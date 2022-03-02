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Yamaha Ямаха
СОБЫТИЯ
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|02.03.2022
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Yamaha представляет Adecia - профессиональное решение для совещаний и конференций.
Компания Yamaha представляет новое профессиональное решение Adecia для совещаний и конференций. Решени
|06.06.2019
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Google Actions, Apple AirPlay2 и Spotify - в новом обновлении Yamaha
ctions , Apple AirPlay2 и бесплатного аккаунта на Spotify. Также этим обновлением будет добавлена поддержка технологии HDMI eARC. Поддержка Google Actions позволит дополнить совместимые устройства от Yamaha голосовым управлением через Google Ассистент. Устройства с AirPlay2 на борту можно будет объединять в единую домашнюю систему, а добавлять треки в плейлист Apple Music смогут сразу неско
|19.06.2018
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Trueconf и Yamaha объявили о технологическом партнерстве
Trueconf и Yamaha объявили о совместимости программного обеспечения Trueconf и линейки спикерфонов Yamaha YVC. Интеграция направлена на повышение качества видеоконференций в переговорных комнатах и
|29.01.2015
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Гоночная мото команда Yamaha использует оборудование Omnicomm
В январе этого года команда Yamaha выступила на всемирно известных гонках «Ралли Дакар 2015» на обновленных мотоциклах Yamaha WR450F Rally, оснащенных системой контроля расхода топлива Omnicomm. Данное решение было
|12.03.2013
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Музыкальный "плакат" от Yamaha
Компания Yamaha представила акустическую систему TLF Speaker, внешний вид которой идентичен обычному п
|22.03.2012
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Поющие кнопки Yamaha
Компания Yamaha разработала клавишный синтезатор, который может воспроизводить не только музыку, но и
|09.06.2011
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Yamaha Music представляет новые наушники-вкладыши класса Premium
Наушники EPH-100 – это результат стремления фирмы Yamaha реализовать в новой конструкции для передачи звука в неискаженном виде сверхкомпактный динамик диаметром 6 мм. Аксессуар воспроизводит все детали звучания.
|21.12.2010
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Yamaha позволит телевизорам «говорить» со смартфонами
Компания Yamaha планирует начать производство решений на базе собственной разработки InfoSound, позвол
|02.12.2010
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Yamaha представила настольную аудиосистему для iPod и iPhone
Корпорация Yamaha анонсировала выпуск новой аудиосистемы TSX-140, предназначенной для устройств Apple iPod и iPhone третьего и четвертого поколений. Док-станция также может воспроизводить MP3 и WMA-файлы
|12.11.2010
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Yamaha представила новый универсальный Blu-ray-проигрыватель AVENTAGE
Компания Yamaha анонсировала новый универсальный Blu-ray проигрыватель AVENTAGE BD-A1000. Кроме всех п
|25.06.2008
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Дилер Yamaha Motor CIS внедряет систему для автобизнеса incadea.engine
го внедрения информационной системы для автобизнеса incadea.engine, начала осваивать рынок мототехники. Специализированное отраслевое решения на базе Microsoft Dynamics NAV будет внедрено в компании «Тринити Спорт», официальном дилере Yamaha Motor CIS. «Проведя тщательный анализ рынка информационных систем, мы остановили свой выбор на решении incadea.engine», - сказал ИТ-директор «Тринит
|01.04.2008
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Yamaha выпустит Blu-ray-плеер осенью 2008 года
В ноябре 2008 г. компания Yamaha планирует выпустить первый в своей линейке Blu-ray-плеер, который будет полностью осна
|29.02.2008
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5 новых AV-ресиверов от Yamaha
Вслед за Sony компания Yamaha анонсировала 5 собственных AV-ресиверов, сообщает Electronista. Базовая модель RX-V363
|21.01.2008
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Yamaha YSP-3000: новая компактная аудиосистема
Компания Yamaha выпустила новый звуковой проектор – YSP-3000. Система включает цифровой усилитель мощн
|31.10.2007
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Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели
кг 3200 рублей Среднебюджетные DVD-проигрыватели Pioneer DV-600AV420 x 49.5 x 215.5 мм 1.8 кг 5500 рублей Cambridge Audio DVD89420 x 45 x 266 мм 2.5 кг 9000 рублей DVD-проигрыватели высокого бюджета Yamaha DVD-S2700435 x 107 x 309 мм 6.3 кг 23000 рублей NAD T571429 x 100 x 300 мм 8.5 кг 30000 рублей Бюджетные DVD-проигрыватели ВВК DV718SI является продуктом одного из лидеров рынка недорого
|08.10.2007
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Yamaha представила недорогую акустику YSP-500
Компания Yamaha представила YSP-500 – компактную акустическую систему, способную имитировать окружающе
|05.09.2007
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Yamaha DVD-S2700 - DVD-проигрыватель топ-класса
вованные в процессе воспроизведения аудиодисков. Ну, а в качестве точки в вопросе технических решений, направленных на улучшение звучания, можно назвать жесткий, хорошо задемпфированный привод диска. Yamaha является одним из лидеров производства Hi-Fi-компонентов на планете Теперь самое время перейти к решениям, посвященным исключительно изображению. И здесь Yamaha DVD-S2700 может по
|24.04.2007
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RX-V861: 7.1-канальный ресивер от Yamaha
Компания Yamaha представила новый 7.1-канальный ресивер для домашних кинотеатров RX-V861. Устройство о
|15.02.2007
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Yamaha разработала виртуальную звуковую систему
Акустическая система Yamaha YSP-900 представляет собой подставку под телевизор и оптимально подходит для 32-дюймовых моделей. Направляя звук из одной точки в помещении, система может имитировать окружающее звучание
|27.10.2006
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Yamaha Motor CIS завершает автоматизацию складской деятельности
Компания Axelot открыто заявила о завершении проекта по автоматизации складской деятельности предприятия Yamaha Motor CIS, осуществляющего продажи в России и странах СНГ. С 1 января 2006 г. в Москве начала свою деятельность Yamaha Motor CIS (Ямаха Мотор СНГ) - российское представительство к
|26.07.2006
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Что такое аудиосервер?
остранена преимущественно в Великобритании, Австралии и большей части Азии. Производится австралийской компанией Clipsal Integrated Systems. Одним из самых ярких производителей медиасерверов является компания Yamaha LonWorks в большей степени ориентирована на использование в системах жизнеобеспечения зданий, чем на медиафункции, однако и медиа-составляющая ей не чужда. Применяется чаще при
|15.03.2006
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Yamaha разработала телефон для конференций
Специалисты компании Yamaha разработали новый телефон, предназначенный для конференций. В модели применена технология, которая была использована в системе домашнего кинотеатра серии YSP, обеспечивающая направленный
|20.01.2006
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Yamaha представила Bluetooth-динамик для мобильника
Компания Yamaha выпустила Bluetooth-совместимый стереодинамик для мобильных телефонов. Система включае
|06.07.2005
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S657: новый DVD-плеер от Yamaha
положен так, чтобы это небольшое устройство не стремилось выпасть из руки; рабочие зоны выбраны правильно. При активации русифицированного меню настроек воспроизведение автоматически останавливается. Yamaha DVD-S657 можно считать универсальным аппаратом, подходящим как для просмотра DVD-видео, так и для прослушивания аудиодисков. Его ориентировочная цена — $280.
|19.11.2004
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Yamaha представила рояль с Wi-Fi связью
Основное отличие этого музыкального инструмента, представленного компанией Yamaha, - поддержка связи Wi-Fi. Модель Disklavier Mark IV подобно своим предшественникам имеет стальные струны, молоточки и 88 деревянных клавиш, однако в дополнение к этому в нем есть контрол
|10.11.2004
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DPX-1200: кинотеатральный проектор от Yamaha стоимостью $10 тыс.
По сообщению Allprojectors, японское представительство компании Yamaha анонсировало новую модель DLP проектора для домашних кинотеатров на основе новейшего DLP чипа – DarkChip3. Яркость проектора составляет 800 ANSI люмен при контрастности 5000:1. Реальное
|03.11.2004
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Alcatel One Touch 557: молодежный телефон со звуковым процессором Yamaha
фициально объявила о начале продаж на российском рынке новой модели мобильного телефона Alcatel One Touch 557. Телефон, выполненный в корпусе изящной формы, обладает камерой VGA, звуковым процессором Yamaha, благодаря чему он может выступать в качестве видеоплейера. Alcatel One Touch 557 представлен в трех цветовых решениях: Urban blue (Синий), Urban Red (Красный) и Urban Grey (Серый). Функ
|20.08.2003
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Yamaha представила беспроводную музыкальную систему
Компания Yamaha объявила о том, что выпустит в конце октября три свои продукта, основанные на системе,
|18.02.2002
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Yamaha разработала технологию нанесения рисунков на CD-диски
Компания Yamaha представила технологию, позволяющую записывать на CD-R/RW-диски специальные символы и
|24.12.2001
|Yamaha выпустила музыкальный чип для мобильных телефонов
|20.10.2000
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Yamaha и Oak Technology подписали стратегическое соглашение в области разработки и производства устройств оптической записи
Компании Oak Technology, Inc. и Yamaha Corporation сообщили о создании стратегического альянса в разработке и использовании т
|06.10.2000
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Yamaha выпустит CD-R/RW приводы 16х10х40х
Компания Yamaha начала производство нового мультиплатформенного CD-R/RW дисковода CRW2100. Привод имее
|06.04.2000
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Yamaha отметила повышенный спрос на свое самое дорогое в мире пианино
Смогли бы вы заплатить $333,000 за пианино? Компания Yamaha, создавшая такую модель и не надеялась найти покупателей. Данное пианино, Yamaha
|31.03.2000
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Yamaha лицензировала архитектуру M-CORE у Motorola
Компании Motorola и Yamaha подписали лицензионное соглашение, по условиям которого Yamaha получила право на использование микропроцессорной архитектуры M-CORE во всех своих продуктах. Этот малогабаритный, н
|30.12.1998
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Yamaha представила первый промышленный CD-RW драйв на 4 диска
В этом месяце Yamaha первой из производителей представила первый промышленный CD-RW драйв на 4 диска. В планы Yamaha входит запуск в продажу серии из пяти новых CD-RW драйвов, которые, по утверждениям
|30.12.1998
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Yamaha выпустила новую модель аудиосистемы YST-MS28
Данная модель предназначена для озвучивания компьютерных игр и воспроизведения музыки. Аудиосистема Yamaha YST-MS28 достоверно воспроизводит частоты от 40 Гц до различимого человеческим ухом пр
|25.11.1998
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Yamaha объявила о создании аппаратного ускорителя для API-интерфейса DirectMusic
Компания Yamaha SystemsTechnology объявила о создании первого аппаратного ускорителя для API-интерфейса DirectMusic компании Microsoft. Аудио-чипы Yamaha DS-X PCI теперь будут перекладывать проце
Yamaha и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 100 3
|Ширшов Павел 76 2
|Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
|Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
|Чубайс Анатолий 222 2
|Калугин Сергей 169 1
|Мигранов Салават 9 1
|Тихонов Александр 69 1
|Лаптева Ирина 9 1
|Клячин Александр 16 1
|Орехов Алексей 9 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Хазов Михаил 8 1
|Сеславинский Михаил 32 1
|Лесин Михаил 28 1
|Ларина Екатерина 13 1
|Козлов Владимир 6 1
|Григорьев Владимир 14 1
|Столяр Валерий 9 1
|Левковский Дмитрий 11 1
|Панышев Дмитрий 14 1
|Репка Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Фейгин Илья 3 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
|Понькин Александр 34 1
|Горлина Татьяна 4 1
|Frankel Justin - Франкел Джастин 11 1
|Ивентьев Игорь 2 1
|Шередин Роман 27 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Набоков Сергей 27 1
|Борушевский Денис 37 1
|Беляева Татьяна 29 1
|Даббах Арсений 23 1
|Дубровский Михаил 10 1
|Елбаев Владимир 6 1
|Давлетшин Анвар 5 1
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