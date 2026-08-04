Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация

Красноярский край получит 28 новых базовых станций «Ростелекома» для устранения цифрового неравенства у с Минцифры России в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Зона устойчивого покрытия будет обеспечена в таких поселениях, как Хайрюзовка, Чере

«Ростелеком» построил в Кузбассе еще четыре базовые станции , директор Кемеровского филиала ПАО«Ростелеком»: «Компания совместно с Минцифры с 2021 г. сокращает цифровое неравенство между кузбассовцами, живущими в крупных городах и в малых населенных пун

«Турбо Облако» представила платформу «Турбо Гео» для устранения цифрового неравенства в регионах России инимальные сетевые задержки. По оценкам «Турбо Облака», концентрация облачных мощностей в центральной части России приводит к существенной разнице в скорости работы сервисов между регионами и ведет к цифровому неравенству. В отдельных сценариях при передаче крупных файлов задержка для дальних регионов может отличаться более чем в 10 раз по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом, из-за чего

60 населенных пунктов Курганской области теперь с интернетом и мобильной связью За 2021–2025 гг. реализации второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) мобильный интернет и устойчивая голосовая связь появились в 7881 малом населенном пу

1,8 млн человек появились в онлайне — за пять лет реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства Всего за 2021-2025 гг. реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) устойчивая мобильная связь 2G/4G появилась в 7881 малом населенном пункте страны, в

Интернет пришел в Усть-Тары: еще одна базовая станция связи запущена в отдаленной деревне Пермского края рмат, жителям отдаленных районов стало значительно проще их получать и поддерживать связь с семьей. УЦН 2.0 открывает возможности подключения даже самых удаленных территорий. Мы уверены, что вн

Село осваивает интернет: трафик кузбасских базовых станций «Ростелекома» достиг 4,5 ПБ х пунктах Кемеровской области в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). Общий объем принятых и переданных данных — почти 4,5 ПБ. Это 800 млн музыкальных тр

МТС пришла еще в 23 горных села по программе устранения цифрового неравенства МТС подключила к своей сети 23 сельских населенных пункта в рамках программы устранения цифрового неравенства в 2025 г. Доступ к цифровым сервисам компании получили около

«Ростелеком» обеспечил сотовой связью 58 отдаленных населенных пунктов Красноярского края ета. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». В северных населенных пунктах,

Сервис «Свободный доступ» обработал свыше 1,2 тыс. сигналов горожан о незаконных шлагбаумах и заборах в 2025 году Свыше 250 фактов самовольной установки ограждающих устройств подтвердили в Москве благодаря обращениям жителей в специализированный сервис «Свободный доступ». О результатах его работы рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. Инспекторы контрольного ведомства продолжают мероприятия по обнаружению и пресечению сл

Связывая Кузбасс: «Ростелеком» построил в регионе еще 37 базовых станций дер выполнил работы в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Расширение цифровой инфраструкт

Жителям деревни Ключи в Иркутской области интернет обеспечила 1 000-я базовая станция «Булат» ейную 1000-ю базовую станцию от компании «Булат» в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Качество сигнала проверил испол

В пяти якутских селах устранили цифровое неравенство и качественной голосовой связи «МегаФона». Оператор расширил свою сеть в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Теперь обладатели «зеленых» сим-карт могут пользоваться современными

Цифровой разрыв: какие ИТ-навыки чаще всего ищут работодатели и в каких регионах их не хватает в вакансиях и как они распределяются по регионам. Результаты показали, что спрос на ключевые цифровые компетенции сосредоточен преимущественно в столице и крупнейших городах, что формирует заметный «цифровой разрыв». Об этом CNews сообщили представители hh.ru. По итогам анализа вакансий за январь-сентябрь 2025 г. в топ-5 самых востребованных ИТ-навыков вошли: SQL (26 тыс. предложений о раб

«Ростелеком» на государственные деньги «устраняет цифровое неравенство» там, где уже давно есть 4G тановка в них точек доступа Wi-Fi. Данный проект получил название Устранение цифрового неравенства (УЦН). Впоследствии было решено отказаться от ПКД. В 2020 г. перечень населенных пунктов, кото

«Ростелеком» обеспечил мобильной связью еще четыре малых кузбасских поселка. у. Работы проведены в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Василий Винников, директор Кеме

Сразу в нескольких поселениях Хакасии появились базовые станции УЦН 2.0 еспублики Хакасия. Работы выполнены в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Устойчивая мобильная связь и ск

«Ростелеком» запустил в эфир юбилейную базовую станцию сотовой связи в Тюменской области оты были проведены в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Евгений Золотухин, глава админи

Более 2400 жителей Курганской области впервые получили доступ к современной мобильной связи оты были проведены в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Голосовая связь и мобильный инт

«МегаФон» устранил цифровое неравенство еще в 20 поселениях Ивановской области ом году мы модернизировали базовые станции в более чем 90 локациях региона, а в этом году устранили цифровое неравенство еще в 20 населенных пунктах», – сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФо

Челябинская область преодолевает цифровое неравенство: в 2024 г. мобильная связь и интернет стали доступны еще в 17 населенных пунктах ает качество жизни. Работы прошли в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), где Минцифры России выступает главным заказчиком, а «Ростелеком» – основным техноло

Интернет в глубинке: как используют 4G в селах и хуторах Кубани и Адыгеи публики Адыгеи, где мобильная связь появилась в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители T2. Т2 проанализировала голосовой и интернет-т

Площадь покрытия сети T2 в Краснодарском крае и Республике Адыгее увеличилась на 5 тыс. квадратных километров s сообщили представители T2. Второй этап федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) стартовал в 2021 г. Ее цель – обеспечение надежного покрытия мобильной связью и скор

«УЦН 2.0» в помощь: система оповещения может добраться до отдаленных поселений Хакасии, Тувы и Красноярского края счет телеком-инфраструктуры, построенной по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Никита Жильцов, директор по цифровым регионам Сибирского федерального округа «Росте

Жители подмосковных деревень могут проголосовать за доступный интернет ь можно до 17 ноября включительно. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «В рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства жители малых населенных пунктов получают доступ к скоростному интернету. В 2023 году базовые станции операторов сотовой связи стандартов 4G и LTE обеспечили ста

Интернет шагает по стране и меняет жизнь людей: проекту устранения цифрового неравенства — 10 лет В 2024 г. исполняется 10 лет проекту устранения цифрового неравенства (УЦН), который по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» с технол

В I квартале 2024 г. в чат-бот «Свободный доступ» поступило 149 обращений о незаконных ограждениях ает факты самовольного ограничения доступа на территории общего пользования. Большую помощь в информировании о признаках нарушений оказывают жители города посредством направления обращений в чат-бот «Свободный доступ», который был создан для оперативного реагирования в 2022 г.. Сервис позволяет бороться с незаконными шлагбаумами, заборами, столбиками и полусферами, которые мешают беспрепятс

«Ростелеком» на Ямале подключил интернет в селе Нори . Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) на Ямале. Его реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Р

Более 4,7 тыс. сел и деревень стали цифровыми: «Ростелеком» подвел итоги реализации проекта УЦН 2.0 в 2023 году «Ростелеком» подвел итоги выполнения второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0). Реализация проекта ведется в соответствии с контрактом Минцифры России с «Ростелеко

Кузбасские сельчане догоняют городских абонентов по интернет-трафику важной составляющей для жителей, а значит программа УЦН 2.0 выполняет свою главную цель – устраняет цифровое неравенство и повышает качество жизни», - сказал директор Кемеровского филиала «Рост

Цифровое равенство: в Пермском крае почти 20 тыс. человек получили доступ к услугам связи от «Ростелекома» ие вышек сотовой связи проводилось в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В результате связисты установили 63 базовые станции в малых населенных пунктах реги

«Ростелеком» построил базовые станции в Красноярском крае, Хакасии и Туве В 2023 г, по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) «Ростелеком» построил 100 базовых станций в населенных пунктах Красноярского края, р

«Ростелеком» и Правительство устранили цифровое неравенство еще в 70 населенных пунктах Челябинской области ны в срок и проведены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Евгений Макагонов, директор Чел

Иван Бобров: в 2023 г. чат-бот «Свободный доступ» обработал 840 сообщений о незаконной установке шлагбаумов С начала 2023 г. с помощью чат-бота «Свободный доступ» подтвердили свыше 220 фактов незаконно установленных шлагбаумов, заборов и других ограничительных устройств. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в

УЦН 2.0: «Ростелеком» запустил в Большом Сочи первые две базовые станции мобильной связи 2.0). Об этом CNews сообщили представители компании «Ростелеком». «Ростелеком» устраняет мобильное цифровое неравенство совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуника

Успейте проголосовать за доступный интернет ету в 2024 г. Проголосовать можно на портале «Госуслуг» или отправив письмо по почте. Свой голос за доступный интернет уже отдали почти 500 тыс. россиян. Из них — 430 тыс. сделали это онлайн и

Онлайн-голосование за доступный интернет в малых населённых пунктах продлено до 10 сентября 2023 года Минцифры России объявило о продлении онлайн-голосования за доступный интернет в малых населенных пунктах. Заявки на «Госуслугах», как и по почте, будут приниматься до 10 сентября 2023 г. включительно. Всего к мобильному интернету в следующем году подкл

«Ростелеком» построит 15 базовых станций по проекту УЦН 2.0 в Хакасии и Туве В 2023 г. в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) Красноярский филиал «Ростелекома» построит 10 базовых станций сотовой связи в Респуб

«Ростелеком» обеспечил мобильной связью еще девять малых населенных пунктов Курганской области центры, но и малые населенные пункты Курганской области. Привлекая партнеров, мы помогаем устранять цифровое неравенство. Зауральцы приняли активное участие в голосовании на портале «Госуслуг»