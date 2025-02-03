Козлов Владимир
Козлов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
|EPFL - Scala - Язык программирования 143 1
|Porsche Carrera 11 1
|Porsche 911 26 1
|Google Android 14016 1
|Ем Полимер 1 1
|Соколов Алексей 134 1
|Жаров Александр 174 1
|Иванов Олег 141 1
|Панков Александр 78 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Волин Алексей 120 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Здаров Андрей 17 1
|Евраев Михаил 262 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Чурсин Игорь 20 1
|Козырев Алексей 322 1
|Калугин Сергей 168 1
|Мигранов Салават 9 1
|Лаптева Ирина 9 1
|Константинов Роман 1 1
|Хазов Михаил 8 1
|Сеславинский Михаил 32 1
|Ларина Екатерина 11 1
|Григорьев Владимир 14 1
|Панышев Дмитрий 9 1
|Понькин Александр 31 1
|Шередин Роман 26 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Иванов Святослав 5 1
|Овчинников Евгений 1 1
|Буяджи Павел 20 1
|Сергунина Наталья 368 1
|Ксенофонтова Алевтина 1 1
|Алилуев Николай 1 1
|Мельников Юрий 11 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
|ITResearch 119 1
|Markets&Markets Research 112 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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