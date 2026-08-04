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Цифровое неравенство Цифровой барьер Цифровой разрыв Информационное неравенство Digital divide Устранение цифрового неравенства (УНЦ) интернетизация
- Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection
- ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network
- ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband
- Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов
- ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|04.08.2026
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Красноярский край получит 28 новых базовых станций «Ростелекома» для устранения цифрового неравенства
у с Минцифры России в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Зона устойчивого покрытия будет обеспечена в таких поселениях, как Хайрюзовка, Чере
|14.07.2026
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«Ростелеком» построил в Кузбассе еще четыре базовые станции
, директор Кемеровского филиала ПАО«Ростелеком»: «Компания совместно с Минцифры с 2021 г. сокращает цифровое неравенство между кузбассовцами, живущими в крупных городах и в малых населенных пун
|19.05.2026
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«Турбо Облако» представила платформу «Турбо Гео» для устранения цифрового неравенства в регионах России
инимальные сетевые задержки. По оценкам «Турбо Облака», концентрация облачных мощностей в центральной части России приводит к существенной разнице в скорости работы сервисов между регионами и ведет к цифровому неравенству. В отдельных сценариях при передаче крупных файлов задержка для дальних регионов может отличаться более чем в 10 раз по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом, из-за чего
|08.04.2026
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60 населенных пунктов Курганской области теперь с интернетом и мобильной связью
За 2021–2025 гг. реализации второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) мобильный интернет и устойчивая голосовая связь появились в 7881 малом населенном пу
|25.03.2026
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1,8 млн человек появились в онлайне — за пять лет реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства
Всего за 2021-2025 гг. реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) устойчивая мобильная связь 2G/4G появилась в 7881 малом населенном пункте страны, в
|04.03.2026
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Интернет пришел в Усть-Тары: еще одна базовая станция связи запущена в отдаленной деревне Пермского края
рмат, жителям отдаленных районов стало значительно проще их получать и поддерживать связь с семьей. УЦН 2.0 открывает возможности подключения даже самых удаленных территорий. Мы уверены, что вн
|16.02.2026
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Село осваивает интернет: трафик кузбасских базовых станций «Ростелекома» достиг 4,5 ПБ
х пунктах Кемеровской области в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). Общий объем принятых и переданных данных — почти 4,5 ПБ. Это 800 млн музыкальных тр
|10.02.2026
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МТС пришла еще в 23 горных села по программе устранения цифрового неравенства
МТС подключила к своей сети 23 сельских населенных пункта в рамках программы устранения цифрового неравенства в 2025 г. Доступ к цифровым сервисам компании получили около
|16.01.2026
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«Ростелеком» обеспечил сотовой связью 58 отдаленных населенных пунктов Красноярского края
ета. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». В северных населенных пунктах,
|29.12.2025
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Сервис «Свободный доступ» обработал свыше 1,2 тыс. сигналов горожан о незаконных шлагбаумах и заборах в 2025 году
Свыше 250 фактов самовольной установки ограждающих устройств подтвердили в Москве благодаря обращениям жителей в специализированный сервис «Свободный доступ». О результатах его работы рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. Инспекторы контрольного ведомства продолжают мероприятия по обнаружению и пресечению сл
|19.12.2025
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Связывая Кузбасс: «Ростелеком» построил в регионе еще 37 базовых станций
дер выполнил работы в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Расширение цифровой инфраструкт
|11.11.2025
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Жителям деревни Ключи в Иркутской области интернет обеспечила 1 000-я базовая станция «Булат»
ейную 1000-ю базовую станцию от компании «Булат» в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Качество сигнала проверил испол
|20.10.2025
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В пяти якутских селах устранили цифровое неравенство
и качественной голосовой связи «МегаФона». Оператор расширил свою сеть в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Теперь обладатели «зеленых» сим-карт могут пользоваться современными
|23.09.2025
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Цифровой разрыв: какие ИТ-навыки чаще всего ищут работодатели и в каких регионах их не хватает
в вакансиях и как они распределяются по регионам. Результаты показали, что спрос на ключевые цифровые компетенции сосредоточен преимущественно в столице и крупнейших городах, что формирует заметный «цифровой разрыв». Об этом CNews сообщили представители hh.ru. По итогам анализа вакансий за январь-сентябрь 2025 г. в топ-5 самых востребованных ИТ-навыков вошли: SQL (26 тыс. предложений о раб
|16.07.2025
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«Ростелеком» на государственные деньги «устраняет цифровое неравенство» там, где уже давно есть 4G
тановка в них точек доступа Wi-Fi. Данный проект получил название Устранение цифрового неравенства (УЦН). Впоследствии было решено отказаться от ПКД. В 2020 г. перечень населенных пунктов, кото
|28.04.2025
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«Ростелеком» обеспечил мобильной связью еще четыре малых кузбасских поселка.
у. Работы проведены в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Василий Винников, директор Кеме
|02.04.2025
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Сразу в нескольких поселениях Хакасии появились базовые станции УЦН 2.0
еспублики Хакасия. Работы выполнены в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Устойчивая мобильная связь и ск
|26.03.2025
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«Ростелеком» запустил в эфир юбилейную базовую станцию сотовой связи в Тюменской области
оты были проведены в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Евгений Золотухин, глава админи
|20.03.2025
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Более 2400 жителей Курганской области впервые получили доступ к современной мобильной связи
оты были проведены в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Голосовая связь и мобильный инт
|07.03.2025
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«МегаФон» устранил цифровое неравенство еще в 20 поселениях Ивановской области
ом году мы модернизировали базовые станции в более чем 90 локациях региона, а в этом году устранили цифровое неравенство еще в 20 населенных пунктах», – сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФо
|06.02.2025
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Челябинская область преодолевает цифровое неравенство: в 2024 г. мобильная связь и интернет стали доступны еще в 17 населенных пунктах
ает качество жизни. Работы прошли в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), где Минцифры России выступает главным заказчиком, а «Ростелеком» – основным техноло
|15.11.2024
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Интернет в глубинке: как используют 4G в селах и хуторах Кубани и Адыгеи
публики Адыгеи, где мобильная связь появилась в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители T2. Т2 проанализировала голосовой и интернет-т
|15.10.2024
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Площадь покрытия сети T2 в Краснодарском крае и Республике Адыгее увеличилась на 5 тыс. квадратных километров
s сообщили представители T2. Второй этап федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) стартовал в 2021 г. Ее цель – обеспечение надежного покрытия мобильной связью и скор
|20.09.2024
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«УЦН 2.0» в помощь: система оповещения может добраться до отдаленных поселений Хакасии, Тувы и Красноярского края
счет телеком-инфраструктуры, построенной по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Никита Жильцов, директор по цифровым регионам Сибирского федерального округа «Росте
|08.08.2024
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Жители подмосковных деревень могут проголосовать за доступный интернет
ь можно до 17 ноября включительно. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «В рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства жители малых населенных пунктов получают доступ к скоростному интернету. В 2023 году базовые станции операторов сотовой связи стандартов 4G и LTE обеспечили ста
|06.08.2024
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Интернет шагает по стране и меняет жизнь людей: проекту устранения цифрового неравенства — 10 лет
В 2024 г. исполняется 10 лет проекту устранения цифрового неравенства (УЦН), который по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» с технол
|06.05.2024
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В I квартале 2024 г. в чат-бот «Свободный доступ» поступило 149 обращений о незаконных ограждениях
ает факты самовольного ограничения доступа на территории общего пользования. Большую помощь в информировании о признаках нарушений оказывают жители города посредством направления обращений в чат-бот «Свободный доступ», который был создан для оперативного реагирования в 2022 г.. Сервис позволяет бороться с незаконными шлагбаумами, заборами, столбиками и полусферами, которые мешают беспрепятс
|02.04.2024
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«Ростелеком» на Ямале подключил интернет в селе Нори
. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) на Ямале. Его реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Р
|15.02.2024
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Более 4,7 тыс. сел и деревень стали цифровыми: «Ростелеком» подвел итоги реализации проекта УЦН 2.0 в 2023 году
«Ростелеком» подвел итоги выполнения второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0). Реализация проекта ведется в соответствии с контрактом Минцифры России с «Ростелеко
|31.01.2024
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Кузбасские сельчане догоняют городских абонентов по интернет-трафику
важной составляющей для жителей, а значит программа УЦН 2.0 выполняет свою главную цель – устраняет цифровое неравенство и повышает качество жизни», - сказал директор Кемеровского филиала «Рост
|29.01.2024
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Цифровое равенство: в Пермском крае почти 20 тыс. человек получили доступ к услугам связи от «Ростелекома»
ие вышек сотовой связи проводилось в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В результате связисты установили 63 базовые станции в малых населенных пунктах реги
|22.01.2024
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«Ростелеком» построил базовые станции в Красноярском крае, Хакасии и Туве
В 2023 г, по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) «Ростелеком» построил 100 базовых станций в населенных пунктах Красноярского края, р
|11.01.2024
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«Ростелеком» и Правительство устранили цифровое неравенство еще в 70 населенных пунктах Челябинской области
ны в срок и проведены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Евгений Макагонов, директор Чел
|09.01.2024
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Иван Бобров: в 2023 г. чат-бот «Свободный доступ» обработал 840 сообщений о незаконной установке шлагбаумов
С начала 2023 г. с помощью чат-бота «Свободный доступ» подтвердили свыше 220 фактов незаконно установленных шлагбаумов, заборов и других ограничительных устройств. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в
|19.12.2023
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УЦН 2.0: «Ростелеком» запустил в Большом Сочи первые две базовые станции мобильной связи
2.0). Об этом CNews сообщили представители компании «Ростелеком». «Ростелеком» устраняет мобильное цифровое неравенство совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуника
|07.09.2023
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Успейте проголосовать за доступный интернет
ету в 2024 г. Проголосовать можно на портале «Госуслуг» или отправив письмо по почте. Свой голос за доступный интернет уже отдали почти 500 тыс. россиян. Из них — 430 тыс. сделали это онлайн и
|14.08.2023
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Онлайн-голосование за доступный интернет в малых населённых пунктах продлено до 10 сентября 2023 года
Минцифры России объявило о продлении онлайн-голосования за доступный интернет в малых населенных пунктах. Заявки на «Госуслугах», как и по почте, будут приниматься до 10 сентября 2023 г. включительно. Всего к мобильному интернету в следующем году подкл
|14.08.2023
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«Ростелеком» построит 15 базовых станций по проекту УЦН 2.0 в Хакасии и Туве
В 2023 г. в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) Красноярский филиал «Ростелекома» построит 10 базовых станций сотовой связи в Респуб
|19.07.2023
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«Ростелеком» обеспечил мобильной связью еще девять малых населенных пунктов Курганской области
центры, но и малые населенные пункты Курганской области. Привлекая партнеров, мы помогаем устранять цифровое неравенство. Зауральцы приняли активное участие в голосовании на портале «Госуслуг»
|12.07.2023
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«Ростелеком» запустил второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства на Ямале
На Ямале стартовал второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). «Ростелеком» запустил в работу первую базовую станцию сотовой связи в удаленном пос
Цифровое неравенство и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 95
|Никифоров Николай 1138 78
|Осеевский Михаил 350 51
|Шадаев Максут 1210 45
|Медведев Дмитрий 1665 45
|Калугин Сергей 169 33
|Рейман Леонид 1065 30
|Чернышенко Дмитрий 581 28
|Щеголев Игорь 699 19
|Распопин Николай 48 16
|Мишустин Михаил 787 15
|Оловянников Дмитрий 78 15
|Лопаткин Герман 104 13
|Логинов Александр 54 13
|Барвинский Владимир 44 12
|Иванов Олег 153 11
|Лысенко Эдуард 317 11
|Хинштейн Александр 148 11
|Двинина Олеся 89 11
|Бойко Денис 50 11
|Кесельбренер Леонид 52 10
|Шалманов Сергей 202 10
|Ким Андрей 58 10
|Стрельцов Андрей 62 9
|Экшенгер Наталья 81 9
|Сысоева Евгения 129 9
|Байгильдин Дамир 41 9
|Занько Мария 64 9
|Носков Константин 241 9
|Евраев Михаил 266 8
|Козырев Алексей 328 8
|Опенышева Светлана 64 8
|Дмитриев Алексей 85 8
|Разумовский Дмитрий 125 8
|Цукарь Сергей 38 8
|Шиловских Петр 25 8
|Усатов Алексей 43 8
|Мудрецов Александр 35 7
|Борисов Александр 39 7
|Попов Алексей 339 7
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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