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EMILINK ГК ЭМИЛИНК МСК Инженерно-технический центр NTSS

EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS

NTSS – российский производитель телекоммуникационного и серверного оборудования. NTSS предлагает комплексные решения для инженерной инфраструктуры центров обработки данных: телекоммуникационные, серверные, климатические шкафы; телекоммуникационные стойки; модульные системы изоляции для ЦОД; аксессуары для шкафов и стоек; коммутационные панели; медная и оптическая кабельная продукция; коммутационные шнуры; терминирующие элементы; блоки распределения питания; источники бесперебойного питания; прецизионные кондиционеры; шкафы высокой плотности.

Продукция NTSS изготовляется на производственных площадках в Московской области и в Костроме. В 2022 году в Костроме предприятие открыло  завод по металлообработке площадью семь тысяч квадратных метров. Большая часть товаров, в том числе оптический кабель, патч-корды, серверные шкафы включена в реестр МИНПРОМТОРГА России. Бренд NTSS имеет  дилерскую сеть по всей стране. А также представлен собственными офисами во многих городах России и за ее пределами: Москва, Кострома, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Красноярск, Иркутск


22.04.2025 Связь-2025 1
07.02.2024 Компания Netwell запускает новое направление «Инфраструктурные решения для ЦОД» 1
01.02.2024 Merlion и российский производитель комплексных решений для построения ЦОД 2
23.11.2023 Merlion и EMILINK подписали дистрибьюторское соглашение 2
12.09.2023 Новинка рынка: NTSS ODF PROF от российского производителя – экономия места с повышенной плотностью портов 2
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
31.01.2023 Linxdatacenter провел очередной этап импортозамещения в ЦОДах 2
05.10.2022 Импортозамещение в действии: EMILINK и «Ланит-норд» стали партнерами 4
07.09.2022 Emilink и «Тринити» объявили о сотрудничестве 3
20.07.2022 Новые перспективы телеком-рынка: сотрудничество «Марвел-Дистрибуция» и ГК EMILINK 3
08.07.2022 День, который войдет в историю группы компаний EMILINK и российского рынка телекоммуникаций 2

Публикаций - 11, упоминаний - 23

EMILINK ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 821 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 88 2
Linx - Связь ВСД 158 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 111 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 294 1
Ланит Норд 1 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 1
Netwell - Нетвелл 50 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 60 1
HIDEN 4 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 135 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
НАГ - NAG 17 1
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 46 1
Неорос - Neoros 10 1
Ангстрем-Телеком 9 1
Микроволновая Электроника 3 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 33 1
Softline - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 35 1
RakTek - Рэктэк 4 1
Сим Телеком - Sim Telecom 5 1
Фибо-Телеком 6 1
Супертел 16 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 45 1
Элтекс Коммуникации 19 1
ONTEK - ОНТЭК 2 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 52 1
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 318 1
ЛентаМет 1 1
Элинс НТЦ 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2780 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3377 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 414 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
Международная академия связи - МАС 41 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11192 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4703 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 6
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