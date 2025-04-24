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MENA Middle East and North Africa Ближний Восток и Северная Африка MEA Ближний Восток и Африка
MENA и организации, системы, технологии, персоны:
|AnandTech 73 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 286 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|Tom’s Hardware 425 1
|IDC - International Data Corporation 4914 5
|Counterpoint Research 91 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 2
|IDC COVID-19 Tech Index 2 1
|Markets&Markets Research 112 1
|Gartner - Гартнер 3568 1
|Datamonitor 83 1
|IDC EMEA 19 1
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