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D-Russia
Экспертный центр электронного государства


20.05.2021 Коварные заграничные хакеры годами взламывали сети органов власти России и оставались незамеченными 1
02.03.2021 Главой комитета по ИТ и связи Санкт-Петербурга назначена «человек губернатора» 3
20.02.2021 Власти России отслеживают детей с выдающимися способностями и заносят их в спецреестр с адресами и номерами телефонов 1
01.02.2021 Facebook начал блокировать публикации с цитатами из Евангелия 2
28.01.2021 Цифровой рубль отберет прибыль у банков и отдаст ее россиянам 1
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
02.12.2020 Власти утвердили квоты на целевое обучение в вузах. Меньше всего мест досталось ИТ-специальностям 1
11.09.2020 Минкомсвязи официально переименовано 2
18.08.2020 Экс-замглавы Минкомсвязи стал новым фильтром на пути софта в Реестр отечественного ПО 1
13.08.2020 В России установлены первые нацстандарты для «умных городов» 2
30.07.2020 Власти запретят упрощенную регистрацию граждан на «Госуслугах»? Минкомсвязи: изменения носят технический характер 1
09.07.2020 Москва заказала исследование влияния 5G на здоровье человека 1
23.06.2020 Минкомсвязи ввело новые классы российского ПО. Теперь их почти 100 1
23.06.2020 На сайте «Госуслуг» открылся сервис «Поступление в вуз онлайн» 1
17.06.2020 Минкомсвязи кардинально меняет нацпрограмму «Цифровая экономика». Изменения исчисляются десятками 3
04.06.2020 В Минкомсвязи появился Департамент передовых цифровых решений. Его возглавил экс-глава ИТ Севастополя 1
26.05.2020 В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО 1
21.04.2020 Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний 2
06.03.2020 Коллекторы хотят проникнуть на «Госуслуги», чтобы было легче искать россиян 1
11.02.2020 Шадаев раскрыл новые приоритеты Минкомсвязи: облака для чиновников, «госвеб» и цифровизация 2
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
22.10.2019 Экс-глава ИТ Коми досрочно вышел из тюрьмы 1
18.07.2019 Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП 1
08.04.2019 Минкомсвязи переехало из Telegram в его разрешенный клон 1
13.02.2019 «Ланит-Урал» тестирует российскую платформу РЕД ОС 1
07.02.2019 «Ланит-Урал» предложит властям и госкомпаниям переход на российскую РЕД ОС 1
16.01.2019 Заместительница главы ДИТ ушла в «Ростелеком» 1
20.12.2018 Экспортеры ИТ-услуг добились от властей налоговых льгот 1
10.12.2018 «Крестная мать» Реестра отечественного ПО будет лоббировать отечественный софт в Совете Федерации 1
04.12.2018 Центр по импортозамещению в ИКТ Ильи Массуха получит миллиард из бюджета 1
23.11.2018 Регионам выделили 63 миллиарда на создание национальной медицинской информсистемы 2
31.10.2018 За развитие электронного правительства в Минкомсвязи будет отвечать экс-глава ИТ Севастополя 1
11.10.2018 «Галактика» и «Барс груп» будут совместно развивать цифровые технологии в регионах России 1
25.09.2018 В Московской области сменился главный по ИТ: вместо Шадаева — Рымар 1
19.07.2018 Россиянам выдадут электронные трудовые книжки и бесплатные электронные подписи 1
21.05.2018 «Хуже не будет», есть надежда, что будет лучше. ИТ-отрасль комментирует назначение нового министра по ИТ 2
27.04.2018 В чем причины провалов Минкомсвязи в информатизации госсектора. Мнение ИТ-отрасли по итогам 6 лет 1
25.04.2018 Минкомсвязи серьезно меняет правила работы Реестра российского ПО 1
09.02.2018 План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией 1
29.01.2018 Сбербанк и ФАС откажутся от курьеров и электронного обмена в пользу блокчейна 1

Публикаций - 56, упоминаний - 67

D-Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 8
Microsoft Corporation 11143 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Восход ФГБУ НИИ 366 3
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 2
Галактика - Корпорация 250 2
Базальт СПО 206 2
Ланит Урал 18 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Корус Консалтинг ГК 808 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
Ланит ГК 1160 2
IBM 3554 2
Intel Corporation 4198 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Cisco Systems 2054 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Агава КБ 16 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Google LLC 7168 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Код Безопасности 365 1
АйТи 752 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Ангстрем-Т 95 1
DigitalOcean 16 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Acronis - Акронис 364 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
SAP SE 3218 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
3770 1
Микрон - Micron 365 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Фонд информационной демократии 27 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
IKEA - ИКЕА 82 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
UFG Private Equity 25 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Почта Банк 289 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Пепеляев Групп 25 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Deutsche Bank 130 1
Газпром нефть 382 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Аэрофлот 493 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Почта России ПАО 1577 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 30
Президент Российской Федерации 1442 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 6
Правительство РФ 2207 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
Счётная палата РФ 461 2
Администрация Новосибирской области - Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области - ДИиРТТ НСО 2 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 6 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 17 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Руссофт - Russoft 251 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Microsoft Windows 854 5
Linux OS 4272 4
Ред ОС 239 3
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 5 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Госуслуги - Суперсервисы - Имущество онлайн 3 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 1
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Apple macOS 930 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
WhatsApp Messenger 654 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Google Gmail 606 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
Путин Владимир 1828 16
Медведев Дмитрий 1434 9
Щеголев Игорь 676 7
Массух Илья 192 6
Никифоров Николай 1126 6
Хилов Павел 15 3
Касперская Наталья 197 3
Носков Константин 201 3
Мишустин Михаил 302 3
Шадаев Максут 384 3
Горобцов Алексей 14 2
Смирнов Алексей 142 2
Израйлев Иван 9 2
Бегтин Иван 48 2
Авербах Владимир 121 2
Семенов Александр 69 2
Рустамов Рустам 169 2
Сиренко Ирина 5 1
Волож Аркадий 181 1
Василенко Александр 64 1
Беглов Александр 9 1
Захаров Дмитрий 35 1
Василенко Евгения 19 1
Комлев Николай 46 1
Абрамченко Виктория 15 1
Александрович Максим 1 1
Варов Константин 24 1
Брауде-Золотарев Михаил 20 1
Орешкин Максим 17 1
Яцеленко Николай 12 1
Алиханов Антон 8 1
Кулагин Антон 1 1
Ведев Дмитрий 16 1
Грачев Кирилл 4 1
Прошлецов Сергей 2 1
Чистов Дмитрий 8 1
Лепс Григорий 3 1
Ахмадиева Анна 2 1
Ахмерова Галина 10 1
Цветков Сергей 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 3
Россия - СФО - Новосибирск 1977 3
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - Дубна 134 2
Россия - Челябинская область 660 2
Россия - Нижегородская область 744 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Польша - Республика 834 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 656 1
Россия - Светлогорск 15 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Украина 3389 1
Восточная Европа 1688 1
Земля - планета Солнечной системы 880 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Казахстан - Республика 2646 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Северный Кавказ 138 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - Ярославль 406 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Томская область 422 1
Россия - Калининградская область 541 1
Россия - Краснодарский край 917 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Республика Крым 626 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Образование в России 342 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 9 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ЕИСПСА - Единая информационная система проверки сведений об абонентах 4 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Российская газета 92 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 4
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 2 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 2 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 2
Интернет-экономика - форум 6 2
CNews AWARDS 292 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
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Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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