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Россия СКФО РСО-Алания Северная Осетия-Алания Республика

Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика

СОБЫТИЯ


12.05.2026 «МегаФон»: спрос на умные дома растет в Северной Осетии

Жители Северной Осетии стали чаще изучать современные технологии умного дома для внедрения их в свой быт. За 2026 г. трафик на специализированных сайтах по поиску и подбору устройств увеличился в 2,5

23.04.2026 «МегаФон»: в какие регионы и страны звонят жители Северной Осетии

яц, то за тот же период 2026 г. — уже по 4,5 часа. Об этом сообщают специалисты «МегаФона» с опорой на обезличенную статистику абонентов. Как показывает аналитика больших данных оператора, горожане в Северной Осетии не так общительны, как сельские жители. Они проводят «на телефоне» в среднем 4 часа в месяц, тогда как сельчанам нужно 4 часа 45 минут. Среди городов самые высокие цифры по врем
15.04.2026 «МегаФон» расширил покрытие в селах Северной Осетии

независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов. Жители сел в Северной Осетии в среднем ежемесячно расх
11.07.2025 «МегаФон» запустил умного помощника для Водоканала Северной Осетии

О состоянии лицевых счетов за водоснабжение жители Северной Осетии теперь могут узнать у голосового робота. Его для Водоканала в республике подк
26.05.2025 Ozon и глава Северной Осетии-Алании подписали соглашение о сотрудничестве

тов выдачи в регионе, чтобы удовлетворить растущий спрос на онлайн-покупки. Бизнес предпринимателей Северной Осетии-Алании на маркетплейсе также продолжает расти. На сегодняшний день более 1150
12.03.2025 МТС первой обеспечила полное покрытие нового курорта Мамисон в Северной Осетии

верии запуска нового курорта МТС расширила сеть на важных туристических участках Алагирского района Северной Осетии. В частности, значительно улучшилось качество связи и мобильного интернета на
11.12.2024 «МегаФон»: жители Северной Осетии не устояли перед распродажами в Сети

, канцелярские товары и сантехника. Как показывает big data, главную аудиторию интернет-магазинов в Северной Осетии составляют люди 35‑44 лет — почти половину трафика задействуют именно они. Же
04.12.2024 Аналитика «МегаФона»: какие видеосервисы выбирают жители Северной Осетии

к ниже. Востребованность онлайн-кинотеатров суммарно выросла на 42%. В тройку наиболее популярных в Северной Осетии входят «Кинопоиск», «Иви» и Okko. Также в топ‑5 — Premier и Start. «Ежегодно

06.11.2024 «МегаФон»: жители Северной Осетии стали чаще учиться онлайн

м CNews сообщили представители «МегаФона». К началу ноября 2024 г. интерес к онлайн‑образованию вырос во всех регионах СКФО, однако динамику в них отмечают разную. Максимальный всплеск зафиксирован в Северной Осетии и Чеченской Республике — в 3,5 раза в сравнении с летними цифрами. Ставропольский край, где трафик на образовательные ресурсы увеличился в три раза, идут следом. А меньше всех п
15.10.2024 Аналитика «МегаФона»: у жителей Северной Осетии вырос интерес к творчеству Коста Хетагурова

и представители МегаФона. Коста Хетагуров родился в небольшом селе у подножия Кавказских гор на юге Северной Осетии. Автор считается основателем осетинской литературной школы. Творческое наслед
09.10.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Национальном парке «Алания»

зерами и даже самым большим горным болотом в республике. По данным аналитиков «МегаФона», туристы в Северной Осетии чаще всего посещают именно территорию заказника. В этом году обладатели зелён
19.09.2024 «МегаФон»: Кировский район стал самым онлайн-активным в Северной Осетии

Кировский район стал самым онлайн-активным в Северной Осетии. Жители района в среднем расходуют по 24 ГБ в месяц. Это значение на 11% опер
19.09.2024 Северная Осетия получит цифровую инфраструктуру для управления объектами интеллектуальной собственности

) заключили договор о сотрудничестве. Свои подписи в документе поставили председатель Правительства Северной Осетии Борис Джанаев и председатель Центра Андрей Кричевский. Об этом CNews сообщили
09.09.2024 Жители Пригородного района Северной Осетии получили новые скорости мобильного интернета

ную значимость мобильного интернета, мы регулярно строим и модернизируем телеком‑инфраструктуру не только в крупных городах, но и в небольших селениях», — сказал Ацамаз Бесолов, директор «МегаФона» в Северной Осетии-Алании. Также абоненты в Пригородном районе на 12% стали больше пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом о
21.08.2024 «МегаФон»: туристический поток в Северную Осетию вырос на 70%

ит, чтобы разместить порядка 630 тыс. коротких шестисекундных роликов в Сети об удивительных местах Северной Осетии. Делятся впечатлениями с помощью передачи данных гости чаще в послеобеденное

05.08.2024 Моздокский район Северной Осетии получил новые скорости мобильного интернета

аналогичным периодом прошлого. Традиционно встречаем как гостей из ближайших регионов, так и из отдаленных — Тюменской и Свердловской областей, даже Хабаровского края», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии-Алании Ацамаз Бесолов.
22.07.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Алагирском районе Северной Осетии

билисты — рядом с населенным пунктом проходит Транскавказская автомагистраль. Трасса берет начало в Северной Осетии и соединяет Россию с Закавказьем. «Мы отмечаем, что спрос на качественную свя
18.07.2024 «Ростелеком» организовал телемост на открытии самой мощной электрозарядной станции в Россииi

низовал телемост с открытия самой мощной электрозарядной станции в России, которое прошло в столице Северной Осетии. Специалисты компании соединили Владикавказ и Грозный, где проходит Кавказски
10.07.2024 «МегаФон» разогнал интернет в крупнейших городах Северной Осетии

льзования цифровых сервисов. Особенное внимание уделяем летнему сезону, когда увеличивается туристический поток и среднемесячный объем онлайн‑данных возрастает до 35%», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии-Алании Ацамаз Бесолов. С начала 2024 г. владикавказцы и бесланцы, а также путешественники, прокачали свыше 13,6 тыс. ТБ информации, что на 34,5% выше прошлогоднего показателя. Д
09.07.2024 «СберМобайл» пришёл в Ставропольский край, Северную Осетию и Дагестан

Виртуальный мобильный оператор «СберМобайл» теперь предоставляет свои услуги в Ставропольском крае, Северной Осетии и Дагестане. В этих регионах компания будет работать на инфраструктуре «МегаФона» — соглашение о стратегическом партнёрстве организации подписали в феврале 2024 г. Это сотруднич
07.06.2024 «СКБ Контур» будет развивать ИТ в Северной Осетии

«СКБ Контур» будет развивать ИТ в Северной Осетии. Об этом договорились генеральный директор СКБ Контур Михаил Сродных и предсе
24.05.2024 «Роса» и Комитет цифрового развития Республики Северная Осетия-Алания подписали соглашение о сотрудничестве

Подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом цифрового развития Республики Северная Осетия-Алания и Научно-техническим центром информационных технологий «Роса». Документ предполагает с
29.02.2024 «МегаФон» «оцифровал» туризм в Северной Осетии

обы создавать абонентам комфортные условия пребывания в республике», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов. *** «МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объеди
16.01.2024 «МегаФон» подключил систему онлайн-мониторинга для водоканала в Северной Осетии

рные исследования экологического мониторинга свидетельствуют, что вода, поступающая в краны жителей Северной Осетии, соответствует всем нормам и требованиям СанПиН. А вот контроль за состоянием
28.11.2023 «Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом медиков и пациентов в Ирафском районе Северной Осетии

ких и федеральных медицинских центров. Кроме того, теперь амбулатория сможет получать все необходимые документы из информационных систем Министерства здравоохранения», — сказал глава Ирафского района Северной Осетии Роберт Хамикоев. «Подключение фельдшерско-акушерских пунктов к высокоскоростному интернету сейчас идет по всему Северному Кавказу. В нашей республике мы "оцифровали" еще 6 амбул
12.04.2022 В ИТ-«дочке» «Ростелекома» сменился четвертый гендиректор за три года

История кадровых изменений «РТ Лабс» Генеральным директором «РТ Лабс», ИТ-«дочки» Ростелекома, назначен Тенгиз Алания. Это уже третья смена руководителя компании за два года. До этого пост занимал Фарит Хуснояров, который, как указали в пресс-службе «РТ Лабс», покинул компанию. «РТ Лабс» — дочерняя комп
12.04.2022 Генеральным директором АО «РТ Лабс» назначен Тенгиз Алания

Генеральным директором АО «РТ Лабс» назначен Тенгиз Алания. На этой позиции он будет отвечать за реализацию стратегических задач компании и дальнейшее развитие федеральной инфраструктуры электронного правительства. Раннее он возглавлял направлен
28.12.2020 Голосовой помощник VS Robotics начал работу в Северной Осетии

— в течение недели робота-оператора от VS Robotics интегрировали для обслуживания горячей линии 122 Северной Осетии. Теперь, позвонив по короткому номеру, жители данного региона могут услышать

09.09.2020 «Цифровая экономика» и правительство Северной Осетии - Алании ускорят внедрении цифровых технологий в регионе

Правительство республики Северная Осетия - Алания и организация «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны дого
22.07.2020 Технологии «Ростелекома» в Северной Осетии будут оповещать население о ЧС

оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Северная Осетия. На нынешнем этапе национальный цифровой провайдер произведет монтаж оборудов
13.12.2019 «Ростелеком» в Северной Осетии в 2019 году оцифровал десять госуслуг

«Ростелеком» в Северной Осетии завершил работы по переводу в цифровой формат десяти государственных услуг. Э
18.09.2019 «Ростелеком» модернизирует Центральный архив медицинских изображений в Северной Осетии

«Ростелеком» модернизирует Центральный архив медицинских изображений в Северной Осетии. Сотрудники кампании разворачивают инфраструктуру, которая обеспечит доступ к
05.07.2019 «Ростелеком» завершил проект по устранению цифрового неравенства в Северной Осетии

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию две точки коллективного доступа к сети интернет на территории Северной Осетии в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (
07.03.2019 «Ростелеком» предоставил цифровые услуги аграриям Северной Осетии

ом. Цифровые решения компании помогают предпринимателям снижать издержки и затраты». «Ростелеком» в Северной Осетии за прошедший год подключил к услуге «Видеонаблюдение» вдвое больше предприяти
01.08.2018 В Северной Осетии – Алании осенью будет запущено не менее пяти проектов по цифровой экономике

В Северной Осетии – Алании осенью 2018 года будет запущено не менее пяти цифровых проектов из б
29.03.2018 Оптика от «Ростелекома» появилась в 40 сельских школах Северной Осетии

чет собственных инвестиционных средств развернул оптическую инфраструктуру для сорока сельских школ Северной Осетии Работы выполнены в рамках федерального проекта «Школьный интернет».Проект охв
10.01.2018 «Ростелеком» автоматизировал льготное распределение лекарств в Северной Осетии

«Ростелеком» в 2017 году полностью автоматизировал процесс льготного лекарственного обеспечения Северной Осетии. Компания внедрила автоматизированную информационную систему льготного лекарственного обеспечения (АИС ЛЛО) в 21 медицинском объекте региона, а это, с учетом филиалов, полный ох
22.08.2017 «Ростелеком» построил оптическую сеть в Ирафском районе Северной Осетии

широкополочного доступа в интернет по оптической технологии PON в райцентре Чикола Ирафского района Северной Осетии. Уже сегодня у 259 домохозяйств поселения есть возможность доступа в интернет
17.05.2017 «Ростелеком» в Северной Осетии подключил первых абонентов по оптической технологии в поселке Заводской

уге интернет-доступа обеспечена для 800 абонентов. В планах филиала на ближайшую перспективу — 4 тыс. подключений в частном секторе в разных районах республики», — рассказал Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала «Ростелекома». Создаваемая «Ростелекомом» инфраструктура делает проживание в небольших населенных пунктах более комфортным. Клиенты при подключении к оптоволоконной с
05.04.2017 «Ростелеком» предоставил Wi-Fi-доступ в интернет для отделений Сбербанка в Северной Осетии

доступа», — заявил Кирилл Битаров, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Северо-Осетинского филиала «Ростелекома». В целом, как отмечается, Сбербанк России и «Ростеле

Публикаций - 563, упоминаний - 1092

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 114
МегаФон 10742 90
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 70
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 35
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 24
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 22
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 20
АйТи 1519 14
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 14
Microsoft Corporation 25775 14
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 13
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 12
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 11
БАРС Груп 579 11
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 10
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
Telegram Group 2940 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
Остелеком 19 7
Электросвязь 268 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Вайнах Телеком 50 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
ЕС-лизинг 22 6
Совзонд - Sovzond 123 6
МТС - Телесот-Алания 10 6
Samsung Electronics 11064 6
9594 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 5
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 32
Почта России ПАО 2370 13
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
МТС Трэвел - MTS Travel 292 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Лента - Утконос 180 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 4
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 3
OR Group - Обувь России 29 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
KupiVip - Приват Трэйд 82 3
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 3
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 3
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
Газпром ПАО 1493 3
Связной ГК 1401 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 84
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 21
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 18
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
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ГосИнформСистемы 160 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
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ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Союз кинематографистов России 11 1
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АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 74
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 71
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 70
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 64
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 62
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 59
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 53
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 52
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 44
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 41
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 40
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 38
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 33
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 32
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 31
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 29
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 28
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 27
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 27
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 26
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 81
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 21
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 9
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 9
Google Android 15243 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 6
Avito - Авито Путешествия 60 6
Apple iOS 8583 6
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 5
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 5
МТС Big Data 324 4
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Linux OS 11533 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
Apple iPhone 6 4861 4
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 3
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 3
Космодром Байконур 1072 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 3
ЭОС Дело-web 209 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 3
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Кесельбренер Леонид 52 47
Лысенко Эдуард 317 31
Гуральников Сергей 164 23
Шадаев Максут 1210 22
Тишков Александр 22 21
Опенышева Светлана 64 20
Попов Алексей 339 20
Евраев Михаил 266 19
Козырев Алексей 328 19
Авербах Владимир 127 17
Разумовский Дмитрий 125 16
Орловский Виктор 408 16
Ермолаев Артем 379 15
Никифоров Николай 1138 15
Гальцев Евгений 19 14
Громов Иван 102 14
Фомичев Олег 139 13
Сапельников Сергей 109 13
Никуличев Андрей 43 12
Чучелов Андрей 44 12
Гаттаров Руслан 144 12
Дюбанов Анатолий 95 11
Власов Сергей 101 11
Звягина Наталья 64 11
Салбиев Алан 31 11
Казак Максим 162 11
Деянышев Вадим 19 11
Елистратов Николай 90 10
Казарин Станислав 175 10
Албычев Александр 168 9
Стрельцов Андрей 62 9
Юсупов Ренат 125 9
Херсонцев Алексей 93 9
Широких Алексей 72 9
Федулов Владислав 86 8
Нестеренко Татьяна 42 8
Лопаткин Герман 104 8
Петрушин Андрей 110 8
Меджитов Тимур 85 8
Оголь Елена 24 8
Россия - РФ - Российская федерация 166167 356
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 197
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 146
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 144
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 118
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 118
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 116
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 115
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 112
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 101
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 100
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 99
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 91
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 91
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 74
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 70
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 70
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 69
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 65
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 64
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 64
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 62
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 61
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 61
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 60
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 59
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 58
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 57
Россия - УФО - Свердловская область 1951 56
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 56
Россия - ПФО - Самарская область 1577 56
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 55
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 52
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 51
Россия - ДФО - Амурская область 954 49
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 48
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 48
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 47
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 47
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Моздокский район - Моздок 50 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 210
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 85
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 71
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 65
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 51
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 46
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 45
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 41
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 25
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 24
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 23
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 22
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 22
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 21
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 20
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 18
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 17
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 17
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 16
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 16
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 15
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 15
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 14
Энергетика - Energy - Energetically 5855 14
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 39
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
РОИ - Российская общественная инициатива 85 4
Госрасходы - портал 70 3
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РИА Новости 1033 3
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Рустелеком ТК 305 1
НМГ - Медиалогия 37 1
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Wainhouse Research 40 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 7
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СОГУ - Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова 6 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
Академия хорового искусства имени В.С. Попова 2 2
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 6 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
КГАУ ДПО - Красноярский институт развития физической культуры и спорта 1 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 9 1
МарГУ - Марийский государственный университет 1 1
МУИВ - Московский университет имени С. Ю. Витте 2 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 19 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 30
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
Электронное государство XXI века 32 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
CNews AWARDS - награда 571 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Цифровая прокачка региона 29 3
CNews APPWards 36 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Подмосковные Вечера 7 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
ЭОС Осенний документооборот 35 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Битва роботов 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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