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Yamaha Ямаха

Yamaha - Ямаха

СОБЫТИЯ

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02.03.2022 Yamaha представляет Adecia - профессиональное решение для совещаний и конференций.

Компания Yamaha представляет новое профессиональное решение Adecia для совещаний и конференций. Решени
06.06.2019 Google Actions, Apple AirPlay2 и Spotify - в новом обновлении Yamaha

ctions , Apple AirPlay2 и бесплатного аккаунта на Spotify. Также этим обновлением будет добавлена поддержка технологии HDMI eARC. Поддержка Google Actions позволит дополнить совместимые устройства от Yamaha голосовым управлением через Google Ассистент. Устройства с AirPlay2 на борту можно будет объединять в единую домашнюю систему, а добавлять треки в плейлист Apple Music смогут сразу неско
19.06.2018 Trueconf и Yamaha объявили о технологическом партнерстве

Trueconf и Yamaha объявили о совместимости программного обеспечения Trueconf и линейки спикерфонов Yamaha YVC. Интеграция направлена на повышение качества видеоконференций в переговорных комнатах и
29.01.2015 Гоночная мото команда Yamaha использует оборудование Omnicomm

В январе этого года команда Yamaha выступила на всемирно известных гонках «Ралли Дакар 2015» на обновленных мотоциклах Yamaha WR450F Rally, оснащенных системой контроля расхода топлива Omnicomm. Данное решение было
12.03.2013 Музыкальный "плакат" от Yamaha

Компания Yamaha представила акустическую систему TLF Speaker, внешний вид которой идентичен обычному п
22.03.2012 Поющие кнопки Yamaha

Компания Yamaha разработала клавишный синтезатор, который может воспроизводить не только музыку, но и

09.06.2011 Yamaha Music представляет новые наушники-вкладыши класса Premium

Наушники EPH-100 – это результат стремления фирмы Yamaha реализовать в новой конструкции для передачи звука в неискаженном виде сверхкомпактный динамик диаметром 6 мм. Аксессуар воспроизводит все детали звучания.
21.12.2010 Yamaha позволит телевизорам «говорить» со смартфонами

Компания Yamaha планирует начать производство решений на базе собственной разработки InfoSound, позвол
02.12.2010 Yamaha представила настольную аудиосистему для iPod и iPhone

Корпорация Yamaha анонсировала выпуск новой аудиосистемы TSX-140, предназначенной для устройств Apple iPod и iPhone третьего и четвертого поколений. Док-станция также может воспроизводить MP3 и WMA-файлы

12.11.2010 Yamaha представила новый универсальный Blu-ray-проигрыватель AVENTAGE

Компания Yamaha анонсировала новый универсальный Blu-ray проигрыватель AVENTAGE BD-A1000. Кроме всех п
25.06.2008 Дилер Yamaha Motor CIS внедряет систему для автобизнеса incadea.engine

го внедрения информационной системы для автобизнеса incadea.engine, начала осваивать рынок мототехники. Специализированное отраслевое решения на базе Microsoft Dynamics NAV будет внедрено в компании «Тринити Спорт», официальном дилере Yamaha Motor CIS. «Проведя тщательный анализ рынка информационных систем, мы остановили свой выбор на решении incadea.engine», - сказал ИТ-директор «Тринит
01.04.2008 Yamaha выпустит Blu-ray-плеер осенью 2008 года

В ноябре 2008 г. компания Yamaha планирует выпустить первый в своей линейке Blu-ray-плеер, который будет полностью осна
29.02.2008 5 новых AV-ресиверов от Yamaha

Вслед за Sony компания Yamaha анонсировала 5 собственных AV-ресиверов, сообщает Electronista. Базовая модель RX-V363
21.01.2008 Yamaha YSP-3000: новая компактная аудиосистема

Компания Yamaha выпустила новый звуковой проектор – YSP-3000. Система включает цифровой усилитель мощн
31.10.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели

кг 3200 рублей Среднебюджетные DVD-проигрыватели Pioneer DV-600AV420 x 49.5 x 215.5 мм 1.8 кг 5500 рублей Cambridge Audio DVD89420 x 45 x 266 мм 2.5 кг 9000 рублей DVD-проигрыватели высокого бюджета Yamaha DVD-S2700435 x 107 x 309 мм 6.3 кг 23000 рублей NAD T571429 x 100 x 300 мм 8.5 кг 30000 рублей Бюджетные DVD-проигрыватели ВВК DV718SI является продуктом одного из лидеров рынка недорого
08.10.2007 Yamaha представила недорогую акустику YSP-500

Компания Yamaha представила YSP-500 – компактную акустическую систему, способную имитировать окружающе
05.09.2007 Yamaha DVD-S2700 - DVD-проигрыватель топ-класса

вованные в процессе воспроизведения аудиодисков. Ну, а в качестве точки в вопросе технических решений, направленных на улучшение звучания, можно назвать жесткий, хорошо задемпфированный привод диска. Yamaha является одним из лидеров производства Hi-Fi-компонентов на планете Теперь самое время перейти к решениям, посвященным исключительно изображению. И здесь Yamaha DVD-S2700 может по
24.04.2007 RX-V861: 7.1-канальный ресивер от Yamaha

Компания Yamaha представила новый 7.1-канальный ресивер для домашних кинотеатров RX-V861. Устройство о
15.02.2007 Yamaha разработала виртуальную звуковую систему

Акустическая система Yamaha YSP-900 представляет собой подставку под телевизор и оптимально подходит для 32-дюймовых моделей. Направляя звук из одной точки в помещении, система может имитировать окружающее звучание
27.10.2006 Yamaha Motor CIS завершает автоматизацию складской деятельности

Компания Axelot открыто заявила о завершении проекта по автоматизации складской деятельности предприятия Yamaha Motor CIS, осуществляющего продажи в России и странах СНГ. С 1 января 2006 г. в Москве начала свою деятельность Yamaha Motor CIS (Ямаха Мотор СНГ) - российское представительство к
26.07.2006 Что такое аудиосервер?

остранена преимущественно в Великобритании, Австралии и большей части Азии. Производится австралийской компанией Clipsal Integrated Systems. Одним из самых ярких производителей медиасерверов является компания Yamaha LonWorks в большей степени ориентирована на использование в системах жизнеобеспечения зданий, чем на медиафункции, однако и медиа-составляющая ей не чужда. Применяется чаще при

15.03.2006 Yamaha разработала телефон для конференций

Специалисты компании Yamaha разработали новый телефон, предназначенный для конференций. В модели применена технология, которая была использована в системе домашнего кинотеатра серии YSP, обеспечивающая направленный
20.01.2006 Yamaha представила Bluetooth-динамик для мобильника

Компания Yamaha выпустила Bluetooth-совместимый стереодинамик для мобильных телефонов. Система включае
06.07.2005 S657: новый DVD-плеер от Yamaha

положен так, чтобы это небольшое устройство не стремилось выпасть из руки; рабочие зоны выбраны правильно. При активации русифицированного меню настроек воспроизведение автоматически останавливается. Yamaha DVD-S657 можно считать универсальным аппаратом, подходящим как для просмотра DVD-видео, так и для прослушивания аудиодисков. Его ориентировочная цена — $280.
19.11.2004 Yamaha представила рояль с Wi-Fi связью

Основное отличие этого музыкального инструмента, представленного компанией Yamaha, - поддержка связи Wi-Fi. Модель Disklavier Mark IV подобно своим предшественникам имеет стальные струны, молоточки и 88 деревянных клавиш, однако в дополнение к этому в нем есть контрол
10.11.2004 DPX-1200: кинотеатральный проектор от Yamaha стоимостью $10 тыс.

По сообщению Allprojectors, японское представительство компании Yamaha анонсировало новую модель DLP проектора для домашних кинотеатров на основе новейшего DLP чипа – DarkChip3. Яркость проектора составляет 800 ANSI люмен при контрастности 5000:1. Реальное

03.11.2004 Alcatel One Touch 557: молодежный телефон со звуковым процессором Yamaha

фициально объявила о начале продаж на российском рынке новой модели мобильного телефона Alcatel One Touch 557. Телефон, выполненный в корпусе изящной формы, обладает камерой VGA, звуковым процессором Yamaha, благодаря чему он может выступать в качестве видеоплейера. Alcatel One Touch 557 представлен в трех цветовых решениях: Urban blue (Синий), Urban Red (Красный) и Urban Grey (Серый). Функ
20.08.2003 Yamaha представила беспроводную музыкальную систему

Компания Yamaha объявила о том, что выпустит в конце октября три свои продукта, основанные на системе,
18.02.2002 Yamaha разработала технологию нанесения рисунков на CD-диски

Компания Yamaha представила технологию, позволяющую записывать на CD-R/RW-диски специальные символы и

24.12.2001 Yamaha выпустила музыкальный чип для мобильных телефонов
20.10.2000 Yamaha и Oak Technology подписали стратегическое соглашение в области разработки и производства устройств оптической записи

Компании Oak Technology, Inc. и Yamaha Corporation сообщили о создании стратегического альянса в разработке и использовании т
06.10.2000 Yamaha выпустит CD-R/RW приводы 16х10х40х

Компания Yamaha начала производство нового мультиплатформенного CD-R/RW дисковода CRW2100. Привод имее
06.04.2000 Yamaha отметила повышенный спрос на свое самое дорогое в мире пианино

Смогли бы вы заплатить $333,000 за пианино? Компания Yamaha, создавшая такую модель и не надеялась найти покупателей. Данное пианино, Yamaha

31.03.2000 Yamaha лицензировала архитектуру M-CORE у Motorola

Компании Motorola и Yamaha подписали лицензионное соглашение, по условиям которого Yamaha получила право на использование микропроцессорной архитектуры M-CORE во всех своих продуктах. Этот малогабаритный, н
30.12.1998 Yamaha представила первый промышленный CD-RW драйв на 4 диска

В этом месяце Yamaha первой из производителей представила первый промышленный CD-RW драйв на 4 диска. В планы Yamaha входит запуск в продажу серии из пяти новых CD-RW драйвов, которые, по утверждениям
30.12.1998 Yamaha выпустила новую модель аудиосистемы YST-MS28

Данная модель предназначена для озвучивания компьютерных игр и воспроизведения музыки. Аудиосистема Yamaha YST-MS28 достоверно воспроизводит частоты от 40 Гц до различимого человеческим ухом пр
25.11.1998 Yamaha объявила о создании аппаратного ускорителя для API-интерфейса DirectMusic

Компания Yamaha SystemsTechnology объявила о создании первого аппаратного ускорителя для API-интерфейса DirectMusic компании Microsoft. Аудио-чипы Yamaha DS-X PCI теперь будут перекладывать проце

Публикаций - 110, упоминаний - 134

Yamaha и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 29
Samsung Electronics 11065 19
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 14
Philips 2099 14
Microsoft Corporation 25775 13
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
LG Electronics 3735 9
JVC Kenwood 422 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 8
Apple Inc 13156 7
HP Inc. 5883 7
Hitachi - Хитачи 1501 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Fujitsu 2105 6
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 6
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 6
Sharp Corporation 1062 6
Samsung - Harman - JBL 243 6
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 5
Dell EMC 5180 5
Lenovo Motorola 3566 5
Cambridge Audio 5 4
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Toshiba Corporation 2980 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 4
Google LLC 12690 3
Sonos 28 3
Motorola Inc 1156 3
Audio-Technica 27 3
BBK Electronics Corp 332 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
TrueConf - ТруКонф 454 3
Bang&Olufsen - B&O 148 2
Vertu 119 2
Quanta Computer 215 2
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 98 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Yamaha Motor 4 4
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 3
Honda Motor Company - HND 240 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Почта России ПАО 2370 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Volkswagen Audi Group 232 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Capital One 20 1
Berkshire Hathaway 34 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Sony Music Entertainment 161 1
Uber 357 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
Lifan 6 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Qatar Airways - Qatar Airlines - Авиакомпания 13 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Sony BMG 187 1
Grundig 42 1
Warner 540 1
EMI Group 60 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Pink Floyd - британская рок-группа 18 1
Salesforce Ventures 7 1
Dragoneer Investment Group 5 1
Metallica - американская метал-группа 36 1
Новый век 27 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 1
КамАЗ Мастер 13 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 27
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 26
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 24
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 23
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 22
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 22
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 18
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 16
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 15
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 414 15
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 14
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 12
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 380 11
Наушники - Headphones 4479 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 11
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 9
Микрофон - Microphone 2809 9
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 9
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 9
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 15
Yamaha YSP - домашний кинотеатр 9 8
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 7
Apple iPod 1553 6
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple AirPlay 133 4
Google Android 15244 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 4
Microsoft Windows 16882 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
Yamaha DVD-проигрыватель 3 3
Sony BDP Blu-Ray-плеер 20 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iOS 8583 3
Google Chromecast 91 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 2
Microsoft Outlook Mobile - Microsoft Pocket Outlook 30 2
Microsoft Windows Embedded 208 2
Yamaha WR - Yamaha YZF - серия мотоциклов 2 2
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 2
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 42 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 2
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 2
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 2
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 2
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 2
Innolux Corporation - Pioneer BDP - Pioneer BDR - Blu-ray-плеер 23 2
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
Hitachi Data Systems - HDS - Hitachi PD - Hitachi P - плазменный телевизор 13 2
Hitachi Wooo - серия ЖК-телевизоров 12 2
Наумов Максим 100 3
Ширшов Павел 76 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Чубайс Анатолий 222 2
Калугин Сергей 169 1
Мигранов Салават 9 1
Тихонов Александр 69 1
Лаптева Ирина 9 1
Клячин Александр 16 1
Орехов Алексей 9 1
Сорокин Андрей 23 1
Хазов Михаил 8 1
Сеславинский Михаил 32 1
Лесин Михаил 28 1
Ларина Екатерина 13 1
Козлов Владимир 6 1
Григорьев Владимир 14 1
Столяр Валерий 9 1
Левковский Дмитрий 11 1
Панышев Дмитрий 14 1
Репка Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Фейгин Илья 3 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
Понькин Александр 34 1
Горлина Татьяна 4 1
Frankel Justin - Франкел Джастин 11 1
Ивентьев Игорь 2 1
Шередин Роман 27 1
Емельянов Станислав 67 1
Тарасенко Алексей 16 1
Ксенин Алекс 311 1
Набоков Сергей 27 1
Борушевский Денис 37 1
Беляева Татьяна 29 1
Даббах Арсений 23 1
Дубровский Михаил 10 1
Елбаев Владимир 6 1
Давлетшин Анвар 5 1
Япония 13807 27
Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Европа 24964 7
Южная Корея - Республика 7052 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
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