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ФИЦТО ФГАНУ Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования
УПОМИНАНИЯ
ФИЦТО ФГАНУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Бокова Людмила 82 5
|Мишустин Михаил 700 4
|Лугов Андрей 32 3
|Клишас Андрей 59 3
|Путин Владимир 3259 2
|Паршин Максим 320 2
|Ларьяновский Александр 10 2
|Рейман Леонид 1052 1
|Соколов Алексей 134 1
|Шадаев Максут 1065 1
|Пак Олег 112 1
|Липов Андрей 64 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Иванов Олег 145 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Панков Александр 78 1
|Войтенко Олег 26 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Черненко Андрей 72 1
|Бойко Елена 152 1
|Волин Алексей 121 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Федулов Владислав 82 1
|Терляков Олег 13 1
|Пугачев Павел 63 1
|Качанов Олег 120 1
|Комар Евгений 20 1
|Логунов Владимир 14 1
|Тебеньков Яков 11 1
|Телков Алексей 28 1
|Калинин Константин 6 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Вагнер Милош 14 1
|Куровская Людмила 6 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Акимов Максим 188 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Кожевников Сергей 22 1
|Вихарев Сергей 12 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8239 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3338 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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