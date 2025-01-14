Индексная книга (каталог) CNews*
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D-Russia Экспертный центр электронного государства
СОБЫТИЯ
Публикаций - 70, упоминаний - 79
D-Russia и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 24
|Массух Илья 239 15
|Хилов Павел 16 13
|Щеголев Игорь 699 11
|Никифоров Николай 1138 11
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Шадаев Максут 1210 6
|Касперская Наталья 319 5
|Носков Константин 241 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Василенко Евгения 23 3
|Макаров Валентин 251 3
|Авербах Владимир 127 2
|Селютин Александр 60 2
|Израйлев Иван 11 2
|Василенко Александр 99 2
|Варов Константин 24 2
|Бокова Людмила 82 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Соколов Алексей 137 2
|Рубанов Владимир 76 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Бегтин Иван 61 2
|Лашин Ренат 87 2
|Семенов Александр 166 2
|Горобцов Алексей 16 2
|Мигранов Салават 9 2
|Захаров Дмитрий 46 1
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Беглов Александр 37 1
|Сиренко Ирина 7 1
|Ломоносов Александр 26 1
|Новоселов Александр 7 1
|Селюнин Александр 1 1
|Александрович Максим 3 1
|Каталов Александр 11 1
|Попов Алексей 339 1
|Богданов Андрей 47 1
|Бородин Андрей 40 1
|Свинцов Андрей 55 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
|Интерфакс - Финмаркет 26 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.