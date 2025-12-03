Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВТБ Внешторгбанк ПАО Банк внешней торговли
Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки. Банк ВТБ предоставляет спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. В 2021 году международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний, работающих в 18 странах мира. Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций.
"Искусственный интеллект в банке ВТБ сегодня и завтра" Сергей Безбогов, Заместитель руководителя Технологического блока - старший вице-президент, ВТБ, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
|03.12.2025
ВТБ Мои Инвестиции рассказали, как ИИ помогает бороться с «информационным шумом»
ВТБ Мои Инвестиции представили на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» инструменты на основе искусственного интеллекта, которые помогают инвесторам избежать эмоциональных решений и убытков в условиях переизбытка данных. Переизбыток информации н
|24.11.2025
ВТБ подвел итоги юбилейного VTB API hackathon
лощадка, где молодые специалисты предлагают идеи, востребованные рынком прямо сейчас. Платформа API ВТБ сегодня включает более 3,5 тыс. готовых к подключению интерфейсов — это мощная экосистема
|11.11.2025
«Базис», ВТБ и MIND Software — победители CNews AWARDS 2025 за создание импортонезависимой VDI-инфраструктуры
Проект импортозамещения инфраструктуры виртуальных рабочих мест (VDI) в банке ВТБ, реализованный крупнейшим российским разработчиком решений для управления динамической ИТ
|06.11.2025
Чат-бот ВТБ признан лучшим на рынке по версии Markswebb Chatbot Rank 2025
Чат-бот ВТБ впервые занял первое место в ежегодном исследовании Markswebb Chatbot Rank 2025, в рамках которого были проанализированы цифровые решения 10 ведущих российских банков. Исследование включало
|24.10.2025
ВТБ взял золото в трех рейтингах исследования Naumen Bank Contact Centers 2025
Чат-бот ВТБ признан лучшим в рейтингах: «Банки с лучшими чат-ботами в мобильном банке» и «Банки с лучшими чат-ботами в неавторизованных каналах». Также ВТБ стал лидером в рейтинге «Банки с лучши
|21.10.2025
ВТБ проведет соревнование API-разработчиков с призовым фондом 2 млн рублей
лять ими, совершать операции для приумножения своего капитала. Банк активно развивает Платформу API ВТБ, на которой опубликовано более 3,5 тыс. готовых к подключению интерфейсов. Она позволяет
|09.10.2025
«Т-Банк» объединил информацию о счетах клиентов в «Альфа-Банке», ВТБ и Сбербанке в своем мобильном приложении
«Т-Банк» запустил «Мультибанкинг», объединив счета четырех крупнейших банков страны в своем мобильном приложении. Теперь клиенты смогут управлять своими счетами в ВТБ и «Альфа-Банке» прямо в приложении «Т-Банка». С июня 2024 г. такая возможность уже действует для счетов в Сбербанке. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». В настоящее время «Мульт
|08.10.2025
ВТБ представил инновационный POS-терминал с эксклюзивным дизайном
дизайн привлекает внимание и создает эмоциональную связь с клиентами, а технологичность ускоряет обслуживание и повышает средний чек. Наша разработка подтверждает стратегию технологического лидерства ВТБ в эквайринге. Мы инвестируем в инновации, чтобы делать платежи элементом премиального опыта и драйвером роста бизнеса», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координа
|24.09.2025
ВТБ подвел итоги хакатона MORE.Tech с призовым фондом в 1,5 млн рублей
Более 1900 участников в составе 450 команд со всей России приняли участие в ежегодном хакатоне MORE.Tech от ВТБ. Победившие команды разделили призовой фонд в размере 1,5 млн рублей. Хакатон проходил в период с 27 августа по 20 сентября 2025 года. В этом году задачи MORE.Tech были посвящены оптимизаци
|19.09.2025
ВТБ разработал собственную платформу цифровых помощников
асности», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин. На платформе уже работают несколько цифровых помощников, каждый из ко
|18.09.2025
ВТБ обновил витрину инвестиций в мобильном приложении
В мобильном приложении ВТБ Онлайн появилась обновленная витрина инвестиционных сервисов и продуктов. Она стала более удобной и информативной: в верхней части экрана теперь размещен блок «С чего начать» с самыми востр
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion
ественной ИТ-индустрии. 24.05.2024 Текст: Анжела Патракова Акцент на обмен данными Сергей Безбогов, ВТБ, отметил, что сейчас в стране существуют серьезные ограничения по обмену данными Конферен
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий
ссии. Модерировал дискуссию с участием представителей Минэкономразвития, компаний VK, «Ростелеком», ВТБ, «Ростех», «Сибур» и РЖД зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. «На нед
Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру
Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру За последние 2 года в банке ВТБ стартова
|11.08.2025
Стартовала регистрация на хакатон ВТБ MORE.Tech с призовым фондом 1,5 млн рублей
ом формате с 27 августа до 20 сентября, призовой фонд составит 1,5 млн рублей. «Семейство хакатонов ВТБ — важная часть работы с молодыми технологическими талантами и ИТ-специалистами в интереса
|08.08.2025
Надежность и инновации: как брокер ВТБ развивает мобильное приложение
Год импортозамещения В течение года команда сосредоточилась на развитии инфраструктуры и переходе на отечественные технологические решения. Это позволило сделать платформу «ВТБ Мои Инвестиции» еще надежнее и устойчивее — даже при высокой нагрузке. Среди улучшений, которые пользователи могут ощутить на себе: операции обрабатываются быстрее, сигналы приходят стабиль
|06.08.2025
ВТБ Мои Инвестиции получили награду за лучшее применение искусственного интеллекта в финтехе
Проект брокера ВТБ и департамента анализа данных и моделирования «Цифровой помощник» признан лучшим в категории Best Use of AI in Fintech по версии Национальной премии FinTech Russia Awards. Инструмент на баз
|05.08.2025
Перед присоединением к ВТБ «Почта Банк» сменил куратора ИТ
льный коммерческий банк»). Об этом CNews рассказали двое собеседников на банковском рынке. В группе ВТБ, куда входят РНКБ и «Почта Банк», перенаправила запрос CNews по данной теме в «Почта Банк
|01.08.2025
ВТБ предложил конкурентам вместе создать банковский аналог «1С», но все отказались
Как ВТБ предлагал создавать консорциум банков для разработки АБС Банк ВТБ попытался предло
|10.07.2025
ИТ-соревнования ВТБ победили в двух номинациях премии «Хакатоны России»
Сразу четыре ИТ-соревнования ВТБ стали лауреатами национальной премии «Хакатоны России — 2024». Мероприятия MORE.Tech, ARC
|17.06.2025
Брокер ВТБ первым перевел инвестиционную инфраструктуру на отечественные технологии
Брокер ВТБ завершил переход на цифровую платформу, полностью основанную на российских технологических решениях. Это позволит быстрее запускать новые продукты и совершенствовать сервис для клиентов. Пе
|04.06.2025
ВТБ заменяет Oracle HFM на российскую платформу «Турбо» для подготовки консолидированной МСФО отчетности
банка. Архитектура продукта позволяет предоставлять доступ как для сотрудников банка, так и группы ВТБ, с учетом необходимых полномочий и соблюдением всех правил информационной безопасности. О
|03.06.2025
ВТБ перешел на российскую зонтичную систему внутрибанковского мониторинга
ЦИПР Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент банка ВТБ. Отечественное решение позволяет успешно следить за надежной работой сервисов и ИТ-систем
|02.06.2025
ВТБ вступил в ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования
в развитии отечественного ИТ-рынка и достижении технологического суверенитета. Среди основных целей ВТБ в Ассоциации — диалог и обмен опытом с крупнейшими компаниями-заказчиками по формированию
|27.05.2025
Более 1600 ИТ-специалистов приняли участие в архитектурном хакатоне ВТБ
з разных регионов России приняли участие в архитектурном хакатоне ARCHI.Tech, организованном банком ВТБ. В этом году участники представили в 2 раза больше решений, чем годом ранее, а победившие
|29.04.2025
В Москве пройдет хакатон ВТБ ARCHI.Tech с призовым фондом 1,2 млн рублей
ожностью не только побороться за призовой фонд, но и присоединиться к команде банка, получив оффер», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ. Зарегистрироваться для участия в хакатоне можно здесь.
|22.04.2025
CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025
Fusion Awards 2025 прошла в Москве 17 апреля. Организаторами премии выступили издание CNews и банк ВТБ. На суд жюри свои проекты представили организации из самых разных отраслей и сфер. Нововв
|17.04.2025
В ВТБ анонсировали расцвет банковских цифровых советников благодаря развитию открытого банкинга
которые будут отговаривать клиентов от использования услуг одних банков в пользу других. Об этом рассказал на панельной сессии конференции Data Fusion заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик. «Центральный банк активно продвигает концепцию Open API, предполагающую развитие стандартов безопасного обмена данными — в том числе персональными данными и платежной информаци
|17.04.2025
ВТБ: с развитием LLM рынок труда, образование и коммуникации ждет масштабная трансформация
ковых моделей (Large language models, LLM) приведет к масштабным трансформациям рынка труда, образования и коммуникаций, отмечается в совместном исследовании Института искусственного интеллекта МГУ и ВТБ. Презентация проекта прошла в рамках технологической конференции Data Fusion. Исследование «Ключевые вызовы в развитии больших языковых моделей» представляет собой визионерскую аналитику о
|17.04.2025
ВТБ запустил ИИ-алгоритмы, которые помогут росту капитала клиентов
Максим Коновалихин, старший вице-президент, глава департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ. Один из ИИ-механизмов на базе аллокационной модели для состоятельных клиентов формирует
|15.04.2025
ВТБ выходит из логистического партнерства с «Почтой России»
мпании «Национальные логистические технологии» (НЛТ), совместном предприятии «Почты России» и банка ВТБ, произошли изменения в составе акционеров. Как следует из отчета компании, опубликованном
|14.04.2025
Победителей премии Data Fusion Awards объявят 17 апреля
Результаты премии Data Fusion Awards CNews совместно с ВТБ, соорганизатором проекта, подведут итоги общероссийской кросс-отраслевой премии Data Fusi
|31.03.2025
ВТБ перевел систему обработки данных для госорганов на российскую платформу
Банк ВТБ импортозаместил платформу для обработки данных, используемых при взаимодействии с государ
|26.03.2025
Как банк ВТБ использует DION для эффективных коммуникаций и предлагает его клиентам
стойчивость. Максимально стабильная работа сервиса и высокое качество аудио и видео. Внедрение DION ВТБ стал первой компанией на рынке, которая внедрила уникальную гибридную архитектуру DION. Э
|21.02.2025
ВТБ внедрил российскую платформу по управлению закупками
азе отечественного решения. На данный момент системой пользуются порядка 6 тысяч сотрудников группы ВТБ, включая все российские подразделения банка, а также филиалы и дочерние структуры в друже
|20.02.2025
В России построят крупный дата-центр за 3,2 млрд рублей
Craft в Свердловской области, пишут «Ведомости». Финансирования в объеме 3,2 млрд предоставил банк ВТБ. Емкость строящегося центра обработки данных составит 880 серверных стоек, общая мощность
|24.01.2025
Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января
Дополнительная неделя на подачу заявки CNews и спонсор проекта ВТБ продлевают прием заявок на получение ежегодной общероссийской кросс-отраслевой премии в о
|25.12.2024
Первый в РФ крупный проект запуска RPA на Linux: опыт миграции банка ВТБ
В предыдущем интервью летом 2023 года вы рассказывали, какое место заняла программная роботизация в ВТБ. Какие изменения произошли за это время? Изменилось ли позиционирование технологии в банк
|19.12.2024
CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards
данными бизнес-пользователей»). Помимо традиционных номинаций, в этом году CNews, Институт ИИ МГУ и ВТБ запускают конкурс научных статей «Научный прорыв года в ИИ», посвященных искусственному и
|18.12.2024
CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявляют конкурс научных статей с призовым фондом 3 000 000 рублей
Новая научная номинация Издание CNews, Институт искусственного интеллекта МГУ и банк ВТБ объявили о совместном запуске новой номинации премии Data Fusion Awards — «Научный прорыв
ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулик Вадим 191 158
|Шадаев Максут 1146 133
|Сотин Денис 216 89
|Путин Владимир 3349 89
|Чугунов Никита 81 81
|Назипов Дмитрий 85 81
|Натрусов Артем 312 77
|Кирьянова Александра 155 64
|Ульянов Николай 162 63
|Чурсин Дмитрий 81 62
|Александров Александр 85 60
|Безбогов Сергей 60 57
|Бурилов Андрей 117 56
|Тятюшев Максим 160 56
|Костин Андрей 64 55
|Сергеев Сергей 161 55
|Глазков Александр 148 52
|Леонов Алексей 96 52
|Чаркин Евгений 314 51
|Абакумов Евгений 224 51
|Киричек Алексей 66 50
|Нестеров Алексей 169 49
|Гузовский Денис 79 48
|Булгаков Кирилл 131 48
|Мельникова Алиса 96 47
|Семенов Александр 164 44
|Панченко Иван 172 44
|Рустамов Рустам 513 43
|Сивцев Илья 164 43
|Добровинский Александр 47 41
|Спирин Антон 87 41
|Гаврилов Евгений 55 41
|Харитонов Дмитрий 71 40
|Евдокимов Игорь 61 40
|Ульянычев Матвей 47 40
|Стоянов Алексей 52 40
|Климов Андрей 88 40
|Сергеева Наталья 50 40
|Карпов Роман 75 40
|Маркова Светлана 43 40
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
