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Raspberry Pi
Одноплатный микрокомпьютер


01.10.2021 ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей 1
01.10.2021 BlueStacks запускает BlueStacks X (Beta) — первый в мире облачный игровой сервис для мобильных игр 1
20.07.2021 Выпущен клон Raspberry Pi, такой же дешевый, но гораздо лучше 2
13.07.2021 Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками 2
09.07.2021 Выпущен крошечный, но очень мощный компьютер на новейших процессорах Intel и Windows 10 2
18.06.2021 Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15 3
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит 2
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 2
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
27.04.2021 Списанное в утиль ПО для Windows теперь можно запускать в обычном браузере 1
18.03.2021 «М.Видео-Эльдорадо» внедряет систему видеоаналитики в магазинах 1
03.03.2021 «Лаборатория Касперского» подвела итоги борьбы со сталкерским ПО в 2020 году 1
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 1
21.01.2021 Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4 9
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
23.12.2020 Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal 1
18.12.2020 Google своими руками уничтожит перспективную ОС для интернета вещей 1
25.11.2020 «Лаборатория Касперского» выпустила новый инструмент для борьбы со сталкерским ПО 1
19.11.2020 Десятилетний разработчик выпустил «убийцу» Chrome OS 1
03.11.2020 Raspberry выпустила полноценный ПК внутри клавиатуры. Видео 10
19.10.2020 Легендарный Raspberry Pi сменил форм-фактор и «начинку», совсем не подорожав 4
05.10.2020 Создан первый в мире клон Raspberry Pi, работающий на полноценной Windows 10 2
14.09.2020 Создан крошечный ПК быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3 7
31.07.2020 Россияне создали «тамагочи для хакеров» и за сутки собрали в 13 раз больше нужной суммы. Видео 1
30.07.2020 Хакеры грабят банкоматы с помощью Raspberry PI 1
29.07.2020 Релиз операционной системы «Альт 9.1» 1
16.07.2020 «Инфосистемы Джет» создает цифровое окружение пользователей на решениях Stratodesk 1
13.07.2020 Выпущен дистрибутив Linux, идеально воспроизводящий Windows 10. Видео 1
09.07.2020 Raspberry Pi превратили в уникальный планшет на Linux. Видео 3
19.06.2020 Создан дистрибутив Linux, который загружается за треть секунды 1
08.06.2020 Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android 1
20.05.2020 Из-за кривых настроек безопасности в Сеть утекли исходные коды бортовых компьютеров Mercedes 1
24.04.2020 Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео 13
10.04.2020 «Сименс» начал поставки шлюзов данных IOT2050 1
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
18.03.2020 Создан ПК размером с кредитку на процессоре AMD 4
27.02.2020 Легендарный крошечный компьютер с производительностью «как у десктопа» резко подешевел 6
27.02.2020 Из-за «дыр» в Wi-Fi iPhone, Samsung и Xiaomi можно перехватывать чужую переписку 1
17.02.2020 Двадцатидолларовая «железка» способна защитить от любой прослушки. Видео 2
27.01.2020 Выпущено ядро Linux 5.5 2

Публикаций - 117, упоминаний - 302

Raspberry Pi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 19
Google LLC 7154 14
Intel Corporation 4180 12
GitHub 412 9
Nvidia Corp 2024 8
Raspberry Pi Foundation - RPF 17 7
Apple Inc - Эппл Рус 7707 6
NEC Display Solutions 41 5
Shenzhen Xunlong Software 6 5
NEC 422 5
Samsung Electronics 5677 5
SEC Consult Services 930 5
AMD - Advanced Micro Devices 1672 5
NEC Display Solutions Europe 30 4
Базальт СПО 206 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Broadcom Inc 197 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 4
IBM 3544 4
PandaBoard 5 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
BeagleBone 4 3
SUSE 167 3
Banana Pi 5 3
Xiaomi 904 3
Huawei 2730 3
CubieBoard 4 3
Siemens AG - Сименс Россия 656 2
Pine64 - Pine Microsystems 8 2
Cisco Systems 2040 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Canonical 168 2
Mali 54 2
Edelweiss - Эдельвейс 29 2
Corel Corporation 124 2
Parallels Holdings 471 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
ALT Linux Team 14 2
Facebook 3766 2
Oracle Corporation 3350 2
Kickstarter 95 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Intel Capital 75 1
Транснефть 159 1
ФосАгро 54 1
Мосэнерго ПАО 49 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 1
Almaz Capital Partners 118 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
ЗапСибНефтехим 19 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
Bessemer Venture Partners 28 1
Vector Capital 6 1
Sanavo Capital Partners 2 1
Maxifield Capital 2 1
Велобайк 3 1
Северсталь ПАО 204 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Daimler AG 71 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
AliExpress 275 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Русагро Группа Компаний 139 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
РусГидро ПАО 129 1
МТС банк 254 1
Boeing 98 1
Газпром нефть 382 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California 3 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 1 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Правительство Московской области 48 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 42
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 33
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 23
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 22
ARM64 - Архитектура процессора 1018 20
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 18
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 17
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 208 14
USB Type-C - USB-C 901 10
DDR - Double data rate 1069 9
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 8
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 5
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 4
3G - Стандарт мобильной связи 3736 4
USB OTG - On-The-Go 93 4
SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 61 4
USB Type-A - USB-A 148 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 3
PoE - Power over Ethernet 275 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
Умные платформы 499 3
ARM - Advanced RISC Machine 225 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 3
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 3
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 49 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 51 3
Microsoft Windows приложения 105 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 2
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 118 2
Linux OS 4260 46
Google Android 10751 31
Microsoft Windows 10 6645 29
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 15
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 13
Intel x86 - Архитектура процессора 992 13
Linux - Debian GNU 272 13
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 13
Apple iOS 5742 12
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 10
Java - Язык программирования 1177 9
Apple macOS 926 9
Nvidia GeForce GTX 2067 8
Raspberry Pi Compute Module 11 8
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 7 7
Raspberry Pi 4 Model 9 7
Raspberry Pi A 7 6
Raspberry Pi Zero 11 6
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 6
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 6
JavaScript - Язык программирования 631 5
Broadcom BCM chip 5 5
Raspberry Pi B 8 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Shenzhen Xunlong Orange Pi Zero - одноплатный мини-компьютер 5 5
Raspberry Pi OS 10 5
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 4
Google Chrome - браузер 1117 4
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 4
Sinclair ZX Spectrum 15 4
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 4
Microsoft Windows 10 IoT Core 21 4
Allwinner H - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 4 4
Orange Pi Zero - одноплатный компьютер 5 4
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 6 4
Red Hat - Linux Fedora 142 4
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 13 3
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 9 3
Upton Eben - Аптон Эбен 4 3
Braben David - Брэбен Дэвид 4 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 2
Евдокимов Андрей 54 2
Одинцов Дмитрий 83 2
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 52 2
Новодворский Алексей 95 2
Karmann Bjorn - Карманн Бъорн 1 1
Ronen Eyal - Ронен Эйял 2 1
Киселева Елизавета 1 1
Модяев Игорь 2 1
Ашманов Игорь 26 1
Мельников Григорий 1 1
Диденко Сергей 8 1
Зубков Евгений 1 1
Бутерин Виталий 20 1
Калинко Олег 3 1
Суворов Дмитрий 3 1
Талеб Нассим Николас 1 1
Лядов Михаил 7 1
Ежов Василий 14 1
Казиахмедов Эдгар 1 1
Lienau Martin - Лино Мартин 1 1
Walter Thomas - Уолтер Томас 3 1
Пименов Андрей 1 1
Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 5 1
Elbert Erik - Элберт Эрик 1 1
Saraswat Rudra - Сарасват Рудра 3 1
Киреев Клим 1 1
Кызыл-оол Кежик 1 1
Щемелинин Вадим 2 1
Жовнер Павел 1 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Лукашкин Сергей 19 1
Касперская Наталья 197 1
Мельникова Анастасия 166 1
Белоусов Сергей 217 1
Данилин Алексей 10 1
Зайцев Михаил 145 1
Steve Jobs - Стив Джобс 707 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 8
Великобритания - Кембридж 71 4
Индия - Республика 2173 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Франция - Французская Республика 2126 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Восточная Европа 1679 2
Япония 2788 2
Южная Корея - Республика 1461 2
Европа 3759 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - Ульяновская область 349 1
Россия - Ивановская область 262 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Красноярский край 665 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - Ижевск 306 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - Иркутск 466 1
Турция - Стамбул 51 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Индия - Нью-Дели 33 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - Калининградская область 538 1
Россия - Краснодар 1040 1
Испания - Королевство 1255 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Китай - Тайвань 591 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Россия - Тульская область 752 1
Канада 1304 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
Tamagotchi - Тамагочи 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Русский язык 983 1
Слепые зоны 12 1
Liliputing 27 4
Tom’s Hardware 86 3
ZDnet 381 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
NYT - The New York Times 509 2
CNews - ZOOM.CNews 1095 2
Ars Technica 227 2
Forbes - Форбс 442 1
Reddit 198 1
9to5Google 19 1
Fortune 95 1
Phoronix 15 1
CNX Software 4 1
Under The Breach 2 1
Gartner 2192 1
SANS Institute 18 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Microsoft Build - конференция 30 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
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