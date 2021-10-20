Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Иванов Олег
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 124, упоминаний - 203
Иванов Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Носков Константин 201 32
|Кисляков Евгений 83 22
|Соколов Алексей 121 21
|Никифоров Николай 1126 20
|Путин Владимир 1824 17
|Волин Алексей 113 16
|Шадаев Максут 384 16
|Бокова Людмила 80 14
|Войтенко Олег 24 13
|Акимов Максим 167 12
|Пак Олег 90 12
|Паршин Максим 141 11
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Мамонов Михаил 24 10
|Мишустин Михаил 302 10
|Качанов Олег 58 8
|Ротенберг Игорь 35 7
|Ротенберг Аркадий 42 7
|Калугин Сергей 162 7
|Жаров Александр 165 7
|Козырев Алексей 270 6
|Черненко Андрей 37 6
|Исмаилов Рашид 47 5
|Огуряев Дмитрий 53 5
|Климарев Михаил 46 5
|Евраев Михаил 222 5
|Шойтов Александр 7 5
|Панков Александр 61 4
|Духовницкий Олег 91 4
|Телков Алексей 21 4
|Понькин Александр 26 4
|Алхазов Дмитрий 14 4
|Григорьев Владимир 7 4
|Лугов Андрей 32 4
|Белик Дмитрий 10 3
|Чурсин Игорь 20 3
|Ларина Екатерина 11 3
|Клишас Андрей 44 3
|Апполонова Светлана 4 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761242, в очереди разбора - 664931.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761242, в очереди разбора - 664931.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru