Легендарные ПК Raspberry Pi без предупреждения и причины стали стоить вдвое дороже

Одноплатные компьютеры Raspberry Pi во второй раз в своей резко подорожали. Модель Zero W теперь стоит в полтора раза дороже, чем раньше, а базовый Zero – сразу в два раза. При этом оба ПК очень старые – одному семь лет, второму скоро исполнится шесть. На рынке давно присутствуют конкурирующие модели, которые по всем фронтам лучше и при этом ощутимо дешевле.

Две цены за крошечный одноплатник

Ценовая политика Raspberry Pi Foundation по отношению к стоимости своих одноплатных компьютеров Raspberry Pi претерпела разительные изменения. Как пишет ZDnet, некоторые из них моментально подорожали вдвое, другие – в полтора раза.

Необходимость платить заметно больше за каждый экземпляр Raspberry Pi накладывается на тот факт, что они внезапно оказались дефицитным товаром, в том числе из-за мировой нехватки чипов. Купить их так же просто, как и, например, летом 2022 г., больше нельзя, что подтверждают и сами разработчики. По их словам, они уже работают над решением проблемы. В частности, они намерены запустить массовое производство своих одноплатников в начале 2023 г.

Вероятно, повышение цены – один из методов борьбы с нехваткой Raspberry Pi. Пользователи, не видящие смысла платить две цены за один компьютер, выберут альтернативные решения других брендов, благо в 2022 г. производителей одноплатных ПК во всем мире более чем достаточно. В итоге истинным фанатам Raspberry Pi достанется больше экземпляров нужных им ПК.

На момент публикации материала Raspberry Pi Foundation сообщала о подорожании только сверхкомпактных моделей Zero и Zero W, вышедших в ноябре 2015 г. и феврале 2017 г. соответственно и отличающихся модулем Wi-Fi в составе Zero W. Младший Zero отныне стоит $10 (632 руб. по курсу ЦБ на 14 декабря 2022 г.), хотя еще пару дней назад его можно было купить за $5 (316 руб.).

С учетом новой цены Zero W едва ли заинтересует покупателей. У той же Raspberry Pi за эти же деньги есть более интересные варианты

Zero W теперь оценивается в $15 или в 948 руб. Ранее он стоил $10 (632 руб.).

Провальная затея

Raspberry Pi Foundation не раскрывает истинных причин удорожания именно моделей Zero и Zero W. Но затея выглядит весьма странно как минимум по двум причинам.

Первая заключается в «возрасте» компьютеров. Базовый Zero не так давно отметил свой седьмой день рождения, а Zero W совсем скоро стукнет шесть лет. За эти годы технологии ушли далеко вперед.

Эту аксиому подтверждает и сама Raspberry Pi Foundation. Как сообщал CNews, в конце октября 2021 г. в продажу поступил компьютер Raspberry Pi Zero 2 W на замену обычному Zero W, оказавшийся в пять раз быстрее предшественника. При том на момент релиза он стоил те же $15 – столько разработчики сейчас просят за обычный Zero W.

Конкуренты не дремлют и выпускают более современные альтернативы и Zero, и Zero W

Сведений о подорожании Zero 2 W на момент выхода материала не было. Таким образом, в продаже имеются два мини-компьютера линейки Raspberry Pi по одинаковой цене, но с гигантской разницей в производительности.

Вторая причина – это наличие очень сильных конкурентов. Для примера, еще летом 2021 г. компания Radxa выпустила одноплатный ПК Zero с гораздо более современным CPU и большим объемом памяти. Все это напрямую влияет на производительность.

Получилось один раз – получится и во второй?

Raspberry Pi Foundation решилась на повышение стоимости одноплатных ПК во второй раз в своей почти 14-летней истории. Компания была основана в Великобритании в мае 2009 г., и поначалу ее компьютеры были эталонами в мире одноплатных решений. Свой первый ПК под названием Raspberry Pi B она выпустила в феврале 2012 г.

Первым компьютером Raspberry Pi, чья цена взлетела вверх, стал флагманский Raspberry Pi 4 образца 2019 г. Но тут, фактически, речь идет не столько о подорожании, сколько об обещаниях, которые Raspberry Pi Foundation нарушила.

Orange Pi 5 - весьма достойная замена Raspberry Pi 4

На момент старта продаж базовая версия Raspberry Pi 4 с 2 ГБ оперативной памяти стоила $45 (2845 руб.). В начале 2020 г. Raspberry Pi Foundation установила на него бессрочную скидку в размере $10, вследствие чего компьютер стал стоить $35 (2212 руб.).

Следует обратить внимание, что скидка была именно бессрочной – компания не планировала отменять ее, то есть цена должна была держаться на уровне $35 как минимум до следующего ее снижения по мере устаревания модели.

Однако в октябре 2021 г. Raspberry Pi Foundation развернулась на 180 градусов и отменила скидку. В итоге базовый Raspberry Pi 4 вновь подорожал до $45.

Такая стратегия явно не идет на пользу ни самой Raspberry Pi Foundation, ни ее компьютерам в плане популярности и востребованности на рынке. Простой пример: в ноябре 2022 г. в продажу поступил китайский одноплатник Orange Pi 5, который лучше Raspberry Pi 4 буквально во всем. Он производительнее и при этом дешевле, у него больше интерфейсов и памяти.