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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166627
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Эксперт ГК



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
19.01.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
22.05.2020 Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая 1
20.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
27.04.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
25.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Эксперт ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 9
Robokassa - Робокасса 51 9
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 3
Доктор рядом - Doc+ 52 2
Philips 2053 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 9
РВК - Российская венчурная компания 549 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 9
Ингосстрах СПАО 421 9
Русагро Группа Компаний 277 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 39 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 9
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 9
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 9
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Комус 94 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 9
Инвар - Invar 11 9
Водоканал МУП 12 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 9
ITM Group 12 9
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 15 9
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 42 9
Ренессанс Страхование 160 3
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аникеев Бизнес Инвест 14 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 22 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 9
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 9
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1494 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8567 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3068 8
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1457 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13122 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 1
ООН ЦУР - Цели устойчивого развития - SDG - Sustainable Development Goals 5 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 525 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5300 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
MedTech - СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений - CDSS - Clinical decision support system 26 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 1
Национальный проект - Здравоохранение 23 1
МТС Мобильные сотрудники 111 1
Петров Михаил 138 9
Беляев Владислав 84 9
Шевченко Владимир 147 9
Тетерина Элла 13 9
Лоевский Илья 13 9
Гурко Денис 11 9
Гребельный Антон 21 9
Болотюк Дмитрий 16 9
Осоченко Евгений 7 5
Трофимова Татьяна 6 3
Гоц Роман 46 3
Образцов Алексей 12 3
Владзимирский Антон 9 3
Шерстобоев Владислав 4 3
Кошелев Константин 6 2
Швецов Денис 13 2
Латышева Елена 2 1
Тулупов Андрей 1 1
Кузнецов Максим 20 1
Зубков Виталий 3 1
Леонова Мария 4 1
Федосеев Петр 2 1
Мураховский Эдуард 38 1
Волкова Оксана 3 1
Архангельский Юрий 3 1
Крупко Петр 6 1
Сапожникова Алла 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 1
Индия - Bharat 5447 1
Европа Восточная 3075 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Нидерланды 3519 1
Польша - Республика 1959 1
Сингапур - Республика 1850 1
Саудовская Аравия - Королевство 585 1
Румыния 728 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 379 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 10
Страхование - Страховой брокер - Insurance Broker 18 9
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 9
Черкизон - Черкизовский рынок 154 9
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2389 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9947 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2919 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 361 1
Цифровой регион - Федеральный проект 94 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 12
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
РАН - Российская академия наук 1872 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 10 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 12
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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