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Индексная книга (каталог) CNews*
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Mini-app Мини-апп мини-приложение



14.01.2025 S7 Airlines первой в России запустила мини-приложение в Telegram для покупки авиабилетов 1
12.12.2024 «ОРД VK» автоматизирует подачу статистики по рекламе «Вконтакте» 1
28.08.2024 «Сферум» представил обновления к новому учебному году 1
09.08.2024 Платформа Doma.ai интегрирована с 1С — новое решение СМАРТ-ЖКХ 1
08.08.2024 Предприниматели смогут сделать мини-приложения «ВКонтакте» из сайтов на Tilda, Marquiz и Craftum без дополнительной разработки 1
17.07.2024 Россияне смогут оставлять заявки в лифтовые компании онлайн через платформу Doma.ai 1
21.06.2024 Доходы разработчиков VK Mini Apps от рекламы выросли в шесть раз 1
17.04.2024 «ВКонтакте» запустила бесплатный курс по разработке мини-приложений 1
29.02.2024 «Одноклассники» автоматизировали маркировку рекламных постов для авторов и медиа в соцсети 1
19.12.2023 Победители VK Start Apps получат 21 млн руб. на развитие своих технологий 1
11.12.2023 Число пользователей петербургского приложения «Я здесь живу» выросло в 18 раз 1
10.11.2023 Петербургские сервисы для горожан «Я здесь живу» появятся еще в двух регионах России 1
09.10.2023 Проект «Открой#Моспром» и VK запустили мини-приложение для развития промышленного туризма 1
20.09.2023 VK запустила мини-приложение, обучающее финансовой грамотности 1
15.09.2023 Российские автомобилисты смогут узнать стоимость своей машины «Вконтакте» 1
12.09.2023 Студенты создали «Вконтакте» сервис для путешествий по Северному Кавказу 1
11.09.2023 VK Education запускает сервис для проверки грамотности школьников к старту чемпионата сочинений «Своими словами» 1
29.08.2023 К старту учебного года учителя и школьники получат новые функции в «Сферуме» 1
25.08.2023 В «Сириусе» школьники разработали приложение для создания интерактивных презентаций 1
01.06.2023 «Сферум» подводит итоги учебного года: сервисом пользуются почти 9,6 млн учеников и учителей 1
25.05.2023 Учителя и школьники получат новые возможности для общения в учебном профиле «Сферум» в «VK мессенджере» 1
20.04.2023 Больше пользователей и клиентов мини-приложений «Вконтакте» при меньших затратах — новые инструменты в «VK рекламе» 1
25.01.2023 «Лента» запустила мини-приложение «Вконтакте» 1
14.11.2022 Электронные права доступны в мини-приложении «Госуслуги авто» в социальной сети «Вконтакте» 1
22.09.2022 Из соцсети «Вконтакте» можно будет записаться на прием к врачу 1
13.09.2022 Беговой клуб масштаба целой страны: «Вконтакте» запустила приложение для любителей спорта 1
30.08.2022 «Одноклассники» запустили монетизацию для групп с видеоконтентом 1
19.07.2022 VK поможет российским школьникам выбрать ИТ-профессию 1
23.06.2022 Разработчики мини-приложений смогут зарабатывать в «Одноклассниках» 1
26.04.2022 «Вконтакте» поможет бизнесу перенести карточки товаров и услуг из других соцсетей 1
13.12.2021 «Вконтакте» запустила сервис онлайн-фитнеса с бесплатными программами от призёров чемпионатов и мастеров спорта 1
26.08.2021 Microsoft тихо удалила из Windows 11 привычные функции. Пользователи скандалят 1
30.06.2021 В «Одноклассниках» появился сервис конвертации текста для людей с дислексией 1
18.06.2021 «Одноклассники» открыли возможность запускать в группах мини-приложения экосистемы VK 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
11.03.2013 Обзор смартфона Lenovo S720: весеннее обострение 2
05.07.2007 Новинка от Mail.Ru: «Виджет» под Vista 1

Публикаций - 37, упоминаний - 38

Mini-app и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 29
VK - Mail.ru Group 3455 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 2
VK - Цифриум - Цифровое Образование - ВК Образовательные технологии 8 2
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Microsoft Corporation 24625 1
Lenovo Group 2292 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Fly 204 1
Прогноз 1650 1
Nintendo 755 1
Apple Inc 12100 1
Alibaba Group 422 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Beorg - Биорг 112 1
1С-Рарус 887 1
8213 1
My.Games - Allods Team 3 1
Telegram Group 1983 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Ситимобил - Служба такси 158 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Лента - Утконос 177 1
Рыбаков Фонд НКО 5 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Сбер - СберАвто 30 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Связной ГК 1369 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Рапид Био 101 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 11 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 15
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 6
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
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VK Mini Apps 58 12
Google Android 13994 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 8
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 5
Apple iOS 7809 4
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 62 4
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 96 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 2
WhatsApp Messenger 1081 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 29 2
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 26 2
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Я здесь живу 9 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Мой питомец Суперсервис 5 2
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Microsoft Windows 15656 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Microsoft Outlook 1390 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Vivaldi - Браузер 92 1
Microsoft Exchange 1714 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 18 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 11 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
VK - Mail.ru Ответы@Mail.Ru 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 1
Microsoft Windows 11 537 1
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Philips Xenium - серия телефонов 69 1
Vobis Highscreen 66 1
Microsoft Feedback Hub 19 1
Lenovo Notes - Lenovo Заметки 2 1
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 23 1
Зибарева Евгения 9 6
Акопян Рубен 24 2
Губина Алла 2 2
Кириенко Владимир 139 1
Матвиенко Валентина 112 1
Артамонова Анна 183 1
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Циварев Антон 5 1
Минц Александр 1 1
Скангале Светлана 1 1
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Овчинский Владислав 228 1
Рыбаков Игорь 3 1
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Добродеев Борис 95 1
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Толпейкин Денис 7 1
Никольская Наталья 2 1
Куланбаев Азамат 1 1
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Саврук Елена 1 1
Хайбуллов Рустам 13 1
Задохин Дмитрий 1 1
Пейсахович Наталья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
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Беларусь - Белоруссия 5638 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 48 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 22 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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