинский Vodafone покупает Vega Украинский сотовый оператор «ВФ Украина» (торговая марка «Vodafone Украина») сообщил о заключении договоренности по приобретению группы компаний Vega, предоставляю
|20.01.2021
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МТС и Vodafone продлили стратегическое партнерство для развития совместных проектов
МТС и Vodafone Group объявили о продлении до конца 2023 г. стратегического партнерства для развития
|14.07.2020
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Oppo реализует первую автономную сеть 5G в Великобритании совместно с Vodafone и Ericsson
Oppo объявила о первых результатах проекта по созданию автономной сети 5G в Великобритании и сервиса 5G-сегментации. Проект реализуется совместно с партнерами – Vodafone и Ericsson – и является важной составляющей строительства автономной сети 5G в Европе. Проект по разработке новой автономной сети 5G реализуется в британском Университете Ковентри. Сет
|09.04.2020
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Vodafone развернула виртуальную сетевую инфраструктуру VMware в Европе
ении процесса развертывания виртуальной сетевой инфраструктуры (NVI) во всех европейских отделениях Vodafone Group — в 21 стране. После завершения финального этапа работ в Албании Vodafone
|17.01.2020
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Российский сервис myQuiz стал платформой для викторин Vodafone
мещающих 48 тыс., 12 тыс. и 40 тыс. зрителей соответственно. Каждый из 15 матчей турнира сопровождался спортивной викториной. Организатором серии квизов “Fan of the Match” стал спонсор Кубка Залива — Vodafone, один из крупнейших в мире операторов сотовой связи. Компания предложила посетителям турнира в перерывах между таймами проверить свои знания в области арабского футбола и сразиться за
|13.03.2019
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Dell EMC и Utilitywise создадут платформу интернета вещей для экономии энергии
Dell EMC, Vodafone и Utilitywise (британская консалтинговая компания в сфере коммунальных услуг) анонсировали сотрудничество с целью создания новой IoT-платформы для управления энергопотреблением. Разраб
|07.09.2018
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Vodafone штрафует собственных клиентов за то, что их взломали хакеры
Пароль 1234? Плати Чешское подразделение телеком-провайдера Vodafone пытается заставить часть собственных пользователей компенсировать ущерб, нанесённый
|28.08.2018
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МТС и Vodafone сообщили о расширении сотрудничества
МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, Vodafone, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире, объявляют о продлении заключенного в 2008 г. стратегического партнерства. Помимо предусмотренного ранее сотрудничества в сфере
|21.03.2018
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Bosch, Vodafone и Huawei обеспечат взаимодействие ИС автомобилей
Bosch, Vodafone и Huawei объявили об успешном завершении испытаний новой эффективной технологии интеллектуальной мобильной телефонии. Технология, известная как Cellular-V2X (коммуникация машины с друг
|28.02.2018
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Vodafone и Huawei совершили тестовый 5G-звонок на базе стандарта 3GPP
ытания благодаря своей архитектуре, ориентированной на микросервисы, разделению плоскости управления и плоскости пользователя, единому доступу и технологии сетевого слайсинга. «Это важное событие для Vodafone на пути к внедрению технологии 5G, и его успехом мы обязаны инженерам Huawei и Vodafone, которые упорно трудились над этим проектом с декабря. Результаты испытания позволят нам
|26.04.2017
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Vodafone Turkey и Huawei протестировали решение для совместного использования спектра GSM-LTE
Компании Vodafone Turkey и Huawei завершили свои первые испытания решения для совместного использовани
|28.02.2017
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Ford оснастит автомобили встроенными Wi-Fi модемами
Ford в рамках выставки мобильной индустрии Mobile World Congress объявила о том, что сотрудничество автопроизводителя с Vodafone обеспечит 4G LTE связь в автомобилях в Европе благодаря новому встроенному модему FordPass Connect с мобильной точкой доступа Wi-Fi. Модем имеет внешнюю антенну и позволяет одновременн
|08.12.2016
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Arrow Electronics пополнит своё предложение eVolve IoT-услугами от Vodafone
onics, мировой поставщик продуктов, услуг и решений для промышленных и коммерческих пользователей электронных компонентов и корпоративных компьютерных решений, объявила о новом соглашении с компанией Vodafone, игроком рынка услуг сотовой сети и управления подключением интернета вещей (ИВ/IoT). Как сообщили CNews в Arrow, компания будет продавать IoT-услуги от Vodafone как часть ее eV
|31.10.2016
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Vodafone запретили поглощать спутникового провайдера из-за возможного падения цен
Слияние Vodafone NZ и Sky TV заблокировано госорганами Государственная коммерческая комиссия Новой Зе
|09.09.2016
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Новым главным финансовым директором TeamViewer стал топ-менеджер Vodafone
Компания TeamViewer, поставщик ПО для удаленного управления устройствами и совместной работы, объявила о назначении Томаса Новака (Thomas Nowak), ранее работавшего в Vodafone, новым главным финансовым директором (CFO). На этой должности Новак сменил Штефана Книвассера (Stephan Kniewasser), который покинул компанию в конце августа по своему желанию. За плеча
|25.07.2016
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Впервые построена сеть 5G со скоростью 20 Гбит в секунду
Huawei и Vodafone добились скорости 20 Гбит/сек., тестируя 5G на местности Huawei и Vodafone добились пиковой скорости передачи данных 20 Гбит/сек в ходе полевого испытания телекоммуникационного
|12.04.2016
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Vodafone Italy обеспечила сотрудников мобильным доступом к помещениям и приложениям с помощью HID Global
Компания Vodafone Italy выбрала компанию HID Global для модернизации своей системы контроля физическог
|08.04.2016
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Сколковский стартап продал турецкому оператору «убийцу Dropbox»
Технолоджиз» с центром разработки в Нижнем Новгороде была выбрана турецким подразделением оператора Vodafone (Vodafone Türkiye) для предоставления соответствующих услуг своим мобильным к
|19.11.2015
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Ericsson, Vodafone и Qualcomm протестировали агрегацию несущих в лицензируемом и нелицензируемом частотных диапазонах коммерческой сети LTE
Ericsson, Vodafone и компания Qualcomm Technologies, являющаяся подразделением Qualcomm Incorporated, впервые провели совместное тестирование агрегации несущих в лицензируемом и нелицензируемом частотных
|16.10.2015
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Vodafone поможет МТС компенсировать потерю Крыма
чка» будет предоставлять услуги под брендом базирующегося в Великобритании международного оператора Vodafone.Российская МТС еще в 2008 г. заключила с Vodafone соглашение о сотрудничестве
|16.10.2015
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«МТС Украина» перейдет на бренд Vodafone
МТС и Vodafone проведут ребрендинг «МТС-Украина» (на 100% принадлежит группе МТС). В рамках нового соглашения оператор будет работать под брендом Vodafone и развивать сети 3G. МТС и Vodafon
|05.08.2015
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Vodafone запускает коммерческую сеть VoLTE в Италии на основе облачных решений Nokia Networks
Vodafone Italy, дочернее предприятие Vodafone Group, выбрал компанию Nokia Networks для внедрения коммерческих услуг Voice over LT
|18.04.2013
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Vodafone отдает 500 рабочих мест на аутсорсинг
Немецкоязычные издания RP Online и Frankfurter Allgemeine одновременно сообщили, что немецкое подразделение Vodafone планирует крупные сокращения. Среди сотрудников, которым грозит потеря рабочих мест - специалисты по сетевым технологиям, внутренний отдел ИТ и отдел по обслуживанию клиентов. Информац
|29.01.2013
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Huawei и Vodafone провели испытание сети WDM 2 Tбит/с
Компании Huawei и Vodafone объявили об успешном завершении испытаний технологии передачи данных по оптоволокну со скоростью 2 Тбит/с в рамках действующей сети Vodafone. При проведении испытаний удалось до
|06.08.2012
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Verizon, Vodafone и МТС выбрали серверы HP ProLiant в качестве платформы стандартизации ИТ-инфраструктуры
Компания HP объявила о подписании соглашений о поставке серверов стандартной архитектуры с тремя операторами проводной и беспроводной связи — Verizon, Vodafone и «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Согласно достигнутым договоренностям в течение трех лет HP будет поставлять этим компаниям серверы HP ProLiant на основе новейших процессоров Intel, чт
|31.05.2012
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Партнерство МТС и Vodafone довело до награды
МТС и Vodafone получили номинацию «Международные партнерские проекты» в международном конкурсе в сфере закупок Procurement Leaders Awards. В течение 2011 года в рамках партнерского соглашения компани
|21.05.2012
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Delta Electronics повысила энергоэффективность телекоммуникационных объектов Vodafone
иц высокоэффективных систем электропитания на телекоммуникационных объектах оператора сотовой связи Vodafone Group. В рамках стратегического партнерства Delta Electronics обеспечила модернизаци
|10.10.2011
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МТС и Vodafone расширяют партнерскую программу в роуминге
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о расширении партнерской программы с Vodafone по обслуживанию абонентов МТС в роуминге. Абоненты Группы МТС, в том числе, Украины, Армении и Узбекистана, могут бесплатно звонить в контактный центр МТС своей страны и получать обслу
|10.06.2011
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Французская Vivendi выкупит 44% сотового оператора SFR у Vodafone
Европейская Комиссия вчера, 9 июня, выдала свое разрешение на приобретение французским конгломератом Vivendi 44% компании SFR, сейчас принадлежащих мобильному оператору Vodafone. Сумма данной сделки составит 7,95 млрд евро (около $11,5 млрд), сообщает TechCrunch. Ожидается, что она будет завершена в течение следующих нескольких дней. После приобретения доли у
|30.05.2011
|Vodafone зарядила 2 тысячи аппаратов
|09.03.2011
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Bosch и Vodafone формируют глобальное партнерство для объединения M2M-платформ
Группа компаний Bosch и Vodafone объявили о глобальном партнерстве, которое приведет к объединению платформ Machine to Machine (M2M). Это даст возможность предложить клиентам простое беспроводное подключение продукции
|02.03.2011
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МТС запускает для своих абонентов новую версию Opera Mini, разработанную совместно с Vodafone
Компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), Vodafone и Opera Software объявили о запуске для абонентов МТС новой специальной версии мобильного браузера, которая была разработана для Vodafone и его партнеров. Браузер «МТС Интернет
|15.02.2011
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«Мегафон» вступил в альянс против Vodafone
ной связи. В свое время альянс FreeMove создавался для создания более благоприятных и дешевых условий предоставления роуминга для клиентов и противопоставлял себя с работающим в 30 странах британским Vodafone, напоминает гендиректор аналитического агентства TelecoMDaily Денис Кусков. «Вступая в альянс с европейскими операторами, «Мегафон» преследует цель снижения цен на передачу голоса и да
|13.01.2011
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Данные миллионов клиентов Vodafone утекли в Сеть
ровал очередную утечку конфиденциальной информации: персональные данные миллионов клиентов компании Vodafone, включая их имена, домашние адреса, номера водительских удостоверений и данные по кр
|14.10.2010
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Госведомства Египта поддержат аутсорсинговые проекты Vodafone
Компания Vodafone расширила аутсорсинговое присутствие в Египте, подписав ряд соглашений с египетским
|08.09.2010
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Vodafone планирует выручить ?5,2 млрд с продажи доли в China Mobile
считывают выручить с продажи £4,3 млрд (около ?5,2 млрд по текущему курсу). Как сообщается на сайте Vodafone, около 70% вырученных средств будут возвращены путем обратного выкупа акций акционер
|27.07.2010
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Vodafone выбрала Huawei и Ericsson техническими партнерами для эволюции своей сети до LTE
Компания Vodafone выбрала Huawei и Ericsson в качестве технических партнеров для эволюции своей сети до LTE . «Мы планируем модернизировать все базовые станции в Германии до LTE - технологии мобильной с
|30.11.2009
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Huawei и Vodafone открыли центр инноваций в Италии
Компания Huawei и оператор Vodafone открыли центр инноваций в Милане (Италия) для создания современных высокотехнологичных решений в области опорных сетей связи. Центр CIC в Милане оснащен новейшим оборудованием для опор
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