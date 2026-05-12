Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика

«МегаФон»: спрос на умные дома растет в Северной Осетии Жители Северной Осетии стали чаще изучать современные технологии умного дома для внедрения их в свой быт. За 2026 г. трафик на специализированных сайтах по поиску и подбору устройств увеличился в 2,5

«МегаФон»: в какие регионы и страны звонят жители Северной Осетии яц, то за тот же период 2026 г. — уже по 4,5 часа. Об этом сообщают специалисты «МегаФона» с опорой на обезличенную статистику абонентов. Как показывает аналитика больших данных оператора, горожане в Северной Осетии не так общительны, как сельские жители. Они проводят «на телефоне» в среднем 4 часа в месяц, тогда как сельчанам нужно 4 часа 45 минут. Среди городов самые высокие цифры по врем

«МегаФон» расширил покрытие в селах Северной Осетии независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов. Жители сел в Северной Осетии в среднем ежемесячно расх

«МегаФон» запустил умного помощника для Водоканала Северной Осетии О состоянии лицевых счетов за водоснабжение жители Северной Осетии теперь могут узнать у голосового робота. Его для Водоканала в республике подк

Ozon и глава Северной Осетии-Алании подписали соглашение о сотрудничестве тов выдачи в регионе, чтобы удовлетворить растущий спрос на онлайн-покупки. Бизнес предпринимателей Северной Осетии-Алании на маркетплейсе также продолжает расти. На сегодняшний день более 1150

МТС первой обеспечила полное покрытие нового курорта Мамисон в Северной Осетии верии запуска нового курорта МТС расширила сеть на важных туристических участках Алагирского района Северной Осетии. В частности, значительно улучшилось качество связи и мобильного интернета на

«МегаФон»: жители Северной Осетии не устояли перед распродажами в Сети , канцелярские товары и сантехника. Как показывает big data, главную аудиторию интернет-магазинов в Северной Осетии составляют люди 35‑44 лет — почти половину трафика задействуют именно они. Же

Аналитика «МегаФона»: какие видеосервисы выбирают жители Северной Осетии к ниже. Востребованность онлайн-кинотеатров суммарно выросла на 42%. В тройку наиболее популярных в Северной Осетии входят «Кинопоиск», «Иви» и Okko. Также в топ‑5 — Premier и Start. «Ежегодно

«МегаФон»: жители Северной Осетии стали чаще учиться онлайн м CNews сообщили представители «МегаФона». К началу ноября 2024 г. интерес к онлайн‑образованию вырос во всех регионах СКФО, однако динамику в них отмечают разную. Максимальный всплеск зафиксирован в Северной Осетии и Чеченской Республике — в 3,5 раза в сравнении с летними цифрами. Ставропольский край, где трафик на образовательные ресурсы увеличился в три раза, идут следом. А меньше всех п

Аналитика «МегаФона»: у жителей Северной Осетии вырос интерес к творчеству Коста Хетагурова и представители МегаФона. Коста Хетагуров родился в небольшом селе у подножия Кавказских гор на юге Северной Осетии. Автор считается основателем осетинской литературной школы. Творческое наслед

«МегаФон» ускорил интернет в Национальном парке «Алания» зерами и даже самым большим горным болотом в республике. По данным аналитиков «МегаФона», туристы в Северной Осетии чаще всего посещают именно территорию заказника. В этом году обладатели зелён

«МегаФон»: Кировский район стал самым онлайн-активным в Северной Осетии Кировский район стал самым онлайн-активным в Северной Осетии. Жители района в среднем расходуют по 24 ГБ в месяц. Это значение на 11% опер

Северная Осетия получит цифровую инфраструктуру для управления объектами интеллектуальной собственности ) заключили договор о сотрудничестве. Свои подписи в документе поставили председатель Правительства Северной Осетии Борис Джанаев и председатель Центра Андрей Кричевский. Об этом CNews сообщили

Жители Пригородного района Северной Осетии получили новые скорости мобильного интернета ную значимость мобильного интернета, мы регулярно строим и модернизируем телеком‑инфраструктуру не только в крупных городах, но и в небольших селениях», — сказал Ацамаз Бесолов, директор «МегаФона» в Северной Осетии-Алании. Также абоненты в Пригородном районе на 12% стали больше пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом о

«МегаФон»: туристический поток в Северную Осетию вырос на 70% ит, чтобы разместить порядка 630 тыс. коротких шестисекундных роликов в Сети об удивительных местах Северной Осетии. Делятся впечатлениями с помощью передачи данных гости чаще в послеобеденное

Моздокский район Северной Осетии получил новые скорости мобильного интернета аналогичным периодом прошлого. Традиционно встречаем как гостей из ближайших регионов, так и из отдаленных — Тюменской и Свердловской областей, даже Хабаровского края», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии-Алании Ацамаз Бесолов.

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Алагирском районе Северной Осетии билисты — рядом с населенным пунктом проходит Транскавказская автомагистраль. Трасса берет начало в Северной Осетии и соединяет Россию с Закавказьем. «Мы отмечаем, что спрос на качественную свя

«Ростелеком» организовал телемост на открытии самой мощной электрозарядной станции в Россииi низовал телемост с открытия самой мощной электрозарядной станции в России, которое прошло в столице Северной Осетии. Специалисты компании соединили Владикавказ и Грозный, где проходит Кавказски

«МегаФон» разогнал интернет в крупнейших городах Северной Осетии льзования цифровых сервисов. Особенное внимание уделяем летнему сезону, когда увеличивается туристический поток и среднемесячный объем онлайн‑данных возрастает до 35%», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии-Алании Ацамаз Бесолов. С начала 2024 г. владикавказцы и бесланцы, а также путешественники, прокачали свыше 13,6 тыс. ТБ информации, что на 34,5% выше прошлогоднего показателя. Д

«СберМобайл» пришёл в Ставропольский край, Северную Осетию и Дагестан Виртуальный мобильный оператор «СберМобайл» теперь предоставляет свои услуги в Ставропольском крае, Северной Осетии и Дагестане. В этих регионах компания будет работать на инфраструктуре «МегаФона» — соглашение о стратегическом партнёрстве организации подписали в феврале 2024 г. Это сотруднич

«СКБ Контур» будет развивать ИТ в Северной Осетии «СКБ Контур» будет развивать ИТ в Северной Осетии. Об этом договорились генеральный директор СКБ Контур Михаил Сродных и предсе

«Роса» и Комитет цифрового развития Республики Северная Осетия-Алания подписали соглашение о сотрудничестве Подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом цифрового развития Республики Северная Осетия-Алания и Научно-техническим центром информационных технологий «Роса». Документ предполагает с

«МегаФон» «оцифровал» туризм в Северной Осетии обы создавать абонентам комфортные условия пребывания в республике», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов. *** «МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объеди

«МегаФон» подключил систему онлайн-мониторинга для водоканала в Северной Осетии рные исследования экологического мониторинга свидетельствуют, что вода, поступающая в краны жителей Северной Осетии, соответствует всем нормам и требованиям СанПиН. А вот контроль за состоянием

«Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом медиков и пациентов в Ирафском районе Северной Осетии ких и федеральных медицинских центров. Кроме того, теперь амбулатория сможет получать все необходимые документы из информационных систем Министерства здравоохранения», — сказал глава Ирафского района Северной Осетии Роберт Хамикоев. «Подключение фельдшерско-акушерских пунктов к высокоскоростному интернету сейчас идет по всему Северному Кавказу. В нашей республике мы "оцифровали" еще 6 амбул

В ИТ-«дочке» «Ростелекома» сменился четвертый гендиректор за три года История кадровых изменений «РТ Лабс» Генеральным директором «РТ Лабс», ИТ-«дочки» Ростелекома, назначен Тенгиз Алания. Это уже третья смена руководителя компании за два года. До этого пост занимал Фарит Хуснояров, который, как указали в пресс-службе «РТ Лабс», покинул компанию. «РТ Лабс» — дочерняя комп

Генеральным директором АО «РТ Лабс» назначен Тенгиз Алания Генеральным директором АО «РТ Лабс» назначен Тенгиз Алания. На этой позиции он будет отвечать за реализацию стратегических задач компании и дальнейшее развитие федеральной инфраструктуры электронного правительства. Раннее он возглавлял направлен

Голосовой помощник VS Robotics начал работу в Северной Осетии — в течение недели робота-оператора от VS Robotics интегрировали для обслуживания горячей линии 122 Северной Осетии. Теперь, позвонив по короткому номеру, жители данного региона могут услышать

«Цифровая экономика» и правительство Северной Осетии - Алании ускорят внедрении цифровых технологий в регионе Правительство республики Северная Осетия - Алания и организация «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны дого

Технологии «Ростелекома» в Северной Осетии будут оповещать население о ЧС оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Северная Осетия. На нынешнем этапе национальный цифровой провайдер произведет монтаж оборудов

«Ростелеком» в Северной Осетии в 2019 году оцифровал десять госуслуг «Ростелеком» в Северной Осетии завершил работы по переводу в цифровой формат десяти государственных услуг. Э

«Ростелеком» модернизирует Центральный архив медицинских изображений в Северной Осетии «Ростелеком» модернизирует Центральный архив медицинских изображений в Северной Осетии. Сотрудники кампании разворачивают инфраструктуру, которая обеспечит доступ к

«Ростелеком» завершил проект по устранению цифрового неравенства в Северной Осетии «Ростелеком» ввел в эксплуатацию две точки коллективного доступа к сети интернет на территории Северной Осетии в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (

«Ростелеком» предоставил цифровые услуги аграриям Северной Осетии ом. Цифровые решения компании помогают предпринимателям снижать издержки и затраты». «Ростелеком» в Северной Осетии за прошедший год подключил к услуге «Видеонаблюдение» вдвое больше предприяти

В Северной Осетии – Алании осенью будет запущено не менее пяти проектов по цифровой экономике В Северной Осетии – Алании осенью 2018 года будет запущено не менее пяти цифровых проектов из б

Оптика от «Ростелекома» появилась в 40 сельских школах Северной Осетии чет собственных инвестиционных средств развернул оптическую инфраструктуру для сорока сельских школ Северной Осетии Работы выполнены в рамках федерального проекта «Школьный интернет».Проект охв

«Ростелеком» автоматизировал льготное распределение лекарств в Северной Осетии «Ростелеком» в 2017 году полностью автоматизировал процесс льготного лекарственного обеспечения Северной Осетии. Компания внедрила автоматизированную информационную систему льготного лекарственного обеспечения (АИС ЛЛО) в 21 медицинском объекте региона, а это, с учетом филиалов, полный ох

«Ростелеком» построил оптическую сеть в Ирафском районе Северной Осетии широкополочного доступа в интернет по оптической технологии PON в райцентре Чикола Ирафского района Северной Осетии. Уже сегодня у 259 домохозяйств поселения есть возможность доступа в интернет

«Ростелеком» в Северной Осетии подключил первых абонентов по оптической технологии в поселке Заводской уге интернет-доступа обеспечена для 800 абонентов. В планах филиала на ближайшую перспективу — 4 тыс. подключений в частном секторе в разных районах республики», — рассказал Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала «Ростелекома». Создаваемая «Ростелекомом» инфраструктура делает проживание в небольших населенных пунктах более комфортным. Клиенты при подключении к оптоволоконной с