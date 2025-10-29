Разделы

МТС в Татарстане открыла в своих салонах свободный доступ к Wi-Fi

МТС развернула сеть бесплатных точек беспроводного доступа в интернет в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Лениногорске. Абоненты всех операторов, находящиеся в зоне действия сигнала, смогут подключиться к бесплатному Wi-Fi с любого устройства через безопасную авторизацию по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первые 17 Wi-Fi-зон в крупных татарстанских городах уже доступны для пользователей в салонах МТС с наиболее высокой проходимостью. Для подключения к бесплатной сети в салоне нужно будет выбрать точку доступа МТС_Free на своем смартфоне и пройти стандартную процедуру авторизации. Скорость соединения до 100 Мбит/с позволит комфортно пользоваться большинством привычных онлайн‑сервисов.

«Из средства связи смартфоны уже давно превратились в полноценного цифрового помощника. Обменяться информацией в мессенджерах с близкими или коллегами, оплатить коммуналку или другие услуги в банковском приложении, вызвать такси, не говоря уже о развлечениях – во всем этом помогают наши гаджеты. Чтобы сделать их использование максимально комфортными в том числе во время пребывания в наших салонах, мы развернули бесплатные Wi-Fi-зоны в наиболее проходимых точках города. Мы стремимся создавать цифровую среду, в которой каждый в любой момент сможет оставаться на связи, оперативно решать срочные задачи или просто быть в курсе происходящего», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

До конца 2025 г. оператор планирует увеличить количество Wi-Fi-зон еще на несколько десятков точек. На сегодняшний день татарстанцы могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi-доступом в салонах МТС по адресам:

- Казань: проспект Ямашева, дома 15 и 46/33; ул. Советская, 22; ул. Беломорская, 242; ул. Ленинградская, 27; ул. Дементьева, 33а; ул. Декабристов, 187/42.

- Набережные Челны: бульвар Энтузиастов, 16; проспект Сююмбике, д. 2/19.

- Альметьевск: ул. Ленина, дома 48 и 100;

- Нижнекамск: проспект Химиков, 34; ул. Корабельная, 42; ул. Сююмбике, 7; ул. Гагарина, 25; ул. Менделеева, д. 31А

- Лениногорск, ул. Ленинградская, 16.

