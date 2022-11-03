Индексная книга CNews*
Космическая связь ГПКС ФГУП RSCC Russian Satellite Communications Company Государственное предприятие космической связи
Публикаций - 540, упоминаний - 1040
Космическая связь ГПКС ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прохоров Юрий 50 42
|Никифоров Николай 1172 24
|Пехтерев Сергей 47 19
|Путин Владимир 2801 18
|Измайлов Юрий 18 18
|Рейман Леонид 1033 18
|Щеголев Игорь 692 16
|Духовницкий Олег 91 16
|Дроздова Ксения 10 10
|Медведев Дмитрий 1635 9
|Волин Алексей 116 7
|Рогозин Дмитрий 96 7
|Малинин Александр 40 6
|Заболотный Игорь 43 5
|Слизень Виталий 242 4
|Бугаенко Валерий 32 4
|Истомин Максим 26 4
|Скляр Геннадий 32 4
|Жаров Александр 174 4
|Мардер Наум 116 4
|Остапчук Алексей 5 3
|Кайгородов Михаил 4 3
|Северов Дмитрий 41 3
|Сеславинский Михаил 32 3
|Романченко Андрей 20 3
|Bush George - Буш Джордж 305 3
|Ким Дмитрий 50 3
|Брюквин Юрий 291 3
|Перминов Анатолий 130 3
|Лефтер Виктор 3 3
|Ганин Александр 3 3
|Левин Леонид 126 3
|Орлов Николай 13 3
|Иванов Олег 137 3
|Массух Илья 223 2
|Эрнст Константин 17 2
|Калинин Александр 139 2
|Смирнов Александр 60 2
|Носков Константин 231 2
|Соколов Александр 34 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1235896, в очереди разбора - 859195.
Создано именных указателей - 119341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1235896, в очереди разбора - 859195.
Создано именных указателей - 119341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.