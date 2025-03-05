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Халаев Александр


05.03.2025 Системные интеграторы могут выиграть поездку в Гонконг 1
26.02.2024 Merlion и RakTek подписали дистрибьюторское соглашение 1
13.03.2015 Александр Халаев TrippLite назначен вице-президентом по продажам в регионе MENA 2
30.01.2009 «Диссолт» продвигает в России решения Tripp Lite для защиты электропитания 1
15.10.2008 Александр Халаев назначен гендиректором Tripp Lite в России и странах СНГ 2
02.03.2001 Сегодня HP анонсировала новый ноутбук OmniBook 500 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Халаев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Eaton - Tripp Lite 15 2
HP - Hewlett-Packard 3626 2
Lenovo Motorola 3502 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 2
HP Inc. 5696 2
Merlion - Мерлион 815 1
RakTek - Рэктэк 4 1
Intel Corporation 12231 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1453 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5776 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10187 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4530 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2747 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11147 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12135 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13331 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3579 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1919 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20922 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 575 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14472 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13876 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12540 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6433 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4269 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9681 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11159 1
Intel Celeron - Серия процессоров 964 1
Intel Pentium III 781 1
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 106 1
Intel Mobile - Intel Mobile Processor ULV 29 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Ачкасов Евгений 33 1
Расколов Сергей 43 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 5
Россия - РФ - Российская федерация 145810 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 4
Ближний Восток 2954 2
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 32 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3133 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3982 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2264 1
Азия - Азиатский регион 5564 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 421 1
Африка Северная 233 1
Америка Южная 854 1
Африка - Африканский регион 3491 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5477 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4699 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6327 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 475 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1559 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3229 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3055 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1714 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4053 1
Энергетика - Energy - Energetically 5137 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4988 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5051 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1906 1
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
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