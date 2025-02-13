Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168596
ИКТ 13113
Организации 10285
Ведомства 1446
Ассоциации 972
Технологии 3388
Системы 25092
Персоны 71971
География 2739
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2569
Мероприятия 843

Россия ПФО Татарстан Бугульма

Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма


13.02.2025 Татарстанский оператор «Летай» ускорил мобильный интернет для студентов 1
05.12.2024 МТС обеспечила современной связью жителей 95 малых сел и деревень Татарстана 1
05.09.2024 Еще в 90 населенных пунктах Татарстана появился 4G-интернет «МегаФона» 1
14.08.2024 «Связной» возродился. На останках легендарного ритейлера строят новую сеть. Открыты первые магазины 1
15.04.2024 МТС открыла свои магазины в Татарстане для домашних животных 1
23.01.2023 «Таттелеком» построил и модернизировал более 250 базовых станций В 2022 году 1
06.09.2022 МТС улучшила связь на территории ТРК Ramus Mall в Нижнекамске 1
12.08.2022 Результаты группы компаний «Таттелеком» за первое полугодие 2022 года 1
29.12.2020 МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей 1
09.11.2020 Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России 1
09.06.2016 МТС запустила в Татарстане LTE-1800 1
01.08.2014 В «Высшей школе экономики» появился «Факультет олимпиадников» 1
27.01.2014 «Эссен-Логистик» перешел на электронный архив «Этлас» 1
18.12.2013 Уровень проникновения услуг ШПД в Татарстане достиг 71% 1
02.10.2013 МТС начала продажи фиксированных услуг связи в салонах своей розничной сети в Татарстане 1
17.07.2013 Число пунктов обслуживания сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Татарстане достигло 800 1
10.06.2013 «Татнефть» автоматизировала финансово-хозяйственную деятельность на базе SAP ERP 1
05.04.2013 Цифровое телевещание запущено еще в 9 муниципальных районах Татарстана 1
01.03.2013 МТС обеспечила мобильным интернетом более 150 тыс. жителей отдаленных районов Татарстана 1
12.10.2012 В татарстанской системе «Народный контроль» решено более 1,2 тыс. обращений 1
27.04.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security в сеть спортивных магазинов «Чемпион» 1
29.02.2012 «ТатАвтоматизация» внедрила систему централизованного управления ИТ-инфраструктурой с помощью Softline 1
09.01.2012 В 2012 г. в Татарстане планируют перевести под землю более 1,5 тыс. км подвесных линий связи 1
20.07.2010 Клиенты «Татфондбанка» смогут оплатить штрафы ГИБДД через интернет 1
12.11.2009 «МегаФон» запустил 3G в Казани и Набережных Челнах 1
09.09.2009 «Синтерра» построила магистраль Казань – Набережные Челны – Уфа 1
25.09.2008 КАС «Бизнес Люкс – Нефтепродукты» объединила филиалы «Татнефтепродукта» 1
28.01.2008 «Формоза» открыла магазин в Набережных Челнах 1
15.05.2007 Татарстан обгоняет российские регионы по уровню цифровизации 1
18.05.2005 «Таттелеком» потратил на ERP миллион 1
11.06.2003 "Би Лайн" подключил в Татарстане стотысячного абонента 1
04.03.2002 "Аквариус" подвел итоги работы партнерской сети в 2001 году 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 8
СИНХ - Таттелеком 203 4
Softline - Софтлайн 2839 2
Ростелеком 9737 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 2
Microsoft Corporation 24657 2
Apple Inc 12132 2
Xiaomi 1747 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 2
МегаФон 8916 2
SAP SE 5280 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 2
Huawei 3946 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
Корус Консалтинг ГК 1222 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 1
Samsung Electronics 10281 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
8259 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Этлас Софт - Atlas Soft 121 1
Формоза - Formoza 176 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Компьютер НПО 73 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Галактика - Корпорация 1469 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
Парус Корпорация 552 1
Татнефть 227 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 17 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
КамАЗ - Камский прессово-рамный завод 1 1
КамАЗ Металлургия 6 1
Сибур РТ - ТАИФ НК - Татнефтепродукт ХК - Бугульманефтепродукт 3 1
Технопарк-В - Воронежский технопарк 2 1
Чистопольнефтепродукт 1 1
Татнефть - БМЗ имени В.Д. Шашина - Бугульминский механический завод имени В.Д. Шашина 1 1
Татагропромбанк 2 1
ПСБ - Связь.ON 11 1
Связной ГК 1372 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5949 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8241 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7740 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9387 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12587 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15983 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6461 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4041 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3449 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16177 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11419 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1010 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6694 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9343 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11658 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 571 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24237 2
Stealth - Стелс-технология 202 2
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 440 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1467 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1898 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1702 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 315 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1572 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 2
Microsoft Windows Server 2008 478 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 669 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
ЦРТ Визирь 26 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 140 1
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 56 1
Smart Technologies - Aquarius Professional 20 1
Smart Technologies - Aquarius Standard 7 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
МОД Народный контроль 44 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 144 1
Microsoft Exchange 1717 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 58 1
Татнефть АРМИТС КИС - Корпоративная информационная система АРМИТС - автоматизированные рабочие места инженерно-технологической службы 2 1
Татфондбанк - Онлайн Партнер 19 1
МТС 3G-сеть 116 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 224 1
FreePik 1017 1
Apple iPhone 15 128 1
Шакиров Марат 61 4
Минниханов Рустам 118 1
Шибанов Владимир 32 1
Захарова Татьяна 2 1
Слизень Виталий 242 1
Фазылзянов Фарит 30 1
Филатов Виктор 1 1
Дырмовский Дмитрий 130 1
Никифоров Николай 1136 1
Богданов Ренат 1 1
Федорова Олеся 63 1
Гусев Андрей 16 1
Гареев Руслан 7 1
Пантелеев Илья 25 1
Кравченко Рано 10 1
Мазуркевич Павел 2 1
Лобойко Елена 1 1
Скляр Геннадий 32 1
Азизов Ильгиз 4 1
Кузьминов Ярослав 17 1
Аржанцев Иван 9 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Якимов Владимир 2 1
Теребиленко Борис 2 1
Иванова Дагмара 36 1
Русинов Михаил 38 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2919 23
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 113 18
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2978 17
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 358 16
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 127 11
Россия - РФ - Российская федерация 145071 10
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 66 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 60 10
Россия - ПФО - Татарстан - Чистопольский район - Чистополь 25 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 7
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 20 7
Россия - ПФО - Татарстан - Пестречинский район - Пестрецы 22 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3115 4
Россия - ПФО - Татарстан - Лениногорск 6 4
Россия - ПФО - Татарстан - Рыбно-Слободский район - Рыбная Слобода 10 4
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 47 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Арский район - Арск 24 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1146 3
Россия - ПФО - Татарстан - Мензелинский район - Мензелинск 10 3
Россия - ПФО - Татарстан - Менделеевск 13 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 37 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1508 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1119 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 847 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 450 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 302 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 2
Россия - ПФО - Татарстан - Сабинский район - Богатые Сабы 11 2
Россия - ДФО - Приморский край - Высокогорск 19 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Предволжье, Предкамье, Закамье 8 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1479 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 459 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1663 1
Грузия 1243 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1888 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9991 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5788 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4899 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 393 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2133 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7866 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2442 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1643 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5028 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4993 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9859 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2265 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Аренда 2433 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 905 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1791 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5991 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 554 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2602 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5400 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16362 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2911 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2739 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1884 1
РАН - Российская академия наук 1881 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 57 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1219 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 27 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340658, в очереди разбора - 768593.
Создано именных указателей - 168596.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще