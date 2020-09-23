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БС Базовая станция в радиосвязи base radio station

БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station


23.09.2020 Показана первая российская базовая станция 5G
27.04.2012 «Мегафон» опередил МТС и «Билайн» по числу базовых станций и нарушений их эксплуатации
17.05.2010 Прокуратура: МТС и «Мегафон» угрожают авиаполетам
12.12.2005 Завершены полевые испытания двухканального бустера Radio Components Sweden
11.12.2002 Lucent представила базовую станцию для CDMA-вариантов 3G-cвязи

Публикаций - 973, упоминаний - 1233

БС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 469
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 339
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 188
Huawei 3222 130
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 96
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 88
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 86
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 73
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 65
Samsung Electronics 9333 61
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 57
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 55
Apple Inc 10683 37
LG Electronics 3372 26
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 23
Intel Corporation 11262 21
IBM - International Business Machines Corp 8941 21
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 20
Элемент ГК - Elementec 1523 17
Vodafone Group 1318 15
МегаФон - Мобиком 221 15
Yandex - Яндекс 5015 15
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 13
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 13
Cisco Systems 4720 12
Huawei Technologies 389 12
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 99 9
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 8
Microsoft Corporation 22497 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 7
Meta Platforms - Facebook 4267 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 7
АТБ Электроника 11 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 6
Telegram Group 805 6
Eltex - Элтекс 88 5
Центел - Центральный телеграф 404 5
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 5
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 18
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 17
Лента - Сеть розничной торговли 912 6
Самолёт ГК 216 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 5
Почта России ПАО 1853 5
Альфа-Банк 1476 4
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 14 4
Газпром ПАО 1008 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Роснефть НК 434 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 2
Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 2
Усть-Луга - Российский порт - Усть-Лужский транспортный узел 20 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС 0 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 1
Crocus Group - Крокус Групп 12 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 22 1
АМКОДОР 0 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 10 1
Мегаполис ТК 152 1
Минский метрополитен - Минское метро 0 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 8 1
ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания 4 1
МТС банк 290 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 26 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 33 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Русагро Группа Компаний 182 1
Газпром нефть 439 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 1
О2О Холдинг 41 1
CyberPlat - КиберПлат 339 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 147
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 126
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 74
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 16
Президент Российской Федерации 3770 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
Администрация Президента РФ 904 5
Петербургский метрополитен ГУП 73 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 3
Верховный суд Российской Федерации 709 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Президент Украины 92 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 3
Совет при президенте Российской Федерации 55 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
Счётная палата РФ 628 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Правительство Республики Марий Эл 14 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 47 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 64
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 9
WiMAX Forum 66 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Web development - Веб-разработка 0 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 673
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 480
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 200
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 60
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 8
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Эргономика 840 4
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Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 3
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Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
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НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 1
Вечная мерзлота - Многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы 0 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 25
Коммерсантъ - Издательский дом 888 15
Thomson Reuters - Рейтер 5731 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 5
Forbes - Форбс 591 4
РИА Новости 766 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 2
Reddit 221 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
N+1 - Издание 121 1
EE Times 156 1
Cellular News 231 1
New Scientist 1447 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
9to5Mac 99 1
Juniper Research 468 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
S&P - Standard and Poor’s 470 2
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ABI Research 230 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Samsung Research 14 1
Ericsson Mobility Report 33 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
In-Stat/MDR 63 1
MForum Analytics 18 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
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UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 14 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 19
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Новый год - Новогодние каникулы 0 11
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 1
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