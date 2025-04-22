EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS

NTSS – российский производитель телекоммуникационного и серверного оборудования. NTSS предлагает комплексные решения для инженерной инфраструктуры центров обработки данных: телекоммуникационные, серверные, климатические шкафы; телекоммуникационные стойки; модульные системы изоляции для ЦОД; аксессуары для шкафов и стоек; коммутационные панели; медная и оптическая кабельная продукция; коммутационные шнуры; терминирующие элементы; блоки распределения питания; источники бесперебойного питания; прецизионные кондиционеры; шкафы высокой плотности.

Продукция NTSS изготовляется на производственных площадках в Московской области и в Костроме. В 2022 году в Костроме предприятие открыло завод по металлообработке площадью семь тысяч квадратных метров. Большая часть товаров, в том числе оптический кабель, патч-корды, серверные шкафы включена в реестр МИНПРОМТОРГА России. Бренд NTSS имеет дилерскую сеть по всей стране. А также представлен собственными офисами во многих городах России и за ее пределами: Москва, Кострома, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Красноярск, Иркутск.