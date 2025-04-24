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Индексная книга (каталог) CNews*
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MENA Middle East and North Africa Ближний Восток и Северная Африка MEA Ближний Восток и Африка

MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка


24.04.2025 Производители ПК нашли страну, неожиданно избежавшую гигантских пошлин Трампа. Грядет масштабное строительство заводов 1
28.05.2024 Выпущен первый в мире биопроцессор на основе органоидов человеческого мозга. Он потребляет «в миллион раз меньше» энергии, чем обычный чип 1
14.02.2022 NNTC и «Крок» внедрили систему обучения на основе виртуальной реальности для муниципалитета Дубая 1
29.10.2021 Apple и Samsung счастливы: Глобальный дефицит чипов вынуждает покупать дорогие смартфоны 1
27.07.2021 На европейском рынке ПК новый лидер 1
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае 1
26.04.2021 В Европе взрывной рост продаж ПК. В топ-5 лидеров рынка перестановки 1
20.04.2021 Group-IB зафиксировала атаку на пользователей Facebook в 84 странах мира 1
23.03.2021 Назначен региональный менеджер TP-Link в России 1
01.02.2021 Facebook начал блокировать публикации с цитатами из Евангелия 1
25.12.2020 Нечестный на руку производитель процессоров стал крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов 1
23.11.2020 К 2025 г. объем рынка облачных хранилищ превысит $137 млрд 1
26.06.2020 Пейзаж в середине битвы. Как пандемия повлияла на ИТ-рынок 1
21.11.2019 Mea Soft интегрировала ПО «Курьер 2008» с модулем планирования логистики Maxoptra 1
02.02.2017 «Первый БИТ» внедрил учетно-управленческую систему в дубайском офисе Senat MEA Management Consultancy 1
15.12.2016 «Рэйдикс» развивает отношения с системными интеграторами из Катара и ОАЭ 1
15.09.2015 Оливер Эбель назначен гендиректором Lenovo по производству и дистрибуции смартфонов в регионе EMEA 1
13.03.2015 Александр Халаев TrippLite назначен вице-президентом по продажам в регионе MENA 1
11.04.2014 Восемь крупнейших операторов Ближнего Востока и Африки объединят инфраструктуру 1
02.04.2012 Lenovo проводит реорганизацию бизнеса 1
25.10.2011 Из-за «Билайна» египтяне потеряли $275 млн 1
19.08.2011 Доход Dialogic по итогам второго квартала 2011 г. увеличился до $55,8 млн 1
15.04.2011 «Билайн» спасли от штрафа в $770 млн 1
23.10.2009 Экологическое образование в России предложено радикализировать 1
26.01.2009 Adobe усилит борьбу с пиратством в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки 1
20.10.2008 Нетбуки удержат на плаву рынок ПК 1
20.09.2007 Distree Events открывает Secure Enterprise Summit 1
05.04.2007 В Киссимми развернута беспроводная широполосная сеть городского масштаба 1
25.01.2005 Ноутбуки в Европе разошлись на "ура" 1
22.04.2004 Компании предпочитают чужих девушек на вызовах 1
11.06.2003 Avaya назначила вице-президента по Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке 1
15.11.2002 MeshNetworks получила одобрение FCC на новую технологию беспроводной широкополосной связи 1
30.09.2002 RHK: Alcatel продолжает лидировать на рынке глобального оптического транспорта 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

MENA и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2305 5
HP Inc. 5713 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2570 4
Apple Inc 12235 3
Lenovo Motorola 3504 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2066 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 3
Samsung Electronics 10348 2
Huawei 4000 2
Xiaomi 1789 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 304 2
BBK OPPO Electronics 390 2
Meta Platforms - Facebook 4458 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Dell EMC 5047 2
Крок - Croc 1782 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 642 2
Toshiba Corporation 2934 2
Fujitsu 2045 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 736 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8849 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 2
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 2
Orange Egypt - Mobinil 18 2
ARPU+ Telecommunications Services 2 2
Dell Technologies - Dell Computer 2140 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Qualcomm Technologies 1845 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 921 1
MediaTek - Ralink 534 1
Sony 6567 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 72 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 1
IBM - International Business Machines Corp 9465 1
TP-Link - ТП-Линк 206 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 173 1
Vodafone Group 1384 1
LATAM Airlines Group 11 2
Intouch Insurance - Интач Страхование 33 2
Альфа-Банк 1790 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 219 1
NNTC 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Bharti Enterprises Group 54 1
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5546 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 24 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 179 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
Единая Россия - Политическая партия 298 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14574 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5311 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12790 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10334 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2578 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12359 4
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1741 4
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 577 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21078 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20985 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13977 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17305 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9596 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2232 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12665 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16054 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16307 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10735 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7754 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8270 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5249 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21662 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12926 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8021 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11353 2
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4120 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 788 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11429 2
Mesh network - Ячеистая топология сети 58 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 551 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 157 1
Intel x86 - архитектура процессора 1891 2
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Apple iPhone 6 4863 2
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Apple iPod 1537 1
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Honor 50 - серия смартфонов 13 1
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Apple iPhone 13 149 1
Magenta Maxoptra 6 1
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РПЦ Labarum - Лабарум - "православное антивирусное ПО" 3 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 188 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 1
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Honor - серия смартфонов 209 1
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Bit.ly - инструмент для сокращения ссылок 24 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 10
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 4
Египет - Арабская Республика 1016 4
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Индийский океан - Персидский залив 211 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4982 5
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4526 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7616 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 2
Английский язык 6722 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5283 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11153 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8964 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7193 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16619 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1471 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 477 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4961 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5195 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1507 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 55 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 472 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 1
Евангелие 8 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4103 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3673 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5879 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1237 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5944 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 522 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1229 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2317 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2791 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4742 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1736 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5624 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8703 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 653 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6069 1
AnandTech 73 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 286 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Tom’s Hardware 425 1
IDC - International Data Corporation 4914 5
Counterpoint Research 91 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 2
IDC COVID-19 Tech Index 2 1
Markets&Markets Research 112 1
Gartner - Гартнер 3568 1
Datamonitor 83 1
IDC EMEA 19 1
РАН - Российская академия наук 1918 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1553 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 461 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 22 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 21 1
МГУ - Географический факультет 12 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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