Медиа-Телеком МЕДИА1 Муз-ТВ телеканал


СОБЫТИЯ


19.12.2025 При отключениях мобильного интернета россияне смогут заходить на HeadHunter, Ivi, «Ситидрай» и «Вкусвилл» 1
14.08.2024 Компания «МЕДИА1», принадлежащая Kismet Capital Group, будет продана группе инвесторов 1
14.06.2024 «Октава ДМ» выпустила лимитированную линейку концертных микрофонов в коллаборации с «МУЗ-ТВ» 1
19.10.2023 Медиахолдинг «Медиа1» модернизировал ИТ-инфраструктуру с помощью решения от «Киберпротекта» 1
14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора» 1
19.11.2020 «Алиса» появилась в телевизорах на платформе «Яндекса» 1
13.10.2020 Вице-президентом Mail.ru Group по видеоконтенту и музыкальным сервисам стал Андрей Димитров 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками 1
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
10.12.2018 Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График 1
13.04.2018 Абоненты «Билайн ТВ» смогут оформлять покупки во время показа рекламы 1
21.10.2016 Как у властей России строились и рушились планы по запуску цифрового ТВ 1
30.08.2016 PayOnline открыл пятый офис в Казахстане 2
04.09.2015 Минкомсвязь России публикует новый перечень бесплатных общедоступных телеканалов 1
13.08.2015 «Ростелеком» изменит последовательность расположения телеканалов в соответствии с законодательством РФ 1
14.07.2015 Путин обязал ТВ-операторов бесплатно транслировать все цифровые телеканалы 1
22.12.2014 Обзор ТВ-приставки BBK SMP246HDT2 1
18.04.2014 «ЮТВ Холдинг» расширил свой пакет продуктов Acronis Backup Advanced for PC 1
27.03.2014 Lenovo Vibe Party открыла России смартфон Vibe X 1
24.01.2014 Павел Дуров продал все свои акции «Вконтакте» гендиректору «Мегафона» 1
25.06.2013 В Казани запущен в эфир пакет программ «РТРС-2» 1
26.02.2013 ClipYou вошел в приложения телевизоров Samsung 1
25.01.2013 Конкурс на включение телеканалов в третий цифровой мультиплекс пройдет в 2013-2014 гг. 1
17.12.2012 В России появятся два бесплатных цифровых телеканала о спорте 1
14.12.2012 Роскомнадзор определил, кто будет вещать во втором мультиплексе 1
07.08.2012 «Далтон Медиа» начала сотрудничество с «МегаФоном» 1
01.08.2012 «Орион Экспресс» пересмотрел пакеты каналов «Континент ТВ» 1
29.02.2012 Сервису персонального телевидения «ЯTV» исполнилось три года 1
27.02.2012 «НТВ плюс» становится провайдером услуг для массового потребителя 1
03.02.2011 «Акадо» улучшает качество «картинки» эфирных телеканалов 1
16.11.2010 Россия: бесплатное онлайн-видео переезжает в телевизоры 1
27.09.2010 «Акадо» завершил первый этап проекта по повышению качества общедоступных ТВ-каналов 1
30.08.2010 Рай для геймеров 1
24.06.2010 «Билайн» пустил чужих абонентов к своему мобильному ТВ 1
27.01.2010 Yota и «Билайн» поделят новый рынок 1

Публикаций - 60, упоминаний - 61

Медиа-Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 8
МегаФон 9937 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 6
ОТР ГК - ОТР 2000 223 5
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 5
Samsung Electronics 10636 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 4
Yandex - Яндекс 8471 3
VK - Mail.ru Group 3535 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 3
SPB TV 47 3
Ростелеком 10325 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 967 2
9018 2
Lenovo Group 2364 2
LG Electronics 3678 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
BBK Electronics Corp 324 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 489 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 212 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
SPB Software 60 1
Мостелеком 75 1
DEG - Digital Entertainment Group 13 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Питерская группа связистов 437 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Rover - RoverComputers 418 1
ИММО - Информ-Мобил 54 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 37 3
Walt Disney Company 638 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 272 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 119 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 2
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 80 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Дворец Белосельских-Белозерских 2 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 1
ЗУН - Zoon 15 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
РМГ - Русская Медиагруппа 18 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 14 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 40 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 10 1
Профессионалы.ру 18 1
First National Holdings 39 1
Связной ГК - Максус 22 1
Колеса.ру 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2703 1
Hyundai Motor Company 419 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 288 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
DST Global - Digital Sky Technologies 227 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
United Capital Partners 18 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 676 1
Почта России ПАО 2251 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1137 2
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5252 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 910 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Фонд Росконгресс 23 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 25
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 19
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 11
Аналоговые технологии 2837 10
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 421 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 8
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6315 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 6
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3715 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8945 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 4
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 91 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12991 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5161 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5396 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1102 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2957 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
Nokia Nseries 537 5
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 202 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 3
Google Android 14716 3
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 2
BBK SMP 2 2
Масяня - российская комедийно-сатирическая серия флеш-мультфильмов 17 2
Rambler Group - Рамблер ТВ - Рамблер ТВК - Рамблер Телевещательная корпорация - Rambler TV 14 2
Google YouTube - Видеохостинг 2895 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1173 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 873 2
Unimax UMX - Серия смартфонов 242 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 948 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 2
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 139 2
Архивный фонд РФ 111 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
VK - Mail.ru Смотри 2 1
Gismeteo - Гисметео 34 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
ЛитРес Livelib 9 1
ЛитРес Самиздат 21 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 8 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
Nokia N-Gage 73 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 150 1
Xiaomi Mi Box 5 1
Meta - Facebook Open Graph 9 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 86 1
Philips ЖК-телевизоры 63 1
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 6 1
Nokia 5330 Mobile TV Edition 3 1
Nokia 3650 25 1
Волин Алексей 122 5
Медников Дмитрий 24 3
Путин Владимир 3356 3
Жаров Александр 178 3
Коган Алексей 12 2
Куваев Олег 12 2
Воронцов Анатолий 7 2
Медведева Наталья 6 2
Лисица Валерий 2 2
Пацкевич Александр 2 2
Вуличенко Екатерина 3 2
Давлетьяров Арман 2 2
Пушной Александр 8 2
Атанесян Александр 2 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Усманов Алишер 304 2
Таврин Иван 119 2
Захаров Дмитрий 46 2
Мишин Глеб 70 2
Зайцева Ольга 19 2
Филиппов Кирилл 21 2
Третьяков Александр 6 1
Абасалиев Марат 9 1
Панкратова Оксана 42 1
Проколов Роман 48 1
Пинчук Виктор 43 1
Перекопский Илья 29 1
Щербович Илья 10 1
Соколов Павел 15 1
Мирилашвили Вячеслав 20 1
Бокарев Тимофей 36 1
Гуштуров Леонид 23 1
Романченко Андрей 20 1
Внедорожный Петр 20 1
Горохов Максим 16 1
Окунь Александр 11 1
Стыцько Виталий 8 1
Мальгин Сергей 7 1
Самохин Дмитрий 2 1
Михайлов Станислав 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 13
Европа 24649 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 6
Япония 13556 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 2
Европа Восточная 3122 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2666 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 1
Россия - ДФО - Приморский край - Высокогорск 23 1
Россия - ПФО - Татарстан - Пестречинский район - Пестрецы 28 1
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 53 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 42 1
Казахстан - Республика 5805 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
Таджикистан - Республика 913 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 285 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3209 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 989 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 988 1
Россия - УФО - Тюменская область 1258 1
Россия - СФО - Кемеровская область 992 1
Россия - ЦФО - Костромская область 434 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 6
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1342 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 4
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 4
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2290 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 539 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 265 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 425 26
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 499 23
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 149 19
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 91 19
Рен ТВ - телеканал 75 17
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 16
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 15
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 14
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 8
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 7
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 7
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 6
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 5
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 4
РБК ТВ - телеканал 82 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 4
Радио России - радиостанция 49 4
Россия Культура - телеканал 10 3
Walt Disney Channel 19 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2161 3
Россия К - телеканал 28 3
Вести 24 - Российский информационный канал 46 2
Спорт 1 HD - телеканал 44 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 123 2
Комсомольская правда ИД 73 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 2
Из рук в руки - irr.ru 70 1
Euronews - телеканал 52 1
АиФ - Аргументы и факты 50 1
GamaGama.com 1 1
РМГ - RU.TV 7 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Советский спорт 19 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
S8 Capital - Sport24 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 2
Kaspersky Цифровой бардак 3 1
ABI Research 235 1
Рустелеком ТК 304 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
Открытое образование 11 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
VK Skillbox - Скилбокс 129 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409018, в очереди разбора - 731626.
Создано именных указателей - 187753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

