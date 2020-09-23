Индексная книга CNews*
БС Базовая станция в радиосвязи base radio station
Публикаций - 973, упоминаний - 1233
БС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 16
|Чернышенко Дмитрий 320 10
|Мишустин Михаил 376 8
|Акимов Максим 170 5
|Рылов Дмитрий 45 4
|Солонин Виталий 89 4
|Могилин Артём 5 3
|Новиков Олег 6 2
|Фомин Дмитрий 20 2
|Кузьмин Сергей 33 2
|Григорьев Александр 20 2
|Кочегаров Петр 10 2
|Кусков Денис 212 2
|Брюквин Юрий 281 2
|Рыбалко Станислав 9 2
|Шуклин Андрей 22 1
|Портной Сергей 8 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Борушевский Денис 36 1
|Богатов Антон 79 1
|Морошкин Александр 118 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Абрамов Сергей 69 1
|Аветисян Сергей 2 1
|Осеевский Михаил 264 1
|Полунин Андрей 0 1
|McAdam Lowell - Макадам Лоуэлл 0 1
|Сметанкин Игорь 7 1
|Золочевский Иван 17 1
|Красовский Александр 29 1
|Меркулов Дмитрий 1 1
|Шмелев Иван 2 1
|Баранов Григорий 9 1
|Ларин Павел 5 1
|Кузнецов Артем 6 1
|Марченко Сергей 7 1
|Гетманец Георгий 8 1
|Прокопьев Иван 8 1
|Быченко Андрей 0 1
|Николаенко Олег 13 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 25
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 15
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 8
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 5
|Forbes - Форбс 591 4
|РИА Новости 766 2
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 2
|Reddit 221 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|N+1 - Издание 121 1
|EE Times 156 1
|Cellular News 231 1
|New Scientist 1447 1
|РБК ТВ - телеканал 59 1
|9to5Mac 99 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190136, в очереди разбора - 947610.
Создано именных указателей - 86361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190136, в очереди разбора - 947610.
Создано именных указателей - 86361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru