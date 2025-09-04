Разделы

Max Мессенджер российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями

Max - Мессенджер - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.
 

УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 Wellsoft интегрирует общедомовые чаты в российском мессенджере Max в свою платформу для УК 1
01.09.2025 «МегаФон» запускает безлимит на Max 1
29.08.2025 Пользователям Max стали доступны видеокружки 1
26.08.2025 Samsung, Xiaomi и другие согласились ставить в смартфоны госмессенджер Max. Его будут встраивать в Ozon, Wildberries и «Авито» 1
21.08.2025 Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос 1
14.08.2025 T2: голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в 6 раз за несколько дней 1
12.08.2025 Не Max’ом единым. В России создан новый отечественный мессенджер с шифрованием и платежными системами 1
06.08.2025 Мессенджер Max и «Инфотекс Интернет Траст» протестировали оборудование для подключения к «Госуслугам» 1
06.08.2025 Max должен быть у всех. Российский госмессенджер принудительно установят на все новые смартфоны. Опрос 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Max и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4498 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16356 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 852 3
