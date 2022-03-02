Yamaha - Ямаха

Yamaha представляет Adecia - профессиональное решение для совещаний и конференций. Компания Yamaha представляет новое профессиональное решение Adecia для совещаний и конференций. Решени

Google Actions, Apple AirPlay2 и Spotify - в новом обновлении Yamaha ctions , Apple AirPlay2 и бесплатного аккаунта на Spotify. Также этим обновлением будет добавлена поддержка технологии HDMI eARC. Поддержка Google Actions позволит дополнить совместимые устройства от Yamaha голосовым управлением через Google Ассистент. Устройства с AirPlay2 на борту можно будет объединять в единую домашнюю систему, а добавлять треки в плейлист Apple Music смогут сразу неско

Trueconf и Yamaha объявили о технологическом партнерстве Trueconf и Yamaha объявили о совместимости программного обеспечения Trueconf и линейки спикерфонов Yamaha YVC. Интеграция направлена на повышение качества видеоконференций в переговорных комнатах и

Гоночная мото команда Yamaha использует оборудование Omnicomm В январе этого года команда Yamaha выступила на всемирно известных гонках «Ралли Дакар 2015» на обновленных мотоциклах Yamaha WR450F Rally, оснащенных системой контроля расхода топлива Omnicomm. Данное решение было

Музыкальный "плакат" от Yamaha Компания Yamaha представила акустическую систему TLF Speaker, внешний вид которой идентичен обычному п

Поющие кнопки Yamaha Компания Yamaha разработала клавишный синтезатор, который может воспроизводить не только музыку, но и

Yamaha Music представляет новые наушники-вкладыши класса Premium Наушники EPH-100 – это результат стремления фирмы Yamaha реализовать в новой конструкции для передачи звука в неискаженном виде сверхкомпактный динамик диаметром 6 мм. Аксессуар воспроизводит все детали звучания.

Yamaha позволит телевизорам «говорить» со смартфонами Компания Yamaha планирует начать производство решений на базе собственной разработки InfoSound, позвол

Yamaha представила настольную аудиосистему для iPod и iPhone Корпорация Yamaha анонсировала выпуск новой аудиосистемы TSX-140, предназначенной для устройств Apple iPod и iPhone третьего и четвертого поколений. Док-станция также может воспроизводить MP3 и WMA-файлы

Yamaha представила новый универсальный Blu-ray-проигрыватель AVENTAGE Компания Yamaha анонсировала новый универсальный Blu-ray проигрыватель AVENTAGE BD-A1000. Кроме всех п

Дилер Yamaha Motor CIS внедряет систему для автобизнеса incadea.engine го внедрения информационной системы для автобизнеса incadea.engine, начала осваивать рынок мототехники. Специализированное отраслевое решения на базе Microsoft Dynamics NAV будет внедрено в компании «Тринити Спорт», официальном дилере Yamaha Motor CIS. «Проведя тщательный анализ рынка информационных систем, мы остановили свой выбор на решении incadea.engine», - сказал ИТ-директор «Тринит

Yamaha выпустит Blu-ray-плеер осенью 2008 года В ноябре 2008 г. компания Yamaha планирует выпустить первый в своей линейке Blu-ray-плеер, который будет полностью осна

5 новых AV-ресиверов от Yamaha Вслед за Sony компания Yamaha анонсировала 5 собственных AV-ресиверов, сообщает Electronista. Базовая модель RX-V363

Yamaha YSP-3000: новая компактная аудиосистема Компания Yamaha выпустила новый звуковой проектор – YSP-3000. Система включает цифровой усилитель мощн

Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели кг 3200 рублей Среднебюджетные DVD-проигрыватели Pioneer DV-600AV420 x 49.5 x 215.5 мм 1.8 кг 5500 рублей Cambridge Audio DVD89420 x 45 x 266 мм 2.5 кг 9000 рублей DVD-проигрыватели высокого бюджета Yamaha DVD-S2700435 x 107 x 309 мм 6.3 кг 23000 рублей NAD T571429 x 100 x 300 мм 8.5 кг 30000 рублей Бюджетные DVD-проигрыватели ВВК DV718SI является продуктом одного из лидеров рынка недорого

Yamaha представила недорогую акустику YSP-500 Компания Yamaha представила YSP-500 – компактную акустическую систему, способную имитировать окружающе

Yamaha DVD-S2700 - DVD-проигрыватель топ-класса вованные в процессе воспроизведения аудиодисков. Ну, а в качестве точки в вопросе технических решений, направленных на улучшение звучания, можно назвать жесткий, хорошо задемпфированный привод диска. Yamaha является одним из лидеров производства Hi-Fi-компонентов на планете Теперь самое время перейти к решениям, посвященным исключительно изображению. И здесь Yamaha DVD-S2700 может по

RX-V861: 7.1-канальный ресивер от Yamaha Компания Yamaha представила новый 7.1-канальный ресивер для домашних кинотеатров RX-V861. Устройство о

Yamaha разработала виртуальную звуковую систему Акустическая система Yamaha YSP-900 представляет собой подставку под телевизор и оптимально подходит для 32-дюймовых моделей. Направляя звук из одной точки в помещении, система может имитировать окружающее звучание

Yamaha Motor CIS завершает автоматизацию складской деятельности Компания Axelot открыто заявила о завершении проекта по автоматизации складской деятельности предприятия Yamaha Motor CIS, осуществляющего продажи в России и странах СНГ. С 1 января 2006 г. в Москве начала свою деятельность Yamaha Motor CIS (Ямаха Мотор СНГ) - российское представительство к

Что такое аудиосервер? остранена преимущественно в Великобритании, Австралии и большей части Азии. Производится австралийской компанией Clipsal Integrated Systems. Одним из самых ярких производителей медиасерверов является компания Yamaha LonWorks в большей степени ориентирована на использование в системах жизнеобеспечения зданий, чем на медиафункции, однако и медиа-составляющая ей не чужда. Применяется чаще при

Yamaha разработала телефон для конференций Специалисты компании Yamaha разработали новый телефон, предназначенный для конференций. В модели применена технология, которая была использована в системе домашнего кинотеатра серии YSP, обеспечивающая направленный

Yamaha представила Bluetooth-динамик для мобильника Компания Yamaha выпустила Bluetooth-совместимый стереодинамик для мобильных телефонов. Система включае

S657: новый DVD-плеер от Yamaha положен так, чтобы это небольшое устройство не стремилось выпасть из руки; рабочие зоны выбраны правильно. При активации русифицированного меню настроек воспроизведение автоматически останавливается. Yamaha DVD-S657 можно считать универсальным аппаратом, подходящим как для просмотра DVD-видео, так и для прослушивания аудиодисков. Его ориентировочная цена — $280.

Yamaha представила рояль с Wi-Fi связью Основное отличие этого музыкального инструмента, представленного компанией Yamaha, - поддержка связи Wi-Fi. Модель Disklavier Mark IV подобно своим предшественникам имеет стальные струны, молоточки и 88 деревянных клавиш, однако в дополнение к этому в нем есть контрол

DPX-1200: кинотеатральный проектор от Yamaha стоимостью $10 тыс. По сообщению Allprojectors, японское представительство компании Yamaha анонсировало новую модель DLP проектора для домашних кинотеатров на основе новейшего DLP чипа – DarkChip3. Яркость проектора составляет 800 ANSI люмен при контрастности 5000:1. Реальное

Alcatel One Touch 557: молодежный телефон со звуковым процессором Yamaha фициально объявила о начале продаж на российском рынке новой модели мобильного телефона Alcatel One Touch 557. Телефон, выполненный в корпусе изящной формы, обладает камерой VGA, звуковым процессором Yamaha, благодаря чему он может выступать в качестве видеоплейера. Alcatel One Touch 557 представлен в трех цветовых решениях: Urban blue (Синий), Urban Red (Красный) и Urban Grey (Серый). Функ

Yamaha представила беспроводную музыкальную систему Компания Yamaha объявила о том, что выпустит в конце октября три свои продукта, основанные на системе,

Yamaha разработала технологию нанесения рисунков на CD-диски Компания Yamaha представила технологию, позволяющую записывать на CD-R/RW-диски специальные символы и

Yamaha и Oak Technology подписали стратегическое соглашение в области разработки и производства устройств оптической записи Компании Oak Technology, Inc. и Yamaha Corporation сообщили о создании стратегического альянса в разработке и использовании т

Yamaha выпустит CD-R/RW приводы 16х10х40х Компания Yamaha начала производство нового мультиплатформенного CD-R/RW дисковода CRW2100. Привод имее

Yamaha отметила повышенный спрос на свое самое дорогое в мире пианино Смогли бы вы заплатить $333,000 за пианино? Компания Yamaha, создавшая такую модель и не надеялась найти покупателей. Данное пианино, Yamaha

Yamaha лицензировала архитектуру M-CORE у Motorola Компании Motorola и Yamaha подписали лицензионное соглашение, по условиям которого Yamaha получила право на использование микропроцессорной архитектуры M-CORE во всех своих продуктах. Этот малогабаритный, н

Yamaha представила первый промышленный CD-RW драйв на 4 диска В этом месяце Yamaha первой из производителей представила первый промышленный CD-RW драйв на 4 диска. В планы Yamaha входит запуск в продажу серии из пяти новых CD-RW драйвов, которые, по утверждениям

Yamaha выпустила новую модель аудиосистемы YST-MS28 Данная модель предназначена для озвучивания компьютерных игр и воспроизведения музыки. Аудиосистема Yamaha YST-MS28 достоверно воспроизводит частоты от 40 Гц до различимого человеческим ухом пр