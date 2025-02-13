Россия ПФО Татарстан Бугульма
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 4
|Шакиров Марат 61 4
|Минниханов Рустам 118 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Захарова Татьяна 2 1
|Слизень Виталий 242 1
|Фазылзянов Фарит 30 1
|Филатов Виктор 1 1
|Дырмовский Дмитрий 130 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Богданов Ренат 1 1
|Федорова Олеся 63 1
|Гусев Андрей 16 1
|Гареев Руслан 7 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Кравченко Рано 10 1
|Мазуркевич Павел 2 1
|Лобойко Елена 1 1
|Скляр Геннадий 32 1
|Азизов Ильгиз 4 1
|Кузьминов Ярослав 17 1
|Аржанцев Иван 9 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Якимов Владимир 2 1
|Теребиленко Борис 2 1
|Иванова Дагмара 36 1
|Русинов Михаил 38 1
|РАН - Российская академия наук 1881 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
|НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 57 1
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