Россия ДФО Приморский край Высокогорск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Шакиров Марат 61 4
|Шайхутдинов Роман 113 3
|Минниханов Рустам 118 2
|Якимов Владимир 2 1
|Теребиленко Борис 2 1
|Волин Алексей 120 1
|Романченко Андрей 20 1
|Халиков Ильдар 14 1
|Шахмаев Анвар 3 1
|Творогова Ольга 1 1
|Русинов Михаил 36 1
|Фасахов Рамил 1 1
|Лаконцев Дмитрий 18 1
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