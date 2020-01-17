Российский сервис myQuiz стал платформой для викторин Vodafone

В конце 2019 года в Катаре прошел 24 Кубок наций Персидского залива по футболу (24th Arabian Gulf Cup). Сборные восьми стран встретились на стадионах Khalifa International Stadium, Abdullah Bin Khalifa Stadium и Al Janoub Stadium, вмещающих 48 тыс., 12 тыс. и 40 тыс. зрителей соответственно.

Каждый из 15 матчей турнира сопровождался спортивной викториной. Организатором серии квизов “Fan of the Match” стал спонсор Кубка Залива — Vodafone, один из крупнейших в мире операторов сотовой связи. Компания предложила посетителям турнира в перерывах между таймами проверить свои знания в области арабского футбола и сразиться за приз — iPhone 11. В качестве платформы для проведения викторин был выбран российский веб-сервис myQuiz, разработка компании WaveAccess.

Игрокам требовалось лишь перейти по указанной на экранах стадиона ссылке с мобильных устройств и ответить на пять вопросов. При определении победителя оценивалась и правильность, и скорость ответов. Азарта игре добавлял транслируемый рейтинг лидеров. Общее число участников розыгрышей составило более 13 000 человек.

Благодаря облаку Microsoft Azure и экспертизе WaveAccess в области разработки веб-приложений, myQuiz стал инструментом для нового коммуникационного ландшафта. Платформа объединяет пользователей захватывающей игрой и доступом к новым знаниям, а бизнесу позволяет в нетривиальной форме рассказывать о себе и получать живую обратную связь от аудитории как онлайн, так и на офлайн-событий любого масштаба. Благодаря event-интерфейсу myQuiz викторины доступны на экранах большого разрешения, проекторах и медиакубах в любом помещении.

«Новая структура медиапотребления требует новый канал, который позволит бизнесу настроить эффективную двустороннюю коммуникацию с аудиторией. Таким каналом стал myQuiz. Инструмент вобрал в себя все, что так ценят современные пользователи: скорость и динамику, мобильность, интерактивный формат получения новых знаний, удовольствие и игру. Компактный и универсальный формат сделал myQuiz частью крупных спортивных мероприятий, релизов продуктов, кинопремьер, значимых открытий и образовательных проектов», — отметил основатель и идейный вдохновитель myQuiz Илья Фейгин.

Технологии Microsoft Azure и .NET играют ключевую роль в обеспечении надежности, доступности, быстродействия и масштабируемости игры: так, небольшую викторину на 10 друзей в считанные минуты можно превратить в мероприятие для десятков тысяч игроков. Устойчивость к высоким нагрузкам — результат сочетания Azure Queue и Azure Redis.

myQuiz доступен в браузере и не требует установки приложения. Участники могут присоединиться к игре из любой точки мира со своих смартфонов, планшетов, ноутбуков и ПК — нужен лишь интернет. Викторину можно забрендировать, добавить в соцсети, YouTube, на сайт или интегрировать в мобильное приложение. Помимо вопросов, myQuiz поддерживает интерактивные промоблоки, ссылки и видео.

«Microsoft поддерживает своих российских партнеров в рамках программы co-sell и способствует развитию их бизнеса в том числе и за рубежом. Популярность решений WaveAccess — отличный пример такого сотрудничества. Надежное и безопасное облако Microsoft Azure делает сервис myQuiz легко масштабируемым и доступным по всему миру, а совместные мероприятия по развитию бизнеса повышают конкурентоспособность WaveAccess на международной арене», — сказала Татьяна Горлина, директор по развитию партнерской сети Microsoft в России.

Среди постоянных пользователей myQuiz в России, США, странах Западной Европы и СНГ: Microsoft, «Мегафон», ASUS, MSI, WWF, Eset, ХК «СКА», Avito, «Додо Пицца», Vandrouki, SkyEng, сеть кинотеатров «КАРО», Qatar Airways, Yamaha, Cyberspace.ru, Black Star Gaming и др. Проект был признан победителем международного конкурса Microsoft Partner Awards 2019 в России в номинации Media & Communications.