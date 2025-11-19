Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186024
ИКТ 14422
Организации 11187
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26390
Персоны 80199
География 2983
Статьи 1570
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Ланит Норд

Ланит Норд

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 176 дел, на cумму 7 040 077 190 ₽*

Судебные дела (176) на сумму 7 040 077 190 ₽*
в качестве истца (138) на сумму 3 828 034 616 ₽*
в качестве ответчика (26) на сумму 67 971 732 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


19.11.2025 Огромной ЦОД в индустриальном центре России превращается в долгострой 1
05.10.2022 Импортозамещение в действии: EMILINK и «Ланит-норд» стали партнерами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ланит Норд и организации, системы, технологии, персоны:

EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 13 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2249 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11160 1
Аксессуары 4108 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21901 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14771 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2719 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 525 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31801 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22863 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11916 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72568 1
Чирков Геннадий 1 1
Зуев Андрей 18 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1233 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1223 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18478 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45536 1
Европа 24607 1
Россия - РФ - Российская федерация 155907 1
Металлообработка 53 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400980, в очереди разбора - 732664.
Создано именных указателей - 186024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/