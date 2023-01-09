Индексная книга CNews*
Цифровое неравенство Цифровой барьер Цифровой разрыв Информационное неравенство Digital divide Устранение цифрового неравенства (УНЦ) интернетизация
Публикаций - 1218, упоминаний - 1412
Цифровое неравенство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2750 83
|Никифоров Николай 1172 78
|Медведев Дмитрий 1631 43
|Осеевский Михаил 275 41
|Шадаев Максут 649 37
|Калугин Сергей 168 32
|Рейман Леонид 1032 28
|Чернышенко Дмитрий 444 25
|Щеголев Игорь 691 18
|Лопаткин Герман 104 13
|Мишустин Михаил 490 12
|Лысенко Эдуард 272 11
|Иванов Олег 136 11
|Кесельбренер Леонид 52 10
|Логинов Александр 36 9
|Носков Константин 230 9
|Козырев Алексей 288 8
|Хинштейн Александр 77 8
|Евраев Михаил 242 8
|Опенышева Светлана 64 8
|Попов Алексей 330 7
|Фурсенко Андрей 128 7
|Разумовский Дмитрий 88 7
|Высочина Людмила 22 7
|Чучелов Андрей 44 7
|Шалманов Сергей 201 7
|Борисов Александр 35 7
|Тишков Александр 22 6
|Гуральников Сергей 164 6
|Голубев Василий 36 6
|Духовницкий Олег 91 6
|Сапунов Алексей 31 6
|Дмитриев Кирилл 102 6
|Эмдин Сергей 68 6
|Gates William Henry - Гейтс Билл 899 6
|Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 59 6
|Сун-чи-ми Вадим 26 6
|Акимов Максим 178 6
|Ситников Сергей 75 6
|Пак Олег 101 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.