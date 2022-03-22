Обчистившие Nvidia и Samsung хакеры взломали Vodafone Исход исходников Один из крупнейших телеком-провайдеров в мире, компания Vodafone подверглась кибератаке со стороны шифровальщиков-вымогателей. Группировка Lapsus$ утверждает, что ей удалось украсть около 200 гигабайт данных, в основном исходного кода программных ра

Accenture совместно с Generali и Vodafone Business предложит киберстрахование Generali Group, Accenture и Vodafone Business запускают новый сервис в области управления рисками и страхования от возник

Vodafone купил телеком-активы донбасского магната Украинский Vodafone покупает Vega Украинский сотовый оператор «ВФ Украина» (торговая марка «Vodafone Украина») сообщил о заключении договоренности по приобретению группы компаний Vega, предоставляю

МТС и Vodafone продлили стратегическое партнерство для развития совместных проектов МТС и Vodafone Group объявили о продлении до конца 2023 г. стратегического партнерства для развития

Oppo реализует первую автономную сеть 5G в Великобритании совместно с Vodafone и Ericsson Oppo объявила о первых результатах проекта по созданию автономной сети 5G в Великобритании и сервиса 5G-сегментации. Проект реализуется совместно с партнерами – Vodafone и Ericsson – и является важной составляющей строительства автономной сети 5G в Европе. Проект по разработке новой автономной сети 5G реализуется в британском Университете Ковентри. Сет

Vodafone развернула виртуальную сетевую инфраструктуру VMware в Европе ении процесса развертывания виртуальной сетевой инфраструктуры (NVI) во всех европейских отделениях Vodafone Group — в 21 стране. После завершения финального этапа работ в Албании Vodafone

Российский сервис myQuiz стал платформой для викторин Vodafone мещающих 48 тыс., 12 тыс. и 40 тыс. зрителей соответственно. Каждый из 15 матчей турнира сопровождался спортивной викториной. Организатором серии квизов “Fan of the Match” стал спонсор Кубка Залива — Vodafone, один из крупнейших в мире операторов сотовой связи. Компания предложила посетителям турнира в перерывах между таймами проверить свои знания в области арабского футбола и сразиться за

Dell EMC и Utilitywise создадут платформу интернета вещей для экономии энергии Dell EMC, Vodafone и Utilitywise (британская консалтинговая компания в сфере коммунальных услуг) анонсировали сотрудничество с целью создания новой IoT-платформы для управления энергопотреблением. Разраб

Vodafone штрафует собственных клиентов за то, что их взломали хакеры Пароль 1234? Плати Чешское подразделение телеком-провайдера Vodafone пытается заставить часть собственных пользователей компенсировать ущерб, нанесённый

МТС и Vodafone сообщили о расширении сотрудничества МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, Vodafone, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире, объявляют о продлении заключенного в 2008 г. стратегического партнерства. Помимо предусмотренного ранее сотрудничества в сфере

Bosch, Vodafone и Huawei обеспечат взаимодействие ИС автомобилей Bosch, Vodafone и Huawei объявили об успешном завершении испытаний новой эффективной технологии интеллектуальной мобильной телефонии. Технология, известная как Cellular-V2X (коммуникация машины с друг

Vodafone и Huawei совершили тестовый 5G-звонок на базе стандарта 3GPP ытания благодаря своей архитектуре, ориентированной на микросервисы, разделению плоскости управления и плоскости пользователя, единому доступу и технологии сетевого слайсинга. «Это важное событие для Vodafone на пути к внедрению технологии 5G, и его успехом мы обязаны инженерам Huawei и Vodafone, которые упорно трудились над этим проектом с декабря. Результаты испытания позволят нам

Vodafone Turkey и Huawei протестировали решение для совместного использования спектра GSM-LTE Компании Vodafone Turkey и Huawei завершили свои первые испытания решения для совместного использовани

Ford оснастит автомобили встроенными Wi-Fi модемами Ford в рамках выставки мобильной индустрии Mobile World Congress объявила о том, что сотрудничество автопроизводителя с Vodafone обеспечит 4G LTE связь в автомобилях в Европе благодаря новому встроенному модему FordPass Connect с мобильной точкой доступа Wi-Fi. Модем имеет внешнюю антенну и позволяет одновременн

Arrow Electronics пополнит своё предложение eVolve IoT-услугами от Vodafone onics, мировой поставщик продуктов, услуг и решений для промышленных и коммерческих пользователей электронных компонентов и корпоративных компьютерных решений, объявила о новом соглашении с компанией Vodafone, игроком рынка услуг сотовой сети и управления подключением интернета вещей (ИВ/IoT). Как сообщили CNews в Arrow, компания будет продавать IoT-услуги от Vodafone как часть ее eV

Vodafone запретили поглощать спутникового провайдера из-за возможного падения цен Слияние Vodafone NZ и Sky TV заблокировано госорганами Государственная коммерческая комиссия Новой Зе

Новым главным финансовым директором TeamViewer стал топ-менеджер Vodafone Компания TeamViewer, поставщик ПО для удаленного управления устройствами и совместной работы, объявила о назначении Томаса Новака (Thomas Nowak), ранее работавшего в Vodafone, новым главным финансовым директором (CFO). На этой должности Новак сменил Штефана Книвассера (Stephan Kniewasser), который покинул компанию в конце августа по своему желанию. За плеча

Впервые построена сеть 5G со скоростью 20 Гбит в секунду Huawei и Vodafone добились скорости 20 Гбит/сек., тестируя 5G на местности Huawei и Vodafone добились пиковой скорости передачи данных 20 Гбит/сек в ходе полевого испытания телекоммуникационного

Vodafone Italy обеспечила сотрудников мобильным доступом к помещениям и приложениям с помощью HID Global Компания Vodafone Italy выбрала компанию HID Global для модернизации своей системы контроля физическог

Сколковский стартап продал турецкому оператору «убийцу Dropbox» Технолоджиз» с центром разработки в Нижнем Новгороде была выбрана турецким подразделением оператора Vodafone (Vodafone Türkiye) для предоставления соответствующих услуг своим мобильным к

Ericsson, Vodafone и Qualcomm протестировали агрегацию несущих в лицензируемом и нелицензируемом частотных диапазонах коммерческой сети LTE Ericsson, Vodafone и компания Qualcomm Technologies, являющаяся подразделением Qualcomm Incorporated, впервые провели совместное тестирование агрегации несущих в лицензируемом и нелицензируемом частотных

Vodafone поможет МТС компенсировать потерю Крыма чка» будет предоставлять услуги под брендом базирующегося в Великобритании международного оператора Vodafone.Российская МТС еще в 2008 г. заключила с Vodafone соглашение о сотрудничестве

«МТС Украина» перейдет на бренд Vodafone МТС и Vodafone проведут ребрендинг «МТС-Украина» (на 100% принадлежит группе МТС). В рамках нового соглашения оператор будет работать под брендом Vodafone и развивать сети 3G. МТС и Vodafon

Vodafone запускает коммерческую сеть VoLTE в Италии на основе облачных решений Nokia Networks Vodafone Italy, дочернее предприятие Vodafone Group, выбрал компанию Nokia Networks для внедрения коммерческих услуг Voice over LT

Vodafone отдает 500 рабочих мест на аутсорсинг Немецкоязычные издания RP Online и Frankfurter Allgemeine одновременно сообщили, что немецкое подразделение Vodafone планирует крупные сокращения. Среди сотрудников, которым грозит потеря рабочих мест - специалисты по сетевым технологиям, внутренний отдел ИТ и отдел по обслуживанию клиентов. Информац

Huawei и Vodafone провели испытание сети WDM 2 Tбит/с Компании Huawei и Vodafone объявили об успешном завершении испытаний технологии передачи данных по оптоволокну со скоростью 2 Тбит/с в рамках действующей сети Vodafone. При проведении испытаний удалось до

Verizon, Vodafone и МТС выбрали серверы HP ProLiant в качестве платформы стандартизации ИТ-инфраструктуры Компания HP объявила о подписании соглашений о поставке серверов стандартной архитектуры с тремя операторами проводной и беспроводной связи — Verizon, Vodafone и «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Согласно достигнутым договоренностям в течение трех лет HP будет поставлять этим компаниям серверы HP ProLiant на основе новейших процессоров Intel, чт

Партнерство МТС и Vodafone довело до награды МТС и Vodafone получили номинацию «Международные партнерские проекты» в международном конкурсе в сфере закупок Procurement Leaders Awards. В течение 2011 года в рамках партнерского соглашения компани

Delta Electronics повысила энергоэффективность телекоммуникационных объектов Vodafone иц высокоэффективных систем электропитания на телекоммуникационных объектах оператора сотовой связи Vodafone Group. В рамках стратегического партнерства Delta Electronics обеспечила модернизаци

МТС и Vodafone расширяют партнерскую программу в роуминге Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о расширении партнерской программы с Vodafone по обслуживанию абонентов МТС в роуминге. Абоненты Группы МТС, в том числе, Украины, Армении и Узбекистана, могут бесплатно звонить в контактный центр МТС своей страны и получать обслу

Французская Vivendi выкупит 44% сотового оператора SFR у Vodafone Европейская Комиссия вчера, 9 июня, выдала свое разрешение на приобретение французским конгломератом Vivendi 44% компании SFR, сейчас принадлежащих мобильному оператору Vodafone. Сумма данной сделки составит 7,95 млрд евро (около $11,5 млрд), сообщает TechCrunch. Ожидается, что она будет завершена в течение следующих нескольких дней. После приобретения доли у

Bosch и Vodafone формируют глобальное партнерство для объединения M2M-платформ Группа компаний Bosch и Vodafone объявили о глобальном партнерстве, которое приведет к объединению платформ Machine to Machine (M2M). Это даст возможность предложить клиентам простое беспроводное подключение продукции

МТС запускает для своих абонентов новую версию Opera Mini, разработанную совместно с Vodafone Компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), Vodafone и Opera Software объявили о запуске для абонентов МТС новой специальной версии мобильного браузера, которая была разработана для Vodafone и его партнеров. Браузер «МТС Интернет

«Мегафон» вступил в альянс против Vodafone ной связи. В свое время альянс FreeMove создавался для создания более благоприятных и дешевых условий предоставления роуминга для клиентов и противопоставлял себя с работающим в 30 странах британским Vodafone, напоминает гендиректор аналитического агентства TelecoMDaily Денис Кусков. «Вступая в альянс с европейскими операторами, «Мегафон» преследует цель снижения цен на передачу голоса и да

Данные миллионов клиентов Vodafone утекли в Сеть ровал очередную утечку конфиденциальной информации: персональные данные миллионов клиентов компании Vodafone, включая их имена, домашние адреса, номера водительских удостоверений и данные по кр

Госведомства Египта поддержат аутсорсинговые проекты Vodafone Компания Vodafone расширила аутсорсинговое присутствие в Египте, подписав ряд соглашений с египетским

Vodafone планирует выручить ?5,2 млрд с продажи доли в China Mobile считывают выручить с продажи £4,3 млрд (около ?5,2 млрд по текущему курсу). Как сообщается на сайте Vodafone, около 70% вырученных средств будут возвращены путем обратного выкупа акций акционер

Vodafone выбрала Huawei и Ericsson техническими партнерами для эволюции своей сети до LTE Компания Vodafone выбрала Huawei и Ericsson в качестве технических партнеров для эволюции своей сети до LTE . «Мы планируем модернизировать все базовые станции в Германии до LTE - технологии мобильной с