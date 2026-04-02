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Raspberry Pi Одноплатный микрокомпьютер

Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер

СОБЫТИЯ

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02.04.2026 Дожили. Компьютер Raspberry Pi сравнялся по цене с легендарным Mac Mini

ные решения конкурентов, которые, опять же, стоят или столько же, или дешевле. Например, семилетний Raspberry Pi 4 и четырехлетний Raspberry Pi 5 выросли в цене на $25 (2015 руб.) за версии с 4
20.03.2026 Русская смекалка победила. Россиянин создал «пейджер» на Raspberry Pi для общения в Telegram. Блокировки ему не страшны – он работает без интернета

а на территории России. Все гениальное – просто Основу изобретения составляет одноплатный компьютер Raspberry Pi. Автор канала «Техно Минималист» не указывает конкретную модель, но CNews выясни
06.02.2026 Дно близко. Из-за мирового кризиса ОЗУ главный производитель одноплатных ПК вернул к жизни древнюю модель и продает ее втридорога

Вернуть 2019 год Raspberry Pi, самый известный в мире производитель одноплатных компьютеров, вернулся к производству модели Pi 4 Model B, пишет портал CNX Software. Это устаревшая модель – как сообщал CNews, он
03.02.2026 Создатель легендарных одноплатных компьютеров резко поднял цены. Топовая модель теперь на $60 дороже

Raspberry Pi подорожал Разработчик легендарных одноплатных компьютеров Raspberry Pi поднял цены почти на весь модельный ряд устройств четвертого и пятого поколений, включая классические размером с банковскую карту, компактные вычислительные модули (Compute Module)
02.12.2025 Производитель культовых ультрадешевых ПК резко задрал цены на все модели и выпустил новую с издевательски крошечной памятью

этом разработчики Raspberry Pi решили не останавливаться. Даже совсем древний по сегодняшним меркам Raspberry Pi 4 прямиком из доковидного 2019 г. взлетел в цене. Модификация с 4 ГБ RAM отныне

14.10.2025 Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине

Лучше Intel и AMD, дешевле Raspberry Pi Китайская компания Orange Pi, специализирующаяся на выпуске одноплатных компьюте
07.10.2025 Конец эпохи дешевых одноплатных ПК. Резко взлетели цены на легендарные Raspberry Pi. Всему виной нейросети и жадность

Дороже – не значит лучше Организация Raspberry Pi Foundation объявила о резком росте цен сразу на несколько моделей знаменитых одн
24.09.2025 Выпущен дешевый Raspberry Pi в необычном форм-факторе. Он самый компактный во всем семействе

Пополнение в семействе Raspberry Pi Проект Raspberry Pi начал выпуск новой модели одноплатного компьютера сем
10.07.2025 Опубликованы образы «Ред ОС 8» для Raspberry Pi 4b и Raspberry Pi 5

Компания «Ред Софт» выпустила образы «Ред ОС 8» для работы с одноплатными компьютерами Raspberry Pi 4b и Raspberry Pi 5. Теперь пользователям Raspberry Pi доступен вы
20.05.2025 В России создан «убийца» Raspberry Pi на отечественном процессоре. Внезапно это не «Байкал» и не «Эльбрус». Опрос

орения компании «Элрон» масса, и в первую очередь это самые известные в мире одноплатные компьютеры Raspberry Pi, а также их многочисленные китайские аналоги. Конкурировать с ними российскому р
25.02.2025 Новый удар по Intel. Строится полноценный ноутбук на всемирно известном Raspberry Pi с ARM-процессором

Из одноплатного в портативный Одноплатный компьютер Raspberry Pi CM5 был выбран в качестве основы для ноутбука, разрабатываемого компанией Argon4
09.12.2024 Легендарный создатель Raspberry выпустил полноценный компьютер на Debian Linux внутри клавиатуры. Цена

едставляет собой эволюцию модели Raspberry Pi 400 четырехлетней давности. Внутри последней стоит ПК Raspberry Pi 4 образца 2019 г. По производительности Raspberry Pi 5 намного опережает Rasp
05.12.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi с уникальной особенностью. Он во всем лучше оригинала

полнилось новой моделью Orange Pi 5 Ultra. Новинка выполнена в форм-факторе легендарного компьютера Raspberry Pi и по своим габаритам примерно соответствует банковской карте (89х57 мм). Orange

06.09.2024 Новый Linux Fedora не может выйти в бету из-за капризов Raspberry Pi

Необходимость поддержки Raspberry Pi 4 тормозит работу над Fedora Разработчики популярного Linux-дистрибутива Fedora

09.08.2024 Крупно обновился самый дешевый Raspberry Pi в истории. Теперь он с RISC-V и стоит $5. Видео

Raspberry Pi Pico по-новому Состоялся релиз одноплатного компьютера Raspberry Pi Pico 2. Это второе поколение модели Pi Pico, вышедшей в начале 2021 г. и получив
02.08.2024 Хакеры за $500 создали замену дорогих приборов спецслужб для взлома процессоров. Собрать такой может каждый на основе Raspberry Pi

икросхем, пишет портал Wired. В основе конструкции лежит лазер, а ключевой особенностью RayV Lite является его сравнительная дешевизна. Компьютерная часть устройства – одноплатный компьютер семейства Raspberry Pi, входящий в стоимость. RayV Lite стоит приблизительно $500 или 42,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 августа 2024 г., но это в несколько сотен раз дешевле других подобных устройств, цена
18.07.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi. Он во всем лучше оригинала

ю Orange Pi 5 Max. Новинка выполнена в классическом форм-факторе, моду на которой задал легендарный Raspberry Pi еще в начале 2010-х годов. Она имеет ряд немаловажных преимуществ перед Raspb
13.06.2024 Создан крошечный ПК на суверенном процессоре «Эльбрус». Он лучше и мощнее Raspberry Pi. Близится серийное производство

Российский ответ Raspberry Pi Отечественные разработчики создали полноценный одноплатный компьютер под названи
21.05.2024 В России началось производство суверенных «убийц» Raspberry Pi и Arduino на российских процессорах

ждународным стандартом ISO 7810 и составляют 85,6х54 мм в длину и высоту соответственно. Это классические размеры в сфере одноплатных ПК – большинство моделей имеют таковые, хотя некоторые, например, Raspberry Pi Pico, могут быть еще более компактными. В России в настоящее время существует несколько моделей одноплатных компьютеров, построенных на отечественных процессорах. И если Raspber
25.04.2024 Начались продажи улучшенного «промышленного» варианта легендарного Raspberry Pi. Купить его смогут не все

имально доступный объем ОЗУ устройства был ограничен 1 ГБ. Compute Module 4S основан на архитектуре Raspberry Pi 4 и позиционируется разработчиком как решение для модернизации устройств, постро
29.03.2024 Выпущен набор ПО, превращающий Raspberry Pi в мощный хакерский инструмент

орый рекламируется и продаётся набор вредоносного ПО специально для дешёвых одноплатных компьютеров Raspberry Pi. Набор GEOBOX позволяет превратить миникомпьютеры в средства для проведения кибе
28.09.2023 Новая версия легендарного Raspberry Pi вышла с большим опозданием. Компьютер стал в разы быстрее и почти не подорожал

Raspberry Pi 5 поступает в продажу Разработчики из Raspberry Pi Foundation объявили о выпуске пятого поколения популярных одноплатных компьютеро
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала

o 2W лежит SoC система Broadcom BCM2710A1, точно такая же, как и в стартовой версии полноразмерного Raspberry Pi 3. Единственное отличие заключается в том, что в новом мини-компьютере частота в
18.08.2023 Новейшие iPhone может взломать любой школьник при помощи Raspberry Pi за $70. Видео

слежки со стороны США, оказалось возможным взломать при помощи одноплатного компьютера из семейства Raspberry Pi. Как пишет портал TechCrunch, на базе этого ПК можно собрать недорогое устройств
27.07.2023 Создан супермощный клон Raspberry Pi на новейших процессорах Intel. Цена

й Asus, выпустила новый одноплатный компьютер UP 7000. Как пишет CNX Software, это прямой конкурент Raspberry Pi 4 Model B как по габаритам, так и по общему наполнению, но это гораздо более сов
25.07.2023 Супердешевый ПК приспособили для слежки за самолетами. Дополнительное «железо» продается за копейки, ПО бесплатное

Raspberry Pi для «шпионов» Энтузиаст под псевдонимом _G4M3R_ превратил одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero W в полноценное устройство для слежки за перемещениями самолетов в реальном
14.06.2023 Создан уникальный дешевый клон Raspberry Pi с большим сенсорным экраном и Linux

4 июня 2023 г.), и пока компьютер доступен в единственной комплектации. Unihiker стоит примерно как Raspberry Pi 4 в комплектации с 8 ГБ ОЗУ – он оценивается в $75 (6320 руб.), но DFRobot пришл
18.05.2023 Raspberry Pi скрестили с Blackberry. Создан карманный компьютер на Linux с клавиатурой в стиле легендарных смартфонов. Видео и цена

ее выпустившая умные часы Watchy ESP32 E-Ink, которые работают под управлением операционной системы Raspberry Pi OS Lite. BeepBerry – это действительно карманное решение с дисплеем на 2,7 дюйма
11.05.2023 Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11

ью – Orange Pi 5 Plus. Orange Pi 5 Plus выполнен в классическом форм-факторе британского компьютера Raspberry Pi, однако отличается от последнего несколько более внушительными габаритами – 100х
14.04.2023 В Raspberry Pi подсадят ИИ, умеющий распознавать лица и следить за людьми

массы Полупроводниковое подразделение корпорации Sony объявило о стратегической инвестиции в проект Raspberry Pi с целью «донести ИИ до более широких масс». Идея состоит в том, чтобы обеспечить
10.04.2023 Запущен суперпростой онлайн-редактор кода Python для подготовки армии детей-программистов. На подходе JavaScript, HTML и CSS

карты. Флагманская подсерия Raspberry Pi в последний раз обновлялась в 2019 г., когда вышла модель Raspberry Pi 4. К апрелю 2023 г. этот ПК окончательно устарел, но Raspberry Pi не спешит с ре
21.03.2023 Microsoft опростоволосилась. Создан «полноценный конкурент» ChatGPT за $600. Он работает на Raspberry Pi

ейросети, который обошелся авторам в $100. Фото: PiHut В 2023 году для запуска мощной нейросети достаточно простого карманного ПК Они разместили на GitHub код, позволяющий запустить Alpaca 7B даже на Raspberry Pi – одноплатном компьютере, который в последний раз обновлялся в 2019 г. Аренда дорогих ускорителей Nvidia Tesla A100 тоже не потребуется, как и группы из восьми ПК — хватит одного к
20.02.2023 Создан суперклон Raspberry Pi, способный заменить полноценный ПК

ущества польского над британским У нового Urve Board Pi есть немало отличий, выделяющих его на фоне Raspberry Pi 3 или 4. В первую очередь это более современный процессор, в которой встроен NPU
23.01.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 в разы мощнее оригинала. Цена

айская компания Radxa анонсировала одноплатный компьютер Rock 5A, визуально напоминающий каноничный Raspberry Pi 4, но значительно превосходящий его по производительности. Как пишет Tom's Hardw
27.12.2022 Создан «клон» Raspberry Pi на RISC-V. Его легко превратить в роутер, планшет или смартфон

06 и E902 и встроенным нейропроцессором производительностью до 4 Топс. Для сравнения: другой «клон» Raspberry Pi 4 – Cool Pi 4 Model B китайской Qilinlog – располагает однокристальной системой

14.12.2022 Легендарные ПК Raspberry Pi без предупреждения и причины стали стоить вдвое дороже

устила в феврале 2012 г. Первым компьютером Raspberry Pi, чья цена взлетела вверх, стал флагманский Raspberry Pi 4 образца 2019 г. Но тут, фактически, речь идет не столько о подорожании, скольк
05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить

азрешении 8K и нейропроцессорным модулем. Новинка выполнена в форм-факторе знаменитого одноплатника Raspberry Pi 4 Model B, увидевшего свет в 2019 г., несет совместимые с ним интерфейсы, однако
11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала

ой Iconikal. Выпущенный в сентябре 2020 г. Iconikal Rockchip 3328 оказался быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3. Pine64 Ox64 Копии есть даже у самого маленького представителя линейки Raspber
17.10.2022 Выпущен крошечный «убийца» Raspberry Pi Pico с полноценным процессором по бросовой цене

11 (четыре ядра ARM Cortex A72, работающие на частоте 1,5 ГГц), как и «большая» версия устройства – Raspberry Pi 4, выпущенная в конце июня 2019 г. CM4 в наиболее доступной конфигурации обойдет
30.06.2022 Самый компактный и дешевый Raspberry Pi стал еще лучше. Впервые в истории в нем появился Wi-Fi. Видео

Pi Pico стал беспроводным Некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation выпустила обновленную версию своего самого дешевого микрокомпьютера –

Публикаций - 224, упоминаний - 430

Raspberry Pi и организации, системы, технологии, персоны:

Raspberry Pi Foundation - RPF 49 43
Intel Corporation 12811 35
Microsoft Corporation 25775 34
Google LLC 12688 23
Microsoft Corporation - GitHub 1075 21
Apple Inc 13154 17
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
Shenzhen Xunlong Software 17 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
Nvidia Corp 4002 11
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 11
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 10
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 10
Arduino Software 75 9
Radxa 10 9
Oracle Corporation 7074 9
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 7
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 7
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 6
Samsung Electronics 11064 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Allwinner Technology 23 5
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 5
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 8 5
Dell EMC 5180 5
Huawei 4676 5
Xiaomi - Сяоми 2231 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
HP Inc. 5883 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 5
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 4
CubieBoard 4 4
PandaBoard 5 4
BeagleBone 4 4
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 12
Kickstarter 136 11
Intel Capital 148 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Boeing 1031 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Газпром нефть 725 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Транснефть 335 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
ФосАгро 176 1
Мосэнерго ПАО 132 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Ford 434 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
LEGO 260 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 26 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Mars Incorporated 16 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 22 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 24 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 42
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Мосгортранс ГУП 139 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
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Python - высокоуровневый язык программирования 1286 16
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