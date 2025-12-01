«Цифровая тревожность». Остаться без интернета для россиян хуже, чем без алкоголя

Стали известны главные тревоги жителей регионов России, которые показал «Национальный индекс тревожностей. КРОС» за III квартал 2025 г. Самое масштабное волнение, которое коснулось почти всех регионов — цифровое — из-за «блокировки мобильного интернета». В топ-3 также: «финансовые мошенники» и «региональные инициативы по запрету продажи алкоголя». Об этом CNews сообщили представители КРОС.

Случаи локального и временного отключения мобильного интернета в 2025 г. в некоторых субъектах России вызвали повышенную обеспокоенность почти во всей стране. Тревожность стремительно распространилась именно в третьем квартале. В 80 регионах «блокировка мобильного интернета» вошла в тройку главных местных тревожностей, а в 63 — вышла на первое место. В предыдущем втором квартале эта причина для беспокойства имела значительно меньший охват: в 25 регионах входила в топ-3 и лидировала лишь в восьми.

В топ-10 самых встревоженных «блокировкой мобильного интернета» субъектов России в III квартале 2025 г.: Москва, Нижегородская, Воронежская, Тульская области, Красноярский край, Архангельская, Ростовская области, Республики Башкортостан и Северная Осетия-Алания, а также Краснодарский край.

Исследование показало масштабное волнение в регионах и из-за других «цифровых» тем. Так, «Мессенджер Max и блокировка звонков в W******p и Telegram» оказалась в лидирующей тройке тревожностей в 19 субъектах страны, а «наступление нейросетей на человека» — в 7 (хотя последней темы не было в числе главных тревожностей страны 2,5 года).

С ростом «цифровой» тревожности из-за интернет-связи, мессенджеров и нейросетей жители регионов стали меньше беспокоиться темой финансовых мошенников, которая долгое время находится в топе тревог россиян. В III квартале 2025 г. «финансовые мошенники и меры по борьбе с ними» вошли в топ-3 тревожностей в 63 регионах и заняли первое место в 14 субъектах России. Хотя еще в первой половине 2025 г. эта тревожность охватывала 85 и 77 регионов в I квартале 2025 г. и 79 и 58 соответственно — во II квартале 2025 г.

В 2025 г. происходит постепенное снижение остроты восприятия проблемы финансового/телефонного мошенничества в регионах и переключение внимания на новые поводы для волнения. Преимущественно бытового характера. Этот тренд и его возможное развитие авторы исследования КРОС отмечали по итогам II квартала 2025 г.. По последним данным, тренд усиливается.

Самой масштабной новой тревожностью в III квартале 2025 г. стали «региональные инициативы по запрету продажи алкоголя». Инициативы запрета продажи алкоголя стремительно вошли в тройку главных тревожностей больше половины регионов России — 46. И в трех субъектах России оказались на первом месте: в Вологодской и Иркутской областях, а также Республике Карелия.

Сами антиалкогольные меры затронули в 2025 г. лишь некоторые регионы страны. Основная часть нововведений была направлена на сокращение времени продажи алкогольной продукции. Подобные инициативы появились в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Московской, Новгородской, Калининградской, Иркутской, Нижегородской областях, ХМАО и Вологодской области. Однако масштаб волнения, как показало исследование, охватил значительно больше субъектов России. И мог увеличиться после случаев массового отравления суррогатным алкоголем в Сочи и Ленинградской области в июле и сентябре 2025 г.

Исследование показало и значительную важность для многих регионов России таких тем, как «ситуация на рынке такси» и «дефицит бензина и рост цен на АЗС». Они оказались в топ-3 тревожности в 13 и 12 субъектах соответственно. А вот темы светских конфликтов и публичных споров знаменитостей не входят в лидеры региональных рейтингов.

Авторы исследования отмечают, что россияне в 2025 г. стали чувствительнее воспринимать темы, связанные с сохранением привычных условий комфортной современной жизни. Отсюда в том числе — масштабное распространение «цифровых» тревожностей (доступность и безопасность интернет-связи, мессенджеров) и более бытовых волнений (из-за доступности определенных продуктов, транспорта и т.п.). Как показывает исследование, жителей регионов подобные темы в последние месяцы зачастую волнуют больше, чем вопросы геополитики.

Так, «обострение отношений с Азербайджаном» вошло в топ-3 тревожностей лишь в пяти регионах (включая Республику Дагестан, Свердловскую и Курганскую области) и оказалось на верхней строчке в двух: Чеченской Республике и Республике Ингушетия.