ВТБ Внешторгбанк ПАО Банк внешней торговли

ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая  спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки. Банк ВТБ предоставляет спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. В 2021 году международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний, работающих в 18 странах мира. Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций.

 

 

"Искусственный интеллект в банке ВТБ сегодня и завтра"  Сергей Безбогов, Заместитель руководителя Технологического блока - старший вице-президент, ВТБ, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 907 дел, на cумму 987 537 891 673 ₽*

Судебные дела (907) на сумму 987 537 891 673 ₽*
в качестве истца (365) на сумму 316 266 250 412 ₽*
в качестве ответчика (40) на сумму 319 163 848 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.12.2025 ВТБ Мои Инвестиции рассказали, как ИИ помогает бороться с «информационным шумом»

ВТБ Мои Инвестиции представили на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» инструменты на основе искусственного интеллекта, которые помогают инвесторам избежать эмоциональных решений и убытков в условиях переизбытка данных. Переизбыток информации н
24.11.2025 ВТБ подвел итоги юбилейного VTB API hackathon

лощадка, где молодые специалисты предлагают идеи, востребованные рынком прямо сейчас. Платформа API ВТБ сегодня включает более 3,5 тыс. готовых к подключению интерфейсов — это мощная экосистема
11.11.2025 «Базис», ВТБ и MIND Software — победители CNews AWARDS 2025 за создание импортонезависимой VDI-инфраструктуры

Проект импортозамещения инфраструктуры виртуальных рабочих мест (VDI) в банке ВТБ, реализованный крупнейшим российским разработчиком решений для управления динамической ИТ
06.11.2025 Чат-бот ВТБ признан лучшим на рынке по версии Markswebb Chatbot Rank 2025

Чат-бот ВТБ впервые занял первое место в ежегодном исследовании Markswebb Chatbot Rank 2025, в рамках которого были проанализированы цифровые решения 10 ведущих российских банков. Исследование включало
24.10.2025 ВТБ взял золото в трех рейтингах исследования Naumen Bank Contact Centers 2025

Чат-бот ВТБ признан лучшим в рейтингах: «Банки с лучшими чат-ботами в мобильном банке» и «Банки с лучшими чат-ботами в неавторизованных каналах». Также ВТБ стал лидером в рейтинге «Банки с лучши
21.10.2025 ВТБ проведет соревнование API-разработчиков с призовым фондом 2 млн рублей

лять ими, совершать операции для приумножения своего капитала. Банк активно развивает Платформу API ВТБ, на которой опубликовано более 3,5 тыс. готовых к подключению интерфейсов. Она позволяет

09.10.2025 «Т-Банк» объединил информацию о счетах клиентов в «Альфа-Банке», ВТБ и Сбербанке в своем мобильном приложении

«Т-Банк» запустил «Мультибанкинг», объединив счета четырех крупнейших банков страны в своем мобильном приложении. Теперь клиенты смогут управлять своими счетами в ВТБ и «Альфа-Банке» прямо в приложении «Т-Банка». С июня 2024 г. такая возможность уже действует для счетов в Сбербанке. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». В настоящее время «Мульт
08.10.2025 ВТБ представил инновационный POS-терминал с эксклюзивным дизайном

дизайн привлекает внимание и создает эмоциональную связь с клиентами, а технологичность ускоряет обслуживание и повышает средний чек. Наша разработка подтверждает стратегию технологического лидерства ВТБ в эквайринге. Мы инвестируем в инновации, чтобы делать платежи элементом премиального опыта и драйвером роста бизнеса», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координа
24.09.2025 ВТБ подвел итоги хакатона MORE.Tech с призовым фондом в 1,5 млн рублей

Более 1900 участников в составе 450 команд со всей России приняли участие в ежегодном хакатоне MORE.Tech от ВТБ. Победившие команды разделили призовой фонд в размере 1,5 млн рублей. Хакатон проходил в период с 27 августа по 20 сентября 2025 года. В этом году задачи MORE.Tech были посвящены оптимизаци
19.09.2025 ВТБ разработал собственную платформу цифровых помощников

асности», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин. На платформе уже работают несколько цифровых помощников, каждый из ко
18.09.2025 ВТБ обновил витрину инвестиций в мобильном приложении

В мобильном приложении ВТБ Онлайн появилась обновленная витрина инвестиционных сервисов и продуктов. Она стала более удобной и информативной: в верхней части экрана теперь размещен блок «С чего начать» с самыми востр
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion

ественной ИТ-индустрии. 24.05.2024 Текст: Анжела Патракова Акцент на обмен данными Сергей Безбогов, ВТБ, отметил, что сейчас в стране существуют серьезные ограничения по обмену данными Конферен
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий

ссии. Модерировал дискуссию с участием представителей Минэкономразвития, компаний VK, «Ростелеком», ВТБ, «Ростех», «Сибур» и РЖД зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. «На нед
Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру

Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру За последние 2 года в банке ВТБ стартова
11.08.2025 Стартовала регистрация на хакатон ВТБ MORE.Tech с призовым фондом 1,5 млн рублей

ом формате с 27 августа до 20 сентября, призовой фонд составит 1,5 млн рублей. «Семейство хакатонов ВТБ — важная часть работы с молодыми технологическими талантами и ИТ-специалистами в интереса
08.08.2025 Надежность и инновации: как брокер ВТБ развивает мобильное приложение

Год импортозамещения В течение года команда сосредоточилась на развитии инфраструктуры и переходе на отечественные технологические решения. Это позволило сделать платформу «ВТБ Мои Инвестиции» еще надежнее и устойчивее — даже при высокой нагрузке. Среди улучшений, которые пользователи могут ощутить на себе: операции обрабатываются быстрее, сигналы приходят стабиль
06.08.2025 ВТБ Мои Инвестиции получили награду за лучшее применение искусственного интеллекта в финтехе

Проект брокера ВТБ и департамента анализа данных и моделирования «Цифровой помощник» признан лучшим в категории Best Use of AI in Fintech по версии Национальной премии FinTech Russia Awards. Инструмент на баз
05.08.2025 Перед присоединением к ВТБ «Почта Банк» сменил куратора ИТ

льный коммерческий банк»). Об этом CNews рассказали двое собеседников на банковском рынке. В группе ВТБ, куда входят РНКБ и «Почта Банк», перенаправила запрос CNews по данной теме в «Почта Банк
01.08.2025 ВТБ предложил конкурентам вместе создать банковский аналог «1С», но все отказались

Как ВТБ предлагал создавать консорциум банков для разработки АБС Банк ВТБ попытался предло
10.07.2025 ИТ-соревнования ВТБ победили в двух номинациях премии «Хакатоны России»

Сразу четыре ИТ-соревнования ВТБ стали лауреатами национальной премии «Хакатоны России — 2024». Мероприятия MORE.Tech, ARC
17.06.2025 Брокер ВТБ первым перевел инвестиционную инфраструктуру на отечественные технологии

Брокер ВТБ завершил переход на цифровую платформу, полностью основанную на российских технологических решениях. Это позволит быстрее запускать новые продукты и совершенствовать сервис для клиентов. Пе
04.06.2025 ВТБ заменяет Oracle HFM на российскую платформу «Турбо» для подготовки консолидированной МСФО отчетности

банка. Архитектура продукта позволяет предоставлять доступ как для сотрудников банка, так и группы ВТБ, с учетом необходимых полномочий и соблюдением всех правил информационной безопасности. О
03.06.2025 ВТБ перешел на российскую зонтичную систему внутрибанковского мониторинга

ЦИПР Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент банка ВТБ. Отечественное решение позволяет успешно следить за надежной работой сервисов и ИТ-систем
02.06.2025 ВТБ вступил в ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования

в развитии отечественного ИТ-рынка и достижении технологического суверенитета. Среди основных целей ВТБ в Ассоциации — диалог и обмен опытом с крупнейшими компаниями-заказчиками по формированию
27.05.2025 Более 1600 ИТ-специалистов приняли участие в архитектурном хакатоне ВТБ

з разных регионов России приняли участие в архитектурном хакатоне ARCHI.Tech, организованном банком ВТБ. В этом году участники представили в 2 раза больше решений, чем годом ранее, а победившие
29.04.2025 В Москве пройдет хакатон ВТБ ARCHI.Tech с призовым фондом 1,2 млн рублей

ожностью не только побороться за призовой фонд, но и присоединиться к команде банка, получив оффер», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ. Зарегистрироваться для участия в хакатоне можно здесь.
22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025

Fusion Awards 2025 прошла в Москве 17 апреля. Организаторами премии выступили издание CNews и банк ВТБ. На суд жюри свои проекты представили организации из самых разных отраслей и сфер. Нововв
17.04.2025 В ВТБ анонсировали расцвет банковских цифровых советников благодаря развитию открытого банкинга

которые будут отговаривать клиентов от использования услуг одних банков в пользу других. Об этом рассказал на панельной сессии конференции Data Fusion заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик. «Центральный банк активно продвигает концепцию Open API, предполагающую развитие стандартов безопасного обмена данными — в том числе персональными данными и платежной информаци
17.04.2025 ВТБ: с развитием LLM рынок труда, образование и коммуникации ждет масштабная трансформация

ковых моделей (Large language models, LLM) приведет к масштабным трансформациям рынка труда, образования и коммуникаций, отмечается в совместном исследовании Института искусственного интеллекта МГУ и ВТБ. Презентация проекта прошла в рамках технологической конференции Data Fusion. Исследование «Ключевые вызовы в развитии больших языковых моделей» представляет собой визионерскую аналитику о

17.04.2025 ВТБ запустил ИИ-алгоритмы, которые помогут росту капитала клиентов

Максим Коновалихин, старший вице-президент, глава департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ. Один из ИИ-механизмов на базе аллокационной модели для состоятельных клиентов формирует

15.04.2025 ВТБ выходит из логистического партнерства с «Почтой России»

мпании «Национальные логистические технологии» (НЛТ), совместном предприятии «Почты России» и банка ВТБ, произошли изменения в составе акционеров. Как следует из отчета компании, опубликованном
14.04.2025 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 17 апреля

Результаты премии Data Fusion Awards CNews совместно с ВТБ, соорганизатором проекта, подведут итоги общероссийской кросс-отраслевой премии Data Fusi
31.03.2025 ВТБ перевел систему обработки данных для госорганов на российскую платформу

Банк ВТБ импортозаместил платформу для обработки данных, используемых при взаимодействии с государ
26.03.2025 Как банк ВТБ использует DION для эффективных коммуникаций и предлагает его клиентам

стойчивость. Максимально стабильная работа сервиса и высокое качество аудио и видео. Внедрение DION ВТБ стал первой компанией на рынке, которая внедрила уникальную гибридную архитектуру DION. Э
21.02.2025 ВТБ внедрил российскую платформу по управлению закупками

азе отечественного решения. На данный момент системой пользуются порядка 6 тысяч сотрудников группы ВТБ, включая все российские подразделения банка, а также филиалы и дочерние структуры в друже
20.02.2025 В России построят крупный дата-центр за 3,2 млрд рублей

Craft в Свердловской области, пишут «Ведомости». Финансирования в объеме 3,2 млрд предоставил банк ВТБ. Емкость строящегося центра обработки данных составит 880 серверных стоек, общая мощность
24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января

Дополнительная неделя на подачу заявки CNews и спонсор проекта ВТБ продлевают прием заявок на получение ежегодной общероссийской кросс-отраслевой премии в о
25.12.2024 Первый в РФ крупный проект запуска RPA на Linux: опыт миграции банка ВТБ

В предыдущем интервью летом 2023 года вы рассказывали, какое место заняла программная роботизация в ВТБ. Какие изменения произошли за это время? Изменилось ли позиционирование технологии в банк
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards

данными бизнес-пользователей»). Помимо традиционных номинаций, в этом году CNews, Институт ИИ МГУ и ВТБ запускают конкурс научных статей «Научный прорыв года в ИИ», посвященных искусственному и
18.12.2024 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявляют конкурс научных статей с призовым фондом 3 000 000 рублей

Новая научная номинация Издание CNews, Институт искусственного интеллекта МГУ и банк ВТБ объявили о совместном запуске новой номинации премии Data Fusion Awards — «Научный прорыв

Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2222
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 908
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 672
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 452
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 423
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 394
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 361
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 318
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 287
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 282
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 275
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 259
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 217
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 202
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 191
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 148
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 145
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 145
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 144
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 141
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 141
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 139
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 134
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 125
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 124
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 121
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 118
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 117
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 112
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 112
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 110
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 110
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 106
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 99
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 96
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 94
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 93
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 92
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 90
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 88
