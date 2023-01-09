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Цифровое неравенство Цифровой барьер Цифровой разрыв Информационное неравенство Digital divide Устранение цифрового неравенства (УНЦ) интернетизация

Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация


09.01.2023 В чат-бот «Свободный доступ» обратились более 1300 горожан
09.11.2022 «Ростелеком» расширил функциональность сайта для операторов: подача заявления на размещение оборудования и интерактивная карта объектов УЦН
27.10.2022 «Ростелеком» запустит мобильную связь в высокогорных районах Дагестана
06.09.2022 «Ростелеком» на Южном Урале обеспечит качественной связью еще 4000 жителей поселков и деревень
15.08.2022 «Ростелеком» запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦН
31.03.2022 Чат-бот «Свободный доступ» помог устранить незаконную парковку в Черемушках
25.02.2022 Россиянам разрешили не платить за доступ к «Госуслугам» и «Вконтакте»
25.02.2022 Минцифры: опция «Доступный интернет» заработала у большинства операторов связи
13.12.2021 Благодаря проекту устранения цифрового неравенства мобильная связь появилась в 1201 малом населенном пункте страны
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО
16.09.2021 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0
14.09.2021 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0
08.07.2021 «Ростелеком» организует мобильную связь стандарта 4G в малых населенных пунктах Южного Урала
25.06.2021 Интернет для маленького села и большой семьи: «Ростелеком» в Прикамье продолжает реализацию проекта по устранению цифрового неравенства
14.04.2021 «Ростелеком» начинает реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства
19.03.2021 «Ростелеком» запустил первую базовую станцию в рамках проекта устранения цифрового неравенства
03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
24.02.2021 МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте»
19.11.2020 РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой
09.04.2020 Из-за бесплатного доступа к сайтам операторы связи потеряют 200 миллиардов
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто
20.03.2020 Пироговский центр открыл свободный доступ к онлайн-платформе реабилитации
16.03.2020 «Доступный интернет» взвинтит цены на связь для всех россиян
11.02.2020 Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям
20.01.2020 Цифровой барьер
20.01.2020 Цифровое неравенство
24.10.2019 «Лаборатория Касперского» открыла свободный доступ к порталу Kaspersky Threat Intelligence
05.07.2019 «Ростелеком» завершил проект по устранению цифрового неравенства в Северной Осетии
06.02.2019 МТС построит сети LTE на частотах 3G для преодоления цифрового неравенства
19.07.2018 «Ростелеком» упростил схему подключения к точкам доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства на Среднем Урале
02.03.2018 «Ростелеком» построил в ЦФО за год более 10 тысяч км оптики
28.02.2018 «Ростелеком» в 2017 году к интернету подключалось до 5 сел ежедневно
16.02.2018 «Ростелеком» устранит цифровое неравенство в 196 населенных пунктах Ростовской области
15.02.2018 На форуме «Сочи 2018» подписаны соглашения по реформе УУС и устранению цифрового неравенства
29.01.2018 «Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом 204 населенных пункта на Дальнем Востоке
17.10.2017 Новосибирская область подписала соглашение по программе устранения цифрового неравенства
25.09.2017 Андрей Стрельцов -

Необходимо работать над устранением цифрового неравенства
27.07.2017 «Ростелеком» обнулил тарифы на Wi-Fi в точках доступа по проекту устранения цифрового неравенства
27.07.2017 «Ростелеком» сделает бесплатным Wi-Fi в глубинке

Публикаций - 1218, упоминаний - 1412

Цифровое неравенство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10132 373
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7013 113
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9565 105
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2525 72
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8091 72
Microsoft Corporation 23573 61
Google LLC 10993 50
Yandex - Яндекс 5753 38
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2716 30
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 786 27
VK - Mail.ru Group 3213 27
Huawei 3530 25
Intel Corporation 11691 25
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 243 22
Yahoo! 3689 21
Meta Platforms - Facebook 4346 21
IBM - International Business Machines Corp 9209 20
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1031 19
Amazon Inc - Amazon.com 2812 18
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1561 17
BQ - Bright & Quick - Новая линия 350 16
Twitter 2714 15
Цифра ГК 2164 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1928 15
Samsung Electronics 9762 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5597 14
Cisco Systems 4889 14
Apple Inc 11251 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4196 14
Telegram Group 1087 14
Oracle Corporation 6330 13
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 539 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6298 13
7055 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 12
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 316 12
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2812 11
Ростелеком - РТКомм.РУ 358 11
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 201 11
Почта России ПАО 2005 43
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6222 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5881 25
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 17
Россети Ленэнерго 2359 14
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1202 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2424 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1027 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 7
Альфа-Банк 1607 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 900 6
Газпром ПАО 1163 6
РЖД - Российские железные дороги 1637 6
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 170 5
VK Delivery club 230 5
101Hotels.com 707 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 304 5
Лента - Сеть розничной торговли 1720 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 233 5
ГПБ - Газпромбанк 946 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 187 4
ЕС-лизинг 21 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 572 4
Ватутинки Пансионат 20 4
UMG - Universal Music Group 261 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 297 4
Резонанс НПП 347 4
Яндекс.Такси 328 4
ПСБ - Промсвязьбанк 737 3
Алроса АК 136 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 316 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 421 3
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 248 3
eBay Inc 1599 3
Почта Банк 367 3
Uber 307 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 714 3
Альфа-Групп 665 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9227 279
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18130 268
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10431 231
Президент Российской Федерации 3741 104
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 73
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 61
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2360 51
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 42
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 33
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 32
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4602 29
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 52 29
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 965 26
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1605 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 24
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1409 22
Администрация Президента РФ 983 22
Федеральное собрание Российской Федерации 286 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2432 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1045 21
Правительство Москвы 2005 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1252 19
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 19
Судебная власть - Judicial power 2110 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1874 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2720 16
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3736 14
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2419 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 13
World Bank Group - Всемирный банк 298 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2905 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 12
Федеральное казначейство России 1557 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 44
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 18
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 207 16
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2579 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 6
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 5
4CIO 713 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 164 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
OLPC - One Laptop per Child 81 4
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 3
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ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 3
World Wide Web Foundation 6 3
Единая Россия - Политическая партия 266 3
Демократическая политическая партия США 117 3
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 2
Linux Foundation 174 2
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 2
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Союз пенсионеров России 7 2
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Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 4 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
Ассоциация специалистов по сертификации 2 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
WiMAX Forum 68 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79567 842
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Ростелеком RTFree 8 8
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Калугин Сергей 168 32
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ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 23 3
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