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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Олег

СОБЫТИЯ


24.07.2026 «Яндекс» запустил продажи цифровой наружной рекламы в регионах 1
22.07.2026 Рекламная сеть «Яндекса» за три года выплатила авторам каналов и блогов 5,3 млрд рублей 1
18.06.2026 «Яндекс Директ» запустил управление рекламой на базе ИИ в мессенджерах 1
27.04.2026 «Яндекс» начинает эксперименты с монетизацией каналов в «Макс» 1
30.03.2026 «ИнфоТеКС» анонсировала новый продукт – квантовый генератор случайных чисел 1
10.02.2026 «Бастион» подтвердил экспертизу в области защиты промышленных инфраструктур 1
14.10.2025 «Бастион» подтвердил экспертизу в интегрировании KasperskyOS 1
04.04.2025 Российские частоты для 5G в заложниках у телевизионщиков. Они просят выкуп в сотни миллиардов 1
21.03.2025 ФСИН тестирует «интеллектуальную блокировку связи» в СИЗО 1
19.03.2025 «Бастион» получил специализацию IT Cybersecurity «Лаборатории Касперского» 1
04.02.2025 В России официально признаны первые отечественные RFID-считыватели 1
27.06.2024 Компания «Татспиртпром» за шесть месяцев внедрила электронный архив Directum и перешла на налоговый мониторинг 1
04.04.2024 Россияне бунтуют против роста цен на связь. Переходы от одного оператора к другому участились в полтора раза, сотовики недовольны 2
21.03.2024 Власти сэкономят миллиарды на исследованиях перспективных технологий связи 1
07.07.2023 Власти потратят 8 млрд руб. на нацстандарт интернета вещей, спутниковую связь в сетях 4G-5G и другие перспективные технологии 1
05.04.2023 «Дочка» «Ростеха» просит частоты, чтобы возродить тропосферную связь, заброшенную со времен СССР 1
27.09.2022 В России создана вышка связи на солнечных батареях с ресурсом автономной работы в 20 лет 1
27.07.2022 Россия займется строительством 6G на отечественном «железе». Но в стране до сих пор нет сетей пятого поколения 1
04.07.2022 НИИ «Радио» преобразован в ФГБУ 1
28.06.2022 База данных перенесенных абонентских номеров перешла на отечественное ПО 1
29.04.2022 Завершен первый этап преобразования НИИ Радио 1
15.04.2022 В НИИ «Радио» испытали новую российскую базовую станцию LTE 1
02.02.2022 В России началось тестирование уникального оборудования 5G+. Говорят, что аналогов нет 1
02.02.2022 В России тестируют 5G+ оборудование в диапазоне 6 ГГц 1
02.12.2021 Путин решил объединить два крупных НИИ в области связи 1
01.12.2021 К НИИ Радио присоединят подведомственный институт упраздненной Россвязи 1
20.10.2021 В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов 1
08.10.2021 НИИР призвал вкладываться в отечественное космическое производство 1
20.08.2021 Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север 1
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
04.06.2021 «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» будут строить 5G без МТС 1
12.05.2021 Из Минцифры уволили главного борца с Telegram. Вместо него будет вице-президент «Ростелекома» 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 2
16.04.2021 Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства 1
14.04.2021 Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома» 1
13.04.2021 Замглавы Минцифры по информационной безопасности назначен генерал-лейтенант с многолетним военным стажем 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1

Публикаций - 152, упоминаний - 167

Иванов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 56
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 42
МегаФон 10742 40
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 39
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 15
Yandex - Яндекс 9215 13
Telegram Group 2940 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Apple Inc 13154 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 8
ГЛОНАСС АО 278 8
Huawei 4675 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 7
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 7
Google LLC 12687 7
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 6
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 6
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 5
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 5
Samsung Electronics 11064 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Ростелеком - РТЛабс 210 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 21 4
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Softline - Софтлайн 3743 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 3
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Harley-Davidson 30 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Альфа-Банк 1979 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Лента - Утконос 180 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Абсолют Банк 249 1
Транснефть 335 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
РАВИС 11 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Царицын капитал 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 106
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 66
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 39
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 22
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Федеральное собрание Российской Федерации 318 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 3
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 3
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 8 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 4
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
DLP-Эксперт 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 70
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 35
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 34
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 26
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 25
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 24
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 24
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 20
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 18
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 11
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 11
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 9
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 408 8
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 8
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 37 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 16
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 7
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Turkcell Bip - Мессенджер 36 6
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 6
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 6
В кругу друзей - социальная сеть 21 6
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 6
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 6
Apple iPhone 6 4861 5
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 24 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Яндекс.Директ - Yandex Direct 350 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 4
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 3
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 120 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 3
Joomla CMS 89 3
Nissan Murano 7 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Microsoft Surface - Планшет 450 3
Apple iPhone 11 290 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
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