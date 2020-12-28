Индексная книга CNews*
Россия СКФО РСО-Алания Северная Осетия-Алания Республика
Публикаций - 391, упоминаний - 742
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кесельбренер Леонид 49 30
|Лысенко Эдуард 238 22
|Исанин Антон 9365 19
|Тишков Александр 22 17
|Шадаев Максут 460 16
|Гуральников Сергей 162 15
|Козырев Алексей 274 14
|Евраев Михаил 228 13
|Опенышева Светлана 64 12
|Никифоров Николай 1161 12
|Попов Алексей 329 12
|Авербах Владимир 125 12
|Разумовский Дмитрий 77 11
|Гальцев Евгений 18 11
|Громов Иван 101 11
|Дюбанов Анатолий 92 10
|Никуличев Андрей 43 10
|Власов Сергей 83 10
|Ермолаев Артем 348 10
|Салбиев Алан 30 10
|Фомичев Олег 112 10
|Орловский Виктор 325 9
|Гаттаров Руслан 141 9
|Чучелов Андрей 44 9
|Стрельцов Андрей 56 8
|Херсонцев Алексей 56 8
|Звягина Наталья 64 8
|Меджитов Тимур 63 8
|Елистратов Николай 90 8
|Путин Владимир 2542 7
|Серова Елена 317 7
|Сапельников Сергей 107 7
|Албычев Александр 86 7
|Казак Максим 161 7
|Казарин Станислав 115 7
|Деянышев Вадим 19 7
|Петрушин Андрей 73 7
|Медведев Дмитрий 1604 6
|Федулов Владислав 71 6
|Матвеева Татьяна 84 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.