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Vodafone Group

Vodafone Group

Vodafone Group представляет собой международную телекоммуникационную компанию со штаб-квартирой в Великобритании.

Компания предоставляет спектр услуг, включая мобильную и фиксированную связь, интернет-услуги и цифровые решения для потребителей и бизнеса. Vodafone участвует в развитии новых технологий, таких как сети 5G, интернет вещей (IoT) и облачные сервисы. Компания инвестирует в разработку и внедрение передовых технологий. Среди них - виртуальная сетевая инфраструктура на базе решений VMware, реализованная во всех европейских отделениях. Vodafone сотрудничает с производителями оборудования, такими как Huawei и Ericsson, для тестирования и внедрения сетей 5G. Компания также  развивает IoT-решения, включая проекты по оптимизации энергопотребления с Dell EMC и Utilitywise.

Vodafone работает более чем в 20 странах мира, включая страны Европы, Африки и Азии. Компания участвует в различных международных консорциумах, таких как GSMA Post-Quantum Telco Network.

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22.03.2022 Обчистившие Nvidia и Samsung хакеры взломали Vodafone

Исход исходников Один из крупнейших телеком-провайдеров в мире, компания Vodafone подверглась кибератаке со стороны шифровальщиков-вымогателей. Группировка Lapsus$ утверждает, что ей удалось украсть около 200 гигабайт данных, в основном исходного кода программных ра
27.12.2021 Accenture совместно с Generali и Vodafone Business предложит киберстрахование

Generali Group, Accenture и Vodafone Business запускают новый сервис в области управления рисками и страхования от возник
02.09.2021 Vodafone купил телеком-активы донбасского магната

Украинский Vodafone покупает Vega Украинский сотовый оператор «ВФ Украина» (торговая марка «Vodafone Украина») сообщил о заключении договоренности по приобретению группы компаний Vega, предоставляю
20.01.2021 МТС и Vodafone продлили стратегическое партнерство для развития совместных проектов

МТС и Vodafone Group объявили о продлении до конца 2023 г. стратегического партнерства для развития
14.07.2020 Oppo реализует первую автономную сеть 5G в Великобритании совместно с Vodafone и Ericsson

Oppo объявила о первых результатах проекта по созданию автономной сети 5G в Великобритании и сервиса 5G-сегментации. Проект реализуется совместно с партнерами – Vodafone и Ericsson – и является важной составляющей строительства автономной сети 5G в Европе. Проект по разработке новой автономной сети 5G реализуется в британском Университете Ковентри. Сет
09.04.2020 Vodafone развернула виртуальную сетевую инфраструктуру VMware в Европе

ении процесса развертывания виртуальной сетевой инфраструктуры (NVI) во всех европейских отделениях Vodafone Group — в 21 стране. После завершения финального этапа работ в Албании Vodafone

17.01.2020 Российский сервис myQuiz стал платформой для викторин Vodafone

мещающих 48 тыс., 12 тыс. и 40 тыс. зрителей соответственно. Каждый из 15 матчей турнира сопровождался спортивной викториной. Организатором серии квизов “Fan of the Match” стал спонсор Кубка Залива — Vodafone, один из крупнейших в мире операторов сотовой связи. Компания предложила посетителям турнира в перерывах между таймами проверить свои знания в области арабского футбола и сразиться за

13.03.2019 Dell EMC и Utilitywise создадут платформу интернета вещей для экономии энергии

Dell EMC, Vodafone и Utilitywise (британская консалтинговая компания в сфере коммунальных услуг) анонсировали сотрудничество с целью создания новой IoT-платформы для управления энергопотреблением. Разраб
07.09.2018 Vodafone штрафует собственных клиентов за то, что их взломали хакеры

Пароль 1234? Плати Чешское подразделение телеком-провайдера Vodafone пытается заставить часть собственных пользователей компенсировать ущерб, нанесённый

28.08.2018 МТС и Vodafone сообщили о расширении сотрудничества

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, Vodafone, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире, объявляют о продлении заключенного в 2008 г. стратегического партнерства. Помимо предусмотренного ранее сотрудничества в сфере
21.03.2018 Bosch, Vodafone и Huawei обеспечат взаимодействие ИС автомобилей

Bosch, Vodafone и Huawei объявили об успешном завершении испытаний новой эффективной технологии интеллектуальной мобильной телефонии. Технология, известная как Cellular-V2X (коммуникация машины с друг
28.02.2018 Vodafone и Huawei совершили тестовый 5G-звонок на базе стандарта 3GPP

ытания благодаря своей архитектуре, ориентированной на микросервисы, разделению плоскости управления и плоскости пользователя, единому доступу и технологии сетевого слайсинга. «Это важное событие для Vodafone на пути к внедрению технологии 5G, и его успехом мы обязаны инженерам Huawei и Vodafone, которые упорно трудились над этим проектом с декабря. Результаты испытания позволят нам

26.04.2017 Vodafone Turkey и Huawei протестировали решение для совместного использования спектра GSM-LTE

Компании Vodafone Turkey и Huawei завершили свои первые испытания решения для совместного использовани
28.02.2017 Ford оснастит автомобили встроенными Wi-Fi модемами

Ford в рамках выставки мобильной индустрии Mobile World Congress объявила о том, что сотрудничество автопроизводителя с Vodafone обеспечит 4G LTE связь в автомобилях в Европе благодаря новому встроенному модему FordPass Connect с мобильной точкой доступа Wi-Fi. Модем имеет внешнюю антенну и позволяет одновременн
08.12.2016 Arrow Electronics пополнит своё предложение eVolve IoT-услугами от Vodafone

onics, мировой поставщик продуктов, услуг и решений для промышленных и коммерческих пользователей электронных компонентов и корпоративных компьютерных решений, объявила о новом соглашении с компанией Vodafone, игроком рынка услуг сотовой сети и управления подключением интернета вещей (ИВ/IoT). Как сообщили CNews в Arrow, компания будет продавать IoT-услуги от Vodafone как часть ее eV
31.10.2016 Vodafone запретили поглощать спутникового провайдера из-за возможного падения цен

Слияние Vodafone NZ и Sky TV заблокировано госорганами Государственная коммерческая комиссия Новой Зе
09.09.2016 Новым главным финансовым директором TeamViewer стал топ-менеджер Vodafone

Компания TeamViewer, поставщик ПО для удаленного управления устройствами и совместной работы, объявила о назначении Томаса Новака (Thomas Nowak), ранее работавшего в Vodafone, новым главным финансовым директором (CFO). На этой должности Новак сменил Штефана Книвассера (Stephan Kniewasser), который покинул компанию в конце августа по своему желанию. За плеча
25.07.2016 Впервые построена сеть 5G со скоростью 20 Гбит в секунду

Huawei и Vodafone добились скорости 20 Гбит/сек., тестируя 5G на местности Huawei и Vodafone добились пиковой скорости передачи данных 20 Гбит/сек в ходе полевого испытания телекоммуникационного

12.04.2016 Vodafone Italy обеспечила сотрудников мобильным доступом к помещениям и приложениям с помощью HID Global

Компания Vodafone Italy выбрала компанию HID Global для модернизации своей системы контроля физическог
08.04.2016 Сколковский стартап продал турецкому оператору «убийцу Dropbox»

Технолоджиз» с центром разработки в Нижнем Новгороде была выбрана турецким подразделением оператора Vodafone (Vodafone Türkiye) для предоставления соответствующих услуг своим мобильным к
19.11.2015 Ericsson, Vodafone и Qualcomm протестировали агрегацию несущих в лицензируемом и нелицензируемом частотных диапазонах коммерческой сети LTE

Ericsson, Vodafone и компания Qualcomm Technologies, являющаяся подразделением Qualcomm Incorporated, впервые провели совместное тестирование агрегации несущих в лицензируемом и нелицензируемом частотных
16.10.2015 Vodafone поможет МТС компенсировать потерю Крыма

чка» будет предоставлять услуги под брендом базирующегося в Великобритании международного оператора Vodafone.Российская МТС еще в 2008 г. заключила с Vodafone соглашение о сотрудничестве
16.10.2015 «МТС Украина» перейдет на бренд Vodafone

МТС и Vodafone проведут ребрендинг «МТС-Украина» (на 100% принадлежит группе МТС). В рамках нового соглашения оператор будет работать под брендом Vodafone и развивать сети 3G. МТС и Vodafon
05.08.2015 Vodafone запускает коммерческую сеть VoLTE в Италии на основе облачных решений Nokia Networks

Vodafone Italy, дочернее предприятие Vodafone Group, выбрал компанию Nokia Networks для внедрения коммерческих услуг Voice over LT
18.04.2013 Vodafone отдает 500 рабочих мест на аутсорсинг

Немецкоязычные издания RP Online и Frankfurter Allgemeine одновременно сообщили, что немецкое подразделение Vodafone планирует крупные сокращения. Среди сотрудников, которым грозит потеря рабочих мест - специалисты по сетевым технологиям, внутренний отдел ИТ и отдел по обслуживанию клиентов. Информац
29.01.2013 Huawei и Vodafone провели испытание сети WDM 2 Tбит/с

Компании Huawei и Vodafone объявили об успешном завершении испытаний технологии передачи данных по оптоволокну со скоростью 2 Тбит/с в рамках действующей сети Vodafone. При проведении испытаний удалось до
06.08.2012 Verizon, Vodafone и МТС выбрали серверы HP ProLiant в качестве платформы стандартизации ИТ-инфраструктуры

Компания HP объявила о подписании соглашений о поставке серверов стандартной архитектуры с тремя операторами проводной и беспроводной связи — Verizon, Vodafone и «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Согласно достигнутым договоренностям в течение трех лет HP будет поставлять этим компаниям серверы HP ProLiant на основе новейших процессоров Intel, чт
31.05.2012 Партнерство МТС и Vodafone довело до награды

МТС и Vodafone получили номинацию «Международные партнерские проекты» в международном конкурсе в сфере закупок Procurement Leaders Awards. В течение 2011 года в рамках партнерского соглашения компани
21.05.2012 Delta Electronics повысила энергоэффективность телекоммуникационных объектов Vodafone

иц высокоэффективных систем электропитания на телекоммуникационных объектах оператора сотовой связи Vodafone Group. В рамках стратегического партнерства Delta Electronics обеспечила модернизаци
10.10.2011 МТС и Vodafone расширяют партнерскую программу в роуминге

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о расширении партнерской программы с Vodafone по обслуживанию абонентов МТС в роуминге. Абоненты Группы МТС, в том числе, Украины, Армении и Узбекистана, могут бесплатно звонить в контактный центр МТС своей страны и получать обслу
10.06.2011 Французская Vivendi выкупит 44% сотового оператора SFR у Vodafone

Европейская Комиссия вчера, 9 июня, выдала свое разрешение на приобретение французским конгломератом Vivendi 44% компании SFR, сейчас принадлежащих мобильному оператору Vodafone. Сумма данной сделки составит 7,95 млрд евро (около $11,5 млрд), сообщает TechCrunch. Ожидается, что она будет завершена в течение следующих нескольких дней. После приобретения доли у

30.05.2011 Vodafone зарядила 2 тысячи аппаратов
09.03.2011 Bosch и Vodafone формируют глобальное партнерство для объединения M2M-платформ

Группа компаний Bosch и Vodafone объявили о глобальном партнерстве, которое приведет к объединению платформ Machine to Machine (M2M). Это даст возможность предложить клиентам простое беспроводное подключение продукции
02.03.2011 МТС запускает для своих абонентов новую версию Opera Mini, разработанную совместно с Vodafone

Компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), Vodafone и Opera Software объявили о запуске для абонентов МТС новой специальной версии мобильного браузера, которая была разработана для Vodafone и его партнеров. Браузер «МТС Интернет

15.02.2011 «Мегафон» вступил в альянс против Vodafone

ной связи. В свое время альянс FreeMove создавался для создания более благоприятных и дешевых условий предоставления роуминга для клиентов и противопоставлял себя с работающим в 30 странах британским Vodafone, напоминает гендиректор аналитического агентства TelecoMDaily Денис Кусков. «Вступая в альянс с европейскими операторами, «Мегафон» преследует цель снижения цен на передачу голоса и да
13.01.2011 Данные миллионов клиентов Vodafone утекли в Сеть

ровал очередную утечку конфиденциальной информации: персональные данные миллионов клиентов компании Vodafone, включая их имена, домашние адреса, номера водительских удостоверений и данные по кр
14.10.2010 Госведомства Египта поддержат аутсорсинговые проекты Vodafone

Компания Vodafone расширила аутсорсинговое присутствие в Египте, подписав ряд соглашений с египетским

08.09.2010 Vodafone планирует выручить ?5,2 млрд с продажи доли в China Mobile

считывают выручить с продажи £4,3 млрд (около ?5,2 млрд по текущему курсу). Как сообщается на сайте Vodafone, около 70% вырученных средств будут возвращены путем обратного выкупа акций акционер
27.07.2010 Vodafone выбрала Huawei и Ericsson техническими партнерами для эволюции своей сети до LTE

Компания Vodafone выбрала Huawei и Ericsson в качестве технических партнеров для эволюции своей сети до LTE . «Мы планируем модернизировать все базовые станции в Германии до LTE - технологии мобильной с
30.11.2009 Huawei и Vodafone открыли центр инноваций в Италии

Компания Huawei и оператор Vodafone открыли центр инноваций в Милане (Италия) для создания современных высокотехнологичных решений в области опорных сетей связи. Центр CIC в Милане оснащен новейшим оборудованием для опор

Публикаций - 1412, упоминаний - 1616

Vodafone Group и организации, системы, технологии, персоны:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 273
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 198
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 175
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 137
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 129
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 122
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 118
Deutsche Telekom 954 116
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 104
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 98
Microsoft Corporation 25775 97
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 96
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 95
МегаФон 10742 88
AT&T Inc 1726 85
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 85
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 84
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 83
Huawei 4677 77
Samsung Electronics 11065 76
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 74
Lenovo Motorola 3566 72
Apple Inc 13156 65
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 63
Google LLC 12690 62
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 56
China Mobile 436 55
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 52
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 51
Киевстар - Kyivstar 569 47
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 42
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 42
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 42
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 42
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 41
J-Phone 98 41
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 38
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 38
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 37
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 93 37
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 37
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 32
Альфа-Групп 745 29
SoftBank Group 284 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Bharti Enterprises Group 57 14
eBay Inc 1640 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 11
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 11
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 9
Cukurova 97 9
Enel Group 40 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
NEQSOL Holding 9 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 7
Ripplewood Holdings 9 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Walt Disney Company 647 5
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 5
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 5
Citi - Citibank 158 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 5
Альфа-Банк 1979 5
Visa International 1993 5
Евросеть 1421 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 4
Bank of America - Банк Америки 271 4
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
СБУ - Служба безопасности Украины 98 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 6
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 6
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 5
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 36 5
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 5
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 5
UK Ofcom - Office of Communications 33 5
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 10 5
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 4
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 10 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
ДНР - Почта Донбасса 9 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 196
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 17
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 4
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 3
FreeMove 5 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Symbian Foundation 38 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
WiMAX Forum 69 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
MPSA - Mobile Payment Services Association - Ассоциация услуг мобильных платежей 1 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
DLC - Desktop Linux Consortium - Консорциум поставщиков Linux-решений 5 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 713
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 380
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 312
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 286
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 144
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 110
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 101
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 99
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 91
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 86
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 84
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 82
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 78
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 71
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 70
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 62
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 61
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 61
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 60
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 60
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 56
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 54
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 50
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 49
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 47
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 46
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 46
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 45
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 40
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 40
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 39
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 38
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 38
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 37
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 37
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 35
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 60
Google Android 15244 50
Microsoft Windows 2000 8678 40
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 38
Microsoft Windows 16882 30
Nokia Symbian OS 1411 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 26
Apple iPhone 6 4861 24
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 24
Linux OS 11533 20
Oracle Java - язык программирования 3469 20
Vodafone live! 20 17
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 16
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 13
Apple iOS 8583 13
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 12
Microsoft Office 4170 12
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 11
Microsoft Windows Mobile 6 250 11
Microsoft Outlook 1506 10
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 9
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 9
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 8
Apple iTunes Store 1118 8
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 8
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 8
Apple iPad 4012 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 7
Opera Browser - Браузер 1050 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 7
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 7
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 7
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 7
HTC Magic 31 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 7
Myspace - социальная сеть 640 6
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 6
Sarin Arun - Сарин Арун 20 19
Gent Chris - Джент Крис 12 12
Фридман Михаил 146 11
Esser Klaus - Эссер Клаус 10 10
Евтушенков Владимир 217 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Gent Christopher - Джент Кристофер 8 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 7
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 7
Яценко Виктор 22 6
Кусков Денис 221 6
Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 8 6
Химич Роман 44 6
Солонин Виталий 90 6
von Kuczkowski Jurgen - фон Кучковски Юрген 6 6
Путин Владимир 3454 6
Рейман Леонид 1065 6
Комаров Александр 24 5
Сидоров Василий 53 5
Синчуков Алексей 11 5
Лацанич Василь 106 4
Кузьмичев Алексей 54 4
Герчук Михаил 88 4
Авен Петр 67 4
Хан Герман 56 4
Морошкин Александр 118 4
Pankko Teiyo - Панкко Тейо 12 4
Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 3
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 3
Кузнецов Павел 42 3
Резникович Алексей 60 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Шоржин Валерий 67 3
Брюквин Юрий 300 3
Горбунов Александр 55 3
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 3
Ройтман Евгений 44 3
Белик Дмитрий 15 3
Зырьянов Сергей 3 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 480
Европа 24964 389
Россия - РФ - Российская федерация 166168 329
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 320
Германия - Федеративная Республика 13221 262
Япония 13807 177
Испания - Королевство 3840 131
Италия - Итальянская Республика 4508 123
Франция - Французская Республика 8177 120
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 94
Швеция - Королевство 3782 93
Украина 7928 91
Нидерланды 3746 90
Индия - Bharat 5870 73
Турция - Турецкая республика 2620 70
Азия - Азиатский регион 5920 68
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 68
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 63
Финляндия - Финляндская Республика 3697 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 60
Южная Корея - Республика 7052 53
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 50
Норвегия - Королевство 1858 44
Ирландия - Республика 1051 43
Португалия - Португальская Республика 956 42
Африка - Африканский регион 3641 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 39
Австрия - Австрийская Республика 1357 36
Канада 5082 35
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 35
Греция - Греческая Республика 1017 33
Египет - Арабская Республика 1100 32
Новая Зеландия 737 31
Израиль 2856 31
Европа Западная 1496 29
Ближний Восток 3154 29
Бельгия - Королевство 1192 28
Великобритания - Лондон 2432 27
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 162
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 123
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 110
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 83
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 76
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 71
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 70
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 69
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 68
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 55
Английский язык 7030 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 47
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 46
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 34
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 33
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 32
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 30
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 29
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 27
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 26
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 24
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 23
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 21
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 19
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 19
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 19
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 18
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 17
Энергетика - Energy - Energetically 5855 17
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 16
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 91
FT - Financial Times 1296 69
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 55
Total Telecom 613 37
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 37
Telecom.paper 194 20
The Register - The Register Hardware 1784 19
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 17
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 14
Newsbytes News Network 379 13
Cellular News 234 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 11
Times 661 11
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 10
RCR News 107 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 8
CNET Networks - CNET News 1643 8
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 8
The Guardian - Британская газета 406 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
Лига.нет 12 7
NYT - The New York Times 1100 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 6
Bloomberg 1627 6
РИА Новости 1033 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
AppleInsider 400 5
Silicon 494 5
Faulkner Information Services 100 5
pressetext.europe 52 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Engadget - Блог о технологиях 429 4
AP - Associated Press 2007 4
Telegraph 199 4
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 4
Vnunet 224 4
Computer Weekly 376 4
Telecom Today - Today in Telecom 138 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 28
Gartner - Гартнер 3658 24
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 19
IDC - International Data Corporation 4975 15
Strategy Analytics 285 9
Informa - Ovum - Omdia 156 9
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
ABI Research 236 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 7
Forrester Research 834 7
MDA - Mobile Data Association 19 5
Frost & Sullivan 207 4
Aberdeen Group 53 4
Berg Insight 19 4
Рустелеком ТК 305 3
comScore 379 3
Current Analysis 24 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Juniper Research 131 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Fortune Global 100 142 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
eMarketer 206 2
Gartner - Dataquest 353 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
In-Stat 115 2
In-Stat/MDR 74 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
Gartner - AMR Research 48 2
Strand Consult 9 2
Standish Group International - Standish Group 11 2
Disruptive Analysis 5 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Forbes Insights 19 1
Counterpoint Research 110 1
PwC Strategy& - Booz & Company 5 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
University of Mons - Университет Монса 3 2
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 2
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 7 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 33 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 1
TUD - Dresden University of Technology - Technische Universität Dresden - Дрезденский технический университет 9 1
University of Augsburg - Аугсбургский университет - Университет Аугсбурга 5 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
Coventry University - Университет Ковентри 3 1
Loughborough University - Университет Лафборо 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 39
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 32
CeBIT 614 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
Связь-Экспокомм 276 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 3
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Кубок наций Персидского залива по футболу 1 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Huawei Innovation Day 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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