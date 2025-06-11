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Промсвязьмонтаж


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 МТС ускорила мобильный интернет для татарстанских дачников 1
12.04.2010 Сергей Фролов назначен первым заместителем генерального директора «Уралсвязьинформа» 1
02.08.2005 В "Уралсвязьинформе" назначен замгендиректора 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Промсвязьмонтаж и организации, системы, технологии, персоны:

Связьинформ 88 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 2
Ростелеком 9957 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Уралком 6 1
Новосибирский муниципальный банк 12 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21181 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8399 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10615 1
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NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 824 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4114 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3208 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1984 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16435 1
Крымский Михаил 11 2
Фролов Сергей 34 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1590 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 641 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1612 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Гайский район - Гай 4 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1586 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4081 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бузулук 32 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1250 1
Россия - УФО - Челябинская область 1286 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1527 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 80 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365309, в очереди разбора - 751231.
Создано именных указателей - 176764.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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