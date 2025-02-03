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Козлов Владимир



03.02.2025 Мишустин: ИТ-сектор составил 2,2% российского ВВП. Это около 4 трлн рублей 1
23.01.2024 Авторы лучших проектов чемпионата «Технолидеры Москвы» получили гранты 1
25.05.2020 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами Тугнуйский угольный разрез Бурятии 1
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 1
27.11.2015 Благодаря «Стрелке» граждане сэкономили около ₽90 млн 1
18.06.2013 Системы Digital Signage становятся многокомпонентными 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Козлов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9715 2
Startobaza - Стартобаза 38 1
Samsung Electronics 10272 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
LG Electronics 3616 1
Sony 6548 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Elisa 33 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 1
Auvix - Аувикс 20 1
Почта России ПАО 2116 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Yamaha - Ямаха 107 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Мострансавто 66 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Евросеть 1404 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2747 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 679 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3053 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11975 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4033 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1074 1
Hotspot - Хот-спот 100 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2126 1
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 17 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 991 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6985 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4018 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8015 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2961 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20661 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6396 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7095 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1452 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4758 1
ОТиПБ - Умная каска 46 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4634 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10145 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5668 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10114 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10779 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1136 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5366 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5308 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1079 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
EPFL - Scala - Язык программирования 143 1
Porsche Carrera 11 1
Porsche 911 26 1
Google Android 14016 1
Ем Полимер 1 1
Соколов Алексей 134 1
Жаров Александр 174 1
Иванов Олег 141 1
Панков Александр 78 1
Никифоров Николай 1136 1
Волин Алексей 120 1
Никифорова Светлана 34 1
Здаров Андрей 17 1
Евраев Михаил 262 1
Духовницкий Олег 91 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Чурсин Игорь 20 1
Козырев Алексей 322 1
Калугин Сергей 168 1
Мигранов Салават 9 1
Лаптева Ирина 9 1
Константинов Роман 1 1
Хазов Михаил 8 1
Сеславинский Михаил 32 1
Ларина Екатерина 11 1
Григорьев Владимир 14 1
Панышев Дмитрий 9 1
Понькин Александр 31 1
Шередин Роман 26 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Иванов Святослав 5 1
Овчинников Евгений 1 1
Буяджи Павел 20 1
Сергунина Наталья 368 1
Ксенофонтова Алевтина 1 1
Алилуев Николай 1 1
Мельников Юрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 597 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 1
Япония 13294 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7452 1
Китай - Тайвань 3990 1
Земля - планета Солнечной системы 10383 1
Швеция - Королевство 3620 1
Южная Корея - Республика 6654 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Мухоршибирский район - Мухоршибирь 5 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4812 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2929 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 563 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2830 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2594 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1227 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5012 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1738 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1236 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 420 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10962 1
Энергетика - Energy - Energetically 5094 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 34 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
ITResearch 119 1
Markets&Markets Research 112 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 931 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 237 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 121 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 14 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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