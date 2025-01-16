Кабанов Марат

Татарстанцы протестировали работу отечественной базовой станции на новогодних праздниках 1

МТС представила татарстанским геймерам медиаприставку для облачного гейминга за 4990 рублей 1

МТС обеспечила современной связью жителей 95 малых сел и деревень Татарстана 1

МТС Travel запустил цифровой гастрономический гид по Казани 1

МТС предупредит татарстанцев о телефонном мошенничестве во время разговора 1

Еще четыре тысячи елабужан получили доступ к гигабитному интернету МТС 1

МТС усилила связь в Нижнекамске к Дню города 1

Татарстан занял второе место в топе регионов по цифровизации бизнеса 1

МТС ускорила интернет в Деревне Универсиады и других студенческих общежитиях Казани 1

Татарстанцы смогут звонить на телефоны через умную колонку 1

Гастрономический гид поможет татарстанцам оценить волжскую кухню в поездке в Самару 1

NUUM и популярные блогеры научат татарстанских школьников зарабатывать на блоге и контенте 1

На звонки и сообщения татарстанцев на платформах экосистемы ответит искусственный интеллект МТС 1

МТС разогнала интернет в месте притяжения туристов в Нижнекамске 1

Бесплатный гастрогид МТС будет сопровождать татарстанских гурманов в путешествии по Калининграду 1

Татарстанцы смогут оплачивать покупки в экосистеме МТС частями без комиссии 1

К сезону отпусков татарстанцы скупают умные видеокамеры и датчики движения 1

МТС подключила свыше 2000 жителей Альметьевска к гигабитному интернету 1

Татарстанцы могут стать студентами магистратуры по искусственному интеллекту в ВШЭ 1