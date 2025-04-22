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EMILINK ГК ЭМИЛИНК МСК Инженерно-технический центр NTSS
NTSS – российский производитель телекоммуникационного и серверного оборудования. NTSS предлагает комплексные решения для инженерной инфраструктуры центров обработки данных: телекоммуникационные, серверные, климатические шкафы; телекоммуникационные стойки; модульные системы изоляции для ЦОД; аксессуары для шкафов и стоек; коммутационные панели; медная и оптическая кабельная продукция; коммутационные шнуры; терминирующие элементы; блоки распределения питания; источники бесперебойного питания; прецизионные кондиционеры; шкафы высокой плотности.
Продукция NTSS изготовляется на производственных площадках в Московской области и в Костроме. В 2022 году в Костроме предприятие открыло завод по металлообработке площадью семь тысяч квадратных метров. Большая часть товаров, в том числе оптический кабель, патч-корды, серверные шкафы включена в реестр МИНПРОМТОРГА России. Бренд NTSS имеет дилерскую сеть по всей стране. А также представлен собственными офисами во многих городах России и за ее пределами: Москва, Кострома, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Красноярск, Иркутск.
EMILINK ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 318 1
|ЛентаМет 1 1
|Элинс НТЦ 8 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
|Международная академия связи - МАС 41 1
|Зуев Андрей 16 4
|Ачкасов Евгений 34 2
|Абрамов Игорь 6 1
|Ветров Михаил 15 1
|Чирков Геннадий 1 1
|Мишанина Мария 1 1
|Винокур Дмитрий 8 1
|Расколов Сергей 43 1
|Смирнова Дарья 2 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
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