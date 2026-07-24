Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 152, упоминаний - 167
Иванов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Носков Константин 241 33
|Путин Владимир 3454 24
|Шадаев Максут 1210 24
|Кисляков Евгений 93 22
|Никифоров Николай 1138 21
|Соколов Алексей 137 21
|Пак Олег 112 17
|Волин Алексей 122 16
|Паршин Максим 323 15
|Мишустин Михаил 787 15
|Войтенко Олег 27 14
|Бокова Людмила 82 14
|Качанов Олег 121 13
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Акимов Максим 192 12
|Черненко Андрей 75 11
|Мамонов Михаил 24 11
|Огуряев Дмитрий 85 10
|Жаров Александр 183 8
|Ротенберг Игорь 37 7
|Ротенберг Аркадий 52 7
|Калугин Сергей 169 7
|Щеголев Игорь 699 7
|Духовницкий Олег 91 6
|Козырев Алексей 328 6
|Черкесова Бэлла 21 6
|Исмаилов Рашид 65 5
|Евраев Михаил 266 5
|Белановский Владимир 10 5
|Шойтов Александр 116 5
|Панков Александр 82 4
|Пехтерев Сергей 56 4
|Алхазов Дмитрий 15 4
|Телков Алексей 45 4
|Ларина Екатерина 13 4
|Григорьев Владимир 14 4
|Ситников Сергей 79 4
|Понькин Александр 34 4
|Лугов Андрей 33 4
|Клишас Андрей 60 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.