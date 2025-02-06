Байгозин Даниил
|06.02.2025
|Wellsoft объявила о ребрендинге 1
|11.12.2024
|В умных зданиях от Wellsoft появилась возможность бронировать паркинг онлайн 1
|29.11.2024
|В Челябинске жилым фондом будут управлять с помощью новой цифровой платформы 1
Байгозин Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|Wellsoft - Вэлсофт 3 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 1
|Сигурд-Айти - Sigur 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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