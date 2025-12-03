Разделы

03.12.2025 «ТрансТелеКом» подключил Wi-Fi в бизнес-зале Казанского вокзала 1
17.09.2025 Группа компаний «Академсити» на 70% ускорила получение отчетности 1
10.09.2025 В «Яндекс Картах» появился новый трамвайный маршрут № 90 1
04.08.2025 «Первый Бит» обеспечила бесперебойную работу производства Allwin после перехода с SAP на «1С:ERP» благодаря SLA-поддержке 1
25.07.2025 ТТК: в первом полугодии 2025 года объем скачанного на вокзалах интернет-трафика вырос на 23% 2
18.06.2025 Новые пункты выдачи карт «ЮMoney» для иностранных туристов открылись в Москве 1
06.06.2025 Москвичи стали чаще путешествовать на поездах и электричках 1
26.05.2025 ЦППК совместно с МЖД обновят освещение на 55 станциях 1
16.04.2025 «ТрансТелеКом»: на 37% вырос объем скачанного на вокзалах интернет-трафика в I квартале 2025 года 1
24.02.2025 «МегаФон»: в подмосковных электричках стали чаще играть в игры и реже слушать музыку 2
04.02.2025 ЦППК завершила установку терминалов предварительного проездного документа в Московской области 1
23.01.2025 В 2024 году продолжился рост объема трафика, скачанного через публичный Wi-Fi компании «ТрансТелеКом» на железнодорожных вокзалах и станциях 1
16.10.2024 Пассажиры ЦППК активируют почти 90% билетов в приложении на Android по NFC 1
08.10.2024 В III квартале 2024 года на вокзалах продолжился рост потребления интернет-трафика через публичный Wi-Fi 2
24.07.2024 В первом полугодии 2024 года объем скачанного на вокзалах интернет-трафика вырос на треть 1
04.07.2024 Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России 1
05.04.2024 В I квартале 2024 года объем скачанного на вокзалах интернет-трафика возрос на 21% 1
21.03.2024 Билайн увеличил скорость мобильного интернета на Павелецком вокзале до 230 Мбит/с 1
22.02.2024 «Билайн» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — итоги сотрудничества в 2023 году 1
29.01.2024 В 2023 году в 1,5 раза вырос объем данных, скачанных через публичный Wi-Fi ТТК на ж/д вокзалах и станциях 2
09.11.2023 В 2023 г. публичным Wi-Fi компании «Транстелеком» на вокзалах и железнодорожных станциях воспользовались более 5 млн человек 1
20.10.2023 Оформление билетов в приложении и функция быстрого прохода появились еще на 34 станциях ЦППК 1
07.08.2023 На четверть увеличилось число подключений к публичному Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях во втором квартале 2023 года 2
18.05.2023 «Самолет» установил в 60 городах фандоматы по сбору вторсырья 1
11.04.2023 МТС ускорила интернет на всех железнодорожных вокзалах Москвы 1
14.10.2022 Почти 800 тыс. пассажиров ЦППК активировали билеты по NFC с момента запуска функции 1
15.08.2022 Пассажиры ЦППК более полумиллиона раз воспользовались сервисом NFC с момента запуска функции 1
14.07.2022 ЦППК начала тестирование нового интерфейса билетных автоматов 1
23.05.2022 NFC полгода: с момента запуска сервиса им воспользовались почти 300 тыс. раз 1
05.04.2022 ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на Павелецком направлении 2
26.01.2022 В «Яндекс.картах» впервые появились панорамы новых станций БКЛ 1
08.06.2021 ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет 1
26.11.2020 ТТК подключил бесплатный Wi-Fi в бизнес-залах нового формата на восьми крупнейших вокзалах 1
02.11.2020 «ДОК» завершила второй этап испытаний системы связи «поезд-земля» на Октябрьской железной дороге 1
19.06.2020 «Яндекс» впервые показал свою новую штаб-квартиру. Фото 1
24.04.2020 Как «Яндекс» за долги перед ВТБ купил землю под свою будущую штаб-квартиру 1
27.02.2020 Ради сделки с «Яндексом» известный московский рантье готов был рискнуть $700 млн 1
19.06.2019 «Аэроэкспресс» и «Ситимобил» запускают мультимодальный тариф 1
30.05.2018 Дмитрий Чурсин - В России появилась билетная система нового поколения 2
28.02.2018 «Транстелеком»: летом Wi-Fi на вокзалах используют активнее, чем зимой 1

Публикаций - 69, упоминаний - 80

РЖД Москва и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 14
МегаФон 9892 8
Yandex - Яндекс 8434 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 2
РЖД ЦСС - Центральная станция связи 3 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 34 2
Кватро Плюс 6 2
Xinwei Group 11 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 15 2
АйТи - Аплана Группа компаний 175 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 2
8983 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 903 2
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 119 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Авелаком - Avelacom 9 1
Инвента 13 1
Аксиома Групп 2 1
Europlat - Европлат 24 1
Huawei 4221 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Apple Inc 12628 1
Diasoft - Диасофт 1021 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 699 1
iCore - Ай Ко ЗАО 58 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 1
АйТи 1439 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
Google LLC 12255 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 18
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 16
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 11
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 7
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 147 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 6
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 6
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 140 5
РЖД Москва - Белорусский вокзал 11 4
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 29 3
РЖД Москва - Курский вокзал 15 3
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 22 3
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 3
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Workki - Сеть коворкингов 5 2
Напа ООО 4 2
Lotte - Лотте - бизнес-центр 22 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
НСТТ Белитон 7 2
Мострансавто 67 2
РЖД Москва - Ярославский вокзал 8 2
РЖД Москва - Казанский вокзал 20 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 2
Мосэнерго ПАО 129 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 2
Евросеть 1417 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 2
Гранд Корус 1 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 10 1
Новосибирский метрополитен 15 1
MR Group - МР Групп - MR Office 41 1
Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 28 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 3
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 47 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Киевский метрополитен 7 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Парк Зарядье 42 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
Мосгортранс ГУП 127 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Федеральное казначейство России 1879 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 4
Транспорт общественный - Транспортная карта 220 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 3
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 3
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 14 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 2
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 99 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 357 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 2
Социальная карта - Social card 251 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 2
Google Android 14679 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 3
ЕПБ - Единый проездной билет 71 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 2
Apple iOS 8242 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 840 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 102 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Visa Electron 63 1
ДОК PPC-10G - радиорелейная станция 3 1
ВымпелКом - Билайн Multisim Балансировщик 6 1
МегаФон Wi-Fi FREE - МегаФон Green Zone Wi-Fi FREE - МегаФон Зеленая зона Wi-Fi 9 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 1
Linux OS 10896 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 209 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 176 1
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 24 1
MasterCard Maestro 158 1
Яндекс.Лицей 29 1
Microsoft Windows 16327 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 63 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 17 1
Евдокимов Игорь 61 3
Толстой Лев 58 3
Болтрукевич Константин 36 3
Киссиди Одиссей 2 2
Кузнецов Александр 145 2
Клячин Александр 16 2
Ройтман Евгений 44 2
Кравцов Роман 88 2
Попов Алексей 337 2
Киссиди Георгис 1 1
Бородянский Борис 24 1
Рудычева Наталья 95 1
Чекмарев Александр 2 1
Черемных Андрей 30 1
Нефедов Павел 46 1
Ворыхалов Антон 41 1
Христенко Виктор 43 1
Коваль Игорь 28 1
Конев Иван 7 1
Минаев Артем 26 1
Смоленцев Александр 9 1
Акиниязов Рустам 8 1
Fischer Urs - Фишер Урс 2 1
Вотолевский Виталий 2 1
Барсуков Дмитрий 5 1
Ульянов Дмитрий 3 1
Обидовский Сергей 5 1
Бирюков Олег 38 1
Ларичев Алексей 4 1
Лисневский Руслан 1 1
Царева Светлана 2 1
Ольшевский Денис 7 1
Цуканов Роман 1 1
Булак Владимир 1 1
Гусаков Иван 3 1
Polisano Lee - Полисано Ли 1 1
Смирнова Кира 1 1
Ражева Наталья 4 1
Волож Аркадий 260 1
Бакунов Григорий 22 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 59
Россия - РФ - Российская федерация 156831 42
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 16
Беларусь - Белоруссия 6023 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 11
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 149 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 10
Украина - Киев 1141 10
Россия - ЦФО - Курская область 697 9
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 6
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 5
Россия - СФО - Новосибирск 4650 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 5
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 4
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 218 4
Земля - планета Солнечной системы 10658 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 110 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 157 3
Москва - ВАО - Перово 26 3
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 3
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 3
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 79 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 3
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 2
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 2
Беларусь - Витебская область - Витебск 85 2
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 2
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 34
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 11
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 11
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 3
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 3
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 2
Английский язык 6876 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 2
Аренда 2584 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1330 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 320 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 31 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 354 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 332 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Юность - радиостанция 51 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
New retail 2 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Ведомости 1233 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
