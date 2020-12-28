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Россия СКФО РСО-Алания Северная Осетия-Алания Республика

Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика


28.12.2020 Голосовой помощник VS Robotics начал работу в Северной Осетии
09.09.2020 «Цифровая экономика» и правительство Северной Осетии - Алании ускорят внедрении цифровых технологий в регионе
22.07.2020 Технологии «Ростелекома» в Северной Осетии будут оповещать население о ЧС
13.12.2019 «Ростелеком» в Северной Осетии в 2019 году оцифровал десять госуслуг
12.12.2019 «Ростех» и «Глонасс» оценили эффективность дорожных камер в регионах
18.09.2019 «Ростелеком» модернизирует Центральный архив медицинских изображений в Северной Осетии
05.07.2019 «Ростелеком» завершил проект по устранению цифрового неравенства в Северной Осетии
07.03.2019 «Ростелеком» предоставил цифровые услуги аграриям Северной Осетии
01.08.2018 В Северной Осетии – Алании осенью будет запущено не менее пяти проектов по цифровой экономике
29.03.2018 Оптика от «Ростелекома» появилась в 40 сельских школах Северной Осетии
16.02.2018 «Ростелеком» создаст умный город во Владикавказе
10.01.2018 «Ростелеком» автоматизировал льготное распределение лекарств в Северной Осетии
22.08.2017 «Ростелеком» построил оптическую сеть в Ирафском районе Северной Осетии
05.04.2017 «Ростелеком» предоставил Wi-Fi-доступ в интернет для отделений Сбербанка в Северной Осетии
24.03.2017 «Ростелеком» в Северной Осетии перевел службу техподдержки на новый режим работы
17.03.2017 «Мегафон» модернизировал сети ВОЛС в Северной Осетии-Алании
09.02.2017 «Ростелеком» автоматизировал процесс льготного лекарственного обеспечения в Северной Осетии
31.01.2017 «Ростелеком» расширил охват подключения по оптике в Северной Осетии
28.12.2016 «Ростелеком» представил бизнесу Северной Осетии новые телеком-сервисы
16.12.2016 «Ростелеком» и «Дневник.ру» внедрили в Северной Осетии систему «Контингент» для сферы образования
09.11.2016 «Ростелеком» реализует проект «Оптика в дом» в Северной Осетии
11.10.2016 МТС открыл новые салоны связи во Владикавказе
10.10.2016 «Ростелеком» переводит на «оптику» корпоративных клиентов в Северной Осетии
29.09.2016 «Мегафон» развивает ВОЛС в Северной Осетии
23.09.2016 «Мегафон» совместно с блогерами проверит качество мобильной связи в Северной Осетии
08.09.2016 МТС обеспечил покрытие сетью 4G всей Северной Осетии
07.09.2016 Северная Осетия автоматизирует региональную систему управления закупками на базе АЦК-Госзаказ
12.08.2016 МТС провела интернет в горы Северной Осетии
22.07.2016 «Ростелеком» полностью перевел на «цифру» связь в Моздокском районе Северной Осетии
12.05.2016 «Ростелеком» начал работы по модернизации таксофонной сети в Северной Осетии
21.03.2016 «Ростелеком» предоставил телеком-услуги новым МФЦ в Северной Осетии
28.01.2016 «Ростелеком» расширяет список госуслуг на едином портале в Северной Осетии
26.01.2016 РТРС построит новую 210-метровую радиотелевизионную башню в Северной Осетии
01.12.2015 «МегаФон» включил интернет 4G в Северной Осетии
27.11.2015 «Ростелеком» устраняет цифровое неравенство в Северной Осетии
26.11.2015 «МегаФон» улучшает клиентский сервис в Северной Осетии
22.09.2015 Минкомсвязь, Казначейство, ФОМС, ФАС, Минобороны, ФСС, МЧС, ФСКН, ФТС, Счетная палата среди участников «ИКТ в госсекторе»
21.09.2015 «Ростелеком» завершил работы по прокладке оптических линий связи к двум сельским поселениям Пригородного района Северной Осетии
21.08.2015 В Северной Осетии обсудили вопросы развития региональной информатизации
23.06.2015 «Ростелеком» реализует проект по переводу госуслуг в электронный вид в Северной Осетии

Публикаций - 391, упоминаний - 742

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 104
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 49
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 45
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 240 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 25
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 21
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 19
Microsoft Corporation 22497 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 12
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 230 11
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 11
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 10
АйТи 1179 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 9
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 9
Барс груп 499 8
Остелеком 19 7
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 7
Вайнах Телеком 43 6
Электросвязь 215 6
Ростелеком - Связьинвест 1698 6
Samsung Electronics 9333 6
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 6
Artwell - Артвелл 14 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 489 5
Citrix Systems 744 5
VK - Mail.ru Group 3057 5
Совзонд - Sovzond 114 5
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 4
InfoWatch - Инфовотч 842 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 25
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 23
Почта России ПАО 1853 13
ПСБ - Промсвязьбанк 682 7
Альфа-Банк 1476 6
Mary Kay - Мэри Кэй 88 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 5
Точка 1820 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 4
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 74 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 4
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 4
X5 Group 709 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 3
Лента - Утконос 124 3
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 3
Ростех - ОДК Авиадвигатель 31 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 88 3
Роснефть НК 434 3
KupiVip - Приват Трэйд 78 3
OR Group - Обувь России 28 3
ВкусВилл - Избёнка 68 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
Газпром ПАО 1008 3
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 3
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 2
Магнит - Сеть магазинов 447 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 63 2
ЕС-лизинг 21 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 2
Газпром нефть 439 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 2
РСХБ - Россельхозбанк 228 2
Открытие ФК 2713 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 129
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 70
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 35
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 74 29
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 25
Федеральное казначейство России 1345 25
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 24
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 23
Президент Российской Федерации 3770 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 12
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 10
Счётная палата РФ 628 10
Правительство Москвы 1640 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 7
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 186 7
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Правительство Удмуртской Республики 50 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
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Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 197 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 4
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Apple iOS 6422 3
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Apple iPad 3663 3
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Apple iPhone 5 745 3
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Apple iPad mini 398 3
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Салбиев Алан 30 10
Фомичев Олег 112 10
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Гаттаров Руслан 141 9
Чучелов Андрей 44 9
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Херсонцев Алексей 56 8
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Елистратов Николай 90 8
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Федулов Владислав 71 6
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 52
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 369 47
Россия - ЦФО - Калужская область 767 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 45
Россия - ЮФО - Астраханская область 525 43
Россия - ЮФО - Волгоградская область 585 43
Россия - ЦФО - Тамбовская область 483 42
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 41
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 41
Россия - ПФО - Ульяновская область 504 39
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 257 38
Россия - ЦФО - Тульская область 965 37
Россия - ДФО - Амурская область 502 36
Россия - СЗФО - Республика Коми 648 35
Россия - ПФО - Самарская область 939 35
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 35
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 34
Россия - СЗФО - Псковская область 508 34
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1017 34
Россия - ДФО - Забайкальский край 412 33
Россия - УФО - Свердловская область 1102 33
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 33
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 32
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 31
Россия - УФО - Челябинская область 932 31
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 336 28
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 66
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 50
Информационное общество - Государственная программа 1238 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 32
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 13
Федеральное законодательство 1944 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 12
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 11
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 9
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 8
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 8
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 7
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 6
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 4
Энергетика - Energy - Energetically 756 4
НКО - Некоммерческая организация 220 4
Физическое лицо - Физлицо 1548 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 4
Финансовые показатели 786 4
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 427 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 4
Экономический эффект 694 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 39
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
РОИ - Российская общественная инициатива 73 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
ТВ-Новости АНО 5 2
РИА Новости 766 2
91Mobiles 590 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 1
Юность - радиостанция 28 1
Радио России - радиостанция 45 1
Пятый канал - Телеканал 51 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 1
CNews TV 524 1
Известия Мордовии 3 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
Ведомости 375 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
FT - Financial Times 1118 1
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500 Startups 4742 6
Gartner - Гартнер 3301 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
Медиалогия 48 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 14 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 19 1
Wainhouse Research 38 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 5
РАН - Российская академия наук 1397 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 9 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 1
МарГУ - Марийский государственный университет 1 1
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КГАУ ДПО - Красноярский институт развития физической культуры и спорта 1 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
АГУ - Астраханский государственный университет 11 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 11 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 38 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 20
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 6
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CNews AWARDS - награда 347 3
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 3
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 2
Подмосковные Вечера 7 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 24 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
ЭОС Осенний документооборот 13 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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