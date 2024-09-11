Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи

В МЭИ разработали программный комплекс для расчета и оптимизации антенных систем космической связи Учёные НИУ «МЭИ» разработали программный комплекс для проектирования антенных систем, применяемых для изучения космоса и спутниковой связи. Внедрение данной разработки в процесс проектирования систем космической связи повысит эксплуатационные характеристики антенн космических систем, в частности коэффициенты направленного действия и усиления, надежность и устойчивость к влиянию космического

В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали устройство для спутниковой и космической связи й локализовано на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», импортозаместила устройство – преобразователь частоты СВЧ-диапазона, применяемое в современных системах спутниковой и космической связи. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-з

Власти хотят переключить все ТВ и интернет на российские спутники связи транных предприятий. А для того, чтобы национальные операторы фиксированной спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» и «Газпром космические системы» смогли увеличить инвестиции в развитие, их

Впервые в России произведено подключение к 5G через спутник едено подключение базовой станции 5G к ядру сети через спутниковый канал. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») протестировали работу частной се

Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Соответствующий приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь Алексей Волин стал главой ГПКС Министр цифрового развития Максут Шадаев подписал приказ о назначении Алексея Волина ген

«АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи» о этапа проекта по созданию обновленного Центра управления полетами (ЦУП) ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). ЦУП создается по заказу ГП КС на территории его филиала - Центра космической с

«АМТ-Груп» модернизировала технологическую платформу «Космической связи» ологической платформы российского государственного оператора спутниковой связи «Космическая связь» (ГПКС). Разветвлённая наземная инфраструктура ГПКС включает в себя технический центр «Ш

«Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A. Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» (ГПКС) объявило о развертывании на базе Центра космической связи (ЦКС) «Дубна» в партнерстве с

ЮКОС vs российского телекома: Борьба за $400 млн продолжается ГПКС выиграла суд с экс-акционеров ЮКОС Государственное предприятие «Космическая связь» (ГПКС) сообщило о вынесении судом большой инстанции Парижа решения о снятии ареста со счетов п

Французский суд снял арест с задолженности Eutelsat в отношении «Космической связи» х исполнения текущих коммерческих договоров компании Eutelsat в отношении ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Французский суд постановил, что арестованные активы принадлежат не Российской Федерац

ГП КС начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового российского спутника «Экспресс-АМУ1» 10 февраля 2016 г. российский национальный спутниковый оператор ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием космического аппарата т

В «Космической связи» нашли признаки злоупотребления монопольным положением сьма резких выражениях охарактеризовала итоги выездной проверки госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС), которая проводилась по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина. ФАС сообщила о выявле

«Космическая связь» заключила соглашение с Castor Networks о предоставлении услуг через новый спутник «Экспресс-АМ8» ститель генерального директора ГП КС Ксения Дроздова. «Мы очень рады долгосрочному сотрудничеству с ГПКС. Современный КА «Экспресс-АМ8» (14˚ з.д.) одновременно обеспечивает широкий охват и отли

«Космическая связь» начинает оказание услуг связи и вещания с использованием спутника «Экспресс-АМ8» нур. Спутник изготовлен АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» со сроком активного существования 15 лет. «С вводом в эксплуатацию космического аппарата «Экспресс-АМ8» ГП КС завершает реализацию ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 гг. в части развертывания предусмотренной программой орбитальной группировки», - отмечает генеральный директор ГП

ГП КС инициировало создание рабочей группы по спутниковым технологиям при РСС окоммуникаций РСС. Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) Ксения Дроздова выступила на заседании с докладом, по результатам которого комиссией б

Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ8» выведен на орбиту мя московское) с космодрома «Байконур». 15 сентября 2015 г. в 04 часа 37 минут состоялось отделение космического аппарата от разгонного блока. Сейчас «Экспресс-АМ8» принят на управление специалистами ГП КС для последующей проверки работоспособности, тестирования всех систем космического аппарата и ввода его в эксплуатацию. В настоящее время проводятся плановые операции по развертыванию борт

«Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7» 24 апреля 2015 г. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) начинает предоставлять услуги связи и вещания в орбитальной позиции 40˚ восточной долг

Услуги спутникового высокоскоростного доступа в интернет стали доступны на Дальнем Востоке и в Сибири в Центре космической связи (ЦКС) «Хабаровск» - в дальневосточном филиале ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Второй пусковой комплекс (западный сегмент ССВД на КА «Экспресс-АМ6» 53° в.д.) в сост

Полностью восстановлена работоспособность спутника «Экспресс-АМ33» емени 3 февраля 2015 г. Дежурными РТРС была зафиксирована потеря связи со спутником. В это же время ГПКС сообщала о потере ориентации космического аппарата. Российский спутник «Экспресс-АМ33» б

Центру космической связи «Дубна» исполняется 35 лет ой связи (ЦКС) «Дубна» - филиал национального оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) - является крупнейшим телепортом на территории Российской Федерации. Он был введен в э

«Космическая связь» не видит смысла реформироваться Гендиректор госпредприятия «Космическая связь» Юрий Прохоров высказал свое мнение о предложениях Минкомсвязи по реформиро

«Цифровое телевидение» ВГТРК стало доступно на Дальнем Востоке вающие практически полное покрытие территории России. «Данный проект, реализуемый ВГТРК совместно с ГПКС, является очень значимым для развития Дальнего Востока. Мы работаем над предоставлением

«X-Com | Системный интегратор» реконструировал центр космической связи «Медвежьи озера» «X-Com | Системный интегратор» реализовал комплекс инженерных работ на территории центра космической связи «Медвежьи озера», который включил в себя внедрение противопожарных систем, установку радиоволновой системы охраны, видеонаблюдения, прокладку оптоволоконного кабеля, телефонии

«Космическая связь» и Romantis начинают совместный проект по предоставлению услуг ТВ-вещания в Африканском регионе ельные компании получат готовое решение по организации такой услуги» - отметил генеральный директор ГПКС Юрий Прохоров. «Мы ценим наше долголетнее успешное партнерство с ГП КС, особенно в облас

Арбитраж стал на сторону «Космической связи» по иску со стороны «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва ризнал обоснованность и законность действий и решений конкурсной комиссии ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Предметом открытого судебного заседания стал иск «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва к

«Космическая связь» обеспечила услугами широкополосной спутниковой связи научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» 16 июля 2014 г. судно Росгидромета, оборудованное системой maritime VSAT от ГП КС, вышло в арктический рейс. Участники экспедиции, целью которой является получение новых

«Космическая связь» и NewSat начинают сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе выставке CommunicAsia 2014 российский национальный оператор спутниковой связи «Космическая связь» (ГП КС) и австралийский спутниковый оператор NewSat заключили соглашение об аренде емкости пер

В эксплуатацию введен новый спутник ГП КС «Экспресс-АТ2» С 27 мая 2014 г. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) начинает оказание услуг непосредственного вещания на Дальнем Востоке с использованием

«Космическая связь» перевела вещание «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» на новые спутники АТ1 и АМ5 22 апреля 2014 г. «Космическая связь» (ГПКС) в интересах телевизионных платформ «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» обеспечило перевод загруз

Топ-менеджеры «Космической связи» отмечены государственными наградами ии передвижных наземных комплексов управления космическими аппаратами. В 2003 г. принят на работу в ГПКС руководителем отдела оперативного управления космическими аппаратами. С 2003 г. по 2005

«Космическая связь» ввела в эксплуатацию федеральный центр компрессии и мультиплексирования мультиплексирования (ФЦКМ) введен в эксплуатацию 27 января 2014 г. в Техническом центре «Шаболовка» ГПКС в Москве. С его помощью осуществляется подготовка и формирование пакета общероссийских п

ГПКС ввело в эксплуатацию ВОЛС между ЦКС «Медвежьи Озера» и Техническим центром коммутации междугородного телевидения . Резервирование действующих наземных линий связи предприятия между Техническим центром «Шаболовка» ГПКС и ЦКС «Медвежьи Озера», ранее осуществлявшееся через телекоммуникационные сети других оп

«Космическая связь» и «Газпром космические системы» подписали соглашение относительно проекта по созданию производства спутников ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космические системы» (ГКС) подписали соглашение относительно проекта создани

Eutelsat и «Космическая связь» расширяют сотрудничество на российском рынке спутниковой связи Компания Eutelsat Communications и ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) объявили о расширении соглашения об использовании ресурсов перспективных космических ап

«Космическая связь» продолжает развивать технологии предоставления информационных услуг на морских судах в северных широтах ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) совместно с компанией «Стэк.Ком» реализовало проект по установке морских VSAT-станций с

«Космическая связь» выбрала Irdeto для защиты контента коммерческих телеканалов ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) выбрала компанию Irdeto, в качестве основного поставщика решения условного доступа для

Вещание «Триколор ТВ» и «НТВ+» переведено на спутник DirecTV-1R 17 января 2013 г. во временном интервале с 2 до 10 часов (время московское) ГПКС успешно произвело перевод вещания пакетов программ «Триколор ТВ» и «НТВ+» с российского

Eutelsat арендует емкость двух новых спутников ГПКС для телерадиовещания и IP-услуг Российский государственный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и крупнейший европейский спутниковый оператор Eutelsat Communications объявили о заключ