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Космическая связь ГПКС ФГУП RSCC Russian Satellite Communications Company Государственное предприятие космической связи

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 120 дел, на cумму 3 497 887 543 ₽*

Судебные дела (120) на сумму 3 497 887 543 ₽*
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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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11.09.2024 В МЭИ разработали программный комплекс для расчета и оптимизации антенных систем космической связи

Учёные НИУ «МЭИ» разработали программный комплекс для проектирования антенных систем, применяемых для изучения космоса и спутниковой связи. Внедрение данной разработки в процесс проектирования систем космической связи повысит эксплуатационные характеристики антенн космических систем, в частности коэффициенты направленного действия и усиления, надежность и устойчивость к влиянию космического
09.01.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали устройство для спутниковой и космической связи

й локализовано на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», импортозаместила устройство – преобразователь частоты СВЧ-диапазона, применяемое в современных системах спутниковой и космической связи. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-з
19.07.2023 Власти хотят переключить все ТВ и интернет на российские спутники связи

транных предприятий. А для того, чтобы национальные операторы фиксированной спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» и «Газпром космические системы» смогли увеличить инвестиции в развитие, их
03.11.2022 Впервые в России произведено подключение к 5G через спутник

едено подключение базовой станции 5G к ядру сети через спутниковый канал. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») протестировали работу частной се
30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь»

Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Соответствующий приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
30.06.2021 Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь

Алексей Волин стал главой ГПКС Министр цифрового развития Максут Шадаев подписал приказ о назначении Алексея Волина ген
16.07.2019 «АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи»

о этапа проекта по созданию обновленного Центра управления полетами (ЦУП) ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). ЦУП создается по заказу ГП КС на территории его филиала - Центра космической с
24.04.2017 «АМТ-Груп» модернизировала технологическую платформу «Космической связи»

ологической платформы российского государственного оператора спутниковой связи «Космическая связь» (ГПКС). Разветвлённая наземная инфраструктура ГПКС включает в себя технический центр «Ш
27.09.2016 «Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» (ГПКС) объявило о развертывании на базе Центра космической связи (ЦКС) «Дубна» в партнерстве с
18.04.2016 ЮКОС vs российского телекома: Борьба за $400 млн продолжается

ГПКС выиграла суд с экс-акционеров ЮКОС Государственное предприятие «Космическая связь» (ГПКС) сообщило о вынесении судом большой инстанции Парижа решения о снятии ареста со счетов п
15.04.2016 Французский суд снял арест с задолженности Eutelsat в отношении «Космической связи»

х исполнения текущих коммерческих договоров компании Eutelsat в отношении ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Французский суд постановил, что арестованные активы принадлежат не Российской Федерац
10.02.2016 ГП КС начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового российского спутника «Экспресс-АМУ1»

10 февраля 2016 г. российский национальный спутниковый оператор ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием космического аппарата т
09.02.2016 В «Космической связи» нашли признаки злоупотребления монопольным положением

сьма резких выражениях охарактеризовала итоги выездной проверки госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС), которая проводилась по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина. ФАС сообщила о выявле
08.12.2015 «Космическая связь» заключила соглашение с Castor Networks о предоставлении услуг через новый спутник «Экспресс-АМ8»

ститель генерального директора ГП КС Ксения Дроздова. «Мы очень рады долгосрочному сотрудничеству с ГПКС. Современный КА «Экспресс-АМ8» (14˚ з.д.) одновременно обеспечивает широкий охват и отли
01.12.2015 «Космическая связь» начинает оказание услуг связи и вещания с использованием спутника «Экспресс-АМ8»

нур. Спутник изготовлен АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» со сроком активного существования 15 лет. «С вводом в эксплуатацию космического аппарата «Экспресс-АМ8» ГП КС завершает реализацию ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 гг. в части развертывания предусмотренной программой орбитальной группировки», - отмечает генеральный директор ГП

10.11.2015 ГП КС инициировало создание рабочей группы по спутниковым технологиям при РСС

окоммуникаций РСС. Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) Ксения Дроздова выступила на заседании с докладом, по результатам которого комиссией б
15.09.2015 Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ8» выведен на орбиту

мя московское) с космодрома «Байконур». 15 сентября 2015 г. в 04 часа 37 минут состоялось отделение космического аппарата от разгонного блока. Сейчас «Экспресс-АМ8» принят на управление специалистами ГП КС для последующей проверки работоспособности, тестирования всех систем космического аппарата и ввода его в эксплуатацию. В настоящее время проводятся плановые операции по развертыванию борт
23.04.2015 «Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7»

24 апреля 2015 г. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) начинает предоставлять услуги связи и вещания в орбитальной позиции 40˚ восточной долг
16.03.2015 Услуги спутникового высокоскоростного доступа в интернет стали доступны на Дальнем Востоке и в Сибири

в Центре космической связи (ЦКС) «Хабаровск» - в дальневосточном филиале ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Второй пусковой комплекс (западный сегмент ССВД на КА «Экспресс-АМ6» 53° в.д.) в сост
04.02.2015 Полностью восстановлена работоспособность спутника «Экспресс-АМ33»

емени 3 февраля 2015 г. Дежурными РТРС была зафиксирована потеря связи со спутником. В это же время ГПКС сообщала о потере ориентации космического аппарата. Российский спутник «Экспресс-АМ33» б
30.01.2015 Центру космической связи «Дубна» исполняется 35 лет

ой связи (ЦКС) «Дубна» - филиал национального оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) - является крупнейшим телепортом на территории Российской Федерации. Он был введен в э
30.12.2014 «Космическая связь» не видит смысла реформироваться

Гендиректор госпредприятия «Космическая связь» Юрий Прохоров высказал свое мнение о предложениях Минкомсвязи по реформиро
25.12.2014 «Цифровое телевидение» ВГТРК стало доступно на Дальнем Востоке

вающие практически полное покрытие территории России. «Данный проект, реализуемый ВГТРК совместно с ГПКС, является очень значимым для развития Дальнего Востока. Мы работаем над предоставлением

25.11.2014 «X-Com | Системный интегратор» реконструировал центр космической связи «Медвежьи озера»

«X-Com | Системный интегратор» реализовал комплекс инженерных работ на территории центра космической связи «Медвежьи озера», который включил в себя внедрение противопожарных систем, установку радиоволновой системы охраны, видеонаблюдения, прокладку оптоволоконного кабеля, телефонии
10.11.2014 «Космическая связь» и Romantis начинают совместный проект по предоставлению услуг ТВ-вещания в Африканском регионе

ельные компании получат готовое решение по организации такой услуги» - отметил генеральный директор ГПКС Юрий Прохоров. «Мы ценим наше долголетнее успешное партнерство с ГП КС, особенно в облас
29.09.2014 Арбитраж стал на сторону «Космической связи» по иску со стороны «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва

ризнал обоснованность и законность действий и решений конкурсной комиссии ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Предметом открытого судебного заседания стал иск «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва к
21.07.2014 «Космическая связь» обеспечила услугами широкополосной спутниковой связи научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников»

16 июля 2014 г. судно Росгидромета, оборудованное системой maritime VSAT от ГП КС, вышло в арктический рейс. Участники экспедиции, целью которой является получение новых
26.06.2014 «Космическая связь» и NewSat начинают сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе

выставке CommunicAsia 2014 российский национальный оператор спутниковой связи «Космическая связь» (ГП КС) и австралийский спутниковый оператор NewSat заключили соглашение об аренде емкости пер
28.05.2014 В эксплуатацию введен новый спутник ГП КС «Экспресс-АТ2»

С 27 мая 2014 г. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) начинает оказание услуг непосредственного вещания на Дальнем Востоке с использованием

23.04.2014 «Космическая связь» перевела вещание «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» на новые спутники АТ1 и АМ5

22 апреля 2014 г. «Космическая связь» (ГПКС) в интересах телевизионных платформ «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» обеспечило перевод загруз
04.04.2014 Топ-менеджеры «Космической связи» отмечены государственными наградами

ии передвижных наземных комплексов управления космическими аппаратами. В 2003 г. принят на работу в ГПКС руководителем отдела оперативного управления космическими аппаратами. С 2003 г. по 2005

29.01.2014 «Космическая связь» ввела в эксплуатацию федеральный центр компрессии и мультиплексирования

мультиплексирования (ФЦКМ) введен в эксплуатацию 27 января 2014 г. в Техническом центре «Шаболовка» ГПКС в Москве. С его помощью осуществляется подготовка и формирование пакета общероссийских п
26.09.2013 ГПКС ввело в эксплуатацию ВОЛС между ЦКС «Медвежьи Озера» и Техническим центром коммутации междугородного телевидения

. Резервирование действующих наземных линий связи предприятия между Техническим центром «Шаболовка» ГПКС и ЦКС «Медвежьи Озера», ранее осуществлявшееся через телекоммуникационные сети других оп
10.09.2013 «Космическая связь» и «Газпром космические системы» подписали соглашение относительно проекта по созданию производства спутников

ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космические системы» (ГКС) подписали соглашение относительно проекта создани
02.07.2013 Eutelsat и «Космическая связь» расширяют сотрудничество на российском рынке спутниковой связи

Компания Eutelsat Communications и ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) объявили о расширении соглашения об использовании ресурсов перспективных космических ап
18.06.2013 «Космическая связь» продолжает развивать технологии предоставления информационных услуг на морских судах в северных широтах

ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) совместно с компанией «Стэк.Ком» реализовало проект по установке морских VSAT-станций с
30.01.2013 «Космическая связь» выбрала Irdeto для защиты контента коммерческих телеканалов

ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) выбрала компанию Irdeto, в качестве основного поставщика решения условного доступа для

18.01.2013 Вещание «Триколор ТВ» и «НТВ+» переведено на спутник DirecTV-1R

17 января 2013 г. во временном интервале с 2 до 10 часов (время московское) ГПКС успешно произвело перевод вещания пакетов программ «Триколор ТВ» и «НТВ+» с российского

02.11.2012 Eutelsat арендует емкость двух новых спутников ГПКС для телерадиовещания и IP-услуг

Российский государственный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и крупнейший европейский спутниковый оператор Eutelsat Communications объявили о заключ
01.11.2012 ГПКС и «Интерспутник Холдинг» будут совместно предоставлять ресурс спутников серии «Экспресс»

Российский государственный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и компания «Интерспутник Холдинг», являющаяся дочерним предприятием международной орган

Публикаций - 598, упоминаний - 1130

Космическая связь ГПКС ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 83
Ростелеком 10948 56
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 52
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 52
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 33
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 31
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 25
МегаФон 10742 24
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 57 22
Ростелеком - Связьинвест 1719 18
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 16
9594 16
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 14
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 14
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг - Сайрус Системз - Сайрус Системс Корпорейшн 28 14
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 14
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 14
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 13
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 95 13
Cisco Systems 5372 13
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 13
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 12
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 12
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 12
Hughes 114 12
Контур-М 13 12
РуСат 65 12
ТелКо Групп 21 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 12
Neoflex - Неофлекс 257 12
Lenovo Motorola 3566 12
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 11
Globalstar - Глобалстар 192 11
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 60
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 52
Газпром ПАО 1493 40
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 36
Почта России ПАО 2370 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
Русагро Группа Компаний 379 15
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 15
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 15
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 15
Альфа-Капитал УК 155 14
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 14
Агроэко ГК 45 14
Синара Банк - ДелоБанк 69 14
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 14
Силовые машины 166 14
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 18 14
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 31 14
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 14
ТОФС - Технологии ОФС 32 14
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 14
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 14
МКБ - Московский кредитный банк 657 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 11
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 11
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 11
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 11
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 11
Шереметьево Хэндлинг 50 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 10
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 10
Lockheed Martin 777 10
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 10
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 159
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 57
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 53
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 35
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 31
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 30
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 26
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 24
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
Федеральное казначейство России 1949 15
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 14
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 14
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 7
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 7
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 6
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 6
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 6
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 44
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 13
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 10
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 5
Международная академия связи - МАС 46 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
IAF - International Astronautical Federation - Международная астронавтическая федерация 5 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
Союз кинематографистов России 11 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
НАСС НП - Национальная ассамблея спутниковой связи 1 1
Национальная академия кинематографических искусств и наук России 2 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 364
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 250
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 157
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 127
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 106
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 105
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 85
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 77
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 76
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 71
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 70
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 70
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 68
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 68
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 65
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 64
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 53
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 51
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 49
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 43
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 42
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 40
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 36
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 31
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 29
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 29
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 28
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 26
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 24
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 63 21
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 20
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 19
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 19
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 19
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 224
Космодром Байконур 1072 50
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 29
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 24
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 24
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 21
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 18
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 17
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 17
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 15
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 14
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 12
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 11
Axiom JDK СЗИ 175 11
БИС - ITQuick - Jumse 52 11
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 11
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 10
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Epicor ERP 35 7
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 7
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 27 6
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 14 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 4
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 4
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 4
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 4
FreePik 1841 4
Прохоров Юрий 64 42
Пехтерев Сергей 56 24
Никифоров Николай 1138 24
Путин Владимир 3454 20
Измайлов Юрий 19 18
Рейман Леонид 1065 18
Щеголев Игорь 699 17
Духовницкий Олег 91 16
Шадаев Максут 1210 16
Солодовников Денис 108 14
Албычев Александр 168 14
Лебедев Александр 50 14
Ульянов Николай 176 14
Мельников Евгений 24 14
Меркулов Сергей 48 14
Гаранин Евгений 53 14
Лежнев Федор 47 14
Секликов Юрий 29 14
Соловьев Павел 26 14
Бондаренко Алексей 47 14
Бражников Александр 19 14
Васильев Максим 31 14
Громова Елена 19 14
Цыганков Роман 62 14
Граденко Михаил 56 14
Осипов Фаддей 21 14
Семенников Антон 35 14
Чудинов Дмитрий 103 14
Тихомиров Олег 30 14
Евсеев Артем 55 14
Соболев Роман 48 14
Ромащев Станислав 28 14
Субачев Сергей 16 14
Татаренко Павел 14 14
Обухов Анатолий 14 14
Стружкова Юлия 31 14
Волин Алексей 122 13
Леонов Алексей 96 12
Климов Андрей 88 12
Сотин Денис 216 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 487
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 153
Европа 24964 117
Земля - планета Солнечной системы 10865 113
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 93
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 85
Франция - Французская Республика 8177 79
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 75
Африка - Африканский регион 3641 53
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 53
Ближний Восток 3154 50
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 46
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 42
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 37
Казахстан - Республика 6048 34
Германия - Федеративная Республика 13221 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 31
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 29
Япония 13807 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 26
Индия - Bharat 5870 24
Канада 5082 24
Азия - Азиатский регион 5920 23
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 20
Италия - Итальянская Республика 4508 20
Испания - Королевство 3840 19
Украина 7928 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 17
Израиль 2856 17
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 17
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 17
Россия - Восточная Сибирь 309 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 16
Солнечная система - Solar system 2569 16
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 16
Европа Восточная 3138 15
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 14
Африка Северная 262 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 252
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 90
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 69
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 56
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 47
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 45
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 34
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Аренда 2687 31
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 27
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 25
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 23
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 22
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 22
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 21
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 21
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 19
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 17
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 15
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 15
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 14
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 14
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 43
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 34
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 33
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 21
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 9
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 7
National Geographic 95 7
Euronews - телеканал 52 7
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 7
Space Daily 528 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
РБК ТВ - телеканал 83 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
Ведомости 1466 6
РИА Новости 1033 6
Известия ИД 770 5
Радио России - радиостанция 49 5
Юность - радиостанция 52 5
Казахстан Сегодня 310 5
SpaceNews 73 5
New Scientist 1448 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 2
News Corp - News Corporation 221 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Открытые системы ИД 176 2
Русский роман - телеканал 15 2
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 2
Спорт 1 HD - телеканал 44 2
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 2
Forbes - Форбс 1002 2
Bloomberg 1627 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
Рустелеком ТК 305 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
НМГ - Медиалогия 37 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
comScore 379 1
Current Analysis 24 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat/MDR 74 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
ПНРА - Первое Независимое Рейтинговое Агентство 1 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 38
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 27
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 13
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 6
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 2
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 2
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 2
РАН ИПА - Бадары РАО - Радиоастрономическая обсерватория 5 2
Минобороны РФ - Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского 8 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
CSTB Telecom & Media 83 18
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