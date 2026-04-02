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Raspberry Pi Одноплатный микрокомпьютер
СОБЫТИЯ
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|02.04.2026
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Дожили. Компьютер Raspberry Pi сравнялся по цене с легендарным Mac Mini
ные решения конкурентов, которые, опять же, стоят или столько же, или дешевле. Например, семилетний Raspberry Pi 4 и четырехлетний Raspberry Pi 5 выросли в цене на $25 (2015 руб.) за версии с 4
|20.03.2026
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Русская смекалка победила. Россиянин создал «пейджер» на Raspberry Pi для общения в Telegram. Блокировки ему не страшны – он работает без интернета
а на территории России. Все гениальное – просто Основу изобретения составляет одноплатный компьютер Raspberry Pi. Автор канала «Техно Минималист» не указывает конкретную модель, но CNews выясни
|06.02.2026
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Дно близко. Из-за мирового кризиса ОЗУ главный производитель одноплатных ПК вернул к жизни древнюю модель и продает ее втридорога
Вернуть 2019 год Raspberry Pi, самый известный в мире производитель одноплатных компьютеров, вернулся к производству модели Pi 4 Model B, пишет портал CNX Software. Это устаревшая модель – как сообщал CNews, он
|03.02.2026
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Создатель легендарных одноплатных компьютеров резко поднял цены. Топовая модель теперь на $60 дороже
Raspberry Pi подорожал Разработчик легендарных одноплатных компьютеров Raspberry Pi поднял цены почти на весь модельный ряд устройств четвертого и пятого поколений, включая классические размером с банковскую карту, компактные вычислительные модули (Compute Module)
|02.12.2025
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Производитель культовых ультрадешевых ПК резко задрал цены на все модели и выпустил новую с издевательски крошечной памятью
этом разработчики Raspberry Pi решили не останавливаться. Даже совсем древний по сегодняшним меркам Raspberry Pi 4 прямиком из доковидного 2019 г. взлетел в цене. Модификация с 4 ГБ RAM отныне
|14.10.2025
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Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине
Лучше Intel и AMD, дешевле Raspberry Pi Китайская компания Orange Pi, специализирующаяся на выпуске одноплатных компьюте
|07.10.2025
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Конец эпохи дешевых одноплатных ПК. Резко взлетели цены на легендарные Raspberry Pi. Всему виной нейросети и жадность
Дороже – не значит лучше Организация Raspberry Pi Foundation объявила о резком росте цен сразу на несколько моделей знаменитых одн
|24.09.2025
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Выпущен дешевый Raspberry Pi в необычном форм-факторе. Он самый компактный во всем семействе
Пополнение в семействе Raspberry Pi Проект Raspberry Pi начал выпуск новой модели одноплатного компьютера сем
|10.07.2025
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Опубликованы образы «Ред ОС 8» для Raspberry Pi 4b и Raspberry Pi 5
Компания «Ред Софт» выпустила образы «Ред ОС 8» для работы с одноплатными компьютерами Raspberry Pi 4b и Raspberry Pi 5. Теперь пользователям Raspberry Pi доступен вы
|20.05.2025
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В России создан «убийца» Raspberry Pi на отечественном процессоре. Внезапно это не «Байкал» и не «Эльбрус». Опрос
орения компании «Элрон» масса, и в первую очередь это самые известные в мире одноплатные компьютеры Raspberry Pi, а также их многочисленные китайские аналоги. Конкурировать с ними российскому р
|25.02.2025
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Новый удар по Intel. Строится полноценный ноутбук на всемирно известном Raspberry Pi с ARM-процессором
Из одноплатного в портативный Одноплатный компьютер Raspberry Pi CM5 был выбран в качестве основы для ноутбука, разрабатываемого компанией Argon4
|09.12.2024
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Легендарный создатель Raspberry выпустил полноценный компьютер на Debian Linux внутри клавиатуры. Цена
едставляет собой эволюцию модели Raspberry Pi 400 четырехлетней давности. Внутри последней стоит ПК Raspberry Pi 4 образца 2019 г. По производительности Raspberry Pi 5 намного опережает Rasp
|05.12.2024
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Выпущен клон легендарного Raspberry Pi с уникальной особенностью. Он во всем лучше оригинала
полнилось новой моделью Orange Pi 5 Ultra. Новинка выполнена в форм-факторе легендарного компьютера Raspberry Pi и по своим габаритам примерно соответствует банковской карте (89х57 мм). Orange
|06.09.2024
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Новый Linux Fedora не может выйти в бету из-за капризов Raspberry Pi
Необходимость поддержки Raspberry Pi 4 тормозит работу над Fedora Разработчики популярного Linux-дистрибутива Fedora
|09.08.2024
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Крупно обновился самый дешевый Raspberry Pi в истории. Теперь он с RISC-V и стоит $5. Видео
Raspberry Pi Pico по-новому Состоялся релиз одноплатного компьютера Raspberry Pi Pico 2. Это второе поколение модели Pi Pico, вышедшей в начале 2021 г. и получив
|02.08.2024
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Хакеры за $500 создали замену дорогих приборов спецслужб для взлома процессоров. Собрать такой может каждый на основе Raspberry Pi
икросхем, пишет портал Wired. В основе конструкции лежит лазер, а ключевой особенностью RayV Lite является его сравнительная дешевизна. Компьютерная часть устройства – одноплатный компьютер семейства Raspberry Pi, входящий в стоимость. RayV Lite стоит приблизительно $500 или 42,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 августа 2024 г., но это в несколько сотен раз дешевле других подобных устройств, цена
|18.07.2024
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Выпущен клон легендарного Raspberry Pi. Он во всем лучше оригинала
ю Orange Pi 5 Max. Новинка выполнена в классическом форм-факторе, моду на которой задал легендарный Raspberry Pi еще в начале 2010-х годов. Она имеет ряд немаловажных преимуществ перед Raspb
|13.06.2024
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Создан крошечный ПК на суверенном процессоре «Эльбрус». Он лучше и мощнее Raspberry Pi. Близится серийное производство
Российский ответ Raspberry Pi Отечественные разработчики создали полноценный одноплатный компьютер под названи
|21.05.2024
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В России началось производство суверенных «убийц» Raspberry Pi и Arduino на российских процессорах
ждународным стандартом ISO 7810 и составляют 85,6х54 мм в длину и высоту соответственно. Это классические размеры в сфере одноплатных ПК – большинство моделей имеют таковые, хотя некоторые, например, Raspberry Pi Pico, могут быть еще более компактными. В России в настоящее время существует несколько моделей одноплатных компьютеров, построенных на отечественных процессорах. И если Raspber
|25.04.2024
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Начались продажи улучшенного «промышленного» варианта легендарного Raspberry Pi. Купить его смогут не все
имально доступный объем ОЗУ устройства был ограничен 1 ГБ. Compute Module 4S основан на архитектуре Raspberry Pi 4 и позиционируется разработчиком как решение для модернизации устройств, постро
|29.03.2024
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Выпущен набор ПО, превращающий Raspberry Pi в мощный хакерский инструмент
орый рекламируется и продаётся набор вредоносного ПО специально для дешёвых одноплатных компьютеров Raspberry Pi. Набор GEOBOX позволяет превратить миникомпьютеры в средства для проведения кибе
|28.09.2023
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Новая версия легендарного Raspberry Pi вышла с большим опозданием. Компьютер стал в разы быстрее и почти не подорожал
Raspberry Pi 5 поступает в продажу Разработчики из Raspberry Pi Foundation объявили о выпуске пятого поколения популярных одноплатных компьютеро
|11.09.2023
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Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала
o 2W лежит SoC система Broadcom BCM2710A1, точно такая же, как и в стартовой версии полноразмерного Raspberry Pi 3. Единственное отличие заключается в том, что в новом мини-компьютере частота в
|18.08.2023
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Новейшие iPhone может взломать любой школьник при помощи Raspberry Pi за $70. Видео
слежки со стороны США, оказалось возможным взломать при помощи одноплатного компьютера из семейства Raspberry Pi. Как пишет портал TechCrunch, на базе этого ПК можно собрать недорогое устройств
|27.07.2023
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Создан супермощный клон Raspberry Pi на новейших процессорах Intel. Цена
й Asus, выпустила новый одноплатный компьютер UP 7000. Как пишет CNX Software, это прямой конкурент Raspberry Pi 4 Model B как по габаритам, так и по общему наполнению, но это гораздо более сов
|25.07.2023
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Супердешевый ПК приспособили для слежки за самолетами. Дополнительное «железо» продается за копейки, ПО бесплатное
Raspberry Pi для «шпионов» Энтузиаст под псевдонимом _G4M3R_ превратил одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero W в полноценное устройство для слежки за перемещениями самолетов в реальном
|14.06.2023
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Создан уникальный дешевый клон Raspberry Pi с большим сенсорным экраном и Linux
4 июня 2023 г.), и пока компьютер доступен в единственной комплектации. Unihiker стоит примерно как Raspberry Pi 4 в комплектации с 8 ГБ ОЗУ – он оценивается в $75 (6320 руб.), но DFRobot пришл
|18.05.2023
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Raspberry Pi скрестили с Blackberry. Создан карманный компьютер на Linux с клавиатурой в стиле легендарных смартфонов. Видео и цена
ее выпустившая умные часы Watchy ESP32 E-Ink, которые работают под управлением операционной системы Raspberry Pi OS Lite. BeepBerry – это действительно карманное решение с дисплеем на 2,7 дюйма
|11.05.2023
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Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11
ью – Orange Pi 5 Plus. Orange Pi 5 Plus выполнен в классическом форм-факторе британского компьютера Raspberry Pi, однако отличается от последнего несколько более внушительными габаритами – 100х
|14.04.2023
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В Raspberry Pi подсадят ИИ, умеющий распознавать лица и следить за людьми
массы Полупроводниковое подразделение корпорации Sony объявило о стратегической инвестиции в проект Raspberry Pi с целью «донести ИИ до более широких масс». Идея состоит в том, чтобы обеспечить
|10.04.2023
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Запущен суперпростой онлайн-редактор кода Python для подготовки армии детей-программистов. На подходе JavaScript, HTML и CSS
карты. Флагманская подсерия Raspberry Pi в последний раз обновлялась в 2019 г., когда вышла модель Raspberry Pi 4. К апрелю 2023 г. этот ПК окончательно устарел, но Raspberry Pi не спешит с ре
|21.03.2023
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Microsoft опростоволосилась. Создан «полноценный конкурент» ChatGPT за $600. Он работает на Raspberry Pi
ейросети, который обошелся авторам в $100. Фото: PiHut В 2023 году для запуска мощной нейросети достаточно простого карманного ПК Они разместили на GitHub код, позволяющий запустить Alpaca 7B даже на Raspberry Pi – одноплатном компьютере, который в последний раз обновлялся в 2019 г. Аренда дорогих ускорителей Nvidia Tesla A100 тоже не потребуется, как и группы из восьми ПК — хватит одного к
|20.02.2023
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Создан суперклон Raspberry Pi, способный заменить полноценный ПК
ущества польского над британским У нового Urve Board Pi есть немало отличий, выделяющих его на фоне Raspberry Pi 3 или 4. В первую очередь это более современный процессор, в которой встроен NPU
|23.01.2023
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Создан клон Raspberry Pi 4 в разы мощнее оригинала. Цена
айская компания Radxa анонсировала одноплатный компьютер Rock 5A, визуально напоминающий каноничный Raspberry Pi 4, но значительно превосходящий его по производительности. Как пишет Tom's Hardw
|27.12.2022
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Создан «клон» Raspberry Pi на RISC-V. Его легко превратить в роутер, планшет или смартфон
06 и E902 и встроенным нейропроцессором производительностью до 4 Топс. Для сравнения: другой «клон» Raspberry Pi 4 – Cool Pi 4 Model B китайской Qilinlog – располагает однокристальной системой
|14.12.2022
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Легендарные ПК Raspberry Pi без предупреждения и причины стали стоить вдвое дороже
устила в феврале 2012 г. Первым компьютером Raspberry Pi, чья цена взлетела вверх, стал флагманский Raspberry Pi 4 образца 2019 г. Но тут, фактически, речь идет не столько о подорожании, скольк
|05.12.2022
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Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить
азрешении 8K и нейропроцессорным модулем. Новинка выполнена в форм-факторе знаменитого одноплатника Raspberry Pi 4 Model B, увидевшего свет в 2019 г., несет совместимые с ним интерфейсы, однако
|11.11.2022
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Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала
ой Iconikal. Выпущенный в сентябре 2020 г. Iconikal Rockchip 3328 оказался быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3. Pine64 Ox64 Копии есть даже у самого маленького представителя линейки Raspber
|17.10.2022
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Выпущен крошечный «убийца» Raspberry Pi Pico с полноценным процессором по бросовой цене
11 (четыре ядра ARM Cortex A72, работающие на частоте 1,5 ГГц), как и «большая» версия устройства – Raspberry Pi 4, выпущенная в конце июня 2019 г. CM4 в наиболее доступной конфигурации обойдет
|30.06.2022
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Самый компактный и дешевый Raspberry Pi стал еще лучше. Впервые в истории в нем появился Wi-Fi. Видео
Pi Pico стал беспроводным Некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation выпустила обновленную версию своего самого дешевого микрокомпьютера –
Raspberry Pi и организации, системы, технологии, персоны:
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