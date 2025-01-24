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Собакин Сергей



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Собакин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Biocad - Биокад 79 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 42 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 9 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 22 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 25 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 4 1
ЭГИС - ЭГИС-РУС 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 22 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 137 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 29 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 22 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 147 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20680 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50701 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1204 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19456 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6590 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13539 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1484 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3314 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
Зайцев Илья 4 1
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Кузьменчук Сергей 1 1
Сапожникова Алла 5 1
Ряузов Александр 3 1
Волкова Оксана 3 1
Артемова Олия 2 1
Федосеев Петр 2 1
Леонова Мария 4 1
Зубков Виталий 3 1
Богомолов Денис 10 1
Шубников Сергей 1 1
Ваньков Вадим 18 1
Остроушко Алексей 13 1
Хрипун Алексей 5 1
Пилипчук Александр 13 1
Будова Александра 5 1
Апасов Николай 5 1
Колесов Александр 55 1
Тыров Илья 25 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 1
Россия - РФ - Российская федерация 144835 1
Информатика - computer science - informatique 1056 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9844 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29171 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51212 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8704 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 1
Цифровой регион - Федеральный проект 94 1
Эксперт ГК 15 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 24 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 8 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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