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Индексная книга (каталог) CNews*
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Артемова Олия



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
23.05.2016 В Госдуме обсудили варианты поправок в закон о телемедицине 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Артемова Олия и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7351 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 25 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по охране здоровья 2 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 1
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1456 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8040 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
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