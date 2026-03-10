БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station

Красноярский филиал «Ростелекома» трудоустраивает выпускников образовательного проекта «Базовая станция» Красноярский филиал «Ростелекома» приступил к трудоустройству выпускников первого потока корпоративного образовательного проекта «Базовая станция». Из 23 участников программы восемь человек уже рассматриваются на вакансии в блоке технической инфраструктуры компании. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Прое

МТС запустила отечественные базовые станции «Иртея» в Калининградской области мобильного интернета МТС будет достаточно для пользования всеми необходимыми сервисами. Также новые базовые станции «Иртея» позволили увеличить пропускную способность сети и скорость мобильного

Интернет пришел в Усть-Тары: еще одна базовая станция связи запущена в отдаленной деревне Пермского края голосовая связь впервые появились в деревне Усть-Тары Култаевского сельского поселения Пермского края. По проекту устранения цифрового неравенства (УНЦ 2.0) «Ростелеком» запустил в населенном пункте базовую станцию от отечественной компании «Булат» с поддержкой двух стандартов мобильной связи – GSM (для голосовой связи) и LTE (для быстрого мобильного интернета). Об этом CNews сообщили пред

МТС впервые запустила отечественные базовые станции «Иртея» в Курской области МТС ввела в эксплуатацию в Курской области отечественные базовые станции «Иртея» стандарта LTE. Российское оборудование установлено на юго-востоке региона в населенных пунктах Пристенского района и обеспечивает мобильной связью и скоростным интернето

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций Запуск отечественного производства БС В России запущено первое серийное производство отечественных базовых станций (БС) операторского класса, сообщили CNews представители заместителя Председателя российского Правительства

«МегаФон» запустил новые базовые станции во втором по величине городе Прикамья льную связь и мобильный интернет в двух микрорайонах Березников. Инженеры оператора запустили новые базовые станции в центральной части и на северо-востоке города в микрорайоне ЕвроХим. Теперь

Базовая станция «МегаФона» обеспечила мобильную связь в Покровке и соседних селах не только жителей села, но и абонентов в соседних населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Село расположено в Омском районе области и насчитывает около 1300 жителей. Новая базовая станция установлена на окраине села с расчетом на то, что сигнал будет покрывать сам населенный пункт, деревни, расположенные поблизости и важные межпоселковые автомобильные дороги. Спе

«Ростелеком» запустил базовые станции «Булат» в четырех поселениях Хакасии и Тувы начала 2025 г. «Ростелеком» построил в малых отдаленных поселениях республик Хакасия и Тыва четыре базовые станции от отечественной компании «Булат». Мероприятия выполнены в рамках второго эта

«Булат» в Кузбассе: «Ростелеком» запустил в регионе первые отечественные базовые станции остелеком» построила и запустила в 16 малых населенных пунктах Кемеровской области первые в регионе базовые станции от отечественной компании «Булат». Доступ к качественной голосовой связи и ст

В серийное производство пошли отечественные базовые станции на замену Nokia и Ericsson ый момент проект объединяет четырех операторов мобильной связи и 20 производителей ИТ-оборудования. Базовые станции производителя «Иртея» (контролируется МТС) проходят коммерческую эксплуатацию

«МегаФон» первым разместил базовую станцию в полосе отвода федеральной трассы расс, что ограничивало развитие инфраструктуры связи. В результате операторы были вынуждены строить базовые станции на расстоянии 200 метров и более от дороги. Это создавало дополнительные слож

Жителям деревни Ключи в Иркутской области интернет обеспечила 1 000-я базовая станция «Булат» чили современной связью уже более 90 сел Иркутской области. В этом году ввели в эксплуатацию первые базовые станции от отечественного производителя “Булат”, которые стали достойной заменой инос

Мини-базовые станции МТС помогут нижегородцам обеспечить локальную связь МТС начала предоставлять в пользование своим нижегородским абонентам мини-базовые станции. С помощью такого решения можно улучшить покрытие мобильного интернета и голо

МТС предложила курянам усилить сигнал в труднодоступных локациях с помощью мини-базовых станций де обычная мобильная сеть недоступна из-за специфики самого здания или его расположения. Ранее мини-базовые станции были доступны только юридическим лицам, но теперь услугой могут воспользовать

В России в течение двух лет появится суверенный чип для базовых станций LTE Российский чип для БС LTE Разработчик базовых станций (БС) компания «Софтайм» будет применять отечественные процессоры для БС стандарта LTE (4G), которые к 2028 г. планирует разработать «Сигналтек»,

«Карманные» базовые станции помогут петербуржцам улучшить связь в труднодоступных местах -за особенностей расположения здания и толщины стен. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мини-базовые станции (фемтосоты) позволяют оснащать локальной сотовой связью и высоскоростным моби

Жители Тюменской области смогут арендовать мини-базовые станции от МТС ные под землей, помещения с толстыми стенами или экранирующими перегородками. Чтобы арендовать мини-базовую станцию, необходимо оставить заявку на сайте компании. После оформления всех необходи

Мини-базовые станции МТС помогут татарстанцам обеспечить локальную связь мобильная сеть может быть недоступна из-за специфики самого здания или его расположения. Ранее мини-базовые станции МТС были доступны только для юридических лиц, теперь использовать их могут и

МТС выпускает на рынок мини-базовые станции для частных пользователей роения. Об этом CNews сообщили представители МТС. Абоненты могут оформить в личное пользование мини-базовые станции на сайте МТС. Мини-базовые станции позволяют оснащать локальной сотово

Зея ускоряется: «МегаФон» модернизировал базовые станции в северном городе Для жителей города Зея повседневное использование мобильного интернета стало более удобным. Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, покрывающие 4G сигналом часть города в районе проспекта 40-летия Победы и микрорайон Светлый. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Специалисты оператора смонтировал

Базовая станция YADRO включена в реестр российской промышленной продукции ебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления YADRO: «Мы планомерно движемся вперед — от инженерных разработок к масштабным внедрениям. Получение реестровой записи подтверждает, что базовая станция готова к широкому использованию в телеком-сетях, а следующий шаг — запуск серийного производства и начало строительства первых кластеров совместно с нашими заказчиками». Серийно

Верх-Чумыш на связи: «Ростелеком» построил в Кузбассе еще две базовые станции Компания «Ростелеком» запустила в Кузбассе две новые базовые станции. Обе построены в селе Верх-Чумыш Киселевского городского округа. Более 300 жителей получили доступ к голосовой связи и скоростному интернету стандарта 4G/LTE. Работы прове

МТС испытала прототип базовой станции 5G для гибридной спутниковой связи МТС объявляет об успешном завершении стендовых испытаний прототипа базовой станции 5G по технологии гибридной неназемной сотовой связи NTN (Non-Terrestrial Networks) с имитацией работы смартфона через спутниковый канал. Об этом CNews сообщили представители МТС

«Ростелеком» построил социальную мобильную связь на отечественных решениях в 11 селах Дагестана 3801+RRU3900; мощность – 40 Вт на каждый из четырех передатчиков в RRU; скорость – до 450 Мбит/c на БС; покрытие - радиус около 20 км; сколько абонентов может обслуживать – до 900 пользователей

«Летай» оптимизировал качество связи на севере и востоке Татарстана За первые шесть месяцев 2025 г. «Летай» модернизировал и построил более 100 базовых станций (БС), тем самым повысив качество мобильной связи в республике. Об этом CNews сообщили представ

«МегаФон»: новые базовые станции и улучшенные скорости в Мошковском районе можным благодаря строительству и модернизации более 10 телеком-объектов в поселках и СНТ. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В соседних поселках Емельяновский и Барлак оператор построил базовые станции впервые. Ранее мобильную связь и интернет обеспечивало телеком-оборудования в соседних населенных пунктах. Теперь качественная связь оператора покрывает не только всю территорию

Не только базовые станции. Гигантский российский оператор переходит на отечественные маршрутизаторы собственной разработки ет разработкой и производством базовых станций. До конца февраля 2022 г. в Россию массово ввозились базовые станции Nokia, Ericsson и ряда крупных китайских вендоров, но в настоящее время все и

МТС запустила первую российскую базовую станцию 5G Первая базовая станция 5G Сотрудники МТС построили первую российскую базовую станцию 5G, пишет РБК. Ключевым фактором для развития 5G в России остается вопрос рад

Базовая станция автоматической идентификационной системы производства Sitronics KT внесена в реестр российского радиоэлектронного оборудования ет выдвинутым регулятором требованиям», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин. Базовые станции АИС «Т214» широко используют практически все бассейновые администрации, контр

Российский производитель базовых станций 4G закупит отечественные чипы на миллиарды рублей Контракт на поставку микросхем для БС Производитель сетевого оборудования «Иртея» подписал с «Микроном» первый форвардный контракт на три года на поставку микросхем для базовых станций (БС). Сумма договора — 400 млн руб.

Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G ком-оборудования — Nokia и Ericsson. CNews еще в 2022 г. писал о планах российских вендоров строить базовые станции на основе OpenRAN. «Иртея» – не единственная, кто идет в этом направлении. На

Представлена первая отечественная базовая станция стандарта 5G «Иртея» от цифровой экосистемы МТС впервые презентовала собственную разработку — базовые станции пятого поколения (5G). Оборудование работает по принципу открытых стандартов

В России продемонстрировали работу отечественной базовой станции е абонентские устройства, в том числе планшеты KVADRA_T (бренд персональных устройств компании Yadro). Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro: «Мультистандартная базовая станция Yadro соответствует самым высоким стандартам надежности, доступности и масштабируемости для развития телекоммуникационных сетей операторов мобильной связи. Строительство инфраст

В Татарстане протестируют российскую базовую станцию операторского класса ния под конкретные задачи и требования, актуальные для регионального рынка связи. «Мы разрабатываем базовые станции для всего отечественного телеком-рынка — от крупнейших федеральных игроков до

«Билайн» и Yadro продемонстрировали работу отечественной базовой станции С Холдинг») продемонстрировали работу телекоммуникационного оборудования, разработанного в России — базовой станции Yadro BTS8100. Об этом CNews сообщили представители «Билайна». В ходе демонст

Yadro и «Таттелеком» протестируют российскую базовую станцию операторского класса ния под конкретные задачи и требования, актуальные для регионального рынка связи. «Мы разрабатываем базовые станции для всего отечественного телеком-рынка — от крупнейших федеральных игроков до

Т2 показала комплекс мобильной базовой станции от российских поставщиков на коммерческой сети первый проект, охватывающий целый пул отечественных производителей телеком-оборудования. Интеграция БС показала совместимость с действующей инфраструктурой и стабильность работы в реальных усло

Новые базовые станции «МегаФона» улучшили связь в Междуреченске нске увеличился на 27%. Чтобы нашим абонентам было комфортнее пользоваться телеком-услугами, где бы они не находились – дома, на работе или в дороге, компания строит новые и модернизирует действующие базовые станции. Таким образом, мы сокращаем нагрузку на сеть и обеспечиваем высокую скорость мобильного интернета даже в период пиковых нагрузок на сеть – по выходным, праздникам и в вечернее

МТС запустила базовую станцию в поселке энергетиков Синегорье нском округе. В результате запуска нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета для почти 2000 жителей поселка Синегорье выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новая базовая станция дополнила существующее покрытие и обеспечила стабильным сигналом мобильного интернета и сверхчеткой голосовой связью центральную часть поселка. Жители многоквартирных домов, сот