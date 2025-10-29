Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185028
ИКТ 14364
Организации 11147
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26329
Персоны 79597
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Россия ПФО Татарстан Лениногорск

Россия - ПФО - Татарстан - Лениногорск

СОБЫТИЯ


29.10.2025 МТС в Татарстане открыла в своих салонах свободный доступ к Wi-Fi 1
19.09.2023 Ветеринарная академия, клиники, ж/д станция: оператор «Летай» расширил сеть 4G 1
27.07.2023 Оператор «Летай» построил и модернизировал 23 базовые станции в 18 населенных пунктах Татарстана 1
02.10.2013 МТС начала продажи фиксированных услуг связи в салонах своей розничной сети в Татарстане 1
20.07.2010 Клиенты «Татфондбанка» смогут оплатить штрафы ГИБДД через интернет 1
12.11.2009 «МегаФон» запустил 3G в Казани и Набережных Челнах 1
28.01.2008 «Формоза» открыла магазин в Набережных Челнах 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Формоза - Formoza 177 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
СИНХ - Таттелеком 218 1
МегаФон 9765 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13979 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 505 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1474 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3936 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8651 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9137 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28817 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21808 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72052 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11132 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3900 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16622 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25430 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9578 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 454 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6607 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2798 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8786 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16942 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5645 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6676 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1081 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8420 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4313 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4824 1
Татфондбанк - Онлайн Партнер 19 1
Филатов Виктор 1 1
Шакиров Марат 61 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 385 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3229 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3156 5
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 23 4
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 121 4
Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма 33 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 73 3
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 134 3
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 74 2
Россия - ПФО - Татарстан - Мензелинский район - Мензелинск 12 1
Россия - ПФО - Татарстан - Менделеевск 13 1
Россия - ПФО - Татарстан - Рыбно-Слободский район - Рыбная Слобода 12 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Предволжье, Предкамье, Закамье 11 1
Россия - ПФО - Татарстан - Ютазинский район - Уруссу 3 1
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 52 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 39 1
Россия - ПФО - Татарстан - Чистопольский район - Чистополь 29 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25715 2
Аренда 2565 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10611 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6314 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2570 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 734 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9527 1
Шелковый Путь 22 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1008 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 514 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20141 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50830 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 421 1
КГАВМ - Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396424, в очереди разбора - 732085.
Создано именных указателей - 185028.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/