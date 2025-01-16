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Кабанов Марат



16.01.2025 Татарстанцы протестировали работу отечественной базовой станции на новогодних праздниках 1
27.12.2024 МТС представила татарстанским геймерам медиаприставку для облачного гейминга за 4990 рублей 1
24.12.2024 В сети МТС в Татарстане заработали отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» 1
05.12.2024 МТС обеспечила современной связью жителей 95 малых сел и деревень Татарстана 1
19.11.2024 МТС Travel запустил цифровой гастрономический гид по Казани 1
30.10.2024 Татарстан вошел в ТОП-3 по бронированию глэмпингов среди российских регионов 1
28.10.2024 МТС предупредит татарстанцев о телефонном мошенничестве во время разговора 1
17.10.2024 Еще четыре тысячи елабужан получили доступ к гигабитному интернету МТС 1
03.10.2024 МТС оцифровала маршрут электропоезда «Казань-Свияжск» 1
20.09.2024 МТС усилила связь в Нижнекамске к Дню города 1
18.09.2024 МТС: Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками 1
10.09.2024 Татарстан занял второе место в топе регионов по цифровизации бизнеса 1
06.09.2024 МТС ускорила интернет в Деревне Универсиады и других студенческих общежитиях Казани 1
06.09.2024 Татарстанцы смогут звонить на телефоны через умную колонку 1
05.09.2024 Гастрономический гид поможет татарстанцам оценить волжскую кухню в поездке в Самару 1
03.09.2024 Татарстанцы смогут следить за безопасностью детей в онлайн-режиме в бесплатном приложении от МТС 1
29.08.2024 NUUM и популярные блогеры научат татарстанских школьников зарабатывать на блоге и контенте 1
23.08.2024 Малому и среднему бизнесу Татарстана предложили подобрать цифровые решения на В2В-маркетплейсе МТС 1
15.08.2024 МТС: приключенческие экшены стали самым популярным жанром среди татарстанских геймеров 1
26.07.2024 На звонки и сообщения татарстанцев на платформах экосистемы ответит искусственный интеллект МТС 1
23.07.2024 МТС завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 Москва – Казань 1
19.07.2024 Татарстанцев приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 1
19.07.2024 МТС разогнала интернет в месте притяжения туристов в Нижнекамске 1
04.07.2024 Гигабитный интернет МТС пришел в дома еще 5 тыс. челнинцев 1
27.06.2024 Бесплатный гастрогид МТС будет сопровождать татарстанских гурманов в путешествии по Калининграду 1
14.06.2024 Татарстанцы смогут оплачивать покупки в экосистеме МТС частями без комиссии 1
10.06.2024 Татарстанские дети узнают секреты умного дома на бесплатных уроках с «Фиксиками» 1
07.06.2024 К сезону отпусков татарстанцы скупают умные видеокамеры и датчики движения 1
04.06.2024 Бесплатный аудиогид МТС расскажет татарстанцам о «чайной столице» России 1
03.06.2024 МТС подключила свыше 2000 жителей Альметьевска к гигабитному интернету 1
31.05.2024 Гостям Татарстана стал доступен бесплатный аудиогид МТС «Казань-Болгар» на татарском языке 1
30.05.2024 Татарстанцы могут стать студентами магистратуры по искусственному интеллекту в ВШЭ 1
24.05.2024 МТС защитила татарстанцев от восьмидесяти миллионов спам-звонков 1
15.05.2024 Татарстанским геймерам представили новую платформу туманного гейминга от МТС на умных телевизорах и ТВ-приставках 1
02.05.2024 Директором МТС в Татарстане назначен Марат Кабанов 3

Публикаций - 35, упоминаний - 37

Кабанов Марат и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 35
МТС - Иртея 31 2
Xiaomi 1732 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
Adobe Figma 41 1
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 21 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Telegram Group 1983 1
Yandex - Яндекс 7339 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Родник 87 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
ТГАТ им. Г.Камала - Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала 4 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 5
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 4
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 202 2
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 230 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 2
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 4
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КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 21 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
Казанский ГАУ ФГБОУ ВО - Казанский государственный аграрный университет 3 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
ТИСБИ Университет управления УВО 7 1
КГАВМ - Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана 2 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 3
Международный женский день - 8 марта 325 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
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