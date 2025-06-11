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Промсвязьмонтаж
УПОМИНАНИЯ
|11.06.2025
|МТС ускорила мобильный интернет для татарстанских дачников 1
|12.04.2010
|Сергей Фролов назначен первым заместителем генерального директора «Уралсвязьинформа» 1
|02.08.2005
|В "Уралсвязьинформе" назначен замгендиректора 1
Промсвязьмонтаж и организации, системы, технологии, персоны:
|Связьинформ 88 2
|Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 2
|Ростелеком 9957 1
|Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
|Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
|Крымский Михаил 11 2
|Фролов Сергей 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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