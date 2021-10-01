Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Raspberry Pi
Одноплатный микрокомпьютер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 117, упоминаний - 302
Raspberry Pi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11095 19
|Google LLC 7154 14
|Intel Corporation 4180 12
|GitHub 412 9
|Nvidia Corp 2024 8
|Raspberry Pi Foundation - RPF 17 7
|Apple Inc - Эппл Рус 7707 6
|NEC Display Solutions 41 5
|Shenzhen Xunlong Software 6 5
|NEC 422 5
|Samsung Electronics 5677 5
|SEC Consult Services 930 5
|AMD - Advanced Micro Devices 1672 5
|NEC Display Solutions Europe 30 4
|Базальт СПО 206 4
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
|Broadcom Inc 197 4
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 4
|IBM 3544 4
|PandaBoard 5 3
|Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
|BeagleBone 4 3
|SUSE 167 3
|Banana Pi 5 3
|Xiaomi 904 3
|Huawei 2730 3
|CubieBoard 4 3
|Siemens AG - Сименс Россия 656 2
|Pine64 - Pine Microsystems 8 2
|Cisco Systems 2040 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
|Canonical 168 2
|Mali 54 2
|Edelweiss - Эдельвейс 29 2
|Corel Corporation 124 2
|Parallels Holdings 471 2
|TrueConf - ТруКонф 252 2
|ALT Linux Team 14 2
|Facebook 3766 2
|Oracle Corporation 3350 2
|Liliputing 27 4
|Tom’s Hardware 86 3
|ZDnet 381 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
|NYT - The New York Times 509 2
|CNews - ZOOM.CNews 1095 2
|Ars Technica 227 2
|Forbes - Форбс 442 1
|Reddit 198 1
|9to5Google 19 1
|Fortune 95 1
|Phoronix 15 1
|CNX Software 4 1
|Under The Breach 2 1
|Gartner 2192 1
|SANS Institute 18 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
|Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763094, в очереди разбора - 666782.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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