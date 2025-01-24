Артемова Олия
|24.01.2025
|Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
|23.05.2016
|В Госдуме обсудили варианты поправок в закон о телемедицине 1
Артемова Олия и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7351 1
|Фургал Сергей 1 1
|Бойцов Сергей 1 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Янина Марина 4 1
|Карпов Олег 3 1
|Дворкович Аркадий 210 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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