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RakTek Рэктэк

RakTek - Рэктэк

Предложение компании RakTek включает блоки распределения питания с локальным или удаленным мониторингом, дистанционным управлением питания отдельных розеток, а также автоматическим переключением ввода для резервирования питания для критических приложений. 


05.03.2025 Системные интеграторы могут выиграть поездку в Гонконг 1
06.09.2024 Оборудование RakTek доступно на складе Netwell 1
26.02.2024 Merlion и RakTek подписали дистрибьюторское соглашение 1
07.02.2024 Компания Netwell запускает новое направление «Инфраструктурные решения для ЦОД» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

RakTek и организации, системы, технологии, персоны:

Netwell - Нетвелл 50 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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