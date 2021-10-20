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Иванов Олег


20.10.2021 В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов 1
08.10.2021 НИИР призвал вкладываться в отечественное космическое производство 1
20.08.2021 Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север 1
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
04.06.2021 «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» будут строить 5G без МТС 1
12.05.2021 Из Минцифры уволили главного борца с Telegram. Вместо него будет вице-президент «Ростелекома» 6
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 2
16.04.2021 Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства 1
14.04.2021 Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома» 2
13.04.2021 Замглавы Минцифры по информационной безопасности назначен генерал-лейтенант с многолетним военным стажем 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
04.03.2021 В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей 1
04.02.2021 Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда 2
01.02.2021 Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
22.01.2021 Новые правила идентификации сотовых абонентов антиконституционны и принесут операторам многомиллиардные убытки 1
20.01.2021 Производители российской электроники пожаловались Минцифры на недофинансированность в сотни миллиардов 1
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 3
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 3
10.12.2020 Власти хотят отдать под 5G старые частоты, чтобы не отбирать у силовиков «правильный» диапазон 2
27.10.2020 Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового 1
07.10.2020 Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 2
21.09.2020 Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты 3
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 4
19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет 1
19.08.2020 Стоимость 1 ГБ трафика на Чукотке снизилась почти вдвое 1
24.07.2020 Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 2
21.07.2020 Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 1
26.05.2020 «Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора 1
30.04.2020 У министра связи отбирают одного заместителя 1
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
17.03.2020 Власти передумали продавать частоты для 5G. Их отдадут «Мегафону» и «Ростелекому» 2
16.03.2020 «Доступный интернет» взвинтит цены на связь для всех россиян 1

Публикаций - 124, упоминаний - 203

Иванов Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 40
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 23
Ростех - Ростехнологии 2230 12
Telegram Group 702 10
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 9
Apple Inc - Эппл Рус 7701 9
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 9
ГЛОНАСС АО 82 8
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 7
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 7
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 6
Turkcell 179 6
Google LLC 7148 5
Huawei 2730 5
Samsung Electronics 5666 5
Amazon Inc - Amazon.com 1471 4
Ростелеком Связьинвест 696 4
Freshtel 49 4
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 3
Yota - Скартел 623 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 3
Скай Линк - Skylink 501 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Крымтелеком 41 3
К Телеком 44 3
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 11 3
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 2
Vodafone Group 379 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Альфа-Банк 1123 2
О2О Delivery club 153 2
Яндекс.Еда 93 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Amedia TV - Амедиа 29 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Царицын капитал 22 1
Yamaha 37 1
АвтоВАЗ 118 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Северсталь ПАО 204 1
Открытие ФК 538 1
Россети ПАО 168 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Почта Банк 289 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1572 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 80
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 42
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 20
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 15
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 13
Президент Российской Федерации 1439 12
Правительство РФ 2203 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 5
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Администрация Президента РФ 267 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 3
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 2
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 2 2
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив 4 2
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 2 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Минцифры РФ - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Руссофт - Russoft 250 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 12
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 11
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 8
3G - Стандарт мобильной связи 3731 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 7
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 5
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 4
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
5G NR - 5G New Radio 58 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 2
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 2
ESNI - Encrypted SNI - стандарт зашифрованной передачи имени хоста 3 1
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 10 1
Diameter 12 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 1
FRMCS - Future Rail Mobile Communication System - Технология железнодорожной радиосвязи 2 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 9
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 9
VK - Mail.ru Одноклассники 857 7
Мир тесен - социальная сеть 11 6
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 6
В кругу друзей - социальная сеть 11 6
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 6
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 6
Turkcell Bip - Мессенджер 13 6
AWS - Amazon Web Services 568 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 4
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
Joomla CMS 73 3
Microsoft Surface - Планшет 305 3
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 3
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 3
Telegram - Мессенджер 80 2
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 2
Google Android 10751 2
Chrysler Dodge Caravan 6 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Microsoft Azure 1171 2
Nissan Murano 6 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 2
Drupal - CMS-система 68 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
SpaceX 34 1
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 5 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 7 1
IBM Cognos BI 141 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Cписок бесплатных сайтов - Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам 3 1
CFMoto X - серия квадроциклов 1 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Nokia Dynamic Spectrum Sharing - Nokia DSS 6 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Rakuten Viber 429 1
Apple - App Store 2198 1
Носков Константин 201 32
Кисляков Евгений 83 22
Соколов Алексей 121 21
Никифоров Николай 1126 20
Путин Владимир 1824 17
Волин Алексей 113 16
Шадаев Максут 384 16
Бокова Людмила 80 14
Войтенко Олег 24 13
Акимов Максим 167 12
Пак Олег 90 12
Паршин Максим 141 11
Медведев Дмитрий 1433 11
Мамонов Михаил 24 10
Мишустин Михаил 302 10
Качанов Олег 58 8
Ротенберг Игорь 35 7
Ротенберг Аркадий 42 7
Калугин Сергей 162 7
Жаров Александр 165 7
Козырев Алексей 270 6
Черненко Андрей 37 6
Исмаилов Рашид 47 5
Огуряев Дмитрий 53 5
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Евраев Михаил 222 5
Шойтов Александр 7 5
Панков Александр 61 4
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Телков Алексей 21 4
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Григорьев Владимир 7 4
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