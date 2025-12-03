ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли

ВТБ Мои Инвестиции рассказали, как ИИ помогает бороться с «информационным шумом» ВТБ Мои Инвестиции представили на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» инструменты на основе искусственного интеллекта, которые помогают инвесторам избежать эмоциональных решений и убытков в условиях переизбытка данных. Переизбыток информации н

ВТБ подвел итоги юбилейного VTB API hackathon лощадка, где молодые специалисты предлагают идеи, востребованные рынком прямо сейчас. Платформа API ВТБ сегодня включает более 3,5 тыс. готовых к подключению интерфейсов — это мощная экосистема

«Базис», ВТБ и MIND Software — победители CNews AWARDS 2025 за создание импортонезависимой VDI-инфраструктуры Проект импортозамещения инфраструктуры виртуальных рабочих мест (VDI) в банке ВТБ, реализованный крупнейшим российским разработчиком решений для управления динамической ИТ

Чат-бот ВТБ признан лучшим на рынке по версии Markswebb Chatbot Rank 2025 Чат-бот ВТБ впервые занял первое место в ежегодном исследовании Markswebb Chatbot Rank 2025, в рамках которого были проанализированы цифровые решения 10 ведущих российских банков. Исследование включало

ВТБ взял золото в трех рейтингах исследования Naumen Bank Contact Centers 2025 Чат-бот ВТБ признан лучшим в рейтингах: «Банки с лучшими чат-ботами в мобильном банке» и «Банки с лучшими чат-ботами в неавторизованных каналах». Также ВТБ стал лидером в рейтинге «Банки с лучши

ВТБ проведет соревнование API-разработчиков с призовым фондом 2 млн рублей лять ими, совершать операции для приумножения своего капитала. Банк активно развивает Платформу API ВТБ, на которой опубликовано более 3,5 тыс. готовых к подключению интерфейсов. Она позволяет

«Т-Банк» объединил информацию о счетах клиентов в «Альфа-Банке», ВТБ и Сбербанке в своем мобильном приложении «Т-Банк» запустил «Мультибанкинг», объединив счета четырех крупнейших банков страны в своем мобильном приложении. Теперь клиенты смогут управлять своими счетами в ВТБ и «Альфа-Банке» прямо в приложении «Т-Банка». С июня 2024 г. такая возможность уже действует для счетов в Сбербанке. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». В настоящее время «Мульт

ВТБ представил инновационный POS-терминал с эксклюзивным дизайном дизайн привлекает внимание и создает эмоциональную связь с клиентами, а технологичность ускоряет обслуживание и повышает средний чек. Наша разработка подтверждает стратегию технологического лидерства ВТБ в эквайринге. Мы инвестируем в инновации, чтобы делать платежи элементом премиального опыта и драйвером роста бизнеса», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координа

ВТБ подвел итоги хакатона MORE.Tech с призовым фондом в 1,5 млн рублей Более 1900 участников в составе 450 команд со всей России приняли участие в ежегодном хакатоне MORE.Tech от ВТБ. Победившие команды разделили призовой фонд в размере 1,5 млн рублей. Хакатон проходил в период с 27 августа по 20 сентября 2025 года. В этом году задачи MORE.Tech были посвящены оптимизаци

ВТБ разработал собственную платформу цифровых помощников асности», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин. На платформе уже работают несколько цифровых помощников, каждый из ко

ВТБ обновил витрину инвестиций в мобильном приложении В мобильном приложении ВТБ Онлайн появилась обновленная витрина инвестиционных сервисов и продуктов. Она стала более удобной и информативной: в верхней части экрана теперь размещен блок «С чего начать» с самыми востр

Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion ественной ИТ-индустрии. 24.05.2024 Текст: Анжела Патракова Акцент на обмен данными Сергей Безбогов, ВТБ, отметил, что сейчас в стране существуют серьезные ограничения по обмену данными Конферен

ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий ссии. Модерировал дискуссию с участием представителей Минэкономразвития, компаний VK, «Ростелеком», ВТБ, «Ростех», «Сибур» и РЖД зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. «На нед

Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру За последние 2 года в банке ВТБ стартова

Стартовала регистрация на хакатон ВТБ MORE.Tech с призовым фондом 1,5 млн рублей ом формате с 27 августа до 20 сентября, призовой фонд составит 1,5 млн рублей. «Семейство хакатонов ВТБ — важная часть работы с молодыми технологическими талантами и ИТ-специалистами в интереса

Надежность и инновации: как брокер ВТБ развивает мобильное приложение Год импортозамещения В течение года команда сосредоточилась на развитии инфраструктуры и переходе на отечественные технологические решения. Это позволило сделать платформу «ВТБ Мои Инвестиции» еще надежнее и устойчивее — даже при высокой нагрузке. Среди улучшений, которые пользователи могут ощутить на себе: операции обрабатываются быстрее, сигналы приходят стабиль

ВТБ Мои Инвестиции получили награду за лучшее применение искусственного интеллекта в финтехе Проект брокера ВТБ и департамента анализа данных и моделирования «Цифровой помощник» признан лучшим в категории Best Use of AI in Fintech по версии Национальной премии FinTech Russia Awards. Инструмент на баз

Перед присоединением к ВТБ «Почта Банк» сменил куратора ИТ льный коммерческий банк»). Об этом CNews рассказали двое собеседников на банковском рынке. В группе ВТБ, куда входят РНКБ и «Почта Банк», перенаправила запрос CNews по данной теме в «Почта Банк

ВТБ предложил конкурентам вместе создать банковский аналог «1С», но все отказались Как ВТБ предлагал создавать консорциум банков для разработки АБС Банк ВТБ попытался предло

ИТ-соревнования ВТБ победили в двух номинациях премии «Хакатоны России» Сразу четыре ИТ-соревнования ВТБ стали лауреатами национальной премии «Хакатоны России — 2024». Мероприятия MORE.Tech, ARC

Брокер ВТБ первым перевел инвестиционную инфраструктуру на отечественные технологии Брокер ВТБ завершил переход на цифровую платформу, полностью основанную на российских технологических решениях. Это позволит быстрее запускать новые продукты и совершенствовать сервис для клиентов. Пе

ВТБ заменяет Oracle HFM на российскую платформу «Турбо» для подготовки консолидированной МСФО отчетности банка. Архитектура продукта позволяет предоставлять доступ как для сотрудников банка, так и группы ВТБ, с учетом необходимых полномочий и соблюдением всех правил информационной безопасности. О

ВТБ перешел на российскую зонтичную систему внутрибанковского мониторинга ЦИПР Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент банка ВТБ. Отечественное решение позволяет успешно следить за надежной работой сервисов и ИТ-систем

ВТБ вступил в ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования в развитии отечественного ИТ-рынка и достижении технологического суверенитета. Среди основных целей ВТБ в Ассоциации — диалог и обмен опытом с крупнейшими компаниями-заказчиками по формированию

Более 1600 ИТ-специалистов приняли участие в архитектурном хакатоне ВТБ з разных регионов России приняли участие в архитектурном хакатоне ARCHI.Tech, организованном банком ВТБ. В этом году участники представили в 2 раза больше решений, чем годом ранее, а победившие

В Москве пройдет хакатон ВТБ ARCHI.Tech с призовым фондом 1,2 млн рублей ожностью не только побороться за призовой фонд, но и присоединиться к команде банка, получив оффер», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ. Зарегистрироваться для участия в хакатоне можно здесь.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 Fusion Awards 2025 прошла в Москве 17 апреля. Организаторами премии выступили издание CNews и банк ВТБ. На суд жюри свои проекты представили организации из самых разных отраслей и сфер. Нововв

В ВТБ анонсировали расцвет банковских цифровых советников благодаря развитию открытого банкинга которые будут отговаривать клиентов от использования услуг одних банков в пользу других. Об этом рассказал на панельной сессии конференции Data Fusion заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик. «Центральный банк активно продвигает концепцию Open API, предполагающую развитие стандартов безопасного обмена данными — в том числе персональными данными и платежной информаци

ВТБ: с развитием LLM рынок труда, образование и коммуникации ждет масштабная трансформация ковых моделей (Large language models, LLM) приведет к масштабным трансформациям рынка труда, образования и коммуникаций, отмечается в совместном исследовании Института искусственного интеллекта МГУ и ВТБ. Презентация проекта прошла в рамках технологической конференции Data Fusion. Исследование «Ключевые вызовы в развитии больших языковых моделей» представляет собой визионерскую аналитику о

ВТБ запустил ИИ-алгоритмы, которые помогут росту капитала клиентов Максим Коновалихин, старший вице-президент, глава департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ. Один из ИИ-механизмов на базе аллокационной модели для состоятельных клиентов формирует

ВТБ выходит из логистического партнерства с «Почтой России» мпании «Национальные логистические технологии» (НЛТ), совместном предприятии «Почты России» и банка ВТБ, произошли изменения в составе акционеров. Как следует из отчета компании, опубликованном

Победителей премии Data Fusion Awards объявят 17 апреля Результаты премии Data Fusion Awards CNews совместно с ВТБ, соорганизатором проекта, подведут итоги общероссийской кросс-отраслевой премии Data Fusi

ВТБ перевел систему обработки данных для госорганов на российскую платформу Банк ВТБ импортозаместил платформу для обработки данных, используемых при взаимодействии с государ

Как банк ВТБ использует DION для эффективных коммуникаций и предлагает его клиентам стойчивость. Максимально стабильная работа сервиса и высокое качество аудио и видео. Внедрение DION ВТБ стал первой компанией на рынке, которая внедрила уникальную гибридную архитектуру DION. Э

ВТБ внедрил российскую платформу по управлению закупками азе отечественного решения. На данный момент системой пользуются порядка 6 тысяч сотрудников группы ВТБ, включая все российские подразделения банка, а также филиалы и дочерние структуры в друже

В России построят крупный дата-центр за 3,2 млрд рублей Craft в Свердловской области, пишут «Ведомости». Финансирования в объеме 3,2 млрд предоставил банк ВТБ. Емкость строящегося центра обработки данных составит 880 серверных стоек, общая мощность

Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января Дополнительная неделя на подачу заявки CNews и спонсор проекта ВТБ продлевают прием заявок на получение ежегодной общероссийской кросс-отраслевой премии в о

Первый в РФ крупный проект запуска RPA на Linux: опыт миграции банка ВТБ В предыдущем интервью летом 2023 года вы рассказывали, какое место заняла программная роботизация в ВТБ. Какие изменения произошли за это время? Изменилось ли позиционирование технологии в банк

CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards данными бизнес-пользователей»). Помимо традиционных номинаций, в этом году CNews, Институт ИИ МГУ и ВТБ запускают конкурс научных статей «Научный прорыв года в ИИ», посвященных искусственному и