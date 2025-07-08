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Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero одноплатный мини-компьютер


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 «Ред ОС 8» портирована на одноплатный компьютер Orange Pi Zero 2W 3
05.12.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi с уникальной особенностью. Он во всем лучше оригинала 2
18.07.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi. Он во всем лучше оригинала 2
13.06.2024 Создан крошечный ПК на суверенном процессоре «Эльбрус». Он лучше и мощнее Raspberry Pi. Близится серийное производство 1
27.10.2023 Китай выпускает «убийцу» Windows с открытым кодом 6
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала 4
11.05.2023 Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11 4
20.02.2023 Создан суперклон Raspberry Pi, способный заменить полноценный ПК 2
13.02.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 с необычным набором портов и в 4 раза быстрее оригинала 2
14.12.2022 Легендарные ПК Raspberry Pi без предупреждения и причины стали стоить вдвое дороже 2
05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 2
22.11.2022 Вышла ОС в стиле Windows 11 на базе Android и Linux. Ее выпустил создатель суперклонов Raspberry Pi 3
11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала 2
14.09.2020 Создан крошечный ПК быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3 1
24.04.2020 Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео 3
27.02.2020 Легендарный крошечный компьютер с производительностью «как у десктопа» резко подешевел 2
06.09.2019 Выпущен сверхкомпактный компьютер в стиле Raspberry Pi за $13 2
14.08.2019 Выпущен сверхкомпактный конкурент знаменитого крошечного компьютера Raspberry Pi 3
10.11.2016 Выпущен компьютер за $20 3

Публикаций - 19, упоминаний - 49

Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero и организации, системы, технологии, персоны:

Shenzhen Xunlong Software 16 15
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1525 12
Raspberry Pi Foundation - RPF 44 5
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 46 5
CubieBoard 4 4
PandaBoard 5 4
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 7 4
BeagleBone 4 4
Microsoft Corporation 24925 4
Radxa 10 4
FriendlyELEC 4 3
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 2
Raspberry Pi Trading 3 2
Iconikal 2 2
Huawei 4048 2
Qilinlog 3 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 598 2
Amazon Inc - Amazon.com 3062 1
Amlogic 35 1
Realtek Semiconductor 63 1
HardKernel 2 1
Intel Corporation 12348 1
AMD - Advanced Micro Devices 4338 1
Apple Inc 12323 1
Google LLC 12007 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1517 1
Allwinner Technology 18 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1186 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 956 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 132 1
9tripod Innovation and Development 1 1
Ред Софт - Red Soft 837 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5023 10
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 210 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 477 17
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21317 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9620 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25086 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12667 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3922 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10156 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7462 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6111 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26229 11
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3592 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8140 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16441 8
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 795 7
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 80 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7882 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 2035 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15562 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2447 6
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FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1257 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1552 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3351 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 624 4
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 522 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1352 4
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 338 4
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 728 4
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1091 4
DDR - Double data rate 2821 3
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1042 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6509 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10292 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 200 16
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 53 14
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1147 13
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 497 13
Linux OS 10336 9
Linux - Debian GNU 497 9
Google Android 14361 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 903 8
Broadcom BCM chip 64 8
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 73 7
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 10 6
Raspberry Pi Zero 27 6
Shenzhen Xunlong Orange Pi OS 6 6
Allwinner H - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 5
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 59 5
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 80 5
Google Android 12 - Android Snow Cone 118 5
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 4
Raspberry Pi A Model 10 4
Raspberry Pi B Model 25 4
Microsoft Windows 11 631 4
Raspberry Pi Compute Module 18 3
FriendlyELEC ZeroPi - Одноплатный компьютер 10 3
Microsoft Windows 16000 3
Iconikal Rockchip - серия одноплатный компьютеров 2 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 148 2
Apple iPhone 6 4863 2
Apple macOS 2135 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 204 2
Linux OpenWRT OS 18 1
Google Android 7 - Android Nougat 219 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Microsoft DirectX 716 1
Linux Slackware 30 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 271 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 37 1
Google YouTube - Видеохостинг 2830 1
Microsoft Windows 10 1818 1
Microsoft Windows XP 2411 1
Intel x86 - архитектура процессора 1921 1
Upton Eben - Аптон Эбен 10 3
Braben David - Брэбен Дэвид 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17606 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 14
Россия - РФ - Российская федерация 150620 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52728 4
Южная Корея - Республика 6751 2
Великобритания - Кембридж 261 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3358 1
Польша - Республика 1988 1
Китай - Тайвань 4063 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25017 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49646 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6902 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3713 1
Английский язык 6773 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5081 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 100 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 312 1
Физика - Градус Цельсия 290 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5794 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3441 1
CNX Software 17 5
Liliputing 69 4
Tom’s Hardware 451 2
ZDnet 660 1
Huawei Central 16 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
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