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Космическая связь ГПКС ФГУП RSCC Russian Satellite Communications Company Государственное предприятие космической связи

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи


03.11.2022 Впервые в России произведено подключение к 5G через спутник
30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь»
30.06.2021 Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь
16.07.2019 «АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи»
24.04.2017 «АМТ-Груп» модернизировала технологическую платформу «Космической связи»
27.09.2016 «Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A.
27.04.2016 AltegroSky расширяет бизнес в Ка-диапазоне
18.04.2016 ЮКОС vs российского телекома: Борьба за $400 млн продолжается
15.04.2016 Французский суд снял арест с задолженности Eutelsat в отношении «Космической связи»
10.02.2016 ГП КС начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового российского спутника «Экспресс-АМУ1»
09.02.2016 В «Космической связи» нашли признаки злоупотребления монопольным положением
08.12.2015 «Космическая связь» заключила соглашение с Castor Networks о предоставлении услуг через новый спутник «Экспресс-АМ8»
01.12.2015 «Космическая связь» начинает оказание услуг связи и вещания с использованием спутника «Экспресс-АМ8»
10.11.2015 ГП КС инициировало создание рабочей группы по спутниковым технологиям при РСС
15.09.2015 Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ8» выведен на орбиту
23.04.2015 «Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7»
16.03.2015 Услуги спутникового высокоскоростного доступа в интернет стали доступны на Дальнем Востоке и в Сибири
04.02.2015 Полностью восстановлена работоспособность спутника «Экспресс-АМ33»
30.01.2015 Центру космической связи «Дубна» исполняется 35 лет
30.12.2014 «Космическая связь» не видит смысла реформироваться
25.12.2014 «Цифровое телевидение» ВГТРК стало доступно на Дальнем Востоке
25.11.2014 «X-Com | Системный интегратор» реконструировал центр космической связи «Медвежьи озера»
10.11.2014 «Космическая связь» и Romantis начинают совместный проект по предоставлению услуг ТВ-вещания в Африканском регионе
29.09.2014 Арбитраж стал на сторону «Космической связи» по иску со стороны «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва
21.07.2014 «Космическая связь» обеспечила услугами широкополосной спутниковой связи научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников»
26.06.2014 «Космическая связь» и NewSat начинают сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе
28.05.2014 В эксплуатацию введен новый спутник ГП КС «Экспресс-АТ2»
23.04.2014 «Космическая связь» перевела вещание «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» на новые спутники АТ1 и АМ5
04.04.2014 Топ-менеджеры «Космической связи» отмечены государственными наградами
29.01.2014 «Космическая связь» ввела в эксплуатацию федеральный центр компрессии и мультиплексирования
26.09.2013 ГПКС ввело в эксплуатацию ВОЛС между ЦКС «Медвежьи Озера» и Техническим центром коммутации междугородного телевидения
10.09.2013 «Космическая связь» и «Газпром космические системы» подписали соглашение относительно проекта по созданию производства спутников
02.07.2013 Eutelsat и «Космическая связь» расширяют сотрудничество на российском рынке спутниковой связи
18.06.2013 «Космическая связь» продолжает развивать технологии предоставления информационных услуг на морских судах в северных широтах
30.01.2013 «Космическая связь» выбрала Irdeto для защиты контента коммерческих телеканалов
18.01.2013 Вещание «Триколор ТВ» и «НТВ+» переведено на спутник DirecTV-1R
02.11.2012 Eutelsat арендует емкость двух новых спутников ГПКС для телерадиовещания и IP-услуг
01.11.2012 ГПКС и «Интерспутник Холдинг» будут совместно предоставлять ресурс спутников серии «Экспресс»
01.11.2012 «Романтис» будет использовать спутник ГПКС для предоставления широкополосных услуг связи и цифрового вещания на Ближнем Востоке
21.06.2012 Earthly Orbit и «Космическая связь» подписали соглашение по использованию ресурса перспективного спутника «Экспресс-AM8»

Публикаций - 540, упоминаний - 1040

Космическая связь ГПКС ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 212 71
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 359 51
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10269 51
Eutelsat 152 40
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 109 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8171 29
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 325 27
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 113 26
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9833 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7183 20
Триколор - Национальная спутниковая компания 299 20
Ростелеком - Связьинвест 1704 18
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл - NextTell 53 18
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 16
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 200 14
Орбита 281 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2869 12
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 12
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 93 12
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 239 12
Lenovo Motorola 3506 12
Контур-М 12 11
РЦКС - Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств 11 11
Cisco Systems 4925 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1939 11
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 69 11
Irdeto Access B.V. 38 10
OneWeb - WorldVU 30 10
Hughes 113 9
Сателлит ЛТД 9 9
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 86 9
Microsoft Corporation 23731 9
Epicor Software Corporation 162 9
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 827 8
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 160 8
МирТелеКом 43 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1761 8
Ростелеком - РТКомм.РУ 358 8
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 717 8
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 51
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 40
Газпром ПАО 1182 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6079 18
Почта России ПАО 2038 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6303 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6699 12
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 11
Lockheed Martin 751 11
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 302 11
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 10
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 174 10
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 23 9
Россети Ленэнерго 2385 9
Boeing 989 9
Ингосстрах СПАО 351 8
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 8
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 7
Казахмыс - Kazakhmys 51 6
АФК Система - Система Масс-медиа 84 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 5
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 7 4
SoftBank Group 251 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1058 4
Связной ГК 1350 4
РЖД - Российские железные дороги 1666 4
Arianespace 85 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 191 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 303 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1250 3
Роснефть НК - нефтяная компания 487 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 432 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 3
ЮКОС НК 149 3
ГПБ - Газпромбанк 961 3
Почта Банк 376 3
Airbus Group - Airbus Industries 221 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 339 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 346 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9527 128
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18431 110
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10599 60
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 53
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 49
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1764 47
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2895 30
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 30 29
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 25
Президент Российской Федерации 3815 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2425 21
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 19
Правительство Москвы 2090 13
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3053 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2528 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4656 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3855 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1954 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2773 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1699 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 9
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 9
Минкультуры РФ - Министерство культуры 193 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2466 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 712 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2051 7
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 23 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 345 6
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 112 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 6
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 331 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 357 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 704 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1231 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 538 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1609 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 44
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 13
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1806 5
Международная академия связи - МАС 37 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 27 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 466 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2606 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 572 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 262 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Интернет-видео - ассоциация 18 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 19 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 5 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 1
РСП - Российский союз правообладателей 11 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6543 322
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80441 176
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40640 175
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9179 134
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55130 125
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3551 113
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18221 109
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 345 83
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3225 64
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7608 62
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15366 60
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8806 56
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2147 54
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13060 51
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6335 47
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25783 45
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22617 44
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3287 42
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5476 40
Radio broadcasting - Радиовещание 407 39
Сеть передачи данных - Data transmission network 3407 38
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4226 38
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты 339 36
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11177 33
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией - Сервис дистанционного (удалённого) мониторинга и сопровождения пациентов 1039 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9960 29
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4923 29
Аналоговые технологии 2673 27
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 116 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26705 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9201 20
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3004 20
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 793 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13742 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5709 18
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 57 18
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1169 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12924 17
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6145 16
Ретранслятор - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 211 15
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 196
Космодром Байконур 1055 50
Microsoft Windows 2000 12811 31
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 622 27
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 24
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 142 22
РЦКС KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В.Хруничева 72 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4830 21
Age of Kings 3460 19
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 14
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1494 14
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 27 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2537 12
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 12
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 45 10
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 459 9
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 7
Epicor ERP 34 7
Apple iPhone 6 6283 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4257 7
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 7
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 25 6
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 6
Intelsat - телекоммуникационные спутники 105 6
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4389 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 352 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2960 4
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 4
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 4
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 164 4
ВГТРК Смотрим 538 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 4
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 36 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 65 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 3
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 197 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 63 3
Прохоров Юрий 50 42
Никифоров Николай 1172 24
Пехтерев Сергей 47 19
Путин Владимир 2801 18
Измайлов Юрий 18 18
Рейман Леонид 1033 18
Щеголев Игорь 692 16
Духовницкий Олег 91 16
Дроздова Ксения 10 10
Медведев Дмитрий 1635 9
Волин Алексей 116 7
Рогозин Дмитрий 96 7
Малинин Александр 40 6
Заболотный Игорь 43 5
Слизень Виталий 242 4
Бугаенко Валерий 32 4
Истомин Максим 26 4
Скляр Геннадий 32 4
Жаров Александр 174 4
Мардер Наум 116 4
Остапчук Алексей 5 3
Кайгородов Михаил 4 3
Северов Дмитрий 41 3
Сеславинский Михаил 32 3
Романченко Андрей 20 3
Bush George - Буш Джордж 305 3
Ким Дмитрий 50 3
Брюквин Юрий 291 3
Перминов Анатолий 130 3
Лефтер Виктор 3 3
Ганин Александр 3 3
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Орлов Николай 13 3
Иванов Олег 137 3
Массух Илья 223 2
Эрнст Константин 17 2
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Смирнов Александр 60 2
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5860 11
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1772 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4967 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5168 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11139 9
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1244 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11035 42
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 398 33
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 31
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 20
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 11
Казахстан Сегодня 308 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 833 8
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 7
Euronews - телеканал 46 7
Прайм - Агентство экономической информации 860 6
Space Daily 528 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
РБК ТВ - телеканал 82 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1335 6
РИА Новости 814 5
Юность - радиостанция 33 5
Радио России - радиостанция 48 5
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 693 4
Thomson Reuters - Рейтер 5789 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 3
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Пятый канал - Телеканал 58 3
Муз-ТВ - телеканал 39 2
Bloomberg 1138 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 2
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VOA - Voice of America - Голос Америки 28 2
Известия ИД 496 2
ComNews - Медиа-бизнес 96 2
EBU - European Broadcasting Union - Европейский вещательный союз 15 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1254 1
АиФ - Аргументы и факты 42 1
РМГ - RU.TV 6 1
ТВ-Новости АНО 6 1
Future - Space.com 195 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7547 19
Gartner - Гартнер 3493 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 2
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IHS Infonetics Research 90 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2404 1
Forrester Research 814 1
ABI Research 233 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 38
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 206 26
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 219 8
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 221 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 446 4
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 74 3
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 150 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 687 3
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 2
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1314 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 2
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков 13 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 117 1
Росгидромет ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 42 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 23 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 8 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 23 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 15 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 16 1
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 1
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 2 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
ГИТР - Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина 3 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 48 1
РАН ИПА - Бадары РАО - Радиоастрономическая обсерватория 3 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 8 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 250 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11829 20
CSTB Telecom & Media 59 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1055 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 686 4
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 23 3
Связь-Экспокомм 94 3
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 3
TeleMultiMedia Forum 2 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1818 2
ИнфоКом 88 2
День молодёжи - 27 июня 702 2
МТС Телеком Идея 52 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
Электрические сети - международный форум 95 1
Epicor Perspectives 1 1
Satcomrus 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2124 1
Земля из космоса 50 1
Единый день голосования 93 1
Правительство РФ - Государственные премии 21 1
Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи 1 1
Час кода - международное движение 11 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 114 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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