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Индексная книга (каталог) CNews*
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D-Russia Экспертный центр электронного государства

СОБЫТИЯ


14.01.2025 Гигантская российская площадка для госзакупок через неделю призналась во взломе и попытке уничтожении инфраструктуры. Сервис не работает из строя 1
11.12.2024 В России запретили электронную почту. Пока только для связи с чиновниками 1
28.08.2024 Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка 1
05.05.2023 В России запретили Skype. Но не всем 1
07.04.2023 «Роснано» впервые наказало детище Чубайса, принесшее свыше 10 миллиардов убытка. Сумма взыскания: 700 тыс. рублей 1
27.02.2023 НИИ «Восход» из-за копеечного долга подал 150-миллионный иск к ИТ-детищу Путина 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
07.04.2022 Минцифры рассказало чиновникам, чем им заменить Chrome, Zoom, WhatsApp и GMail 1
20.05.2021 Коварные заграничные хакеры годами взламывали сети органов власти России и оставались незамеченными 1
02.03.2021 Главой комитета по ИТ и связи Санкт-Петербурга назначена «человек губернатора» 2
20.02.2021 Власти России отслеживают детей с выдающимися способностями и заносят их в спецреестр с адресами и номерами телефонов 1
01.02.2021 Facebook начал блокировать публикации с цитатами из Евангелия 2
28.01.2021 Цифровой рубль отберет прибыль у банков и отдаст ее россиянам 1
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
02.12.2020 Власти утвердили квоты на целевое обучение в вузах. Меньше всего мест досталось ИТ-специальностям 1
11.09.2020 Минкомсвязи официально переименовано 2
18.08.2020 Экс-замглавы Минкомсвязи стал новым фильтром на пути софта в Реестр отечественного ПО 1
13.08.2020 В России установлены первые нацстандарты для «умных городов» 2
30.07.2020 Власти запретят упрощенную регистрацию граждан на «Госуслугах»? Минкомсвязи: изменения носят технический характер 1
09.07.2020 Москва заказала исследование влияния 5G на здоровье человека 1
23.06.2020 Минкомсвязи ввело новые классы российского ПО. Теперь их почти 100 1
23.06.2020 На сайте «Госуслуг» открылся сервис «Поступление в вуз онлайн» 1
17.06.2020 Минкомсвязи кардинально меняет нацпрограмму «Цифровая экономика». Изменения исчисляются десятками 3
04.06.2020 В Минкомсвязи появился Департамент передовых цифровых решений. Его возглавил экс-глава ИТ Севастополя 1
26.05.2020 В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО 1
21.04.2020 Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний 2
06.03.2020 Коллекторы хотят проникнуть на «Госуслуги», чтобы было легче искать россиян 1
11.02.2020 Шадаев раскрыл новые приоритеты Минкомсвязи: облака для чиновников, «госвеб» и цифровизация 1
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
22.10.2019 Экс-глава ИТ Коми досрочно вышел из тюрьмы 1
18.07.2019 Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП 1
08.04.2019 Минкомсвязи переехало из Telegram в его разрешенный клон 1
13.02.2019 «Ланит-Урал» тестирует российскую платформу РЕД ОС 1
07.02.2019 «Ланит-Урал» предложит властям и госкомпаниям переход на российскую РЕД ОС 1
16.01.2019 Заместительница главы ДИТ ушла в «Ростелеком» 1
20.12.2018 Экспортеры ИТ-услуг добились от властей налоговых льгот 1
10.12.2018 «Крестная мать» Реестра отечественного ПО будет лоббировать отечественный софт в Совете Федерации 1
04.12.2018 Центр по импортозамещению в ИКТ Ильи Массуха получит миллиард из бюджета 1
23.11.2018 Регионам выделили 63 миллиарда на создание национальной медицинской информсистемы 2

Публикаций - 70, упоминаний - 79

D-Russia и организации, системы, технологии, персоны:

ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 13
Ростелеком 10948 10
Microsoft Corporation 25775 8
Intel Corporation 12811 7
Восход ФГБУ НИИ 721 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
9594 4
Ред Софт - Red Soft 1236 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Telegram Group 2940 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 4
Yandex - Яндекс 9216 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
АйТи 1519 3
Google LLC 12690 2
Esri 176 2
Открытые технологии 732 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Diasoft - Диасофт Платформа 25 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Cisco Systems 5372 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Autodesk 639 2
БАРС Груп 579 2
TrueConf - ТруКонф 454 2
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Росплатформа - Р-Платформа 98 2
Ланит Урал 17 2
РТСофт - RTSoft 100 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 1
Nvidia Corp 4002 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Почта России ПАО 2370 2
UFG Private Equity 39 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Социальные гарантии 41 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
АСК 49 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
ФортеИнвест 2 1
Автолига 2 1
Русский Уголь 7 1
eBay Inc 1640 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Связной ГК 1401 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Gett 88 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 47
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
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Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 25 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
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Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Международная академия связи - МАС 46 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Microsoft Windows 16882 6
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Linux OS 11533 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 2
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 10 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Rakuten Viber 665 2
Microsoft Office 4170 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Teams - MS Teams 670 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Discord 181 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Google - Gmail 1021 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 1
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 59 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
Google Sheets - Google Таблицы 72 1
Путин Владимир 3454 24
Массух Илья 239 15
Хилов Павел 16 13
Щеголев Игорь 699 11
Никифоров Николай 1138 11
Медведев Дмитрий 1665 9
Шадаев Максут 1210 6
Касперская Наталья 319 5
Носков Константин 241 4
Мишустин Михаил 787 4
Василенко Евгения 23 3
Макаров Валентин 251 3
Авербах Владимир 127 2
Селютин Александр 60 2
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