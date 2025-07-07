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ФИЦТО ФГАНУ Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Во время ЕГЭ-2025 «Солар» заблокировал 1,6 млрд попыток доступа к опасным интернет-ресурсам 1
01.11.2021 В России создается единая платформа школьного ПО на Linux и PostgreSQL 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 3
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
29.01.2021 Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников 2
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
11.09.2020 Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

ФИЦТО ФГАНУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10014 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2991 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
KPMG 260 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4227 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 467 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 227 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2150 1
Почта России ПАО 2180 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 244 1
Просвещение ФГУП - издательство 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7749 1
IKEA - ИКЕА 161 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2843 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3444 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 781 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 326 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2041 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 335 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 874 1
Федеральное казначейство России 1825 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 683 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 125 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 2
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3238 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 1
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9901 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21287 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11847 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10911 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13055 1
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5720 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 241 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 508 1
Podcasts - Подкастинг 271 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1908 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 286 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2586 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1630 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 123 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5515 4
Минпросвещения РФ - Моя школа ФГИС 19 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3349 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 66 1
Linux OS 10331 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 356 1
Google Chrome - браузер 1601 1
Mozilla Firefox - браузер 1901 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 447 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1365 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 549 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
Бокова Людмила 82 5
Мишустин Михаил 700 4
Лугов Андрей 32 3
Клишас Андрей 59 3
Путин Владимир 3259 2
Паршин Максим 320 2
Ларьяновский Александр 10 2
Рейман Леонид 1052 1
Соколов Алексей 134 1
Шадаев Максут 1065 1
Пак Олег 112 1
Липов Андрей 64 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Иванов Олег 145 1
Кисляков Евгений 93 1
Матвеева Татьяна 105 1
Панков Александр 78 1
Войтенко Олег 26 1
Никифоров Николай 1136 1
Черненко Андрей 72 1
Бойко Елена 152 1
Волин Алексей 121 1
Мамонов Михаил 24 1
Федулов Владислав 82 1
Терляков Олег 13 1
Пугачев Павел 63 1
Качанов Олег 120 1
Комар Евгений 20 1
Логунов Владимир 14 1
Тебеньков Яков 11 1
Телков Алексей 28 1
Калинин Константин 6 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Вагнер Милош 14 1
Куровская Людмила 6 1
Черкесова Бэлла 21 1
Акимов Максим 188 1
Кравцов Сергей 54 1
Кожевников Сергей 22 1
Вихарев Сергей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 3
Россия - ПФО - Саратовская область 767 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 841 1
Земля - планета Солнечной системы 10491 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7807 1
Сингапур - Республика 1877 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1265 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1766 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 524 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 851 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 42 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3163 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1294 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30550 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 6
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 227 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 274 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8023 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8289 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4107 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11189 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9319 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 1
Образование в России 2406 1
Цифровой регион - Федеральный проект 105 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 28 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5628 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3260 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5143 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5078 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9190 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2197 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16841 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2952 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6121 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1774 1
Список системообразующих предприятий РФ 300 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1674 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1138 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14320 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 421 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8779 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2008 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1033 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
TAdviser - Центр выбора технологий 411 1
Российская газета 274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8239 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3338 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 558 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
ВГУ БФ - Борисоглебский государственный педагогический институт 2 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1579 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
Минпросвещения РФ - Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации 5 1
ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ - Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий 1 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 147 1
Государственный университет просвещения - МГОУ - Московский государственный областной университет 5 1
РАНХиГС - ФИРО - Федеральный институт развития образования 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1237 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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