Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
D-Russia
Экспертный центр электронного государства
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 67
D-Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 16
|Медведев Дмитрий 1434 9
|Щеголев Игорь 676 7
|Массух Илья 192 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Хилов Павел 15 3
|Касперская Наталья 197 3
|Носков Константин 201 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Шадаев Максут 384 3
|Горобцов Алексей 14 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Израйлев Иван 9 2
|Бегтин Иван 48 2
|Авербах Владимир 121 2
|Семенов Александр 69 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Сиренко Ирина 5 1
|Волож Аркадий 181 1
|Василенко Александр 64 1
|Беглов Александр 9 1
|Захаров Дмитрий 35 1
|Василенко Евгения 19 1
|Комлев Николай 46 1
|Абрамченко Виктория 15 1
|Александрович Максим 1 1
|Варов Константин 24 1
|Брауде-Золотарев Михаил 20 1
|Орешкин Максим 17 1
|Яцеленко Николай 12 1
|Алиханов Антон 8 1
|Кулагин Антон 1 1
|Ведев Дмитрий 16 1
|Грачев Кирилл 4 1
|Прошлецов Сергей 2 1
|Чистов Дмитрий 8 1
|Лепс Григорий 3 1
|Ахмадиева Анна 2 1
|Ахмерова Галина 10 1
|Цветков Сергей 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru