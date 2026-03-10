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БС Базовая станция в радиосвязи base radio station

БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station

СОБЫТИЯ

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10.03.2026 Красноярский филиал «Ростелекома» трудоустраивает выпускников образовательного проекта «Базовая станция»

Красноярский филиал «Ростелекома» приступил к трудоустройству выпускников первого потока корпоративного образовательного проекта «Базовая станция». Из 23 участников программы восемь человек уже рассматриваются на вакансии в блоке технической инфраструктуры компании. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Прое
06.03.2026 МТС запустила отечественные базовые станции «Иртея» в Калининградской области

мобильного интернета МТС будет достаточно для пользования всеми необходимыми сервисами. Также новые базовые станции «Иртея» позволили увеличить пропускную способность сети и скорость мобильного
04.03.2026 Интернет пришел в Усть-Тары: еще одна базовая станция связи запущена в отдаленной деревне Пермского края

голосовая связь впервые появились в деревне Усть-Тары Култаевского сельского поселения Пермского края. По проекту устранения цифрового неравенства (УНЦ 2.0) «Ростелеком» запустил в населенном пункте базовую станцию от отечественной компании «Булат» с поддержкой двух стандартов мобильной связи – GSM (для голосовой связи) и LTE (для быстрого мобильного интернета). Об этом CNews сообщили пред
18.02.2026 МТС впервые запустила отечественные базовые станции «Иртея» в Курской области

МТС ввела в эксплуатацию в Курской области отечественные базовые станции «Иртея» стандарта LTE. Российское оборудование установлено на юго-востоке региона в населенных пунктах Пристенского района и обеспечивает мобильной связью и скоростным интернето
23.12.2025 В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

Запуск отечественного производства БС В России запущено первое серийное производство отечественных базовых станций (БС) операторского класса, сообщили CNews представители заместителя Председателя российского Правительства
04.12.2025 «МегаФон» запустил новые базовые станции во втором по величине городе Прикамья

льную связь и мобильный интернет в двух микрорайонах Березников. Инженеры оператора запустили новые базовые станции в центральной части и на северо-востоке города в микрорайоне ЕвроХим. Теперь

04.12.2025 Базовая станция «МегаФона» обеспечила мобильную связь в Покровке и соседних селах

не только жителей села, но и абонентов в соседних населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Село расположено в Омском районе области и насчитывает около 1300 жителей. Новая базовая станция установлена на окраине села с расчетом на то, что сигнал будет покрывать сам населенный пункт, деревни, расположенные поблизости и важные межпоселковые автомобильные дороги. Спе
26.11.2025 «Ростелеком» запустил базовые станции «Булат» в четырех поселениях Хакасии и Тувы

начала 2025 г. «Ростелеком» построил в малых отдаленных поселениях республик Хакасия и Тыва четыре базовые станции от отечественной компании «Булат». Мероприятия выполнены в рамках второго эта
18.11.2025 «Булат» в Кузбассе: «Ростелеком» запустил в регионе первые отечественные базовые станции

остелеком» построила и запустила в 16 малых населенных пунктах Кемеровской области первые в регионе базовые станции от отечественной компании «Булат». Доступ к качественной голосовой связи и ст
12.11.2025 В серийное производство пошли отечественные базовые станции на замену Nokia и Ericsson

ый момент проект объединяет четырех операторов мобильной связи и 20 производителей ИТ-оборудования. Базовые станции производителя «Иртея» (контролируется МТС) проходят коммерческую эксплуатацию
11.11.2025 «МегаФон» первым разместил базовую станцию в полосе отвода федеральной трассы

расс, что ограничивало развитие инфраструктуры связи. В результате операторы были вынуждены строить базовые станции на расстоянии 200 метров и более от дороги. Это создавало дополнительные слож
11.11.2025 Жителям деревни Ключи в Иркутской области интернет обеспечила 1 000-я базовая станция «Булат»

чили современной связью уже более 90 сел Иркутской области. В этом году ввели в эксплуатацию первые базовые станции от отечественного производителя “Булат”, которые стали достойной заменой инос
06.11.2025 Мини-базовые станции МТС помогут нижегородцам обеспечить локальную связь

МТС начала предоставлять в пользование своим нижегородским абонентам мини-базовые станции. С помощью такого решения можно улучшить покрытие мобильного интернета и голо
06.11.2025 МТС предложила курянам усилить сигнал в труднодоступных локациях с помощью мини-базовых станций

де обычная мобильная сеть недоступна из-за специфики самого здания или его расположения. Ранее мини-базовые станции были доступны только юридическим лицам, но теперь услугой могут воспользовать
06.11.2025 В России в течение двух лет появится суверенный чип для базовых станций LTE

Российский чип для БС LTE Разработчик базовых станций (БС) компания «Софтайм» будет применять отечественные процессоры для БС стандарта LTE (4G), которые к 2028 г. планирует разработать «Сигналтек»,
06.11.2025 «Карманные» базовые станции помогут петербуржцам улучшить связь в труднодоступных местах

-за особенностей расположения здания и толщины стен. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мини-базовые станции (фемтосоты) позволяют оснащать локальной сотовой связью и высоскоростным моби
06.11.2025 Жители Тюменской области смогут арендовать мини-базовые станции от МТС

ные под землей, помещения с толстыми стенами или экранирующими перегородками. Чтобы арендовать мини-базовую станцию, необходимо оставить заявку на сайте компании. После оформления всех необходи
05.11.2025 Мини-базовые станции МТС помогут татарстанцам обеспечить локальную связь

мобильная сеть может быть недоступна из-за специфики самого здания или его расположения. Ранее мини-базовые станции МТС были доступны только для юридических лиц, теперь использовать их могут и

05.11.2025 МТС выпускает на рынок мини-базовые станции для частных пользователей

роения. Об этом CNews сообщили представители МТС. Абоненты могут оформить в личное пользование мини-базовые станции на сайте МТС. Мини-базовые станции позволяют оснащать локальной сотово
16.10.2025 Зея ускоряется: «МегаФон» модернизировал базовые станции в северном городе

Для жителей города Зея повседневное использование мобильного интернета стало более удобным. Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, покрывающие 4G сигналом часть города в районе проспекта 40-летия Победы и микрорайон Светлый. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Специалисты оператора смонтировал
08.10.2025 Базовая станция YADRO включена в реестр российской промышленной продукции

ебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления YADRO: «Мы планомерно движемся вперед — от инженерных разработок к масштабным внедрениям. Получение реестровой записи подтверждает, что базовая станция готова к широкому использованию в телеком-сетях, а следующий шаг — запуск серийного производства и начало строительства первых кластеров совместно с нашими заказчиками». Серийно
29.08.2025 Верх-Чумыш на связи: «Ростелеком» построил в Кузбассе еще две базовые станции

Компания «Ростелеком» запустила в Кузбассе две новые базовые станции. Обе построены в селе Верх-Чумыш Киселевского городского округа. Более 300 жителей получили доступ к голосовой связи и скоростному интернету стандарта 4G/LTE. Работы прове
15.08.2025 МТС испытала прототип базовой станции 5G для гибридной спутниковой связи

МТС объявляет об успешном завершении стендовых испытаний прототипа базовой станции 5G по технологии гибридной неназемной сотовой связи NTN (Non-Terrestrial Networks) с имитацией работы смартфона через спутниковый канал. Об этом CNews сообщили представители МТС
14.08.2025 «Ростелеком» построил социальную мобильную связь на отечественных решениях в 11 селах Дагестана

3801+RRU3900; мощность – 40 Вт на каждый из четырех передатчиков в RRU; скорость – до 450 Мбит/c на БС; покрытие - радиус около 20 км; сколько абонентов может обслуживать – до 900 пользователей
11.08.2025 «Летай» оптимизировал качество связи на севере и востоке Татарстана

За первые шесть месяцев 2025 г. «Летай» модернизировал и построил более 100 базовых станций (БС), тем самым повысив качество мобильной связи в республике. Об этом CNews сообщили представ
06.08.2025 «МегаФон»: новые базовые станции и улучшенные скорости в Мошковском районе

можным благодаря строительству и модернизации более 10 телеком-объектов в поселках и СНТ. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В соседних поселках Емельяновский и Барлак оператор построил базовые станции впервые. Ранее мобильную связь и интернет обеспечивало телеком-оборудования в соседних населенных пунктах. Теперь качественная связь оператора покрывает не только всю территорию
03.07.2025 Не только базовые станции. Гигантский российский оператор переходит на отечественные маршрутизаторы собственной разработки

ет разработкой и производством базовых станций. До конца февраля 2022 г. в Россию массово ввозились базовые станции Nokia, Ericsson и ряда крупных китайских вендоров, но в настоящее время все и
26.06.2025 МТС запустила первую российскую базовую станцию 5G

Первая базовая станция 5G Сотрудники МТС построили первую российскую базовую станцию 5G, пишет РБК. Ключевым фактором для развития 5G в России остается вопрос рад
11.06.2025 Базовая станция автоматической идентификационной системы производства Sitronics KT внесена в реестр российского радиоэлектронного оборудования

ет выдвинутым регулятором требованиям», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин. Базовые станции АИС «Т214» широко используют практически все бассейновые администрации, контр
09.06.2025 Российский производитель базовых станций 4G закупит отечественные чипы на миллиарды рублей

Контракт на поставку микросхем для БС Производитель сетевого оборудования «Иртея» подписал с «Микроном» первый форвардный контракт на три года на поставку микросхем для базовых станций (БС). Сумма договора — 400 млн руб.

03.06.2025 Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G

ком-оборудования — Nokia и Ericsson. CNews еще в 2022 г. писал о планах российских вендоров строить базовые станции на основе OpenRAN. «Иртея» – не единственная, кто идет в этом направлении. На
03.06.2025 Представлена первая отечественная базовая станция стандарта 5G

«Иртея» от цифровой экосистемы МТС впервые презентовала собственную разработку — базовые станции пятого поколения (5G). Оборудование работает по принципу открытых стандартов

02.06.2025 В России продемонстрировали работу отечественной базовой станции

е абонентские устройства, в том числе планшеты KVADRA_T (бренд персональных устройств компании Yadro). Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro: «Мультистандартная базовая станция Yadro соответствует самым высоким стандартам надежности, доступности и масштабируемости для развития телекоммуникационных сетей операторов мобильной связи. Строительство инфраст
02.06.2025 В Татарстане протестируют российскую базовую станцию операторского класса

ния под конкретные задачи и требования, актуальные для регионального рынка связи. «Мы разрабатываем базовые станции для всего отечественного телеком-рынка — от крупнейших федеральных игроков до
02.06.2025 «Билайн» и Yadro продемонстрировали работу отечественной базовой станции

С Холдинг») продемонстрировали работу телекоммуникационного оборудования, разработанного в России — базовой станции Yadro BTS8100. Об этом CNews сообщили представители «Билайна». В ходе демонст
02.06.2025 Yadro и «Таттелеком» протестируют российскую базовую станцию операторского класса

ния под конкретные задачи и требования, актуальные для регионального рынка связи. «Мы разрабатываем базовые станции для всего отечественного телеком-рынка — от крупнейших федеральных игроков до
02.06.2025 Т2 показала комплекс мобильной базовой станции от российских поставщиков на коммерческой сети

первый проект, охватывающий целый пул отечественных производителей телеком-оборудования. Интеграция БС показала совместимость с действующей инфраструктурой и стабильность работы в реальных усло
20.05.2025 Новые базовые станции «МегаФона» улучшили связь в Междуреченске

нске увеличился на 27%. Чтобы нашим абонентам было комфортнее пользоваться телеком-услугами, где бы они не находились – дома, на работе или в дороге, компания строит новые и модернизирует действующие базовые станции. Таким образом, мы сокращаем нагрузку на сеть и обеспечиваем высокую скорость мобильного интернета даже в период пиковых нагрузок на сеть – по выходным, праздникам и в вечернее

19.05.2025 МТС запустила базовую станцию в поселке энергетиков Синегорье

нском округе. В результате запуска нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета для почти 2000 жителей поселка Синегорье выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новая базовая станция дополнила существующее покрытие и обеспечила стабильным сигналом мобильного интернета и сверхчеткой голосовой связью центральную часть поселка. Жители многоквартирных домов, сот
16.05.2025 На Беллинсгаузене работает самая гостеприимная базовая станция, запущенная МТС

к. На двух последних петербургские инженеры МТС вместе с коллегами из Коми и Новосибирска запустили базовую станцию в начале этого года. Компания анализировала роуминговые данные за 2024 г. на


Публикаций - 4431, упоминаний - 5774

БС и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 1662
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1138
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 489
Ростелеком 10948 314
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 302
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 270
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 237
Huawei 4675 235
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 222
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 145
МТС - Иртея 146 116
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 110
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 97
Samsung Electronics 11064 87
Siemens AG - Siemens Group 2673 83
Lenovo Motorola 3566 70
Cisco Systems 5372 62
Intel Corporation 12811 60
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 59
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 56
ZTE Corporation 800 54
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 53
Telegram Group 2940 47
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 46
ИКС 538 46
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 46
Apple Inc 13154 45
Vodafone Group 1412 45
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 41
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 40
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 38
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 37
Qualcomm Technologies 1974 37
СИНХ - Таттелеком 229 37
LG Electronics 3735 36
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 33
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 31
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 31
China Mobile 436 31
МегаФон - Мобиком 230 27
РЖД - Российские железные дороги 2096 35
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 33
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 27
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 25
Россети Ленэнерго 1699 20
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 19
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 16
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 16
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 12
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 12
Газпром ПАО 1493 11
Жемчужина - Санаторий 67 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 10
МТС Трэвел - MTS Travel 292 10
Почта России ПАО 2370 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 10
SoftBank Group 284 10
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Boeing 1031 9
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 9
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 9
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 9
Черемушки 62 8
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Airbus Group - Airbus Industries 248 8
Транснефть 335 8
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 8
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 8
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 7
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ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 343
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 153
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 14
Петербургский метрополитен ГУП 150 14
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 12
Судебная власть - Judicial power 2500 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 10
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 585
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 69
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 24
WiMAX Forum 69 22
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 5
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 4
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 4
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
ГосИнформСистемы 160 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 3 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 2254
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1931
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1829
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1482
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1247
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1055
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 892
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 814
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 787
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 650
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 572
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 535
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 534
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 522
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 455
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 405
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 403
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 397
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 386
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 385
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 359
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 359
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 338
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 315
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 309
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1154 308
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 298
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 284
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 257
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 253
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 246
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 226
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 225
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 222
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 219
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 194
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 181
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 177
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 169
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 162
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 208
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 152
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 77
Microsoft Windows 2000 8678 76
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 62
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 58
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 43
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 40
Apple iPhone 6 4861 38
МТС 3G-сеть 121 35
Google Android 15243 34
FreePik 1841 32
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 30
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 28
Google YouTube - Видеохостинг 3002 26
Apple iPhone 5 783 26
МТС Big Data 324 26
Apple iOS 8583 24
Linux OS 11533 24
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 22
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 22
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 37 20
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 19
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 19
Microsoft Windows 16882 19
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 18
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 17
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 17
Microsoft Windows BitLocker 942 16
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 15
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 15
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 15
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 15
НТР - Новые телеком-решения 37 15
Apple iPad 4011 14
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 14
Apple iPad mini 430 14
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 14
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 14
Симаткина Светлана 71 44
Оловянников Дмитрий 78 42
Шадаев Максут 1210 35
Соловенчук Александр 156 35
Трофимчук Денис 55 34
Ким Андрей 58 33
Медведев Владислав 62 33
Женихов Алексей 61 31
Путин Владимир 3454 30
Никитин Олег 68 29
Ушацкий Андрей 105 27
Русинов Михаил 54 25
Занько Мария 64 25
Иванов Олег 152 24
Матвиенко Роман 33 23
Мелихов Дмитрий 69 23
Орловский Виктор 408 23
Соловьев Александр 120 22
Фомин Павел 61 22
Югай Виктор 66 22
Башкевич Андрей 46 21
Медведев Дмитрий 1665 21
Малахов Марк 31 20
Беззубкин Игорь 40 20
Мамедова Мария 37 19
Синюгин Михаил 55 19
Белый Евгений 32 19
Осеевский Михаил 350 19
Никифоров Николай 1138 19
Иваницкая Юлия 34 18
Степанова Олеся 34 17
Челышев Илья 45 17
Чернышенко Дмитрий 580 17
Сысоева Евгения 129 17
Максимов Александр 59 16
Прахов Михаил 38 16
Шмалев Андрей 41 16
Крылова Мария 34 16
Мишустин Михаил 787 16
Галактионова Инесса 120 16
Россия - РФ - Российская федерация 166163 1935
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 877
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 444
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 408
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 277
Европа 24962 243
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 238
Беларусь - Белоруссия 6289 188
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 184
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 173
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 138
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 123
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 116
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 111
Россия - УФО - Свердловская область 1951 108
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Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 96
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Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 80
Россия - УФО - Челябинская область 1512 80
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 651
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 535
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 460
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 365
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 253
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РИА Новости 1033 6
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Нецифровая экономика - telegram-канал 43 3
MIT Technology Review 66 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Bloomberg 1627 3
Wired - Издание 276 3
Nature 832 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 70
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 32
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 17
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 15
Рустелеком ТК 305 12
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 11
IDC - International Data Corporation 4975 11
Gartner - Гартнер 3658 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
In-Stat 115 5
ABI Research 236 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
Dell'Oro Group 66 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
Consumer Reports 40 4
Juniper Research 131 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 3
Gartner - Dataquest 353 3
In-Stat/MDR 74 3
GSMA Intelligence 11 3
Synergy Research Group 47 3
Moody's Investors Service 136 2
Mobile Research Group 87 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
MForum Analytics 20 2
Рустеком 3 2
Markets&Markets Research 113 2
Forrester Research 834 2
Strategy Analytics 285 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
Market Research Future 10 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
IDC DATa readiness CONdition - DATCON - Оценка готовности индустрий к управлению, анализу и хранению больших данных 1 1
Tagline - Тэглайн 30 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 47
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 33
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 12
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 12
РАН - Российская академия наук 2122 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 10
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 10
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 9
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 9
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 8
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 8
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 3
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 3
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 3
Keio University - Университет Кэйо 39 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 40
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 37
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 32
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 28
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 20
День молодёжи - 27 июня 1087 13
Связь-Экспокомм 276 10
CeBIT 614 10
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 9
Международный женский день - 8 марта 418 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 6
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 6
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 4
Масленица - Масленая неделя 26 4
CNews AWARDS - награда 571 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 3
РИФ - Российский Интернет Форум 109 3
Крылья Сахалина - фестиваль 7 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Единый день голосования 143 1
VK Fest 20 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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