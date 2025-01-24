Эксперт ГК
Эксперт ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Петров Михаил 138 9
|Беляев Владислав 84 9
|Шевченко Владимир 147 9
|Тетерина Элла 13 9
|Лоевский Илья 13 9
|Гурко Денис 11 9
|Гребельный Антон 21 9
|Болотюк Дмитрий 16 9
|Осоченко Евгений 7 5
|Трофимова Татьяна 6 3
|Гоц Роман 46 3
|Образцов Алексей 12 3
|Владзимирский Антон 9 3
|Шерстобоев Владислав 4 3
|Кошелев Константин 6 2
|Швецов Денис 13 2
|Латышева Елена 2 1
|Тулупов Андрей 1 1
|Кузнецов Максим 20 1
|Зубков Виталий 3 1
|Леонова Мария 4 1
|Федосеев Петр 2 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Волкова Оксана 3 1
|Архангельский Юрий 3 1
|Крупко Петр 6 1
|Сапожникова Алла 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 12
|Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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