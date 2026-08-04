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Цифровое неравенство Цифровой барьер Цифровой разрыв Информационное неравенство Digital divide Устранение цифрового неравенства (УНЦ) интернетизация

Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация

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04.08.2026 Красноярский край получит 28 новых базовых станций «Ростелекома» для устранения цифрового неравенства

у с Минцифры России в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Зона устойчивого покрытия будет обеспечена в таких поселениях, как Хайрюзовка, Чере
14.07.2026 «Ростелеком» построил в Кузбассе еще четыре базовые станции

, директор Кемеровского филиала ПАО«Ростелеком»: «Компания совместно с Минцифры с 2021 г. сокращает цифровое неравенство между кузбассовцами, живущими в крупных городах и в малых населенных пун
19.05.2026 «Турбо Облако» представила платформу «Турбо Гео» для устранения цифрового неравенства в регионах России

инимальные сетевые задержки. По оценкам «Турбо Облака», концентрация облачных мощностей в центральной части России приводит к существенной разнице в скорости работы сервисов между регионами и ведет к цифровому неравенству. В отдельных сценариях при передаче крупных файлов задержка для дальних регионов может отличаться более чем в 10 раз по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом, из-за чего
08.04.2026 60 населенных пунктов Курганской области теперь с интернетом и мобильной связью

За 2021–2025 гг. реализации второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) мобильный интернет и устойчивая голосовая связь появились в 7881 малом населенном пу
25.03.2026 1,8 млн человек появились в онлайне — за пять лет реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства

Всего за 2021-2025 гг. реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) устойчивая мобильная связь 2G/4G появилась в 7881 малом населенном пункте страны, в

04.03.2026 Интернет пришел в Усть-Тары: еще одна базовая станция связи запущена в отдаленной деревне Пермского края

рмат, жителям отдаленных районов стало значительно проще их получать и поддерживать связь с семьей. УЦН 2.0 открывает возможности подключения даже самых удаленных территорий. Мы уверены, что вн
16.02.2026 Село осваивает интернет: трафик кузбасских базовых станций «Ростелекома» достиг 4,5 ПБ

х пунктах Кемеровской области в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). Общий объем принятых и переданных данных — почти 4,5 ПБ. Это 800 млн музыкальных тр
10.02.2026 МТС пришла еще в 23 горных села по программе устранения цифрового неравенства

МТС подключила к своей сети 23 сельских населенных пункта в рамках программы устранения цифрового неравенства в 2025 г. Доступ к цифровым сервисам компании получили около
16.01.2026 «Ростелеком» обеспечил сотовой связью 58 отдаленных населенных пунктов Красноярского края

ета. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». В северных населенных пунктах,

29.12.2025 Сервис «Свободный доступ» обработал свыше 1,2 тыс. сигналов горожан о незаконных шлагбаумах и заборах в 2025 году

Свыше 250 фактов самовольной установки ограждающих устройств подтвердили в Москве благодаря обращениям жителей в специализированный сервис «Свободный доступ». О результатах его работы рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. Инспекторы контрольного ведомства продолжают мероприятия по обнаружению и пресечению сл
19.12.2025 Связывая Кузбасс: «Ростелеком» построил в регионе еще 37 базовых станций

дер выполнил работы в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Расширение цифровой инфраструкт
11.11.2025 Жителям деревни Ключи в Иркутской области интернет обеспечила 1 000-я базовая станция «Булат»

ейную 1000-ю базовую станцию от компании «Булат» в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Качество сигнала проверил испол
20.10.2025 В пяти якутских селах устранили цифровое неравенство

и качественной голосовой связи «МегаФона». Оператор расширил свою сеть в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Теперь обладатели «зеленых» сим-карт могут пользоваться современными

23.09.2025 Цифровой разрыв: какие ИТ-навыки чаще всего ищут работодатели и в каких регионах их не хватает

в вакансиях и как они распределяются по регионам. Результаты показали, что спрос на ключевые цифровые компетенции сосредоточен преимущественно в столице и крупнейших городах, что формирует заметный «цифровой разрыв». Об этом CNews сообщили представители hh.ru. По итогам анализа вакансий за январь-сентябрь 2025 г. в топ-5 самых востребованных ИТ-навыков вошли: SQL (26 тыс. предложений о раб
16.07.2025 «Ростелеком» на государственные деньги «устраняет цифровое неравенство» там, где уже давно есть 4G

тановка в них точек доступа Wi-Fi. Данный проект получил название Устранение цифрового неравенства (УЦН). Впоследствии было решено отказаться от ПКД. В 2020 г. перечень населенных пунктов, кото
28.04.2025 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью еще четыре малых кузбасских поселка.

у. Работы проведены в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Василий Винников, директор Кеме
02.04.2025 Сразу в нескольких поселениях Хакасии появились базовые станции УЦН 2.0

еспублики Хакасия. Работы выполнены в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Устойчивая мобильная связь и ск
26.03.2025 «Ростелеком» запустил в эфир юбилейную базовую станцию сотовой связи в Тюменской области

оты были проведены в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Евгений Золотухин, глава админи
20.03.2025 Более 2400 жителей Курганской области впервые получили доступ к современной мобильной связи

оты были проведены в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Голосовая связь и мобильный инт
07.03.2025 «МегаФон» устранил цифровое неравенство еще в 20 поселениях Ивановской области

ом году мы модернизировали базовые станции в более чем 90 локациях региона, а в этом году устранили цифровое неравенство еще в 20 населенных пунктах», – сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФо
06.02.2025 Челябинская область преодолевает цифровое неравенство: в 2024 г. мобильная связь и интернет стали доступны еще в 17 населенных пунктах

ает качество жизни. Работы прошли в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), где Минцифры России выступает главным заказчиком, а «Ростелеком» – основным техноло
15.11.2024 Интернет в глубинке: как используют 4G в селах и хуторах Кубани и Адыгеи

публики Адыгеи, где мобильная связь появилась в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители T2. Т2 проанализировала голосовой и интернет-т
15.10.2024 Площадь покрытия сети T2 в Краснодарском крае и Республике Адыгее увеличилась на 5 тыс. квадратных километров

s сообщили представители T2. Второй этап федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) стартовал в 2021 г. Ее цель – обеспечение надежного покрытия мобильной связью и скор
20.09.2024 «УЦН 2.0» в помощь: система оповещения может добраться до отдаленных поселений Хакасии, Тувы и Красноярского края

счет телеком-инфраструктуры, построенной по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Никита Жильцов, директор по цифровым регионам Сибирского федерального округа «Росте
08.08.2024 Жители подмосковных деревень могут проголосовать за доступный интернет

ь можно до 17 ноября включительно. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «В рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства жители малых населенных пунктов получают доступ к скоростному интернету. В 2023 году базовые станции операторов сотовой связи стандартов 4G и LTE обеспечили ста
06.08.2024 Интернет шагает по стране и меняет жизнь людей: проекту устранения цифрового неравенства — 10 лет

В 2024 г. исполняется 10 лет проекту устранения цифрового неравенства (УЦН), который по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» с технол
06.05.2024 В I квартале 2024 г. в чат-бот «Свободный доступ» поступило 149 обращений о незаконных ограждениях

ает факты самовольного ограничения доступа на территории общего пользования. Большую помощь в информировании о признаках нарушений оказывают жители города посредством направления обращений в чат-бот «Свободный доступ», который был создан для оперативного реагирования в 2022 г.. Сервис позволяет бороться с незаконными шлагбаумами, заборами, столбиками и полусферами, которые мешают беспрепятс
02.04.2024 «Ростелеком» на Ямале подключил интернет в селе Нори

. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) на Ямале. Его реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Р
15.02.2024 Более 4,7 тыс. сел и деревень стали цифровыми: «Ростелеком» подвел итоги реализации проекта УЦН 2.0 в 2023 году

«Ростелеком» подвел итоги выполнения второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0). Реализация проекта ведется в соответствии с контрактом Минцифры России с «Ростелеко
31.01.2024 Кузбасские сельчане догоняют городских абонентов по интернет-трафику

важной составляющей для жителей, а значит программа УЦН 2.0 выполняет свою главную цель – устраняет цифровое неравенство и повышает качество жизни», - сказал директор Кемеровского филиала «Рост
29.01.2024 Цифровое равенство: в Пермском крае почти 20 тыс. человек получили доступ к услугам связи от «Ростелекома»

ие вышек сотовой связи проводилось в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В результате связисты установили 63 базовые станции в малых населенных пунктах реги
22.01.2024 «Ростелеком» построил базовые станции в Красноярском крае, Хакасии и Туве

В 2023 г, по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) «Ростелеком» построил 100 базовых станций в населенных пунктах Красноярского края, р
11.01.2024 «Ростелеком» и Правительство устранили цифровое неравенство еще в 70 населенных пунктах Челябинской области

ны в срок и проведены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Евгений Макагонов, директор Чел
09.01.2024 Иван Бобров: в 2023 г. чат-бот «Свободный доступ» обработал 840 сообщений о незаконной установке шлагбаумов

С начала 2023 г. с помощью чат-бота «Свободный доступ» подтвердили свыше 220 фактов незаконно установленных шлагбаумов, заборов и других ограничительных устройств. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в
19.12.2023 УЦН 2.0: «Ростелеком» запустил в Большом Сочи первые две базовые станции мобильной связи

2.0). Об этом CNews сообщили представители компании «Ростелеком». «Ростелеком» устраняет мобильное цифровое неравенство совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуника
07.09.2023 Успейте проголосовать за доступный интернет

ету в 2024 г. Проголосовать можно на портале «Госуслуг» или отправив письмо по почте. Свой голос за доступный интернет уже отдали почти 500 тыс. россиян. Из них — 430 тыс. сделали это онлайн и

14.08.2023 Онлайн-голосование за доступный интернет в малых населённых пунктах продлено до 10 сентября 2023 года

Минцифры России объявило о продлении онлайн-голосования за доступный интернет в малых населенных пунктах. Заявки на «Госуслугах», как и по почте, будут приниматься до 10 сентября 2023 г. включительно. Всего к мобильному интернету в следующем году подкл
14.08.2023 «Ростелеком» построит 15 базовых станций по проекту УЦН 2.0 в Хакасии и Туве

В 2023 г. в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) Красноярский филиал «Ростелекома» построит 10 базовых станций сотовой связи в Респуб
19.07.2023 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью еще девять малых населенных пунктов Курганской области  

центры, но и малые населенные пункты Курганской области. Привлекая партнеров, мы помогаем устранять цифровое неравенство. Зауральцы приняли активное участие в голосовании на портале «Госуслуг»

12.07.2023 «Ростелеком» запустил второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства на Ямале

На Ямале стартовал второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). «Ростелеком» запустил в работу первую базовую станцию сотовой связи в удаленном пос

Публикаций - 1755, упоминаний - 2305

Цифровое неравенство и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 482
МегаФон 10742 285
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 259
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 119
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 85
Microsoft Corporation 25775 69
Google LLC 12688 56
Yandex - Яндекс 9216 42
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 39
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 38
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 32
VK - Mail.ru Group 3602 28
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 27
Huawei 4676 27
Intel Corporation 12811 27
Telegram Group 2940 26
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 26
МТС - Иртея 146 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 22
Meta Platforms - Facebook 4621 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Yahoo! 3726 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
Apple Inc 13154 18
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 18
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 16
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 16
Samsung Electronics 11064 16
Cisco Systems 5372 16
X Corp - Twitter 2938 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
9594 16
Oracle Corporation 7074 16
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 14
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 12
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 12
Почта России ПАО 2370 50
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Россети Ленэнерго 1699 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 9
Газпром ПАО 1493 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Альфа-Банк 1979 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 5
Резонанс НПП 407 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Транснефть 335 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 4
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 4
Слобода 33 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
Ватутинки Пансионат 22 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 4
eBay Inc 1640 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 413
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 150
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 134
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 122
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 73
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 71
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 60
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 49
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Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 43
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 37
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 36
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 20
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 20
Федеральное собрание Российской Федерации 318 20
Судебная власть - Judicial power 2500 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 18
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 17
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Федеральное казначейство России 1949 14
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 57
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 21
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 17
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 4
Демократическая политическая партия США 122 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
OLPC - One Laptop per Child 82 4
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 4
World Wide Web Foundation 6 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
Союз пенсионеров России 9 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 490
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 463
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 452
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 427
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 386
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 378
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 373
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 335
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 329
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 300
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 271
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 253
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 194
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 166
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 157
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 154
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 148
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 137
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 134
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 123
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 122
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 116
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 110
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 110
УУС - Универсальные услуги связи 329 109
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 108
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 103
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 100
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 98
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 93
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 92
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 90
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 87
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 87
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 85
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 84
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 82
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 80
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 79
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 77
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 276
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 45
Linux OS 11533 37
Microsoft Windows 16882 33
Microsoft Windows 2000 8678 31
Google Android 15243 26
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 21
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 20
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 19
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 17
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 16
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 15
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 14
Apple iOS 8583 14
FreePik 1841 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 12
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 12
Microsoft Office 4170 12
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 11
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 11
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 11
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 11
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Apple iPhone 6 4861 10
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 10
Ростелеком - RTOpen 9 9
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 9
Apple iPad 4011 9
Apple macOS 2419 9
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 8
Путин Владимир 3454 95
Никифоров Николай 1138 78
Осеевский Михаил 350 51
Шадаев Максут 1210 45
Медведев Дмитрий 1665 45
Калугин Сергей 169 33
Рейман Леонид 1065 30
Чернышенко Дмитрий 581 28
Щеголев Игорь 699 19
Распопин Николай 48 16
Мишустин Михаил 787 15
Оловянников Дмитрий 78 15
Лопаткин Герман 104 13
Логинов Александр 54 13
Барвинский Владимир 44 12
Иванов Олег 153 11
Лысенко Эдуард 317 11
Хинштейн Александр 148 11
Двинина Олеся 89 11
Бойко Денис 50 11
Кесельбренер Леонид 52 10
Шалманов Сергей 202 10
Ким Андрей 58 10
Стрельцов Андрей 62 9
Экшенгер Наталья 81 9
Сысоева Евгения 129 9
Байгильдин Дамир 41 9
Занько Мария 64 9
Носков Константин 241 9
Евраев Михаил 266 8
Козырев Алексей 328 8
Опенышева Светлана 64 8
Дмитриев Алексей 85 8
Разумовский Дмитрий 125 8
Цукарь Сергей 38 8
Шиловских Петр 25 8
Усатов Алексей 43 8
Мудрецов Александр 35 7
Борисов Александр 39 7
Попов Алексей 339 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 974
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 250
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 185
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 116
Европа 24964 101
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 93
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 77
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 72
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 62
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 54
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 53
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Германия - Федеративная Республика 13221 47
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 44
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 44
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 44
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 43
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 359
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РИА Новости 1033 5
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
NYT - The New York Times 1100 4
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
FT - Financial Times 1296 4
Engadget - Блог о технологиях 429 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
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AP - Associated Press 2007 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
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Korea Times 132 3
NEWSru.com 229 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
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Tom’s Hardware 600 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Crunchbase 74 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 30
IDC - International Data Corporation 4975 18
Gartner - Гартнер 3658 18
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 8
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 6
Forrester Research 834 5
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 5
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
BCG - Boston Consulting Group 117 3
Рустелеком ТК 305 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
РАЭК - Экономика Рунета 21 3
CNews Инновация года - награда 155 2
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 2
GSMA Intelligence 11 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
Vanson Bourne 49 2
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
Moody's Investors Service 136 2
BCG Россия онлайн 6 2
Huawei GCI - Global Connectivity Index - Глобальный индекс сетевого взаимодействия 3 2
INFOLine-Аналитика 78 2
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 16
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
РАН - Российская академия наук 2122 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 6
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 6
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Ростелеком - Азбука интернета 34 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 3
ИИИ - Институт исследований интернета 66 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 27
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 8
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РИФ - Российский инвестиционный форум 83 6
РИФ - Российский Интернет Форум 109 6
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 4
CNews FORUM Кейсы 313 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
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Час кода - международное движение 11 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
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КЭФ - Красноярский экономический форум 26 3
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