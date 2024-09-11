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Космическая связь ГПКС ФГУП RSCC Russian Satellite Communications Company Государственное предприятие космической связи
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СОБЫТИЯ
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|11.09.2024
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В МЭИ разработали программный комплекс для расчета и оптимизации антенных систем космической связи
Учёные НИУ «МЭИ» разработали программный комплекс для проектирования антенных систем, применяемых для изучения космоса и спутниковой связи. Внедрение данной разработки в процесс проектирования систем космической связи повысит эксплуатационные характеристики антенн космических систем, в частности коэффициенты направленного действия и усиления, надежность и устойчивость к влиянию космического
|09.01.2024
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В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали устройство для спутниковой и космической связи
й локализовано на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», импортозаместила устройство – преобразователь частоты СВЧ-диапазона, применяемое в современных системах спутниковой и космической связи. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-з
|19.07.2023
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Власти хотят переключить все ТВ и интернет на российские спутники связи
транных предприятий. А для того, чтобы национальные операторы фиксированной спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» и «Газпром космические системы» смогли увеличить инвестиции в развитие, их
|03.11.2022
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Впервые в России произведено подключение к 5G через спутник
едено подключение базовой станции 5G к ядру сети через спутниковый канал. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») протестировали работу частной се
|30.06.2021
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Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь»
Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Соответствующий приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|30.06.2021
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Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь
Алексей Волин стал главой ГПКС Министр цифрового развития Максут Шадаев подписал приказ о назначении Алексея Волина ген
|16.07.2019
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«АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи»
о этапа проекта по созданию обновленного Центра управления полетами (ЦУП) ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). ЦУП создается по заказу ГП КС на территории его филиала - Центра космической с
|24.04.2017
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«АМТ-Груп» модернизировала технологическую платформу «Космической связи»
ологической платформы российского государственного оператора спутниковой связи «Космическая связь» (ГПКС). Разветвлённая наземная инфраструктура ГПКС включает в себя технический центр «Ш
|27.09.2016
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«Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» (ГПКС) объявило о развертывании на базе Центра космической связи (ЦКС) «Дубна» в партнерстве с
|18.04.2016
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ЮКОС vs российского телекома: Борьба за $400 млн продолжается
ГПКС выиграла суд с экс-акционеров ЮКОС Государственное предприятие «Космическая связь» (ГПКС) сообщило о вынесении судом большой инстанции Парижа решения о снятии ареста со счетов п
|15.04.2016
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Французский суд снял арест с задолженности Eutelsat в отношении «Космической связи»
х исполнения текущих коммерческих договоров компании Eutelsat в отношении ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Французский суд постановил, что арестованные активы принадлежат не Российской Федерац
|10.02.2016
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ГП КС начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового российского спутника «Экспресс-АМУ1»
10 февраля 2016 г. российский национальный спутниковый оператор ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием космического аппарата т
|09.02.2016
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В «Космической связи» нашли признаки злоупотребления монопольным положением
сьма резких выражениях охарактеризовала итоги выездной проверки госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС), которая проводилась по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина. ФАС сообщила о выявле
|08.12.2015
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«Космическая связь» заключила соглашение с Castor Networks о предоставлении услуг через новый спутник «Экспресс-АМ8»
ститель генерального директора ГП КС Ксения Дроздова. «Мы очень рады долгосрочному сотрудничеству с ГПКС. Современный КА «Экспресс-АМ8» (14˚ з.д.) одновременно обеспечивает широкий охват и отли
|01.12.2015
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«Космическая связь» начинает оказание услуг связи и вещания с использованием спутника «Экспресс-АМ8»
нур. Спутник изготовлен АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» со сроком активного существования 15 лет. «С вводом в эксплуатацию космического аппарата «Экспресс-АМ8» ГП КС завершает реализацию ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 гг. в части развертывания предусмотренной программой орбитальной группировки», - отмечает генеральный директор ГП
|10.11.2015
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ГП КС инициировало создание рабочей группы по спутниковым технологиям при РСС
окоммуникаций РСС. Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) Ксения Дроздова выступила на заседании с докладом, по результатам которого комиссией б
|15.09.2015
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Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ8» выведен на орбиту
мя московское) с космодрома «Байконур». 15 сентября 2015 г. в 04 часа 37 минут состоялось отделение космического аппарата от разгонного блока. Сейчас «Экспресс-АМ8» принят на управление специалистами ГП КС для последующей проверки работоспособности, тестирования всех систем космического аппарата и ввода его в эксплуатацию. В настоящее время проводятся плановые операции по развертыванию борт
|23.04.2015
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«Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7»
24 апреля 2015 г. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) начинает предоставлять услуги связи и вещания в орбитальной позиции 40˚ восточной долг
|16.03.2015
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Услуги спутникового высокоскоростного доступа в интернет стали доступны на Дальнем Востоке и в Сибири
в Центре космической связи (ЦКС) «Хабаровск» - в дальневосточном филиале ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Второй пусковой комплекс (западный сегмент ССВД на КА «Экспресс-АМ6» 53° в.д.) в сост
|04.02.2015
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Полностью восстановлена работоспособность спутника «Экспресс-АМ33»
емени 3 февраля 2015 г. Дежурными РТРС была зафиксирована потеря связи со спутником. В это же время ГПКС сообщала о потере ориентации космического аппарата. Российский спутник «Экспресс-АМ33» б
|30.01.2015
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Центру космической связи «Дубна» исполняется 35 лет
ой связи (ЦКС) «Дубна» - филиал национального оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) - является крупнейшим телепортом на территории Российской Федерации. Он был введен в э
|30.12.2014
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«Космическая связь» не видит смысла реформироваться
Гендиректор госпредприятия «Космическая связь» Юрий Прохоров высказал свое мнение о предложениях Минкомсвязи по реформиро
|25.12.2014
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«Цифровое телевидение» ВГТРК стало доступно на Дальнем Востоке
вающие практически полное покрытие территории России. «Данный проект, реализуемый ВГТРК совместно с ГПКС, является очень значимым для развития Дальнего Востока. Мы работаем над предоставлением
|25.11.2014
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«X-Com | Системный интегратор» реконструировал центр космической связи «Медвежьи озера»
«X-Com | Системный интегратор» реализовал комплекс инженерных работ на территории центра космической связи «Медвежьи озера», который включил в себя внедрение противопожарных систем, установку радиоволновой системы охраны, видеонаблюдения, прокладку оптоволоконного кабеля, телефонии
|10.11.2014
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«Космическая связь» и Romantis начинают совместный проект по предоставлению услуг ТВ-вещания в Африканском регионе
ельные компании получат готовое решение по организации такой услуги» - отметил генеральный директор ГПКС Юрий Прохоров. «Мы ценим наше долголетнее успешное партнерство с ГП КС, особенно в облас
|29.09.2014
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Арбитраж стал на сторону «Космической связи» по иску со стороны «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва
ризнал обоснованность и законность действий и решений конкурсной комиссии ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Предметом открытого судебного заседания стал иск «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва к
|21.07.2014
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«Космическая связь» обеспечила услугами широкополосной спутниковой связи научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников»
16 июля 2014 г. судно Росгидромета, оборудованное системой maritime VSAT от ГП КС, вышло в арктический рейс. Участники экспедиции, целью которой является получение новых
|26.06.2014
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«Космическая связь» и NewSat начинают сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе
выставке CommunicAsia 2014 российский национальный оператор спутниковой связи «Космическая связь» (ГП КС) и австралийский спутниковый оператор NewSat заключили соглашение об аренде емкости пер
|28.05.2014
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В эксплуатацию введен новый спутник ГП КС «Экспресс-АТ2»
С 27 мая 2014 г. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) начинает оказание услуг непосредственного вещания на Дальнем Востоке с использованием
|23.04.2014
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«Космическая связь» перевела вещание «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» на новые спутники АТ1 и АМ5
22 апреля 2014 г. «Космическая связь» (ГПКС) в интересах телевизионных платформ «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» обеспечило перевод загруз
|04.04.2014
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Топ-менеджеры «Космической связи» отмечены государственными наградами
ии передвижных наземных комплексов управления космическими аппаратами. В 2003 г. принят на работу в ГПКС руководителем отдела оперативного управления космическими аппаратами. С 2003 г. по 2005
|29.01.2014
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«Космическая связь» ввела в эксплуатацию федеральный центр компрессии и мультиплексирования
мультиплексирования (ФЦКМ) введен в эксплуатацию 27 января 2014 г. в Техническом центре «Шаболовка» ГПКС в Москве. С его помощью осуществляется подготовка и формирование пакета общероссийских п
|26.09.2013
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ГПКС ввело в эксплуатацию ВОЛС между ЦКС «Медвежьи Озера» и Техническим центром коммутации междугородного телевидения
. Резервирование действующих наземных линий связи предприятия между Техническим центром «Шаболовка» ГПКС и ЦКС «Медвежьи Озера», ранее осуществлявшееся через телекоммуникационные сети других оп
|10.09.2013
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«Космическая связь» и «Газпром космические системы» подписали соглашение относительно проекта по созданию производства спутников
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космические системы» (ГКС) подписали соглашение относительно проекта создани
|02.07.2013
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Eutelsat и «Космическая связь» расширяют сотрудничество на российском рынке спутниковой связи
Компания Eutelsat Communications и ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) объявили о расширении соглашения об использовании ресурсов перспективных космических ап
|18.06.2013
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«Космическая связь» продолжает развивать технологии предоставления информационных услуг на морских судах в северных широтах
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) совместно с компанией «Стэк.Ком» реализовало проект по установке морских VSAT-станций с
|30.01.2013
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«Космическая связь» выбрала Irdeto для защиты контента коммерческих телеканалов
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) выбрала компанию Irdeto, в качестве основного поставщика решения условного доступа для
|18.01.2013
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Вещание «Триколор ТВ» и «НТВ+» переведено на спутник DirecTV-1R
17 января 2013 г. во временном интервале с 2 до 10 часов (время московское) ГПКС успешно произвело перевод вещания пакетов программ «Триколор ТВ» и «НТВ+» с российского
|02.11.2012
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Eutelsat арендует емкость двух новых спутников ГПКС для телерадиовещания и IP-услуг
Российский государственный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и крупнейший европейский спутниковый оператор Eutelsat Communications объявили о заключ
|01.11.2012
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ГПКС и «Интерспутник Холдинг» будут совместно предоставлять ресурс спутников серии «Экспресс»
Российский государственный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и компания «Интерспутник Холдинг», являющаяся дочерним предприятием международной орган
Космическая связь ГПКС ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Прохоров Юрий 64 42
|Пехтерев Сергей 56 24
|Никифоров Николай 1138 24
|Путин Владимир 3454 20
|Измайлов Юрий 19 18
|Рейман Леонид 1065 18
|Щеголев Игорь 699 17
|Духовницкий Олег 91 16
|Шадаев Максут 1210 16
|Солодовников Денис 108 14
|Албычев Александр 168 14
|Лебедев Александр 50 14
|Ульянов Николай 176 14
|Мельников Евгений 24 14
|Меркулов Сергей 48 14
|Гаранин Евгений 53 14
|Лежнев Федор 47 14
|Секликов Юрий 29 14
|Соловьев Павел 26 14
|Бондаренко Алексей 47 14
|Бражников Александр 19 14
|Васильев Максим 31 14
|Громова Елена 19 14
|Цыганков Роман 62 14
|Граденко Михаил 56 14
|Осипов Фаддей 21 14
|Семенников Антон 35 14
|Чудинов Дмитрий 103 14
|Тихомиров Олег 30 14
|Евсеев Артем 55 14
|Соболев Роман 48 14
|Ромащев Станислав 28 14
|Субачев Сергей 16 14
|Татаренко Павел 14 14
|Обухов Анатолий 14 14
|Стружкова Юлия 31 14
|Волин Алексей 122 13
|Леонов Алексей 96 12
|Климов Андрей 88 12
|Сотин Денис 216 11
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